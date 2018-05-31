Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок)

Дешёвые «супермодели» прошлых лет рано или поздно заканчиваются даже у китайцев, поэтому не удивляйтесь тому, что вы больше не можете купить крутейший смартфон дешевле 15 тысяч. Зато теперь вы можете купить очень хорошие мобильники дешевле 10 тысяч рублей, а за 12-15 тысяч получить крепкие модели среднего класса, круче которых только дорогущие новенькие флагманы.

Meizu M6 — породистый дешёвый восьмиядерный бюджетник

Даже с минимальным бюджетом на покупку смартфона вам всегда будет из чего выбрать. Самыми «вкусными» по характеристикам до 7 тысяч рублей будут, конечно, смартфоны производителей-бракоделов. Это когда китайские сомнительные конторы выбрасывают из своих подвалов на прилавки мобильники с лозунгами «мы тут учимся собирать смартфоны, пока получается паршиво, но вы всё равно покупайте. Потом, если что, ругайтесь в интернете — нам-то наплевать, но, может быть, по описаниям недочётов станет понятно, в каком месте мы собрали смартфон криво, и для новых моделей постараемся это учесть». Тот факт, что вы потратили с трудом заработанные 5000-6000 рублей на мобильник, который рассыпается в руках и каждый день по-новому «глючит», этих товарищей не волнует. Кому-то с такими смартфонами везёт, кому-то не очень, но, судя по тому, что всяческие Doogee, Elephone и Umidigi до сих пор живы, желающих сыграть в «китайскую рулетку» не убавляется.



Meizu M6

На противоположном полюсе восседают покойные производители качественных китайских смартфонов — ребята, которые попытались совместить хорошую начинку с низкими ценами. Бывшая «дочка» Lenovo под названием ZUK, «наше всё» в мощных бюджетных смартфонах — LeEco, штучные PPTV King с 2560x1440 пикселей в экране за 6 тысяч рублей. Те самые крутые китайфоны, от сочетания характеристик и цены в которых темнеет в глазах. Но с ними ситуация такая же, как со старыми автомобилями представительского класса — без «рукастого» владельца, который умеет ремонтировать (в случае с мобильниками — перепрошивать) машину в случае неполадок и знает, где достать запчасти на раритет, к таким «эксклюзивам» лучше на пушечный выстрел не подходить.

И, наконец, есть третий вариант — проверенные смартфоны «китайского премиума». Производителей, которые, которые не делают глупых ошибок и не «стреляют себе в ногу» при проектировании мобильников. И в них правило только одно: если не знаете, что покупать, покупайте Xiaomi Redmi 5A. Выносливый, качественный, немного медлительный, тоскливый смартфон, который, как китайские джинсы на рынке, покупают не от хорошей жизни, а просто чтобы «прикрыть» необходимость в одежде/смартфоне чем-то не стыдным.

Кто на этом фоне Meizu M6? Те же джинсы, но не какие-нибудь «рабоче-крестьянские», а стильные и молодёжные. Потому что процессор, хоть и горячий-прожорливый, но восьмиядерный — Android будет работать так же быстро, как в Самсунгах за 15-16 тысяч рублей (если не быстрее), а с версией при 3/32 Гбайт памяти можно вообще очень вольготно чувствовать себя, по меркам бюджетных смартфонов. Совсем идеальным M6 не назовёшь, но он заметно дешевле аналогичного по классу Xiaomi Redmi 4X (Meizu почему-то перестал считаться престижным «китайцем» в последнее время), при этом работает на базе современного Android 7 и никаких хлопот ни с программной частью, ни в плане надёжности не доставляет.

LeEco/Coolpad Cool1 — абсолютный максимум характеристик за 7 тысяч рублей

Сколько стоит 7000-8000 рублей Чем хорош Большой и чёткий Full HD-дисплей 5.5”

Мощный процессор

Ёмкий (4000 мАч) аккумулятор

Неплохие камеры Чем плох Нет слота для карт памяти

Долго заряжается (2.5 часа) с 0 до 100%

Производитель почти мёртв, с прошивками полный бардак, запчасти уже сейчас в дефиците Все подробности Обзор Coolpad Cool1 Где можно купить недорого (на момент публикации) Coolicool — 6800 рублей X Show — 7200 рублей Deal Home — 7300 рублей Shenzhen ValueDeal — 7300 рублей ShenZhen TopTeck — 7500 рублей

Если среднестатистические бюджетные смартфоны в китайских магазинах вы считаете маломощной тоской, Cool1 вам точно понравится. Потому что это самый крутой смартфон по характеристикам за 7 тысяч рублей, при этом с нормальным качеством изготовления.



Coolpad Cool1

Откуда взялось такое щедрое предложение — долгая история. Просто запомните, что жила-была крутая и перспективная компания LeEco, которая сорила деньгами и выпускала мощные, но дешёвые смартфоны. За свою короткую жизнь LeEco купила уже состоявшегося в Китае производителя смартфонов Coolpad и приняла участие в создании Cool1. После этого деньги у компании резко закончились, LeEco скоропостижно обанкротилась, Coolpad вылез из-под «трупа» родительской компании, но тоже выглядит скорее мёртвым, чем живым. А продавцы телефонов LeEco и Coolpad поняли, что дело плохо и нужно избавляться от смартфонов по любым ценам, лишь бы они не оставались на полках.

В итоге мы получили смартфон, конкурентов которому по соотношению цены и качества нет. Потому что самый дешёвый Xiaomi Redmi 5 с мутноватым 5.7” HD-дисплеем и «овощными» 2 Гбайт оперативной памяти стоит 8500-9000 рублей минимум. А любые другие настолько же мощные смартфоны за 7 тысяч собраны тяп-ляп и внимания недостойны. При этом Cool1 и фотографирует неплохо, и работает сутки без проблем, а иногда и больше, и даже для игр подходит как нельзя лучше (что дешевле 10 тысяч встречается крайне редко).

Проблема состоит только в том, что смартфон давно сняли с конвейера и запчастей для него осталось мало (разобьёте дисплей по неосторожности — замучаетесь его искать в 2019 году). А ещё стоит учитывать, что продавцы отправляют вам смартфон с Android 6, который с обновлениями Google-сервисов иногда «глючит». При этом на Android 7.1, который недавно вышел для Cool1, смартфон сам не обновится — ищите «компьютерщика», который влепит прошивку в смартфон и поверх неё русификацию, и будет вам счастье.

А никто и не говорил, что будет легко! Но разве истинного воина Aliexpress остановят трудности с программной составляющей дешёвого и крутого по характеристикам смартфона?

Xiaomi Redmi 4X — лучший компактный смартфон с большим аккумулятором, таких больше не делают

Когда группа «Ленинград» пьяными исполняли песни с «дворовой» лексикой и не менее «дворовыми» аккордами в мелких кабаках, во всём этом была высшая гармония — всё на своём месте. А теперь, когда эта же группа исполняет примерно такие же песни в крупнейших спорткомплексах страны с уже не «дворовой» ценой билета, умом ты понимаешь, что изменилось, но «осадочек», понимаете ли, остаётся.



Xiaomi Redmi 4X

Аналогичная ситуация и со смартфонами Xiaomi, которые выбились из грязи в князи — раньше Redmi 4X считался «гадким утёнком» и «творческой импотенцией» компании, потому что китайцы штамповали один и тот же смартфон с минимальными отличиями под шильдиками Redmi 3 Pro/Redmi 4/Redmi 4X и занимались перестановкой примерно одинаковых процессоров внутри да меняли «зализанные» корпуса на угловатые и обратно. И уже мало кто помнит, что энтузиасты так и не дождались достойной замены компактному, но очень мощному Xiaomi Redmi 4 Prime — «ешьте, что дают».

Но в конце 2017 года и начале 2018 внезапно выяснилось, что с чёртовой гигантоманией и «безрамочными» экранами 18:9 все производители немного рехнулись и начали лепить мобильники с огромными экранами даже в бюджетном классе. И плевать все хотели на мнение покупателей, которым не нужна длинная «лопата» размером с 5.5-дюймовый смартфон прошлых лет.

Как водится, выяснилось всё это не только для покупателей, но и для продавцов. На что ушлые китайцы сказали «ага, замечательно!» и задрали цены на 5-дюймовый Redmi 4X до уровня заведомо более крутого и быстрого Meizu M6 Note. Но ценителям маленьких смартфонов с большими аккумуляторами и хорошей скоростью работы уже не светит ничего хорошего с новыми моделями, поэтому я всё же рекомендую к покупке уходящий Redmi 4X, причём в «зажиточной» версии с 32 Гбайт памяти.

Потому что он прекрасен. Да, это понимаешь только сейчас, когда «умерли» все альтернативы, но с новой прошивкой на базе MIUI 9 и 3 Гбайт оперативной памяти этот «малыш» по-прежнему достаточно быстр, чтобы тянуть на себе клиенты соцсетей и прочих популярных приложений, памяти хватает на всё необходимое (слот microSD есть, отдельный разъём для наушников тоже), надёжность смартфона колоссальная, запчасти (если сами умудритесь сломать) копеечные, автономность — двое суток без особых проблем.

И, что самое важное, для всего этого не нужны карманы солидной глубины в брюках. Лучший среди смартфонов 2018 года по соотношению компактности и цены (Nokia 3.1) о таком может только мечтать, поэтому покупайте классический Xiaomi, пока поезд не ушёл.

Xiaomi Redmi Note 5 — «кандидат от народа» с нутром среднего класса

Сколько стоит 11-15 тысяч рублей Чем хорош Самый мощный процессор среди смартфонов до 15 тысяч рублей (за исключением пары раритетов, которые чёрта с два найдёшь)

Большой чёткий дисплей с модным соотношением сторон 18:9

Отличная автономность

Хорошая камера

Хороший звук в наушниках Чем плох Выглядит поганой низкокачественной пародией на iPhone X

Нет NFC (и, как следствие, Google Pay, оплаты со смартфона взамен банковской карты)

Чтобы заставить камеры снимать качественно, приходится «танцевать» вокруг них и следить за действиями бестолковой автоматики Все подробности Обзор Xiaomi Redmi Note 5 Где можно купить недорого (на момент публикации) Hong Kong Goldway — 11000 рублей (3/32 Гбайт) Xiaomi Online — 11500 рублей (3/32 Гбайт) Xiaomi MC — 11800 рублей (3/32 Гбайт) Eternal — 12900 рублей (4/64 Гбайт) Geekbuying — 13600 рублей (4/64 Гбайт) Banggood — 14500 рублей (4/64 Гбайт)

Если Redmi 4X — это наше великое прошлое, то Redmi Note 5 — чудесное настоящее. И я не шучу — если вы хотите знать, какой бюджетный смартфон можно назвать «эталоном» в 2018 году, это абсолютно точно будет новый «Редми Ноут».



Xiaomi Redmi Note 5

Где вы ещё увидите сочетание породистого мощного процессора (а не «мы тут натянули сову на глобус Kirin 650 на новую частоту»), большого аккумулятора, яркого и чёткого экрана 18:9 с хорошими камерами. Ладно-ладно, по камерам можно спорить и начинать жаловаться «я думал, Xiaomi заставит фотографировать Note 5 лучше прошлогодних флагманов Samsung, а она не смогла!».

Но это лирика, а факты заключаются в том, что даже при традиционной «твердолобости» алгоритмов камеры в Xiaomi этот Redmi Note 5 фотографирует лучше всех бюджетных смартфонов дешевле 20 тысяч рублей на Aliexpress. Исключение – «прощальные» экземпляры Meizu Pro 6 Plus, Moto Z, Xiaomi Mi5s и ASUS ZenFone 3 ZE552KL. Смартфоны, которые на момент выхода были либо флагманами, либо субфлагманами и остались «по дешёвке» в паре магазинов, чтобы с недели на неделю исчезнуть окончательно.

Но вернёмся к нашим Xiaomi — его можно критиковать за унифицированную с «ширпотребным» Redmi 5 внешность, за отсутствие NFC и быстрой зарядки (которая как бы есть, но в то же время её как бы и нет), но цена на новый Redmi Note 5 начинается с очень демократичных величин, а настолько же богато укомплектованного мобильника дешевле 15 тысяч нет и не предвидится. И вот этим небывалым сочетанием скорости работы + автономности + качества камер «старший бюджетник» Xiaomi покоряет сердца покупателей в 2018 году рекордными темпами. Вполне заслуженно.

Motorola Z2 Play — тонкий красавец, «не принятый народом»

Сколько стоит 13-16 тысяч рублей Чем хорош Быстрый экономичный процессор

Очень тонкий корпус

Яркий AMOLED-дисплей с идеальной цветопередачей (как у Samsung)

Хорошая камера

Хорошая автономность

Поддержка модулей (можно прикрепить на заднюю панель аккумулятор, колонку или геймпад для игр с клавишами)

«Чистый» быстрый Android новых версий

Быстрая зарядка

NFC (Google Pay) Чем плох Тонкий угловатый корпус врезается в ладонь

Фронтальная камера могла бы быть лучше Все подробности Характеристики Moto Z2 Play Где можно купить недорого (на момент публикации) X Show — 13500 рублей Best Supplier HK — 13600 рублей Ebestbuy — 14000 рублей Better Cellphone — 14000 рублей

Подобно тому, как Жириновский мечтает «ударить по Тбилиси», каждый любитель смартфонов мечтает «ударить по Самсунгу и прочим обнаглевшим производителям рублём». С Самсунгом возмездия всё как-то не происходит, потому что народ раскупает сомнительные по качеству дешёвые Galaxy, да ещё и добавки просит. Зато другие любители продавать обычные смартфоны по завышенной цене, Motorola, уже получили на свои труднодоступные места полный комплект приключений.



Moto Z2 Play

Волнуют ли нас злоключения американского производителя смартфонов и его нового китайского владельца? Ни капли. Да и волноваться — не наш подход, потому что нужно радоваться — радоваться резкому падению цен на неплохие в общем-то мобильники Motorola в китайских магазинах.

Пока Motorola пытается продать нам унылые дешёвые «лопаты» с растянутым экраном за 12 тысяч, её недавние флагманы рухнули в цене с 40 и 30 тысяч рублей до… 13-15 тысяч! В этом наборе очень «вкусно» выглядит Moto Z с Snapdragon 820 и Quad HD-дисплеем за копейки, но Z2 Play за эти же деньги при менее крутых характеристиках «на бумаге» гораздо выносливее и удобнее в роли смартфона на каждый день — на нём и остановимся.

После Xiaomi Redmi Note 5 и его монструозного Snapdragon 636 менее мощный процессор в Z2 Play не будоражит воображение, но Motorola — «боги» оптимизации Android, поэтому даже при менее быстром в теории чипе «зэтка» очень радует скоростью отклика. И радует всегда новым Android, на текущий момент уже версии 8.0. При этом по качеству камеры Z2 Play зачастую даже лучше аналогичного по цене Xiaomi, а по ощущениям от использования (качество корпуса, габариты, качество динамика, цветопередача экрана) кажется смартфоном классом выше.

В действительности — не «кажется», а так оно и есть: когда-то за Z2 Play просили 30 тысяч рублей, но никто не захотел столько платить за полузабытый бренд. Сейчас эта же модель обойдётся вам вполовину дешевле, и на неё стоит раскошелиться, если вы хотите «обмануть систему» и с бюджетом на дешёвый смартфон купить мобильник, который по качеству исполнения претендует на нечто большее.