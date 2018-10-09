Продал дороже, чем купил: смартфоны, которые почти не дешевеют в б/у-состоянии

Ferra.ru, 

Реальность мобильников состоит в том, что их приходится время от времени менять. И, если вы не сломали свой старый смартфон, гораздо проще выставить его на продажу и купить с доплатой новый, а не тратить значительную сумму «с нуля». Мы выяснили, мобильники каких марок теряют в цене меньше остальных после двух лет эксплуатации.

Нет, не угадали — флагманы iPhone и Samsung ценовой долговечностью не отличаются. Наоборот, Galaxy S8+, который вышел весной 2017 года и был оценен в 60 тысяч рублей, уже стоит у продавцов-неофициалов 30 тысяч ровно. iPhone 7 и 7 Plus за пару лет эксплуатации потеряли 40% цены, и только модели, у которых нет конкурентов (iPhone SE, например), после первого удешевления по-прежнему востребованы и в новом, и в б/у состоянии.

Какие будут ещё версии о самых ликвидных смартфонах? Думаете, «безымянные китайцы» малоизвестных брендов не дешевеют? Да, но это неуловимые Джо рынка мобильников — если вы купите аппарат юного китайского производителя за бесценок, это будет «вечный» смартфон, который у вас никто не купит, потому что чехлов для него нет, запчастей нет, аккумулятор на подвиги уже не способен, а тяп-ляп собранные в подвале экземпляры, если доживают до двухлетнего возраста, способны на любые неприятные «фокусы» прошивки и «железа».

Вечно молодой, вечно ценный

Итак, мы приходим к тому, что больше всего в народе любима «люкс-китайщина»? Вопрос не в люксе — просто китайские производители, которые выпускают смартфоны с рекордно мощными процессорами, остаются «на коне» всегда. И это ожидаемо, но даже здесь случаются вопиющие случаи. Например, Xiaomi Redmi 4X на момент выхода в феврале 2017 года стоил 100 долларов (5900 рублей по оф.курсу на тот момент). Спустя полтора года на б/у рынке он стоит... 5.5-7.5 тысяч рублей! Вот что происходит, когда во всеобщее обожание китайфонов добавляется хромой и бестолковый курс российского рубля

А больше всего вы удивитесь тому, что в списке самых ликвидных мобильников есть даже «вечно ценные» флагманы, а также бюджетники известного «накруткой» цен престижного производителя, и это не Samsung/Sony/LG. Лучше один раз увидеть!

Автор
Ferra.ru
Теги
смартфон MOTOROLA Xiaomi видео Moto OnePlus Google Pixel б/у телефон

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