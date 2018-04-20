Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница)

Называем самый качественный смартфон за 5 тысяч рублей, удивляемся крутому Sony дешевле «китайщины» и находим лучший бюджетный смартфон с большим аккумулятором.

Motorola Moto C Plus — качественный и максимально дешёвый «бюджетник»

Главная «боль» в выборе бюджетного смартфона — тот факт, что все более-менее качественные модели в российских магазинах стоят от 8 тысяч рублей и дороже. Более дешёвые мобильники либо ухудшены по характеристикам до неприличия, либо произведены сомнительными компаниями, у которых качество изготовления пляшет от «сегодня повезло» до «развалился сразу же после выхода из магазина».

Исключений, смартфонов с нормальными качеством и характеристиками по минимальной цене, мало, но они есть. И Moto C Plus среди них первый кандидат на покупку, потому что это массовый (в продаже в федеральной рознице, запчастей полно), качественный (совместное предприятие Lenovo-Motorola лучше любой «подвальной китайщины) и достойный по характеристикам (за такие-то деньги!) смартфон. Идеальный кандидат на покупку для всех, кто хочет получить современную модель, но как можно дешевле и не в китайских интернет-магазинах.



Moto C Plus

И пусть гики с навороченными мобильниками хихикают, дескать, «ничего современного», но 4G-связь за 5-6 тысяч рублей до сих пор редкость, как и 16 Гбайт памяти — минимум для того, чтобы после переписки в WhatsApp и др. у вас не закончилось сразу же место в смартфоне для установки приложений/игр или записи фото/видео. IPS HD-дисплей — тоже хорошо, а 4000 мАч в аккумуляторе — просто отлично для ценовой категории, в которой от мобильников не ждёшь никаких изысков. Качественная и неприхотливая модель для просмотра видео и переписки.

Сколько стоит 5.5 – 7 тысяч рублей Чем хорош Ёмкий съёмный аккумулятор

Хороший дисплей

Современная версия Android без излишеств

Много памяти

Раздельные слоты 2xSIM и microSD

Фронтальная камера со вспышкой Чем плох У сенсорных клавиш на передней панели нет подсветки

Нет датчика приближения (экран нужно выключать во время звонка, чтобы не нажимать клавиши щекой)

Медленно запускает приложения и ещё медленнее переключается между ними (после запуска скорость работы становится нормальной) Все подробности Характеристики Moto C Plus Где можно купить недорого (на момент публикации) МТС — 5400 рублей Pleer.ru — 5400 рублей Связной — 5500 рублей ОГО — 5900 рублей Ситилинк — 6000 рублей Все цены Moto C Plus

Meizu M5s — восемь ядер, сканер отпечатков и металлический корпус, недорого

Есть такое поверье, что жаренных цыплят нужно кушать в Кентукки, на кенгуру смотреть в Австралии, а китайские смартфоны заказывать только из Китая. Про смартфоны – чаще всего именно так, потому что российскую наценку на китайские мобильники редко можно назвать адекватной. И Meizu M5s тоже можно было приводить в качестве примера «вы только посмотрите, насколько российские перекупщики накрутили цену!»… до тех пор, пока M5s не подешевел с 14 до 9 тысяч рублей.



Meizu M5s

Теперь этот качественный бюджетный Meizu выглядит круче любых конкурентов — китайских или корейских, известных или малоизвестных. Потому что по цене маломощных «доходяг» вы получаете смартфон с дизайном классического Айфона, сканером отпечатков, как у более дорогих моделей, хорошим дисплеем, неплохими камерами и отличной скоростью работы. Это один из немногих смартфонов дешевле 10 тысяч рублей, которые настолько хороши, что отбивают желание покупать более дорогие модели.

Сколько стоит 7.5-9 тысяч рублей Чем хорош Скорость работы

Быстрая зарядка

Сканер отпечатков

Много (3 Гбайт) оперативной памяти для быстрого запуска и переключения между приложениями Чем плох Android старый, обновляется только фирменная оболочка

Динамик тихий

Для игр подходит с натяжкой Все подробности Характеристики Meizu M5s Где можно купить недорого ОГО — 7700 рублей Юлмарт — 8000 рублей Ситилинк — 8500 рублей Регард — 8700 рублей DNS — 9000 рублей Связной — 9000 рублей Все цены Meizu M5s

Sony Xperia X — крутой японский смартфон дешевле китайских «бюджетников»

Аттракцион невиданной щедрости продолжается уже третий месяц подряд – магазины распродают субфлагман Sony 2016 года, чтобы избавиться от старых складских запасов и «закрыть отчётность». Нас с вами проблемы сотовых салонов волнуют слабо, а вот возможность купить классный мобильник по прощальной низкой цене упускать не стоит.

Потому что, напомню вам, в «девичестве» Xperia X стоил 40 тысяч рублей и должен был конкурировать с Samsung Galaxy S6, например. По некоторым характеристикам до «корейца» Sony всё же не дотягивались, но Galaxy S6 или другой настолько же крутой смартфон за 13 тысяч вы сегодня не купите, а Xperia X – вот она, в федеральной рознице!



Sony Xperia X

В сравнении с современными бюджетными смартфонами у этой Иксперии более яркий и качественный дисплей, лучше камеры, лучше звук в наушниках, дороже корпус (и на вид, и на ощупь). И, что самое неожиданное, процессор тоже быстрее, чем в китайщине!

Изъяны тоже есть – с автономностью беда, Xperia X быстро заряжается, но и разряжается «в ноль» уже во второй половине дня. А при съёмке фото в помещении или вечером/ночью понимаешь, что главное – не размер, а умение, ведь Sony со своими крутыми камерами часто умудряется фотографировать хуже из-за изъянов «автоматики» в камере. В ручном режиме можно заставить смартфон снимать красивые фото, но много ли вас, любителей вручную регулировать ISO, выдержку и фокусировку?

Но всё это придирки – попробуйте среди ширпотреба за 13-14 тысяч рублей найти более крутой с технической точки зрения смартфон, и вам не удастся. Поэтому перед нами редкий в природе случай, когда смартфон Sony оказывается вне конкуренции по соотношению цены и качества.

ASUS ZenFone 4 Max ZC554KL — недорогой хороший смартфон с большим аккумулятором

Выносливые смартфоны очень недолго были на пике популярности – а вы заметили, что сегодня на людей, которые требуют от мобильника двое-трое суток работы вдали от розетки, снова смотрят снисходительно? Ёмкие аккумуляторы сегодня остались только в совсем уж помойного качества китайщине и нескольких моделях Meizu/Xiaomi. Причём у Мейзушно-Сяомишных смартфонов размер дисплеев растёт быстрее, чем ёмкость аккумуляторов. А иногда аккумулятор растёт в обратную сторону (4100 мАч на 5 дюймах в Redmi 4 – 3300 мАч на 5.7 дюймах в Redmi 5). Lenovo вообще упокоился смертью храбрых, а потом ещё и «утопил» Моторолу. И у нас остался единственный хороший бюджетник с по-настоящему классной автономностью – ASUS ZenFone 4 Max с 5.5-дюймовым экраном (не путайте его с унылым Max ZC520TL).



ASUS ZenFone 4 Max

Яркий и средний по чёткости дисплей, отличная автономность (целых 5000 мАч в аккумуляторе), восьмиядерный процессор и много памяти. Правда, с процессором и памятью ASUS не обошлись без «подлянки» – в продаже есть как четырёхъядерные, так и восьмиядерные ZenFone 4 Max ZC554KL. Будьте бдительны и покупайте только варианты с 3/32 Гбайт памяти и процессором Snapdragon 435!

Повторюсь: мобильников с обычными габаритами при огромных аккумуляторах почти не осталось, а скоро не останется совсем. Поэтому, если вы подумывали купить себе достаточно проворный смартфон со средними характеристиками, но отличной автономностью, не упускайте свой шанс.

Xiaomi Redmi 5 Plus — всё классно + экран большой

Если от дешёвых смартфонов до 10 тысяч рублей нет смысла требовать что-то сверх формулировки «работал бы нормально», то от самых дорогих бюджетников на стыке среднего класса уже можно и нужно требовать характеристик по последней моде. В средних по цене мобильниках сегодня это вытянутый экран 18:9, оплата при помощи смартфона взамен банковской карте (Google Pay), хорошая автономность, а «на десерт» — двойная камера и стеклянный корпус, как это сегодня заведено.



Xiaomi Redmi 5 Plus

И… вы не получите все эти характеристики сразу в одном бюджетном смартфоне. Либо стеклянный корпус + вытянутый экран + Google Pay + сдвоенные камеры в Honor 9 Lite, либо универсально хороший процессор + хорошая автономность + вытянутый экран + более качественная тыловая (одна) камера в Xiaomi Redmi 5 Plus. Либо самая качественная сдвоенная тыловая камера смартфонах до 15 тысяч рублей + хороший процессор + хороший аккумулятор, но корпус металлический, с большими рамками и без Google Pay в Meizu M6 Note. Это равноправные варианты и выбор среди них — вкусовщина.

Но мы остановимся на Xiaomi Redmi 5 Plus, потому что с «житейской» точки зрения — самый правильный смартфон: выносливый, прочный (стеклянные панели в дешёвых моделях легко «убить», а в чехле смысл стеклянного смартфона теряется), с модным «безрамочным» дизайном. Выносливость и мощность мобильников «металлической эпохи» + дисплей нового образца. Разочарованы не будете.