Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок)
Наконец-то среди недорогих мобильников появилась модель, которая по мощности процессора и качеству камер может поспорить с недавними флагманами! А смартфон, хороший по всем параметрам, теперь стоит чуть больше 7 тысяч. И всё это изобилие пришло без уценки старых флагманов!
Xiaomi Redmi 5A — бывает лучше и дороже. Но не бывает лучше при такой же цене
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Сколько стоит
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6-6.5 тысяч рублей
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого (на момент публикации)
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Hong Kong Goldway — 6100 рублей
Mi Authorized Store — 6200 рублей
Xiaomi Mi Store — 6260 рублей
Mi Global Store — 6370 рублей
Экономия должна быть экономной, товарищи! Без скупости, с которой вы сэкономите 1000 рублей и получите совсем безнадёжные по надёжности и скорости работы «вёдра» малоизвестных производителей. И без сомнительной идеи доплачивать за «Не пропустите! Новинка!», даже если новая модель не заслуживает почестей и переплаты в сравнении со старым.
Да, у нас теперь есть новенький Redmi 6A, который приодели в металлический корпус, влепили на лицевую панель вытянутый экран 18:9 взамен 16:9 и чуть раскочегаренный процессор, чтобы смартфон реже «икал» в приложениях. Нормально, Григорий! Отлично, Лэй Цзюнь! Но и экран, и корпус в сверхбюджетном классе – скорее бутафория, чем жизненная необходимость, ради которой нужно добавить +20% к цене Redmi 5A. А мощный китайский процессор вместо менее мощного американского – это сомнительная модернизация. Да, приложения будут ворочаться быстрее, а в играх ничего не изменится. Зато смартфон будет более прожорливым, звук в наушниках будет хуже, Android будет обновляться реже. И прогресса по качеству камер тоже нет, что бы там ни пели маркетологи.
Всё это выглядит, будто злой обзорщик «травит» самый дешёвый современный Xiaomi без видимых причин. Но 7-8 тысяч рублей – это уже не та ценовая категория, в которой смартфону достаточно не разваливаться на запчасти и работать с «терпимой» скоростью. Тем более, что есть конкуренты.
Поэтому ради разумной экономии самым дешёвым смартфоном из приятных в использовании остаётся Redmi 5A за свои 6-6.1 тысяч рублей за 2/16 Гбайт. Потому что всё в нём выполнено качественно, а переплачивать за модные «свистелки» и натянутые экраны, когда каждая копейка на счету, точно не следует. И уж если вам нужен смартфон не как средство передвижения запуска каких-нибудь мессенджеров и неспешного перемещения по интернету, см. следующий вариант.
Meizu M6 Note — большой аккумулятор, быстрый процессор и хорошие камеры за бесценок
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Сколько стоит
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8-10 тысяч рублей
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого (на момент публикации)
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DDC — 7700 рублей (3/32 Гбайт)
Hongkong Sky-way — 7950 рублей (3/32 Гбайт)
Hongkong VT — 8000 рублей (3/32 Гбайт)
Meizu Online — 8050 рублей (3/32 Гбайт)
После того, как Xiaomi Redmi 4X превратился в раритет, а крутые и дешёвые смартфоны LeEco наконец упокоились вслед за родительской компанией, в мобильниках дешевле 10 тысяч некоторое время царило уныние. Это когда денег на покупку смартфона в кармане уже не так мало, а выбирать всё равно приходится из доисторических «вёдер» разных марок и новых четырёхъядерных «доходяг» пополам с подвальной китайщиной.
Но есть и хорошие новости – резко приунывший Meizu проваливается по уровню престижа и популярности (в сравнении с Xiaomi и Huawei), а вместе с этим и дешевеют его лучшие смартфоны. И M6 Note – самый вопиющий, а потому и приятный для нас, покупателей, такой случай.
Взгляните на эталон смартфона «недорогого, но быстрого и выносливого, с хорошим экраном», Redmi 5 Plus – без 9 тысяч в кармане вы к нему не подступитесь. А вариант в чёрном цвете стоит ещё дороже! При этом Meizu M6 Note с такой же начинкой, но более качественными камерами и более качественным корпусом начинается с 7700 рублей за 3/32 Гбайт! Столько, для сравнения, просят за 3/32 Гбайт-версию Xiaomi Redmi 6A, который старому Meizu в подметки не годится ни по качеству экрана, ни по скорости работы, ни по выносливости!
Если вы всё равно не понимаете, что в этом Meizu такого хорошего, я напомню вам, что Samsung Galaxy A6+ (2018) за 20 тысяч рублей в оф.рознице – смартфон примерно этого же уровня. А Honor 9 Lite за 15 тысяч даже хуже.
В чём подвох? Их два. Во-первых, максимальная яркость дисплея, если так можно выразиться, не самая максимальная в этом классе смартфонов (хотя её достаточно). Во-вторых, Meizu – пионеры создания фирменных оболочек поверх Android, и очень преуспели в дизайне/скорости работы «мозгов» смартфонов, но не преуспели в стабильности работы своих прошивок. Поэтому всё будет работать быстро, но иной раз из-за фантомных «глюков» вы не будете получать уведомления о новых сообщениях в WhatsApp, или приложение Сбербанка откажется запускаться. Прилетит новая прошивка по Wi-Fi – проблемы исчезнут, но появятся какие-нибудь другие. И так будет почти весь срок владения смартфона.
Но русская душа широка, поэтому принцип «пусть с мелкими болячками, но шик!» логично применять не только при покупке старых Mercedes и BMW, но и по отношению к смартфонам. В конце концов, по сочетанию скорости работы, чёткости экрана, автономности и качеству камер любой другой смартфон за 8 тысяч рублей на Aliexpress покажется унынием и выброшенными на ветер деньгами. А живём мы один раз.
Xiaomi Mi 6x и Mi A2 — классное качество фото и огромный запас мощности
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Сколько стоит
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13-16 тысяч рублей
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого (на момент публикации)
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Mi Global — 13700 рублей (4/64 Гбайт)
Xiaomi Mi Store — 13750 рублей (4/64 Гбайт)
Hong Kong Goldway — 13800 рублей (4/64 Гбайт)
Mi Authorized — 13800 рублей (4/64 Гбайт)
С тех пор, как «антикризисные флагманы-2016» Honor 8 и Xiaomi Mi5/Mi5s сначала подешевели до минимального уровня, а потом превратились в редкий вид и снова прибавили в цене, купить что-то с сенсационными характеристиками на потраченный рубль стало сложно. Точнее, найти такое добро в китайских магазинах можно всегда, только оставшиеся модели были уж слишком однобокими по характеристикам. Например, Meizu Pro 6 Plus с очень качественным экраном, хорошим процессором, но так себе автономностью и «сойдёт» качеством камер. Или тощий Moto Z, в котором ужасающая автономность перечёркивает все остальные преимущества. Вот и приходилось перебиваться полумерами, или покупать твёрдого «хорошиста» по всем характеристикам – Xiaomi Redmi Note 5. Последний вариант выбирали почти все, но скорее от безрыбья, потому что даже очень хорошо модернизированные «Жигули» всё равно остаются «Жигулями». А серия Redmi – это всегда эконом-класс, хоть и в хорошем смысле этого слова.
Но деваться было некуда, потому что за более толковые Huawei P9/P10 и Xiaomi Mi Note 3 приходилось отваливать примерно 20 тысяч рублей – не космически дорого, но уже никак не бюджетно. А потом Xiaomi даже без серьёзных конкурентов сконструировала универсально крутой по характеристикам смартфон.
Строго говоря, смартфоны Mi Xx/A превратились во что-то приличное только во втором поколении. А поначалу вышел «ни рыба, ни мясо», Mi 5x/Mi A1 (да, это близнецы-братья с разным оформлением прошивок), склеенный из ширпотребных запчастей, но с претензией на «благородное» качество съёмки и какую-то особую скорость работы (на старом-то процессоре, угу). Xiaomi научились делать качественные смартфоны с закрытыми глазами, поэтому совсем уж плохим Mi A1 не был, просто не оправдывал свою цену на фоне более дешёвых Meizu M6 Note и Redmi Note 4/Redmi 5 Plus.
Чтобы не проводить разъяснительную работу «зачем вам этот смартфон» во второй раз, к выходу Mi 6x/Mi A2 Xiaomi выторговали новому смартфону очень мощный процессор и хорошие камеры. Причём в камерах в кои-то веки не просто влепили качественный сенсор, а раскошелились ещё и на хорошие «стёклышки» (оптику).
И все эти жертвы прошли не зря! Тоскливый внешне (очередной смартфон с ворованным дизайном iPhone X, как это нынче принято у Xiaomi и сотоварищей), но очень быстрый и крутой по фоточасти смартфон за 14 тысяч рублей – у кого из конкурентов вы ещё найдёте что-то подобное? Даже остатки LeEco Le Max 2 меркнут на фоне нового Xiaomi.
Жаль, что по непонятной прихоти Xiaomi выкорчевала из Mi 6x слот для карты памяти и отдельный разъём для наушников – рекордного по ёмкости аккумулятора в корпусе «камерафона с претензией» нет, поэтому можно было бы поступить по-человечески и не «кастрировать» смартфон смеха ради.
В любом случае, для игр и съёмки фото (да и видео тоже) вариант очень достойный. А те, кто готовы переплатить за Mi A2 в сравнении с Mi 6x, ещё и получат «чистый» Android в придачу. Чем вам не Google Nexus под современным соусом?
ASUS ZenFone 3 ZE520KL и ZE552KL — нестареющие красавцы с хорошими камерами
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Сколько стоит
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12-15 тысяч рублей
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого (на момент публикации)
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Dealextreme — 12450 рублей (ZE520KL)
VolumeRate — 12600 рублей (ZE520KL)
Gearbest — 13500 рублей (ZE552KL)
Ebestbuy — 13900 рублей (ZE552KL)
Hi7 Store — 14600 рублей (ZE552KL)
Если ориентироваться только на «дешевизну и сердитость» смартфонов в китайских магазинах, после Mi 6x можно даже не продолжать – всё необходимое в нём уже есть, а красота… зачем она, если мобильник всё равно придётся нарядить в чехол?
А с другой стороны, «смартфон-функция» без внешнего намёка на дороговизну за 15 тысяч уже не очень радует – кто-то будет не против разменять экстремальный игровой процессор на «просто хороший» процессор, но получить взамен дорогой с виду и красивый корпус + более качественный и очень яркий (самый яркий среди бюджетных смартфонов, точнее говоря) экран. И для этого существуют остатки ASUS ZenFone 3 в стандартном исполнении.
ZE520KL и ZE552KL – один и тот же смартфон с разной диагональю дисплея и небольшими различиями в ёмкости аккумулятора. После того, как Intel оставил своих друзей без дешёвых смартфонных процессоров, ASUS настолько старался не ударить в грязь лицом, что ZenFone 3 получились на редкость удачными моделями – даже более толковыми, чем последующий более дорогой ZenFone 4. Спустя 2 года после выхода они уже не бьют рекорды скорости в среднем классе, а скорее равны по характеристикам очень хорошим бюджетникам. Но ведь и стоят былые флагманы Асус нынче вполне недорого — если вы хотите качественный во всём и красивый смартфон по минимальной цене, лучше и придумать сложно.
Motorola Z2 Play — тончайший корпус, отличная выносливость, Google Pay
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Сколько стоит
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12-14 тысяч рублей
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого (на момент публикации)
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Ebestbuy — 12500 рублей
Lightinthebox — 12530 рублей
Better Cellphone — 12630 рублей
Coolicool — 12700 рублей
Very Mobile — 12770 рублей
Последний смартфон в сегодняшней подборке тоже будет «для души», а не на основе избыточных характеристик. В очереди тех, кто любит причитать, дескать, «Motorola катится в гроб!», я один из первых, но завышенные цены и недальновидные начальники компании – не повод ругать хорошие, в общем-то, смартфоны.
А Z2 Play смартфон хороший. Не настолько брутальный и мускулистый, как Moto Z с его Quad HD AMOLED и флагманским Snapdragon, не настолько выносливый, как уже пожилой Z Play первого поколения. Но всё равно прекрасный.
Потому что очень красивый и тонкий, чистый Android, очень качественный дисплей, отличная выносливость, NFC даже в китайских версиях, раздельные слоты для двух SIM и карты памяти (там, где есть Dual SIM) и настолько «дорогое-богатое» исполнение в мелочах, что после этого при взгляде на корпус Xiaomi Redmi Note 5 хочется плеваться. В конце концов, Z2 Play изначально оценивали в 35 тысяч рублей, и это чувствуется даже сейчас, когда его можно купить более чем в 2 раза дешевле.
Ах да, модули тоже есть. Вряд ли они вам понадобятся, коль уж вы положили глаз на бюджетный смартфон. Но примагнитить мощную Bluetooth-колонку или дополнительный аккумулятор к спинке Z2 Play вы сможете всегда – и этим, пусть и немного, но улучшите его.