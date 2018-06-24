Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года («серый» рынок)

Если вам кажется, что дорогие смартфоны, которые вам со всех сторон навязывает реклама, бесполезны, вам не кажется — всесторонне хороший мобильник сегодня можно купить всего за 8 тысяч рублей, а телефоны с запасом мощности процессора или крутой внешностью легко укладываются в 15 тысяч. И мы сейчас расскажем, о каких смартфонах идёт речь, и где их купить по минимальной цене.

Meizu M6 Note — большой аккумулятор, быстрый процессор и хорошие камеры за бесценок

Самый сложный выбор в «смартфоне месяца» — первый и самый дешёвый мобильник в подборке. С одной стороны, ничего не поделаешь с тягой русского человека ездить на тяжёлых прожорливых внедорожниках по асфальту или влезать в тяжелейшие долги ради нового Айфона, поэтому и среди читателей хватает желающих видеть только «бомбические» мощные безупречные смартфоны, а не варианты класса «лишь бы работал сносно и не ломался». Но быть ближе к народу тоже необходимо, потому что городов, в которых ребята заедают икру осетриной, на территории нашей страны очень мало.



Meizu M6 Note

И всё-таки я вынес в качестве стартового варианта далеко не самый бюджетный смартфон среди качественных моделей на Aliexpress. Почему? Потому что за самый дешёвый мобильник, которым можно пользоваться без отвращения, Xiaomi Redmi 5A, нынче просят 6200-6500 рублей. С учётом того, что рубль за последние месяцы отправился в пешую прогулку относительно доллара, наценку можно понять (раньше Redmi 5A стоил 5200-5500 рублей), но зачем тратиться на хорошую, но подорожавшую коммунальную квартиру, если дешевеют «однокомнатки» в нормальном многоквартирном доме? Если уж подписываться на несколько недель доставки из Китая, то лучше заказать смартфон, который будет радовать, а не просто пригодный для использования.

По умеренной цене подобных смартфонов не очень много. Есть работоспособный в целом, но переоценённый Xiaomi Redmi 5 в «овощном» варианте с 2/16 Гбайт памяти с мутноватным HD-экраном большой диагонали и «какими-нибудь» камерами за 7500-7800 рублей. Есть «боевой» LeEco Cool1 с мощным процессором, хорошими камерами, экранами и аккумулятором за 7400-7600 рублей. Но корпус в нём дешёвый, слота для карт памяти нет, запчасти встречаются редко, в старых прошивках на Android 6 появляются «глюки», а напяливать новую прошивку с Android 7 продавцы не умеют и не хотят — без «знакомого компьютерщика», который доведёт смартфон полумёртвого производителя до ума, Cool1 стоящей покупкой не будет.

На всякую другую срамоту «мы тут в подвале учимся собирать мобильники, а вы за них заплатите и расскажите, где мы напортачили» из Umidigi, Leagoo, Ulefone Bluboo, Doogee и др. лучше вообще не смотреть — нервы дороже.

Но есть среди всего этого великолепия приятное исключение — Meizu M6 Note в младших вариантах исполнения. Очень красивый смартфон с цельнометаллической задней крышкой без пластиковых «подпорок», большим чётким экраном Full HD (а не вытянутым «колбаской» по новой моде), целыми 4000 мАч в аккумуляторе при быстром и экономичном процессоре Qualcomm. А особенно приятно, что даже самый дешёвый вариант с 16 Гбайт памяти получил 3 Гбайт «оперативки» — если постоянную память для фото/видео/музыки/навигации можно нарастить при помощи microSD, то 2 Гбайт ОЗУ в дешёвых Xiaomi ничем не компенсируешь. А здесь — нормальный простор для того, чтобы «ВКонтакте» не выпадал из быстрого доступа, если вы переключитесь на WhatsApp или откроете пару-тройку сайтов в Chrome, а потом захотите вернуться к ленте в соцсети.



Meizu M6 Note

И я согласен, что с базовым бюджетом на покупку китайфона как-то «не до жиру», но 1300 рублей переплаты в сравнении с Redmi 5A — это примерно столько, сколько вы бы отдали за поганый чехол и не менее сомнительное защитное стекло в каком-нибудь «Связном», если бы вас угораздило покупать смартфон в оф.рознице. А переплатить за самый дешёвый смартфон с классными камерами и отличной скоростью работы — стоящее дело.

LeEco Le Max 2 — флагманский процессор и супер-чёткий экран за 10 тысяч рублей

Сколько стоит 10-12 тысяч рублей Чем хорош Здоровенный экран 5.7” Quad HD

Огромный запас мощности

Сканер отпечатков Чем плох Нет слота для карт памяти

Нет отдельного разъёма для наушников (переходник с USB-C или Bluetooth в помощь)

Нет NFC (Google Pay)

Автономности хватает меньше, чем на сутки

Камеры, как у мобильников стоимостью 5-6 тысяч рублей на Aliexpress

Производитель официально мёртв, с запчастями проблема Все подробности Характеристики LeEco Le Max 2 Где можно купить недорого (на момент публикации) AG Phones — 9500 рублей Hongkong Tommao — 9500 рублей Doeschance — 10300 рублей Banggood — 10400 рублей V-Phone — 11100 рублей

Когда вы покупаете мобильник в китайских магазинах, с самого начала у вас должна быть какая-то тактика, и вам стоит её придерживаться. Либо выбираете практичные популярные смартфоны, которые стоят на конвейере, либо выбираете супер-мощный «экстрим», который подразделяется на мощные (на бумаге) смартфоны малоизвестных производителей и качественные, но очень редкие модели прошлых лет, иногда от мёртвых производителей смартфонов.



LeEco Le Max 2

Самый крутой вариант среди одновременно качественных, мощных и дешёвых смартфонов — модели почившей компании LeEco. Это был такой производитель, который пытался «давить» соотношением цены и качества Xiaomi, Huawei и всех остальных «китайцев», но надорвался и обанкротился. А смартфоны остались, и теперь торгаши в панике распродают их по минимальной цене.

Лучший смартфон LeEco — модель Le Pro 3. Если увидите такую тысяч за 9-10 — смело покупайте. Получите крутые стереодинамики, качественный экран, хорошую автономность, классный корпус и огромный запас мощности очень дёшево. Но сейчас этих смартфонов осталось настолько мало в продаже, что цены на них снова чуть повысились — теперь уже за статус «раритет». И поэтому лучше обратить внимание на менее попсовый, но настолько же мощный Le Max 2.

«Макс два» — это такой лопатофон с 5.7 дюймами очень чёткого экрана, как в классических Samsung Galaxy Note и процессором уровня LG G6, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZs. Только намного дешевле.

Работает быстро, видео и картинки отображает восхитительно, игры «летают». Чего ещё остаётся желать? Честно говоря, нормальной автономности и хотя бы средних камер. Потому что камеры здесь едва ли лучше, чем в Xiaomi Redmi 4A/5A (и даже хуже, чем в Samsung Galaxy J3 2017!), а автономность такая же, как в вашем побитом жизнью iPhone 5s. Поэтому этот быстрый смартфон с красивым экраном нужно постоянно подпитывать PowerBank’ом, иначе это не жизнь. Благо, Le Max 2 не только быстро разряжается, но и быстро заряжается, потому что поддерживает скоростную зарядку Qualcomm Quick Charge 2.



LeEco Le Max 2

Официально Android в Le Max 2 уже давно не обновляется, но при помощи компьютера, кабеля USB-C и «такой-то матери» на смартфон можно поставить даже свежайший Android 8.1 и получить зверь-машину для игр и просмотра видео. Решать вам.

Xiaomi Redmi Note 5 — бюджетный смартфон с камерами и процессором среднего класса

Как я вас понимаю! Меня тоже утомил один и тот же Xiaomi в статье об официальной рознице в РФ и китайских интернет-магазинах уже второй месяц подряд. Но придётся смириться, потому что Redmi Note 5 — это заслуженный Ургант и Hyundai Solaris телефоностроения. В смысле, первый вариант, который приходит в голову, когда вы думаете о толковых телеведущих/автомобилях/смартфонах в наших краях.



Xiaomi Redmi Note 5

А если говорить серьёзно, то Redmi Note 5 ценен несколькими «фишками». Во-первых, это смартфон-прорыв, который первым среди бюджетных моделей получил качественно новый процессор Snapdragon 636 вместо прежней халтуры 625/626/630, которой производители кормили нас пару лет. Во-вторых, вдобавок к этому процессору он получил одни из лучших камер в изначально бюджетных смартфонах. Да, как только флагманы 2016-2017 гг. падают в цене до «ширпотребного» уровня (Moto Z, Xiaomi Mi5s и др.), они «дают прикурить» этому Redmi. Но это единичные случаи перед тем, как старые флагманы исчезают из продажи окончательно, а Redmi Note 5 был, есть и будет королём бюджетников по соотношению мощности, выносливости и качеству камер, пока его не сменит новый Redmi Note в следующем году.

Строго говоря, «дебютный» Meizu M6 Note фотографирует немногим хуже, но ни по обновлениям Android, ни по скорости работы, ни по модным критериям (дисплей 18:9) не дотягивает до Redmi. Вот за сочетание «хочу, чтобы всё было, и ничего мне за это не было» и стоит покупать самый крутой бюджетный Xiaomi 2018 г.



Xiaomi Redmi Note 5

Meizu Pro 6 Plus — камера Sony, процессор + сверхчёткий экран, как в флагманах Samsung и аудиофильский звук по цене дешёвого хлама

Сколько стоит 12-15 тысяч рублей Чем хорош Процессор как в Samsung Galaxy S7 edge

Камера с флагманским сенсором Sony IMX386

Большой и очень чёткий экран Quad HD AMOLED (как в дорогих Самсунгах)

Отдельный аудиочип для максимально качественного звука в наушниках Чем плох Автономности с трудом хватает на сутки

NFC есть, но отключен в прошивке (китайцам он не нужен, а «за бугор» никто доводить его до ума не стал)

Ночью камеры снимают плохо — подводят «тупые» алгоритмы и дешёвая оптика

В играх быстрый, но не настолько, как модели с Snapdragon 820/821 (игроделы адаптируют свои творения под Qualcomm)

Нет слота для карты памяти Все подробности Характеристики Meizu Pro 6 Plus Где можно купить недорого (на момент публикации) Coolicool — 12700 рублей Banggood — 12900 рублей Geekbuying — 12900 рублей Hongkong Sky-Way — 13500 рублей Hongkong VT — 13700 рублей Где купить Meizu Pro 6 Plus недорого в России

Если долго халтурить и продавать бестолковые смартфоны по завышенным ценам, общественность отвернётся от тебя, даже когда начнёшь делать действительно стоящие мобильники — Meizu прочувствовали это на своей шкуре рыночной доле в полной мере. Когда переиздавали один и тот же смартфон под именем Meizu M3s/M5/M5s/M6 в бюджетном классе, и когда за один год создали два «хромых» флагмана на дешёвых процессорах MediaTek (Meizu Pro 6 и Pro 6s), и продавали их по цене полноценной «люкс-китайщины».



Meizu Pro 6 Plus

В общем, когда Самсунг наконец-то отсыпал Meizu хороших процессоров, и после всего описанного выше позорища на свет появился толковый Pro 6 Plus, покупателям уже было всё равно — фанатов у марки осталось мало, любители хорошей китайщины массово переметнулись к Xiaomi и перестали обращать внимание на альтернативы.

Нынешние подозрительно низкие цены за смартфон с Quad HD AMOLED, процессором уровня Snapdragon 820/821 и 4/64 Гбайт памяти — крик отчаяния продавцов после того, как перспективный «на бумаге» флагман почти никто не захотел покупать. Для сравнения — за менее навороченный Xiaomi Mi5s с 4/64 Гбайт сегодня просят от 18 тысяч, и не снижают цены, потому что желающих до сих пор предостаточно (хотя более новый Mi Note 3 оттянул часть их на свою сторону).

Не ждите от Meizu Pro 6 Plus «железобетонной надёжности» и крутой автоматики в камерах, как от Huawei Mate 9, например — с «железом» всё будет в порядке, а вот мелкие приколы с оболочкой Flyme периодически будут сваливаться вам на голову. Да и камера «дышит полной грудью» только днём, а ночью ведёт себя неадекватно, потому что ни у кого в Meizu руки не растут из нужного места, чтобы настроить фотосъёмку правильно.

Но ребятушки — это смартфон за 12-13 тысяч рублей! За эти деньги даже на Aliexpress вас готовы накормить гов~ биогумусом и продать вам какой-нибудь Vernee X1, Doogee Mix 2 или, прости господи, Leagoo S8 Pro. А мы обсуждаем, достаточно ли гламурен и «вылизан» технически мобильник с характеристиками, за которые в российских магазинах с вас будут трясти минимум вдвое большую сумму.



Meizu Pro 6 Plus

В общем, если вы искали китайский флагман в «полном фарше» как можно дешевле, — это он. А если вам хочется «эстетического счастья», пусть и в ущерб количественным характеристикам, по цене бюджетных смартфонов, читайте дальше.

Motorola Z2 Play — обычные характеристики в тончайшем качественном корпусе с хорошим аккумулятором

Сколько стоит 12-14 тысяч рублей Чем хорош Быстрый экономичный процессор

Очень тонкий корпус

Яркий AMOLED-дисплей с идеальной цветопередачей (как у Samsung)

Хорошие камеры

Неплохая автономность

Поддержка модулей (можно прикрепить на заднюю панель аккумулятор, колонку или геймпад для игр с клавишами)

«Чистый» быстрый Android новых версий

Быстрая зарядка

NFC (Google Pay) Чем плох Тонкий угловатый корпус врезается в ладонь

Фронтальная камера могла бы быть лучше Все подробности Характеристики Moto Z2 Play Где можно купить недорого (на момент публикации) Better Cellphone — 13000 рублей Coolicool — 13000 рублей Very Mobile — 13100 рублей Ebestbuy — 13400 рублей MJ-Tech — 13800 рублей

Каждый анонс новых смартфонов Motorola проходит одинаково:

— Мы выпустили новый крутой смартфон!

— Погодите-ка. А почему так дорого?

— Характеристики — не главное. Зато мы — великая Моторола, лидеры стиля и уникального пользовательского опыта!

— Ну-ну. Попробуйте это продать.

Потом внезапно оказывается, что продать не получилось и Motorola не просто катится в могилу, но и тянет за собой «родительскую» Lenovo. Китайцы уже давно не рады, что купили безнадёжный американский бренд и после нескольких лет тишины даже раскопали гроб смартфонов под именем Lenovo, но продать Motorola никому не получается, поэтому компания продолжает ходить по граблям со своими завышенными ценами.



Moto Z2 Play

А продавцы продолжают распродавать «неликвидные» мобильники Motorola среднего и флагманского классов по цене бюджетных Xiaomi, что нам, покупателям, только на руку. В пределах 15 тысяч рублей сейчас можно купить крутой топовый Moto Z с Quad HD AMOLED, флагманским процессором Qualcomm и камерами уровня Samsung Galaxy S7 edge. Но аккумулятор в нём влепили с оставшееся место после того, как сделали рекордно тонкий корпус, а советовать смартфон к покупке в стиле «только сразу покупайте модуль-PowerBank!» — довольно корявая рекомендация.

Поэтому взамен советую обратить внимание на выносливый, быстрый и беспроблемный Moto Z2 Play, в котором чуть хуже камеры, чем в Moto Z. Зато Z2 Play работает 1.5-2 суток от одного заряда, отлично выглядит, фотографирует и снимает видео не хуже, чем упомянутый выше Xiaomi Redmi Note 5, и вообще ощущается гораздо более дорогим смартфоном, чем реально стоит. И если вы выбираете в китайских магазинах смартфон не по количественным характеристикам, а чтобы он был «с душой» и качественный, как ваш флагман Samsung/Apple «в молодости», лучше варианта, чем Z2 Play в бюджетном классе не найти.



Moto Z2 Play