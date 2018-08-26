Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница)

Чем больше людей считают, что смартфоны с двумя камерами всегда фотографируют лучше, чем с одной, и что экран 18:9 делает мобильник «безрамочнее», тем лучше. Потому что «не модные» мобильники дешевеют до приятного уровня даже с учётом всех наглых наценок российских сотовых салонов. Посмотрите, сколько классных смартфонов можно купить за 10 тысяч рублей, и вы поймёте, о чём речь.

Xiaomi Redmi 5A — от добра добра не ищут

Если вы думаете, что рекордсмены по сомнительным обещаниям — это всегда, политики, вы ошибаетесь. В сравнении с маркетологами производителей смартфонов «слуги народа» — ясельная комната.

Следите за «многоходовочкой»: объявляем российский выход нового бюджетного Xiaomi и рассказываем, мол, за 6 тысяч, по цене, как в Китае, продаём смартфон в минимальной комплектации. Вскользь упоминаем, что это цена по кратковременной акции и только на Tmall (Aliexpress с прямыми продажами с российских складов), а обычная цена составит 7500 рублей. После этого привозим в официальный магазин символическое количество этих несчастных Redmi 6A за 8000 рублей. Смартфоны быстро раскупают, вешаем плашку «распродано, следующая партия приедет неведомо, когда».



Xiaomi Redmi 5A

На этом не успокаиваемся, объявляем, что официальный магазин — не очень-то официальный, а вот новый открытый — официальнее некуда. И только в этом новом магазине продаём свой дешёвый смартфон за... 7 тысяч рублей по кратковременной акции. О продажах в сотовых салонах всяческих «Связных» и прочих «М.Видео» пока не договариваемся, потому что, мол, клиенты сами разберутся, как купить эти смартфоны.

Уважаемые представители Xiaomi, вы хоть представляете, насколько запутанной выглядит ваша маркетинговая «оргия» со стороны? Я прекрасно понимаю, что с российскими сетевыми «перекупами» никаких 7.5 тысяч рублей не получилось бы — в лучшем случае было бы 9990 руб., как это было с моделью предыдущего поколения. Но мутный «официальнейший» сайт со кратковременными акциями и филиал Aliexpress в РФ — это не настолько широкая розница, чтобы люди к вам потянулись.

И всё же нам, россиянам, «не до жиру», поэтому все, кто хотел максимально крутой смартфон за 7.5 тысяч рублей (не считая игры) — покупайте Redmi 6A на TMall, а за упакованным восьмиядерным «безрамочником» с 32 Гбайт и хорошим качеством сборки отправляйтесь в МТС — в нём есть шанс урвать приятный во всех отношениях Vivo Y81 за 10 тысяч ровно.

Что делать, если вы недолюбливаете Алиэкспресс, и никакими Vivo в вашем регионе не пахнет? Покупайте проверенный временем Xiaomi Redmi 5A в магазинах поблизости. Это уже не супер-новинка, но МТС и Билайн отдают «морально устаревший» Redmi за те же 7.5 тысяч, и за эти деньги вы получаете компактный, очень выносливый и прочный смартфон с хорошим экраном, неплохой камерой и начинкой, за которую не стыдно. Не игровой, но качественный сам по себе и копеечный в ремонте, если вы умудритесь его разбить. Ничего большего от смартфона дешевле 10 тысяч рублей в оф.рознице РФ не случается.

Сколько стоит 7.5 – 9 тысяч рублей (2/16 Гбайт) Чем хорош Долго работает от аккумулятора

Хороший экран

Неплохие камеры

Хороший звук из динамика и в наушниках Чем плох Для игр непригоден, в приложениях мощности хватает впритык

Пластиковый и дешёвый на вид Все подробности Обзор Xiaomi Redmi 5A Где можно купить недорого (на момент публикации) Pleer.ru — 7500 рублей МТС — 7500 рублей Билайн — 7500 рублей Ситилинк — 8400 рублей

Meizu M5 Note — хоть и старая, но «иномарка»

Обзорщик всегда не прав. Потому что, если обзорщик прав, это означает, что на сайте царит диктатура и читатели с одними вкусами преобладают над инакомыслящими.



Meizu M5 Note

Во всех остальных случаях приходится учитывать вкусы тех, кто «пока нет глобалки, вчера подбирал TWRP под новый кастом, а потом пришлось подменять ядро, потому что Magisk не работал», и тех, кто «просто зашёл спросить, что купить с хорошей камерой и аккумулятором за 10 тысяч». И подборе смартфона обязательно не угодишь либо первым, либо вторым.

Поэтому «воины флэштула», которые умеют прошивать любую китайщину до удобоваримого состояния, в выборе смартфона за 8-10 тысяч в оф.рознице проголосуют за Redmi 5 или Redmi 5A Prime. И будут по-своему правы, потому что унылый дизайн или экономию на экране можно стерпеть, но возможность прошиваться между «глобалками» и «кастомами» до тех пор, пока смартфон не начнёт летать — это святое.

Но я отдам предпочтение гораздо более универсальному и уже немолодому Meizu M5 Note. Можно сколько угодно плевать в сторону MediaTek за их тоскливую производительность в играх, но в случае с M5 мы получаем смартфон с качественным большим Full HD-экраном (по яркости примерно таким же, как у Redmi 5, но гораздо более чётким), полновесные 4000 мАч в аккумуляторе для 1-1.5 дня работы, 3 Гбайт оперативной памяти (в отличие от «обрубков» младших Xiaomi Redmi) и приличную скорость работы всего за 8.5 — 10 тысяч рублей!

С учётом того, что более крутой технически Meizu M6 Note минимум на 2 тысячи дороже, а без учёта Xiaomi лучший конкурент — Honor 7C с тусклым менее чётким экраном и пластиковым корпусом, даже программные недоработки оболочки Meizu Flyme можно стерпеть, чтобы получить всё ещё недорогой смартфон с характеристиками без дешевизны, которой попахивают все другие модели по сопоставимой цене.

Сколько стоит 8.5-10.5 тысяч рублей (3/16 и 3/32 Гбайт) Чем хорош Хорошая автономность

Быстрый (в приложениях) процессор

Неплохие камеры

Большой качественный экран

Неплохой звук в наушниках Чем плох Старая (Andriod 7) версия системы

Визгливый и не очень качественный динамик

Медленно работает в играх

Оболочка Андроида периодически «подглючивает» Все подробности Характеристики Meizu M5 Note Где можно купить недорого Pleer.ru — 8500 рублей Xcom — 9500 рублей Ситилинк — 9500 рублей Нотик — 10000 рублей Связной — 11000 рублей

Moto G5s — почти идеальный компактный бюджетник

Новейшая история Моторолы — это драма, состоящая из боли, неудач и убытков. И добрым молодцам-ленововцам урок — всем уже наплевать на «легендарность» производителя, если смартфоны годами не продавались за пределами США, а после выхода в Европу и Россию оказались слишком дорогими в сравнении с «китайцами».



Moto G5S

Поэтому в новом состоянии G5s за 17 тысяч, мягко говоря, «не взлетел», потому что покупатели выбирали более дешёвые Honor и ZTE с такими же характеристиками. А для переплаты за шильдик Моторола рожей имиджевой составляющей не вышла, не только в сравнении с Самсунгом, но даже с воскрешённой китайцами Nokia.

Но время шло, ZTE нырнули в могилу и полуживые выкарабкались обратно, а Хуавей со времён Honor 8 Lite наплодил таких же смартфонов с вырезами в экране, и теперь продаёт их под видом новых моделей за 20 тысяч рублей. А Motorola G5s пылилась на полках и дешевела сначала до 14, потом до 12, а теперь и до 10 тысяч рублей. И с нынешней ценой всё-таки «созрела» — надо брать, потому что это очень выгодное предложение.

Во-первых, это смартфон с диагональю 5.2 дюйма. Не 5.7, не 5.99, не 6, а именно разумные по величине 5.2”. Сейчас купить настолько компактный мобильник — проблема. Среди бюджетников остался только паршивый по большинству характеристик Samsung Galaxy J5 2017 и Xiaomi Redmi 6, который со своим унылым HD-экраном в варианте 3/32 Гбайт стоит 13-14 тысяч рублей!

А в Moto G5s дисплей Full HD, и по яркости/контрастности/качеству изображения он не хуже, чем во флагманских iPhone! Вдобавок, это один из редчайших смартфонов с чипом NFC (для оплаты мобильником взамен банковской карты) и «породистым» (Qualcomm Snapdragon 430, 8 ядер) внутри. А ещё — Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц (редкость в бюджетных мобильниках, в набитой Wi-Fi роутерами многоэтажке ещё как пригодится), быстрая зарядка, камеры лучше, чем в Redmi 5/Redmi 5 Plus и почти чистый Android, пусть и пока версии 7.1. Прежде чем зевать и говорить «видывали мы и круче», откройте «Связной» или, например, «Эльдорадо» и попробуйте найти среди «выкидышей смартфоностроения» за 9-10 тысяч рублей хотя бы что-то близкое по качеству.

Сколько стоит 9-11 тысяч рублей (3/32 Гбайт) Чем хорош Супер-яркий, очень чёткий экран

Компактность

NFC (Google Pay)

Быстрая зарядка

Хороший (за эти деньги) процессор

Качественные камеры

Wi-Fi 2.4/5 ГГЦ Чем плох Автономности хватает на сутки

С перспективой обновления до Android 8 на российских версиях G5s всё печально

Корпус толстоват Все подробности Обзор Moto G5s Где можно купить недорого Pleer.ru — 9750 рублей Ситилинк — 9750 рублей Кей — 9800 рублей Just — 9850 рублей Беру (Яндекс Маркет) — 10000 рублей

ASUS ZenFone Max Pro M1 — «максимальное» всё, кроме камеры

В голове инфицированных Инстаграмом жителей Москвы эта информация не укладывается, но в стране, оказывается, проживает немало людей, которые не снимают фото на смартфон для ежедневного онлайн-эксгибиционизма. Вот и я, как обзорщик, кривил лицо, когда представители ASUS увиливали от разговора о качестве камер в новом ZenFone Max, и переводили тему разговора «да это не главное — ты посмотри, какие в этом мобильнике характеристики!».



ASUS ZenFone Max Pro M1

Посмотрел — и тут меня «накрыло» прозрение. Потому что перед нами, товарищи, настолько же редкий вид, настолько же крутой смартфон «вне конкуренции», каким в бюджетном классе был, разве что, Xiaomi Redmi 4 Prime. Это когда конструкторы обдумывают, как вместить в скромный бюджет хороший сенсор Sony и качественную оптику, а потом говорят «чёрт с ней, с этой вашей крутой камерой!» и на сэкономленные деньги делают прекрасным всё остальное.

А теперь по порядку: процессор прекрасен. Я говорил и буду говорить, что Snapdragon 636 — лучшее, что случалось с бюджетными смартфонами с 2014 года. Это самый быстрый смартфон по цене до 14 тысяч включительно, и нет ему альтернатив, если мы говорим о постоянных (не скидочных) ценах оф.розницы РФ.

Автономность отличнейшая — ни один производитель среди достойных упоминания больше не предлагает 5000 мАч в тонком (как в Samsung Galaxy S9+ с его 3500 мАч) корпусе. При этом и быструю зарядку «завезли», и слоты для карт памяти и microSD раздельные (ткнуть бы носом бракоделов, которые плодят смартфоны с гибридным слотом или без разъёма для карт памяти), и разъём для наушников на месте.

Но вот камеры жутковатые. Точнее, не рекордно ужасные, а примерно такие же по качеству, как в Xiaomi Redmi 5A выше по тексту. Только у Redmi 5A при его 7.5 тысячах рублей такие камеры — достоинство, а в ASUS Max Pro за 14/16 тысяч — вопиющий и главный недостаток. Мы вас предупредили.

В любом случае, концепция смартфона-«бронепоезда» с большим запасом мощности и выносливости мне нравится — получаем идеальный бюджетный смартфон для любителей игр, и почти идеальный — для тех, кто хочет обвесить Андроид «вообще всем», что душа пожелает и не наблюдать «тормоза и глюки» после таких действий.

Сколько стоит 14-16 тысяч рублей (3/32 Гбайт и 4/64 Гбайт) Чем хорош Качественный экран Full HD+ 18:9

Самый быстрый процессор в бюджетных смартфонах

NFC (оплата смартфоном взамен банковской карты)

Отличная выносливость (2-3 суток)

Раздельные слоты для двух SIM и карты памяти

Быстрая зарядка Чем плох Низкокачественные камеры

Тусклые цвета корпуса, дешёвые материалы

Медленный сканер отпечатков пальцев Все подробности Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1 Где можно купить недорого Официальный магазин ASUS — 14000 рублей Связной — 14000 рублей МТС — 14000 рублей Ситилинк — 14000 рублей ОГО — 14000 рублей

Xiaomi Redmi Note 5 — прекрасен, но вы за это переплатите

Если в комментарии сейчас набегут любопытные читатели с вопросом «посоветуйте самый быстрый и выносливый смартфон с хорошей камерой за 17-20 тысяч в российских сотовых салонах?», я отвечу — Redmi Note 5, конечно же! И начну тихо ругаться матом при виде цен на бюджетную китайскую модель, которой недавно стукнуло полгода на конвейере.



Xiaomi Redmi Note 5

С чего это вдруг смартфон, который китайцы продают за 10 тысяч рублей (с доставкой и годом гарантии) по приезду к Россию стоит 18 тысяч? При всей моей любви к надёжности и неубиваемости дешёвых Xiaomi, их «вылизанной» оболочке MIUI и той революции, которую Redmi Note 5 провернул с самым крутым процессором и необычайно крутой для бюджетника камерой, «наваривать» 70% цены сверху на каждом экземпляре не новой уже модели — это наглость. Даже ошалевшие от «лёгких денег» владельцы магазинов в аэропортах Москвы взвинчивают цены не настолько резко.

Но для того, чтобы сказать «дорого!», нужно предложить альтернативу. А с альтернативами всё плохо, потому что, не считая ASUS выше по тексту, конкуренты Xiaomi плевать хотели на технический прогресс в бюджетных смартфонах. Нет новой модели, которая была бы стабильно дешевле, чем Redmi Note 5, и стабильно (по большинству характеристик) лучше этой модели, на которой российские «перекупы» так эффективно стригут прибыль во имя красной икры и святого капитализма.

Любите ли вы романтику, дамы и господа? Ну, допустим, бог с ней, с романтикой. А «премиальный пользовательский опыт»? Который в переводе с языка маркетологов на человеческий, означает «бюджетно, но по всем ощущениям дорого-богато», любите? Тогда по цене Redmi Note 5 лучше хватайте Moto Z2 Play или Sony Xperia X Perfomance, пока эти рекордно подешевевшие флагманы недавнего прошлого ещё можно купить.

А во всех остальных случаях я буду ругать матом ценовую политику оф.магазина, но всё же рекомендовать Redmi Note 5. Рекомендовать и ругать матом. Потому что смартфон хорош во всём, кроме явной дешевизны корпуса, но накрутка цены запредельная.

Благо, продавцов ругаю не только я, но и покупатели — и, наверное, не зря, потому что цены на вариант с 3/32 Гбайт памяти у многих «сетевиков» устаканились на 15 тысячах рублей. Много это или мало? За одновременно мощный и выносливый смартфон с хорошей камерой — разумная цена, с оглядкой на российские реалии и аппетит продавцов. Тем более, что получить на голову более крутой смартфон вы сможете только после того, как расширите бюджет до 23-27 тысяч рублей. Но это уже совсем другая история.

Сколько стоит 15-20 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт) Чем хорош Хорошая автономность

Качественные камеры

Быстрый процессор (в том числе в играх)

Яркий чёткий дисплей Чем плох Корпус из дешёвых материалов (позаимствован у бюджетного Redmi 5 Plus)

Ночью за качественный кадр приходится «воевать» с тупой автоматикой

Во многих оф.магазинах цена неадекватно завышена Все подробности Обзор Xiaomi Redmi Note 5 Где можно купить недорого Pleer.ru — 13500 рублей ОГО — 14500 рублей Ситилинк — 14800 рублей МТС — 15000 рублей DNS — 15300 рублей