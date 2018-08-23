Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок)

Наконец-то среди недорогих мобильников появилась модель, которая по мощности процессора и качеству камер может поспорить с недавними флагманами! А смартфон, хороший по всем параметрам, теперь стоит чуть больше 7 тысяч. И всё это изобилие пришло без уценки старых флагманов!

Xiaomi Redmi 5A — бывает лучше и дороже. Но не бывает лучше при такой же цене

Сколько стоит 6-6.5 тысяч рублей Чем хорош Яркий дисплей, хорошая цветопередача и качество картинки

Хорошая выносливость (1-1.5 суток)

Нормальная скорость работы с приложениями

Качественная камера

Минимальная цена Чем плох До неприличия медленный в играх

Долго заряжается с 0 до 100% (почти 3 часа)

Нет сканера отпечатков пальцев Все подробности Обзор Xiaomi Redmi 5A Где можно купить недорого (на момент публикации) Hong Kong Goldway — 6100 рублей Mi Authorized Store — 6200 рублей Xiaomi Mi Store — 6260 рублей Mi Global Store — 6370 рублей



Xiaomi Redmi 5A

Экономия должна быть экономной, товарищи! Без скупости, с которой вы сэкономите 1000 рублей и получите совсем безнадёжные по надёжности и скорости работы «вёдра» малоизвестных производителей. И без сомнительной идеи доплачивать за «Не пропустите! Новинка!», даже если новая модель не заслуживает почестей и переплаты в сравнении со старым.

Да, у нас теперь есть новенький Redmi 6A, который приодели в металлический корпус, влепили на лицевую панель вытянутый экран 18:9 взамен 16:9 и чуть раскочегаренный процессор, чтобы смартфон реже «икал» в приложениях. Нормально, Григорий! Отлично, Лэй Цзюнь! Но и экран, и корпус в сверхбюджетном классе – скорее бутафория, чем жизненная необходимость, ради которой нужно добавить +20% к цене Redmi 5A. А мощный китайский процессор вместо менее мощного американского – это сомнительная модернизация. Да, приложения будут ворочаться быстрее, а в играх ничего не изменится. Зато смартфон будет более прожорливым, звук в наушниках будет хуже, Android будет обновляться реже. И прогресса по качеству камер тоже нет, что бы там ни пели маркетологи.

Всё это выглядит, будто злой обзорщик «травит» самый дешёвый современный Xiaomi без видимых причин. Но 7-8 тысяч рублей – это уже не та ценовая категория, в которой смартфону достаточно не разваливаться на запчасти и работать с «терпимой» скоростью. Тем более, что есть конкуренты.

Поэтому ради разумной экономии самым дешёвым смартфоном из приятных в использовании остаётся Redmi 5A за свои 6-6.1 тысяч рублей за 2/16 Гбайт. Потому что всё в нём выполнено качественно, а переплачивать за модные «свистелки» и натянутые экраны, когда каждая копейка на счету, точно не следует. И уж если вам нужен смартфон не как средство передвижения запуска каких-нибудь мессенджеров и неспешного перемещения по интернету, см. следующий вариант.

Meizu M6 Note — большой аккумулятор, быстрый процессор и хорошие камеры за бесценок

Сколько стоит 8-10 тысяч рублей Чем хорош Большой чёткий дисплей

Хорошая скорость работы

Сканер отпечатков пальцев

Красивый цельнометаллический корпус

Качественные камеры

Хорошая автономность

Быстрая зарядка

3 Гбайт оперативной памяти даже в минимальной комплектации Чем плох Дисплей не очень яркий даже на максимуме

Нет NFC (Google Pay)

Периодические «глюки» прошивки Все подробности Характеристики Meizu M6 Note Где можно купить недорого (на момент публикации) DDC — 7700 рублей (3/32 Гбайт) Hongkong Sky-way — 7950 рублей (3/32 Гбайт) Hongkong VT — 8000 рублей (3/32 Гбайт) Meizu Online — 8050 рублей (3/32 Гбайт)



Meizu M6 Note

После того, как Xiaomi Redmi 4X превратился в раритет, а крутые и дешёвые смартфоны LeEco наконец упокоились вслед за родительской компанией, в мобильниках дешевле 10 тысяч некоторое время царило уныние. Это когда денег на покупку смартфона в кармане уже не так мало, а выбирать всё равно приходится из доисторических «вёдер» разных марок и новых четырёхъядерных «доходяг» пополам с подвальной китайщиной.

Но есть и хорошие новости – резко приунывший Meizu проваливается по уровню престижа и популярности (в сравнении с Xiaomi и Huawei), а вместе с этим и дешевеют его лучшие смартфоны. И M6 Note – самый вопиющий, а потому и приятный для нас, покупателей, такой случай.

Взгляните на эталон смартфона «недорогого, но быстрого и выносливого, с хорошим экраном», Redmi 5 Plus – без 9 тысяч в кармане вы к нему не подступитесь. А вариант в чёрном цвете стоит ещё дороже! При этом Meizu M6 Note с такой же начинкой, но более качественными камерами и более качественным корпусом начинается с 7700 рублей за 3/32 Гбайт! Столько, для сравнения, просят за 3/32 Гбайт-версию Xiaomi Redmi 6A, который старому Meizu в подметки не годится ни по качеству экрана, ни по скорости работы, ни по выносливости!

Если вы всё равно не понимаете, что в этом Meizu такого хорошего, я напомню вам, что Samsung Galaxy A6+ (2018) за 20 тысяч рублей в оф.рознице – смартфон примерно этого же уровня. А Honor 9 Lite за 15 тысяч даже хуже.

В чём подвох? Их два. Во-первых, максимальная яркость дисплея, если так можно выразиться, не самая максимальная в этом классе смартфонов (хотя её достаточно). Во-вторых, Meizu – пионеры создания фирменных оболочек поверх Android, и очень преуспели в дизайне/скорости работы «мозгов» смартфонов, но не преуспели в стабильности работы своих прошивок. Поэтому всё будет работать быстро, но иной раз из-за фантомных «глюков» вы не будете получать уведомления о новых сообщениях в WhatsApp, или приложение Сбербанка откажется запускаться. Прилетит новая прошивка по Wi-Fi – проблемы исчезнут, но появятся какие-нибудь другие. И так будет почти весь срок владения смартфона.

Но русская душа широка, поэтому принцип «пусть с мелкими болячками, но шик!» логично применять не только при покупке старых Mercedes и BMW, но и по отношению к смартфонам. В конце концов, по сочетанию скорости работы, чёткости экрана, автономности и качеству камер любой другой смартфон за 8 тысяч рублей на Aliexpress покажется унынием и выброшенными на ветер деньгами. А живём мы один раз.

Xiaomi Mi 6x и Mi A2 — классное качество фото и огромный запас мощности

Сколько стоит 13-16 тысяч рублей Чем хорош Самый мощный процессор среди бюджетных смартфонов

Отличные камеры (как в смартфонах стоимостью 28-30 тысяч рублей в оф.рознице РФ)

Качественный экран

Неплохая автономность

«Пустой» Андроид без излишеств (в Mi A2) Чем плох Выглядит китайской пародией на iPhone X

Нет разъёма для карты памяти

Нет отдельного разъёма для наушников

В варианте с «чистым» Android неоправданно дорог

Нет NFC (Google Pay)

Плоховатая автономность Все подробности Обзор Xiaomi Mi A2 Где можно купить недорого (на момент публикации) Mi Global — 13700 рублей (4/64 Гбайт) Xiaomi Mi Store — 13750 рублей (4/64 Гбайт) Hong Kong Goldway — 13800 рублей (4/64 Гбайт) Mi Authorized — 13800 рублей (4/64 Гбайт)



Xiaomi Mi 6X

С тех пор, как «антикризисные флагманы-2016» Honor 8 и Xiaomi Mi5/Mi5s сначала подешевели до минимального уровня, а потом превратились в редкий вид и снова прибавили в цене, купить что-то с сенсационными характеристиками на потраченный рубль стало сложно. Точнее, найти такое добро в китайских магазинах можно всегда, только оставшиеся модели были уж слишком однобокими по характеристикам. Например, Meizu Pro 6 Plus с очень качественным экраном, хорошим процессором, но так себе автономностью и «сойдёт» качеством камер. Или тощий Moto Z, в котором ужасающая автономность перечёркивает все остальные преимущества. Вот и приходилось перебиваться полумерами, или покупать твёрдого «хорошиста» по всем характеристикам – Xiaomi Redmi Note 5. Последний вариант выбирали почти все, но скорее от безрыбья, потому что даже очень хорошо модернизированные «Жигули» всё равно остаются «Жигулями». А серия Redmi – это всегда эконом-класс, хоть и в хорошем смысле этого слова.

Но деваться было некуда, потому что за более толковые Huawei P9/P10 и Xiaomi Mi Note 3 приходилось отваливать примерно 20 тысяч рублей – не космически дорого, но уже никак не бюджетно. А потом Xiaomi даже без серьёзных конкурентов сконструировала универсально крутой по характеристикам смартфон.

Строго говоря, смартфоны Mi Xx/A превратились во что-то приличное только во втором поколении. А поначалу вышел «ни рыба, ни мясо», Mi 5x/Mi A1 (да, это близнецы-братья с разным оформлением прошивок), склеенный из ширпотребных запчастей, но с претензией на «благородное» качество съёмки и какую-то особую скорость работы (на старом-то процессоре, угу). Xiaomi научились делать качественные смартфоны с закрытыми глазами, поэтому совсем уж плохим Mi A1 не был, просто не оправдывал свою цену на фоне более дешёвых Meizu M6 Note и Redmi Note 4/Redmi 5 Plus.

Чтобы не проводить разъяснительную работу «зачем вам этот смартфон» во второй раз, к выходу Mi 6x/Mi A2 Xiaomi выторговали новому смартфону очень мощный процессор и хорошие камеры. Причём в камерах в кои-то веки не просто влепили качественный сенсор, а раскошелились ещё и на хорошие «стёклышки» (оптику).

И все эти жертвы прошли не зря! Тоскливый внешне (очередной смартфон с ворованным дизайном iPhone X, как это нынче принято у Xiaomi и сотоварищей), но очень быстрый и крутой по фоточасти смартфон за 14 тысяч рублей – у кого из конкурентов вы ещё найдёте что-то подобное? Даже остатки LeEco Le Max 2 меркнут на фоне нового Xiaomi.

Жаль, что по непонятной прихоти Xiaomi выкорчевала из Mi 6x слот для карты памяти и отдельный разъём для наушников – рекордного по ёмкости аккумулятора в корпусе «камерафона с претензией» нет, поэтому можно было бы поступить по-человечески и не «кастрировать» смартфон смеха ради.

В любом случае, для игр и съёмки фото (да и видео тоже) вариант очень достойный. А те, кто готовы переплатить за Mi A2 в сравнении с Mi 6x, ещё и получат «чистый» Android в придачу. Чем вам не Google Nexus под современным соусом?

ASUS ZenFone 3 ZE520KL и ZE552KL — нестареющие красавцы с хорошими камерами

Сколько стоит 12-15 тысяч рублей Чем хорош Очень яркий и качественный дисплей

Две диагонали на выбор: 5.2” (ZE520KL) и 5.5” (ZE552KL)

Красивый, «дорогой» стеклянный дизайн

Хорошая скорость работы

Хороший звук в наушниках

Качественные камеры Чем плох В младшей версии (ZE520KL) автономности хватает только на сутки

Нет NFC (Google Pay)

Не поддерживается быстрая зарядка

Дороговато Все подробности Обзор ASUS ZenFone 3 ZE520KL и ZE552KL Где можно купить недорого (на момент публикации) Dealextreme — 12450 рублей (ZE520KL) VolumeRate — 12600 рублей (ZE520KL) Gearbest — 13500 рублей (ZE552KL) Ebestbuy — 13900 рублей (ZE552KL) Hi7 Store — 14600 рублей (ZE552KL)



ASUS ZenFone 3

Если ориентироваться только на «дешевизну и сердитость» смартфонов в китайских магазинах, после Mi 6x можно даже не продолжать – всё необходимое в нём уже есть, а красота… зачем она, если мобильник всё равно придётся нарядить в чехол?

А с другой стороны, «смартфон-функция» без внешнего намёка на дороговизну за 15 тысяч уже не очень радует – кто-то будет не против разменять экстремальный игровой процессор на «просто хороший» процессор, но получить взамен дорогой с виду и красивый корпус + более качественный и очень яркий (самый яркий среди бюджетных смартфонов, точнее говоря) экран. И для этого существуют остатки ASUS ZenFone 3 в стандартном исполнении.

ZE520KL и ZE552KL – один и тот же смартфон с разной диагональю дисплея и небольшими различиями в ёмкости аккумулятора. После того, как Intel оставил своих друзей без дешёвых смартфонных процессоров, ASUS настолько старался не ударить в грязь лицом, что ZenFone 3 получились на редкость удачными моделями – даже более толковыми, чем последующий более дорогой ZenFone 4. Спустя 2 года после выхода они уже не бьют рекорды скорости в среднем классе, а скорее равны по характеристикам очень хорошим бюджетникам. Но ведь и стоят былые флагманы Асус нынче вполне недорого — если вы хотите качественный во всём и красивый смартфон по минимальной цене, лучше и придумать сложно.

Motorola Z2 Play — тончайший корпус, отличная выносливость, Google Pay

Сколько стоит 12-14 тысяч рублей Чем хорош Очень тонкий корпус

Яркий AMOLED-дисплей с идеальной цветопередачей (как у Samsung)

Хорошие камеры

Автономность на 1-1.5 суток

Поддержка модулей (можно прикрепить на заднюю панель аккумулятор, колонку или геймпад для игр с клавишами)

«Чистый» быстрый Android новейших версий

Быстрая зарядка

NFC (Google Pay) Чем плох Тонкий угловатый корпус врезается в ладонь

Фронтальная камера не блещет качеством Все подробности Характеристики Moto Z2 Play Где можно купить недорого (на момент публикации) Ebestbuy — 12500 рублей Lightinthebox — 12530 рублей Better Cellphone — 12630 рублей Coolicool — 12700 рублей Very Mobile — 12770 рублей



Moto Z2 Play

Последний смартфон в сегодняшней подборке тоже будет «для души», а не на основе избыточных характеристик. В очереди тех, кто любит причитать, дескать, «Motorola катится в гроб!», я один из первых, но завышенные цены и недальновидные начальники компании – не повод ругать хорошие, в общем-то, смартфоны.

А Z2 Play смартфон хороший. Не настолько брутальный и мускулистый, как Moto Z с его Quad HD AMOLED и флагманским Snapdragon, не настолько выносливый, как уже пожилой Z Play первого поколения. Но всё равно прекрасный.

Потому что очень красивый и тонкий, чистый Android, очень качественный дисплей, отличная выносливость, NFC даже в китайских версиях, раздельные слоты для двух SIM и карты памяти (там, где есть Dual SIM) и настолько «дорогое-богатое» исполнение в мелочах, что после этого при взгляде на корпус Xiaomi Redmi Note 5 хочется плеваться. В конце концов, Z2 Play изначально оценивали в 35 тысяч рублей, и это чувствуется даже сейчас, когда его можно купить более чем в 2 раза дешевле.

Ах да, модули тоже есть. Вряд ли они вам понадобятся, коль уж вы положили глаз на бюджетный смартфон. Но примагнитить мощную Bluetooth-колонку или дополнительный аккумулятор к спинке Z2 Play вы сможете всегда – и этим, пусть и немного, но улучшите его.