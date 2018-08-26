Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница)
Чем больше людей считают, что смартфоны с двумя камерами всегда фотографируют лучше, чем с одной, и что экран 18:9 делает мобильник «безрамочнее», тем лучше. Потому что «не модные» мобильники дешевеют до приятного уровня даже с учётом всех наглых наценок российских сотовых салонов. Посмотрите, сколько классных смартфонов можно купить за 10 тысяч рублей, и вы поймёте, о чём речь.
Xiaomi Redmi 5A — от добра добра не ищут
Если вы думаете, что рекордсмены по сомнительным обещаниям — это всегда, политики, вы ошибаетесь. В сравнении с маркетологами производителей смартфонов «слуги народа» — ясельная комната.
Следите за «многоходовочкой»: объявляем российский выход нового бюджетного Xiaomi и рассказываем, мол, за 6 тысяч, по цене, как в Китае, продаём смартфон в минимальной комплектации. Вскользь упоминаем, что это цена по кратковременной акции и только на Tmall (Aliexpress с прямыми продажами с российских складов), а обычная цена составит 7500 рублей. После этого привозим в официальный магазин символическое количество этих несчастных Redmi 6A за 8000 рублей. Смартфоны быстро раскупают, вешаем плашку «распродано, следующая партия приедет неведомо, когда».
На этом не успокаиваемся, объявляем, что официальный магазин — не очень-то официальный, а вот новый открытый — официальнее некуда. И только в этом новом магазине продаём свой дешёвый смартфон за... 7 тысяч рублей по кратковременной акции. О продажах в сотовых салонах всяческих «Связных» и прочих «М.Видео» пока не договариваемся, потому что, мол, клиенты сами разберутся, как купить эти смартфоны.
Уважаемые представители Xiaomi, вы хоть представляете, насколько запутанной выглядит ваша маркетинговая «оргия» со стороны? Я прекрасно понимаю, что с российскими сетевыми «перекупами» никаких 7.5 тысяч рублей не получилось бы — в лучшем случае было бы 9990 руб., как это было с моделью предыдущего поколения. Но мутный «официальнейший» сайт со кратковременными акциями и филиал Aliexpress в РФ — это не настолько широкая розница, чтобы люди к вам потянулись.
И всё же нам, россиянам, «не до жиру», поэтому все, кто хотел максимально крутой смартфон за 7.5 тысяч рублей (не считая игры) — покупайте Redmi 6A на TMall, а за упакованным восьмиядерным «безрамочником» с 32 Гбайт и хорошим качеством сборки отправляйтесь в МТС — в нём есть шанс урвать приятный во всех отношениях Vivo Y81 за 10 тысяч ровно.
Что делать, если вы недолюбливаете Алиэкспресс, и никакими Vivo в вашем регионе не пахнет? Покупайте проверенный временем Xiaomi Redmi 5A в магазинах поблизости. Это уже не супер-новинка, но МТС и Билайн отдают «морально устаревший» Redmi за те же 7.5 тысяч, и за эти деньги вы получаете компактный, очень выносливый и прочный смартфон с хорошим экраном, неплохой камерой и начинкой, за которую не стыдно. Не игровой, но качественный сам по себе и копеечный в ремонте, если вы умудритесь его разбить. Ничего большего от смартфона дешевле 10 тысяч рублей в оф.рознице РФ не случается.
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Сколько стоит
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7.5 – 9 тысяч рублей (2/16 Гбайт)
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого (на момент публикации)
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Pleer.ru — 7500 рублей
МТС — 7500 рублей
Билайн — 7500 рублей
Ситилинк — 8400 рублей
Meizu M5 Note — хоть и старая, но «иномарка»
Обзорщик всегда не прав. Потому что, если обзорщик прав, это означает, что на сайте царит диктатура и читатели с одними вкусами преобладают над инакомыслящими.
Во всех остальных случаях приходится учитывать вкусы тех, кто «пока нет глобалки, вчера подбирал TWRP под новый кастом, а потом пришлось подменять ядро, потому что Magisk не работал», и тех, кто «просто зашёл спросить, что купить с хорошей камерой и аккумулятором за 10 тысяч». И подборе смартфона обязательно не угодишь либо первым, либо вторым.
Поэтому «воины флэштула», которые умеют прошивать любую китайщину до удобоваримого состояния, в выборе смартфона за 8-10 тысяч в оф.рознице проголосуют за Redmi 5 или Redmi 5A Prime. И будут по-своему правы, потому что унылый дизайн или экономию на экране можно стерпеть, но возможность прошиваться между «глобалками» и «кастомами» до тех пор, пока смартфон не начнёт летать — это святое.
Но я отдам предпочтение гораздо более универсальному и уже немолодому Meizu M5 Note. Можно сколько угодно плевать в сторону MediaTek за их тоскливую производительность в играх, но в случае с M5 мы получаем смартфон с качественным большим Full HD-экраном (по яркости примерно таким же, как у Redmi 5, но гораздо более чётким), полновесные 4000 мАч в аккумуляторе для 1-1.5 дня работы, 3 Гбайт оперативной памяти (в отличие от «обрубков» младших Xiaomi Redmi) и приличную скорость работы всего за 8.5 — 10 тысяч рублей!
С учётом того, что более крутой технически Meizu M6 Note минимум на 2 тысячи дороже, а без учёта Xiaomi лучший конкурент — Honor 7C с тусклым менее чётким экраном и пластиковым корпусом, даже программные недоработки оболочки Meizu Flyme можно стерпеть, чтобы получить всё ещё недорогой смартфон с характеристиками без дешевизны, которой попахивают все другие модели по сопоставимой цене.
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Сколько стоит
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8.5-10.5 тысяч рублей (3/16 и 3/32 Гбайт)
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого
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Pleer.ru — 8500 рублей
Xcom — 9500 рублей
Ситилинк — 9500 рублей
Нотик — 10000 рублей
Связной — 11000 рублей
Moto G5s — почти идеальный компактный бюджетник
Новейшая история Моторолы — это драма, состоящая из боли, неудач и убытков. И добрым молодцам-ленововцам урок — всем уже наплевать на «легендарность» производителя, если смартфоны годами не продавались за пределами США, а после выхода в Европу и Россию оказались слишком дорогими в сравнении с «китайцами».
Поэтому в новом состоянии G5s за 17 тысяч, мягко говоря, «не взлетел», потому что покупатели выбирали более дешёвые Honor и ZTE с такими же характеристиками. А для переплаты за шильдик Моторола рожей имиджевой составляющей не вышла, не только в сравнении с Самсунгом, но даже с воскрешённой китайцами Nokia.
Но время шло, ZTE нырнули в могилу и полуживые выкарабкались обратно, а Хуавей со времён Honor 8 Lite наплодил таких же смартфонов с вырезами в экране, и теперь продаёт их под видом новых моделей за 20 тысяч рублей. А Motorola G5s пылилась на полках и дешевела сначала до 14, потом до 12, а теперь и до 10 тысяч рублей. И с нынешней ценой всё-таки «созрела» — надо брать, потому что это очень выгодное предложение.
Во-первых, это смартфон с диагональю 5.2 дюйма. Не 5.7, не 5.99, не 6, а именно разумные по величине 5.2”. Сейчас купить настолько компактный мобильник — проблема. Среди бюджетников остался только паршивый по большинству характеристик Samsung Galaxy J5 2017 и Xiaomi Redmi 6, который со своим унылым HD-экраном в варианте 3/32 Гбайт стоит 13-14 тысяч рублей!
А в Moto G5s дисплей Full HD, и по яркости/контрастности/качеству изображения он не хуже, чем во флагманских iPhone! Вдобавок, это один из редчайших смартфонов с чипом NFC (для оплаты мобильником взамен банковской карты) и «породистым» (Qualcomm Snapdragon 430, 8 ядер) внутри. А ещё — Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц (редкость в бюджетных мобильниках, в набитой Wi-Fi роутерами многоэтажке ещё как пригодится), быстрая зарядка, камеры лучше, чем в Redmi 5/Redmi 5 Plus и почти чистый Android, пусть и пока версии 7.1. Прежде чем зевать и говорить «видывали мы и круче», откройте «Связной» или, например, «Эльдорадо» и попробуйте найти среди «выкидышей смартфоностроения» за 9-10 тысяч рублей хотя бы что-то близкое по качеству.
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Сколько стоит
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9-11 тысяч рублей (3/32 Гбайт)
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого
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Pleer.ru — 9750 рублей
Ситилинк — 9750 рублей
Кей — 9800 рублей
Just — 9850 рублей
Беру (Яндекс Маркет) — 10000 рублей
ASUS ZenFone Max Pro M1 — «максимальное» всё, кроме камеры
В голове инфицированных Инстаграмом жителей Москвы эта информация не укладывается, но в стране, оказывается, проживает немало людей, которые не снимают фото на смартфон для ежедневного онлайн-эксгибиционизма. Вот и я, как обзорщик, кривил лицо, когда представители ASUS увиливали от разговора о качестве камер в новом ZenFone Max, и переводили тему разговора «да это не главное — ты посмотри, какие в этом мобильнике характеристики!».
Посмотрел — и тут меня «накрыло» прозрение. Потому что перед нами, товарищи, настолько же редкий вид, настолько же крутой смартфон «вне конкуренции», каким в бюджетном классе был, разве что, Xiaomi Redmi 4 Prime. Это когда конструкторы обдумывают, как вместить в скромный бюджет хороший сенсор Sony и качественную оптику, а потом говорят «чёрт с ней, с этой вашей крутой камерой!» и на сэкономленные деньги делают прекрасным всё остальное.
А теперь по порядку: процессор прекрасен. Я говорил и буду говорить, что Snapdragon 636 — лучшее, что случалось с бюджетными смартфонами с 2014 года. Это самый быстрый смартфон по цене до 14 тысяч включительно, и нет ему альтернатив, если мы говорим о постоянных (не скидочных) ценах оф.розницы РФ.
Автономность отличнейшая — ни один производитель среди достойных упоминания больше не предлагает 5000 мАч в тонком (как в Samsung Galaxy S9+ с его 3500 мАч) корпусе. При этом и быструю зарядку «завезли», и слоты для карт памяти и microSD раздельные (ткнуть бы носом бракоделов, которые плодят смартфоны с гибридным слотом или без разъёма для карт памяти), и разъём для наушников на месте.
Но вот камеры жутковатые. Точнее, не рекордно ужасные, а примерно такие же по качеству, как в Xiaomi Redmi 5A выше по тексту. Только у Redmi 5A при его 7.5 тысячах рублей такие камеры — достоинство, а в ASUS Max Pro за 14/16 тысяч — вопиющий и главный недостаток. Мы вас предупредили.
В любом случае, концепция смартфона-«бронепоезда» с большим запасом мощности и выносливости мне нравится — получаем идеальный бюджетный смартфон для любителей игр, и почти идеальный — для тех, кто хочет обвесить Андроид «вообще всем», что душа пожелает и не наблюдать «тормоза и глюки» после таких действий.
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Сколько стоит
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14-16 тысяч рублей (3/32 Гбайт и 4/64 Гбайт)
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого
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Официальный магазин ASUS — 14000 рублей
Связной — 14000 рублей
МТС — 14000 рублей
Ситилинк — 14000 рублей
ОГО — 14000 рублей
Xiaomi Redmi Note 5 — прекрасен, но вы за это переплатите
Если в комментарии сейчас набегут любопытные читатели с вопросом «посоветуйте самый быстрый и выносливый смартфон с хорошей камерой за 17-20 тысяч в российских сотовых салонах?», я отвечу — Redmi Note 5, конечно же! И начну тихо ругаться матом при виде цен на бюджетную китайскую модель, которой недавно стукнуло полгода на конвейере.
С чего это вдруг смартфон, который китайцы продают за 10 тысяч рублей (с доставкой и годом гарантии) по приезду к Россию стоит 18 тысяч? При всей моей любви к надёжности и неубиваемости дешёвых Xiaomi, их «вылизанной» оболочке MIUI и той революции, которую Redmi Note 5 провернул с самым крутым процессором и необычайно крутой для бюджетника камерой, «наваривать» 70% цены сверху на каждом экземпляре не новой уже модели — это наглость. Даже ошалевшие от «лёгких денег» владельцы магазинов в аэропортах Москвы взвинчивают цены не настолько резко.
Но для того, чтобы сказать «дорого!», нужно предложить альтернативу. А с альтернативами всё плохо, потому что, не считая ASUS выше по тексту, конкуренты Xiaomi плевать хотели на технический прогресс в бюджетных смартфонах. Нет новой модели, которая была бы стабильно дешевле, чем Redmi Note 5, и стабильно (по большинству характеристик) лучше этой модели, на которой российские «перекупы» так эффективно стригут прибыль во имя красной икры и святого капитализма.
Любите ли вы романтику, дамы и господа? Ну, допустим, бог с ней, с романтикой. А «премиальный пользовательский опыт»? Который в переводе с языка маркетологов на человеческий, означает «бюджетно, но по всем ощущениям дорого-богато», любите? Тогда по цене Redmi Note 5 лучше хватайте Moto Z2 Play или Sony Xperia X Perfomance, пока эти рекордно подешевевшие флагманы недавнего прошлого ещё можно купить.
А во всех остальных случаях я буду ругать матом ценовую политику оф.магазина, но всё же рекомендовать Redmi Note 5. Рекомендовать и ругать матом. Потому что смартфон хорош во всём, кроме явной дешевизны корпуса, но накрутка цены запредельная.
Благо, продавцов ругаю не только я, но и покупатели — и, наверное, не зря, потому что цены на вариант с 3/32 Гбайт памяти у многих «сетевиков» устаканились на 15 тысячах рублей. Много это или мало? За одновременно мощный и выносливый смартфон с хорошей камерой — разумная цена, с оглядкой на российские реалии и аппетит продавцов. Тем более, что получить на голову более крутой смартфон вы сможете только после того, как расширите бюджет до 23-27 тысяч рублей. Но это уже совсем другая история.
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Сколько стоит
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15-20 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого
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Pleer.ru — 13500 рублей
ОГО — 14500 рублей
Ситилинк — 14800 рублей
МТС — 15000 рублей
DNS — 15300 рублей