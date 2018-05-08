5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели

Качественные бюджетные мобильники — уже редкость. Но мы пошли дальше и выбрали среди них лучших по качеству съёмки фото и видео. И никакой экзотики — на этот раз речь пойдёт о самых крутых камерафонах из числа моделей, которые продают на каждом углу.

Почему «попса», а не «раритеты»?

Бюджетные смартфоны с по-настоящему крутыми камерами, как и любой другой «дефицитный» товар, не продают в каждом первом сотовом салоне. И, что гораздо важнее, смартфонами с крутой камерой не рождаются, а становятся…

Дело в том, что лучшие из лучших модели в этой дисциплине — это почти всегда «прощальные» партии мобильников, которые раньше стоили 20-25 тысяч, а потом вышли из моды и подешевели, чтобы продавцы наконец разгрузили склады и «закрыли отчётность». Такие распродажи с супер-скидками начинаются уже тогда, когда крутых камерафонов уже осталось мало, поэтому щедрость федеральных торговцев длится недолго.

А иногда случается так, что производитель смартфонов, который раньше выпускал недорогую качественную модель, обнаглел и зажрался решил преподнести покупателям премиальный пользовательский опыт. Выпустил смартфон следующего поколения с почти такими же характеристиками, но по более высокой цене. Как только покупатели понимают, что их водят за нос, они не бегут в очередь за новым смартфоном, а быстро разметают старую модель, потому как всем становится очевидно — дальше будет только хуже и дороже. История смартфоностроения знает много таких примеров.

В обоих случаях покупка редкого супер-удачного смартфона — везение, а не «встал, сходил в соседний магазин, купил». И удача тем выше, чем больше сотовых магазинов в городе. Но такими путями наша статья превратится в руководство только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а реалии сотовых салонов в регионах другие. И смартфоны в них другие. Поэтому перво-наперво мы расскажем о лучших камерафонах среди популярных моделей, которые по сей день продают и будут продавать по всей стране.

Xiaomi Redmi 5A и Redmi Note 5A — хорошая камера «малой кровью»

Сколько стоит 9-10 тысяч рублей Что хорошего в камерах Отличные чёткость и цветопередача днём

Быстро снимает и сохраняет снимки

Снимки либо хорошего, либо среднего качества. Никаких «как повезёт», как в других смартфонах дешевле 10 тысяч рублей. Насколько хороши смартфоны в целом Процессор не очень быстрый, но для переписки, «каких-нибудь» видеозаписей и интернета хватает

Средний по яркости, но качественный экран

Отличная автономность Обзоры и характеристики Обзор Xiaomi Redmi 5A Камера Redmi 5A/4A в сравнении с конкурентами



Xiaomi Redmi Note 5A

Самые дешёвые смартфоны Xiaomi начали продавать в России только в 2017 году, но Redmi 4A/5A (один и тот же смартфон с незначительными отличиями) уже сейчас стали нашей «защитой и опорой», когда выбирать приходится из мобильников до 10 тысяч рублей в крупных магазинах. Потому что залётные более навороченные Meizu M5s и мощные LeEco Le2 приходят и уходят, «мусор» наподобие Самсунгов J1/J2, не запоминающихся Fly или древних LG сменяет поколения, а унылые на первый взгляд пластиковые Xiaomi остаются. И не просто остаются, а остаются лучшими мобильниками по сочетанию качества камеры, скорости работы и автономности.



Xiaomi Redmi 5A

Никаких откровений, конечно, ждать не стоит — эти смартфоны даже видео в Full HD снимать не умеют, максимум 1280x720 пикселей. Зато вы можете достать Redmi 5A из кармана, сделать снимок, и без стеснения поделиться им с друзьями, потому что деревья не будут «фиолетового» цвета, а лица людей на фото будут видны в подробностях, а не окажутся подобием картошки с ушами. Желающих продать вам смартфон с хорошими камерами за 50-90 тысяч рублей сейчас выше крыши, а вот тех, у кого камера не-дрянь при том, что смартфон стоит разумных денег, почти не осталось. Цените Xiaomi и покупайте, если не хотите приключений с качеством фото или приключений с поиском раритетного камерафона до 10 тысяч рублей в сетевых магазинах.

Фото на камеры Xiaomi Redmi 5A/Redmi Note 5A:



Xiaomi Redmi 5A (источник - androidpit.com)



Xiaomi Redmi 5A (источник - androidauthority.com)



Xiaomi Redmi Note 5A (источник - gsmarena.com)



Xiaomi Redmi Note 5A (источник - gsmarena.com)

Honor 9 Lite и Huawei P Smart — «нормальные» фото по «нормальной» цене

Сколько стоят 13-15 тысяч рублей Что хорошего в камерах Хорошее качество съёмки в светлое время суток

Художественное размытие (боке) в тыловых камерах, а у Honor 9 Lite – и в селфи-камерах тоже Насколько хороши смартфоны в целом Вытянутый «как бы безрамочный» очень чёткий дисплей 18:9 в стиле флагманских смартфонов

Красивые корпуса — у Honor 9 Lite стеклянный, у P Smart — металлический (правда, с пластиковыми вставками)

NFC (Google Pay, оплата со смартфона взамен банковской карты)

Быстрый процессор для приложений, но «терпимый» — для игр

Автономности на сутки, чаще — меньше Обзоры и характеристики Обзор Honor 9 Lite Характеристики Huawei P Smart



Honor 9 Lite

Сложнее всего выбрать хороший и популярный (сегодня и завтра) камерафон, как ни странно, в самом «ходовом» диапазоне — от 10 до 15 тысяч рублей. Куда ни глянь, везде подвох — неплохой по качеству съёмки Samsung Galaxy J3 2017 ужасен по скорости работы и качеству экрана, прошлогоднюю Nokia 6 уже сняли с конвейера (да и не была она таким уж крутым камерафоном), а новая заградительно дорогая. Xiaomi Mi A1 хорош, но у половины продавцов-официалов он стоит 18 тысяч (неадекватно дорого), а те, которые продают эту же модель за 13-15 тысяч, избавляются от остатков, а не собираются торговать смартфоном долгие месяцы спустя. Xiaomi Redmi 5/Redmi 5 Plus предлагают настолько беспомощную для съёмки вечером камеру, что всерьёз называть их камерафонами не хотелось бы. ZTE и ASUS в бюджете «до 15 тысяч рублей» фотографировать качественно тоже не умеют. Поэтому долгие поиски приводят нас к китайской «фабрике клонов имени Хуавей» и одинаковым с лица/по начинке Honor 9 Lite/Huawei P Smart.



Huawei P Smart

Huawei уже второй год подряд штампует почти одинаковые смартфоны стоимостью от 13 до 18 тысяч рублей огромными количествами. Если бы Хуавей был барменом, он бы имитировал широкий ассортимент, а сам разливал одно и то же вино в разные бутылки и крепил к ним разные этикетки Huawei P10 Lite/Huawei P8 2017/Honor 8 Lite/Honor 9 Lite/Huawei P Smart/Huawei P20 Lite/Honor 7X/Huawei Nova 2i/Huawei Y9 2018. Даже тексты песен Стаса Михайлова отличаются сильнее, чем эти смартфоны!

Другое дело, что вино у бармена-Huawei неплохое — вы получаете проворный (хоть и прожорливый) процессор, модный вытянутый экран, красивые корпуса из металла/стекла на выбор. И неплохие камеры, ради которых мы с вами здесь сегодня собрались.

Honor 9 Lite/Huawei P Smart выдают красивые чёткие фото днём, а ночью периодически «дают слабину» и не портят снимок окончательно, но норовят его искусственно высветлить и «уронить» таким образом качество фото. Если не забывать снижать яркость (экспозицию) перед тем, как снять фото ночью и держать смартфон в руках крепко (камера ночью немного «тупеет»), получите неплохие фото и на ночных улочках.

Энтузиасты уже цокают языком и причитают «нельзя было вместо этих Хуавеев найти что-то менее банальное и скучное?», но я уже много раз говорил, что «скука», которую излучают бюджетные смартфоны-клоны Huawei и Honor — это и добротность-прогнозируемость. А она, и принцип «всего понемногу» гораздо важнее, чем смартфон с крутым процессором/плохой камерой или наоборот.

Фото на камеры Honor 9 Lite/Huawei P Smart:



Honor 9 Lite



Honor 9 Lite



Honor 9 Lite



Honor 9 Lite

Samsung Galaxy J7 2017 — идеальный бюджетный породистый смартфон

Сколько стоит 15-18 тысяч рублей Что хорошего в камерах Отличное качество снимков днём

Хорошая селфи-камера со вспышкой

Яркие и чёткие статичные фото ночью Насколько хорош смартфон в целом Чёткий, яркий, качественный Full HD-дисплей AMOLED

Раздельные слоты для карты памяти и двух SIM

Качественный звук в наушниках

NFC (Google Pay, оплата со смартфона взамен банковской карты)

Процессор тянет свою ношу неторопливо, но хотя бы не «подвешивает» Android

Дороговат, потому что «зато я Самсунг» Обзоры и характеристики Обзор Samsung Galaxy J7 (2017)



Samsung Galaxy J7 2017

Упомянуть в беседе с любителем смартфонов о бюджетных Самсунгах — это провокация почти такой же силы, как фраза «страна катится чёрт знает куда» в разговоре с таксистом. Ваш собеседник заведётся с пол-оборота и начнёт причитать, рассказывать кучу историй и вообще бурно реагировать очень продолжительное время.

Потому что ни одни дешёвые смартфоны не провоцируют столько ненависти у энтузиастов, как Samsung. Если к дешёвым «развалинам» наподобие Fly, Alcatel и Philips относятся с пониманием, потому что «ничего не поделать, у ребят просто руки не оттуда растут», то Самсунг занимается целенаправленным вредительством своих же смартфонов для того, чтобы покупатель страдал, превозмогал, а потом наплевал на всё и пошёл за кредитом на Galaxy S9. Ради этого Samsung готов ставить восьмиядерный процессор в смартфон, а потом отключать четыре ядра, чтобы вы ненароком не купили хороший дешёвый Galaxy, продавать за рубежом смартфоны дешевле и делать так, чтобы они не работали с российскими сим-картами, располагать собственными фабриками по выпуску процессоров и экранов, но ставить J1, J2 и J3 настолько поганую начинку, которую даже у мелкосерийных «китайцев» (а они покупают процессоры и камеры на стороне) в более дешёвых смартфонах не увидишь.



Samsung Galaxy J7 2017

И Самсунг развлекался бы таким образом бесконечное количество времени, но китайские производители постепенно начинают «отбирать хлеб» у бюджетных Galaxy, поэтому самые дешёвые смартфоны Samsung оставил никудышными (слишком мало с них прибыли, чтобы всерьёз «воевать» с конкурентами), а вот старшие «бюджетники» довёл до ума. И первый такой «бюджетник» — Galaxy J7 2017.

К любому другому бюджетному Самсунгу можно придраться, а к этому уже не очень-то и выходит. Дорого? Дык, это же Samsung! Процессор медленный? А для повседневного использования его хватает, любителям игр — прямо по коридору, а затем направо и следовать до таблички «Xiaomi Mi5s Plus».

Экран в J7 отличный, Android красивый и очень близок по оформлению к флагманскому, корпус качественный, звук хороший, автономность классная. А камера, хоть и с дешёвым сенсором (лучше найдите режим HDR, чтобы подтянуть цветопередачу там, где в быстром снимке «авто» снимки выйдут бледноватыми), но небывало хорошей для бюджетного смартфона оптикой.

И за счёт этого Galaxy J7 2017 — лучший в официальной рознице бюджетный смартфон для туриста. Гуляешь ночью по городу, увидел красивое здание — достал смартфон и снял красивое (а не как в Xiaomi, Sony или ASUS за эти же деньги) фото. Не говоря уже о том, что для ненавистников китайских брендов из бюджетных смартфонов, за которые не стыдно, альтернатив J7 2017 нет и пока не предвидится.

Фото на камеры Samsung Galaxy J7 2017:



Samsung Galaxy J7 2017



Samsung Galaxy J7 2017



Samsung Galaxy J7 2017



Samsung Galaxy J7 2017 (источник - gsmarena.com)

Xiaomi Redmi Note 5 — хорошая камера, мощный процессор, большой аккумулятор

Сколько стоят 18 тысяч рублей (предварительные данные) Что хорошего в камерах Сдвоенная тыловая камера с хорошими сенсорами

Хорошее качество фото в тёмное время суток (эффективное шупомодавление в режиме HHT)

Неплохая селфи-камера

Запись 1080p-видео с программной стабилизацией Насколько хорош смартфон в целом Мощный процессор для любых задач

Большой аккумулятор (4000 мАч)

«Безрамочный» чёткий дисплей 18:9

Корпус из дешёвых (в сравнении с тем же J7 2017) материалов с пластиковыми вставками Обзоры и характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 5



Xiaomi Redmi Note 5

*шёпотом* Я вам этого не говорил, что Redmi Note 5 Pro, о котором так долго говорили большевики энтузиасты на форумах, всё-таки начнут продавать в России. И, чтобы подборка лучших камерафонов не устарела без этой модели в ближайшие месяцы, а вы были морально готовы к старту продаж, учитывайте эту информацию уже сейчас.

Мне бы не хотелось выступать «адвокатом Xiaomi» или проповедовать в статье, дескать, «Redmi Note 5 всех порвёт по качеству съёмки!». Не порвёт, но на отечественном безрыбье хороших доступных в широкой официальной рознице бюджетных смартфонов будет одним из лучших как по качеству съёмки, так и по характеристикам в целом.



Xiaomi Redmi Note 5

Болезнь Xiaomi с замыливанием фотографий при недостатке освещения в этой модели никуда не исчезла, но теперь автоматика знает свои недостатки и делает фото более чётким даже в ущерб цветопередаче (выпрыгивает много «гороха», цифрового шума), а в момент съёмки система шумоподавления «разглаживает» шероховатости снимка в прямом и переносном смыслах. Чаще всего эта «многоходовочка» работает правильно на радость покупателям Redmi Note 5.

Других поводов радоваться у этих товарищей тоже хватает — как-никак, редкий бюджетный смартфон, который действительно крут в играх, да ещё и по автономности прекрасен. За это Xiaomi можно простить и унифицированный с ширпотребным Redmi 5 Plus корпус, и вырезанную из стандартного приложения камеры видеозапись в 4K, и даже отсутствие NFC — был бы смартфон хороший. А он хорош, так что рекомендую.

Фото на камеры Xiaomi Redmi Note 5:



Xiaomi Redmi Note 5 (источник - androidcentral.com)



Xiaomi Redmi Note 5 (источник - lowyat.net)



Xiaomi Redmi Note 5 (источник - lowyat.net)



Xiaomi Redmi Note 5 (источник - androidauthority.com)

Apple iPhone SE — лучший компактный смартфон в мире и один из лучших недорогих камерафонов

Сколько стоят 18-20 тысяч рублей Что хорошего в камерах Отличная тыловая камера

Идеальная цветопередача снимков

Быстрая фокусировка

Хорошая стабилизация видеозаписей (видео не «прыгает» при съёмке на ходу) Насколько хорош смартфон в целом Не супер-быстрый, но нормальный по скорости работы Айфон

Самый качественный из компактных, самый компактный из качественных смартфон

Автономности хватает на сутки, иногда меньше

Фронтальная камера ужасная, без мата сложно описать словами

Дорого, но здесь хотя бы «эксклюзив» (лучший компактный мобильник) Обзоры и характеристики Обзор Apple iPhone SE



Apple iPhone SE

Бывают старые смартфоны, а бывают — классические. iPhone SE — живая классика, памятник смартфоностроению тех времён, когда на мобильники чаще фотографировали пейзажи, чем свою физиономию, когда HTC был крутым производителем, а Nokia ещё не «походила по рукам» и шокировала мир крутыми камерафонами на Symbian. С тех пор много воды утекло, и прообраз нынешнего компакта, iPhone 5, давно покинул конвейер, а iPhone SE, внук его, живее всех живых!

Ещё бы — при цене до 20 тысяч рублей с начинкой iPhone 6s и сегодня можно оставаться неплохим «бюджетником». Если же вы всё ещё не можете понять, «что там с камерой-то?», объясню подробнее: iPhone SE снимает фото зачастую более качественно, чем новый Samsung Galaxy A8 2018 (30 тысяч рублей) или Sony Xperia XZ1 Compact (40 тысяч рублей), как бы странно это ни звучало.



Apple iPhone SE

Но у любой медали есть и оборотная сторона — в 2018 году мы ожидаем второе поколение iPhone SE, и очень скоро бэби-Айфон превратится в тыкву устаревшую модель, потому что классика с громоздким не-безрамочным корпусом, медленным по современным меркам процессором (особенно в сравнении с «китайцами» выше по списку), плохой селфи-камерой, без 3D Touch и со сканером в клавише повергнет в уныние даже самых преданных фанатов, как только они узреют новое поколение компактного iPhone.

Тем не менее, всё это не делает iPhone SE плохим смартфоном здесь и сейчас, а по отточенности работы камеры он даст фору почти всем конкурентам в официальной рознице. Если вы любите смартфоны с маленьким экраном и хорошей камерой, покупайте и даже не раздумывайте — настолько дёшево и качественно больше не будет. Никогда.

Фото на камеры Apple iPhone SE:



Apple iPhone SE (источник - knowyourmobile.com)



Apple iPhone SE (источник - tomsguide.com)



Apple iPhone SE (источник - iculture.nl)



Apple iPhone SE (источник - iculture.nl)