Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница)

Как много нам открытий чудных готовит новый курс рубля! Очень скоро торговцы мобильниками перепишут цены в сторону повышения, потому что «нацвалюта пробивает дно, а китайцы с нами торгуют в долларах и закупать товар придётся по новым ценам!». Но это будет потом, а сейчас, в сентябре 2018 года, у нас подобрался самый крутой состав бюджетных смартфонов за всю историю существования рубрики.

Xiaomi Redmi 6A — сменяемость власти в «бюджетниках» наконец наступила

Специфика покупки мобильников дешевле 10 тысяч рублей в том, что вам нигде не рады — если за 11 тысяч уже есть шанс урвать всесторонне хорошие смартфоны, то за минус две тысячи каждый производитель предложит вам самый поганый металлолом, который только нашёлся на складах с копеечными процессорами и экранами. Поэтому всякая четырёхъядерная рухлядь с процессорами MediaTek MT6735/6737/6739, крохотными аккумуляторами, тусклыми экранам и камерами с качеством съёмки, будто в них объектив измазан вазелином, чаще всего дожидается вас в магазинах по цене 8-10 тысяч с шильдиками ZTE, Alcatel или, не приведи господь, Highscreen/Doogee.



Xiaomi Redmi 6A

Честных бюджетных смартфонов, которыми можно пользоваться без отвращения, очень мало. Проще найти хороший «старший бюджетник» прошлых лет, который сейчас распродают по минимальной цене. Например, если увидите в продаже Motorola G5s или Samsung Galaxy J7 Neo (в девичестве — J7 2016) за 10 тысяч рублей — покупайте. По нынешним временам это выгодное приобретение. Motorola G5s хороша сама по себе и по качеству сравнима с новыми смартфонами за 15 тысяч рублей. А старый Самсунг уже не особо быстрый, зато восьмиядерный, с нормальным экраном, очень прочный и выносливый, да ещё со съёмным аккумулятором и раздельными слотами 2xSIM и microSD. И даже в пожилом возрасте он лучше современных «вёдер» наподобие Galaxy J2 (2018) или Nokia 3.1, за которые торгаши просят те же запредельные 9-10 тысяч рублей.

Только вот распродажа старых смартфонов по минимальной цене на то и распродажа, что заканчивается быстро. А мы, россияне, как все знают, очень любим стабильность, и нам нужен пригодный к покупке вариант за стабильные 7-9 тысяч рублей. На этот раз я считаю таким вариантом Xiaomi Redmi 6A.

Путь его к продаже, между прочим, был, друзья, не лёгок и не скор — сначала новый сверхбюджетный Xiaomi... почти никто не хотел продавать. Ребята из местного представительства Сяоми хотели сохранить цену во всех магазинах порядка 7-7.5 тысяч рублей, но для российских сетевиков это грозило очень маленьким «наваром» с продажи. Если так дальше пойдёт, то региональные директоры сотовых салонов будут вынуждены пересесть с Porsche на Toyota, а этого допустить никак нельзя!

Поэтому для начала Xiaomi договорились о продаже Redmi 6A соотечественниками-китайцами из TMall (российский филиал Aliexpress со складами на территории РФ), потом поторговались с магазином своего собственного дистрибьютора, но к согласию не пришли, и наспех открыли продажи «из первых рук» на Mi.com для России.

И только после этого Xiaomi пришли к компромиссу с российскими сетевиками — отпустили цену в российской рознице в «свободное плавание», а коммерсанты из родных нам сотовых салонов перестали впадать в истерику и требовать «выровнять» цену в магазине Xiaomi с той, которую российские перекупы установили себе после наценок.

Но всё это политика и война за прибыль в том или ином кармане, а нас интересует техническая сторона вопроса: действительно ли Redmi 6A лучший среди бюджетников до 10 тысяч рублей?

Пожалуй, да. В нынешнем безрыбье и Redmi 6A рыба. Потому что дешёвые восьмиядерные Meizu M5s/M6 почти исчезли из продажи, а новый Meizu M8c до их уровня не допрыгнул и стоит 10 тысяч ровно — можно считать, что главный конкурент Xiaomi самоустранился от борьбы. Huawei уже давно разучился делать качественные Honor дешевле «десятки», а классные Honor 9 Lite и Huawei P Smart сейчас стоят намного дороже.

Все остальные аппараты по постоянным ценам совсем бестолковые, а главный конкурент Redmi 6A из ныне живущих — его предшественник Redmi 5A. Прикол заключается в том, что старую модель дешёвого Xiaomi проще найти в продаже, цена его ниже, по качеству звука в наушниках старый Redmi 5A лучше своего последователя, а по скорости работы, как это ни смешно, тоже почти не отстаёт. Потому что мощный процессор MediaTek в Redmi 6A работает тяп-ляп по старой медиатековской традиции.

Почему тогда Redmi 6A? Потому что он крупнее, «полноэкранный» со своим дисплеем 18:9, продаётся в достаточных количествах за 7 тысяч рублей, а заставить его работать быстрее предшественника Xiaomi сможет в ближайшем будущем. А вот из Redmi 5A уже больше ничего не выжмут сверх того, что есть. Поэтому 6A в сентябре — новый вариант-минимум для покупки нового качественного смартфона.

Сколько стоит 7.5 – 9 тысяч рублей (2/16 Гбайт) Чем хорош Долго работает от аккумулятора

Хороший экран 18:9

Неплохие камеры

Быстрый процессор Чем плох Процессор на нынешних прошивках работает неплохо, но не «на все деньги»

Пластиковый, дешёвый с виду корпус Все подробности Характеристики Xiaomi Redmi 6A Где можно купить недорого (на момент публикации) Официальный магазин Xiaomi — 7000 рублей TMall — 7000 рублей Pleer.ru — 7500 рублей ОГО — 7500 рублей Олди — 8000 рублей

Meizu M6 Note — полноценный смартфон по цене дешёвок

Выбор в бюджете от 9 до 12 тысяч рублей был и остаётся самым унылым — выкладывать такую сумму за дешёвый по всем параметрам мобильник, наподобие Redmi 6A, уже не хочется, а радикально более крутых смартфонов за эти деньги почему-то никто не предлагает. Почти никто.

В каждом мобильнике за 9-12 тысяч есть какой-то изъян. Например, в неплохом, на первый взгляд, Honor 7C, очень тусклый экран и совсем бестолковые камеры. Samsung Galaxy J5 (2017) — тормоз ужасающий, да ещё и с мутноватой картинкой на дешёвом AMOLED-дисплее. Xiaomi Redmi Note 5A Prime — пластиковое «ведро», которое даже с восьмиядерным мощным процессором ощущается в работе таким же ширпотребом, как Redmi 6A за 7 тысяч.



Meizu M6 Note

Xiaomi Redmi 5 вроде бы неплох, но до 12 тысяч официалы продают его только с 2 Гбайт оперативной памяти, а этого уже маловато будет. Да и HD-дисплей на 5.7 дюймах диагонали уже не вдохновляет. Единственная более-менее стоящая альтернатива — Vivo Y81, но его не продают практически нигде, кроме салонов МТС, сама по себе модель очень уж раритетная. А это значит, что с чехлами и поиском запчастей получите кучу проблем.

Но есть и приятные исключения — очень быстро падающий в цене M6 Note. На раскрутку в России Meizu всегда скупились, поэтому под натиском рекламных бюджетов Хуавея и сарафанного радио, обычного для Xiaomi, «М6 Ноут» затерялся. Но это не делает его плохим! Наоборот — перед нами идеальный по соотношению цены и начинки аппарат за 11-12 тысяч рублей!

Потому что целых 4000 мАч в аккумуляторе, большой (хоть и без модных 18:9) чёткий экран, хороший восьмиядерный процессор, цельнометаллический корпус без пластиковых «подпорок», и очень хорошие камеры, по минимальной для таких характеристик цене!

Главный изъян, если говорить о модели в официальной рознице — 16 Гбайт памяти в недорогих вариантах. Этого хватит впритык для приложений, совсем не хватит для игр, а для фото и видео уже придётся докупать карту памяти. Зато оперативной памяти целых 3 Гбайт, поэтому смартфон не будет «захлёбываться», если вы начнёте переключаться между всеми установленными приложениями.

Есть свой резон и в покупке чуть более дорогих конкурентов — тот же Honor 9 Lite/Huawei P Smart тоже быстро орудуют приложениями, неплохо выглядят, да ещё и предлагают NFC (Google Pay), в отличие от большинства «китайцев». Но процессор в этих бюджетных хуавеях старый и хромой, автономность так себе, камера нормальная, только всё равно хуже, чем в Мейзу. Примерно по этим же характеристикам отстаёт и Nokia 5.1. В ней процессор уже новый, но китайский (в плохом смысле этого слова), и только яркость экрана выше, чем в M6 Note.

Мне кажется, что за 11 тысяч рублей хорошая скорость работы важнее, чем вытянутые экраны 18:9, а большой аккумулятор пригодится в большей степени, чем возможность оплаты касанием на кассах (но могу и ошибаться, голосуйте в опросе).

Meizu M6 Note в минимальной и «обрубленной» комплектации при 3/16 Гбайт памяти элитным смартфоном не назовёшь, но вы купите мобильник, который по впечатлениям будет равен моделям стоимостью 15-16 тысяч рублей без каких-либо отличий, кроме объёма памяти.

Сколько стоит 11-13 тысяч рублей (3/16 Гбайт) Чем хорош Большой аккумулятор

Быстрый, пригодный для игр процессор

Хорошие камеры

Большой чёткий экран

Неплохой звук в наушниках Чем плох Хотелось бы более яркий дисплей

Оболочка Андроида периодически «глючит»

Все подробности Характеристики Meizu M6 Note Где можно купить недорого Pleer.ru — 10600 рублей Нотик — 11900 рублей Юлмарт — 12000 рублей Билайн — 12000 рублей Ozon — 12000 рублей

Samsung Galaxy J7 (2017) — лучший бюджетный «не китаец»

Есть какой-то глубинный философский смысл в том, что Самсунг бездельничает вместо выпуска новых хороших бюджетных смартфонов. Культ «ничегонеделанья»: создаёшь полностью новые бюджетники Galaxy J5/J7 летом 2017 года, потом лепишь из них «как бы новые» J4/J6/J8. Меняешь дизайн корпуса и переименовываешь их же радость в Galaxy A6/A6+, добавляешь скруглённый дисплей и чуть менее плохую камеру и продаёшь это как Galaxy A8 (2018)… Прекрасно проводишь время и валяешь дурака в лучших традициях создателей «Жигулей-классики» или модификаций «Волги».

Чтобы покупатели не догадались, что смартфоны одинаковые внутри, лепишь на них этикетки с разными ценами — без особого обоснования по характеристикам, потому что «и так купят». А ещё цены будут разными потому, что сотовые салоны начнут распродавать «морально устаревшие» Samsung с цифрой (2017) названии. Ведь скоро закончится 2018 год, а покупатели не захотят тратить деньги на смартфон двухлетней выдержки.



Samsung Galaxy J7 2017

Вас угнетает такое положение вещей? А вот и зря — нужно радоваться тому, что смартфон, из которого слепили новые J7 2018 и A6+ 2018, теперь продают не за 17-20 тысяч, как раньше, а за 12-15 тысяч рублей даже в крупной федеральной рознице!

Бюджетные мобильники «пресвятых» брендов-старожилов (Samsung/LG/Sony/Nokia) редко бывают хорошими — обычно нам просто впаривают за 15-20 тысяч рублей то же самое, что китайцы продают за 9-11 тысяч. Но дешевеющий Galaxy J7 по многим параметрам круче аналогичной по цене китайщины: настолько классный дисплей AMOLED с Always-on (часы и уведомления на заблокированном экране), настолько качественный звук в наушниках с возможностью его точной настройки, настолько хорошее сочетание габаритов, ёмкости аккумулятора и выносливости почти никто не предлагает. Не говоря уже о таких «неземных технологиях» для китайских смартфонов, как Google Pay (NFC) и раздельных слотов для карты памяти + двух SIM.

При этом даже камера в J7 2017 не так плоха, как это обычно случается бюджетных смартфонах известных производителей. Да, сенсор дешёвый, поэтому цвета изначально бледные, но включаете в настройках режим HDR — и вот вам качественные фотографии днём, и даже ночью.

Главный недостаток у J7 только один — это неторопливый смартфон. И ведь «тормозом» его не назовёшь, потому что по скорости работы он очень стабилен и всегда хорошист. Просто J7 2017 никогда не бывает настолько быстрым, как этого ждёшь от «пустого» нового только что купленного смартфона — вы уже после первого включения чувствуете, как процессор передаёт вам привет и говорит: «Я не могу крутить эту чёртову тяжёлую прошивку Самсунга быстрее, чем неспешным шагом! А игры вообще не пытайся запускать! Если тебя, скупердяй, что-то не устраивает, раскошеливайся на Galaxy S8!».

Если вы слабонервный и ждёте от смартфона «огонька» в скорости работы, J7 2017 вам вряд ли подойдёт. А если хотите самый дешёвый породистый «бюджетник» из качественных, лучшего варианта не найти.

Сколько стоит 12-15 тысяч рублей (3/16 Гбайт) Чем хорош Очень качественный AMOLED-экран с идеальной цветопередачей

Компактность

NFC (Google Pay/Samsung Pay)

Хорошая автономность

Always-on-display (уведомления и часы на заблокированном экране)

Неплохие камеры

Хороший звук в наушниках Чем плох Низкокачественный динамик громкой связи

Камеру нужно «пинать» для качественных снимков

Скорость работы стабильная (без зависаний), но при этом стабильно медленная Все подробности Обзор Samsung Galaxy J7 (2017) Где можно купить недорого Pleer.ru — 12000 рублей ОГО — 13500 рублей Нотик — 14000 рублей Никс — 14200 рублей Эльдорадо — 15000 рублей

ASUS ZenFone Max Pro M1 — самый быстрый, самый выносливый бюджетный смартфон

Вряд ли стоит умиляться тому факту, что смартфоны-«бюджетники» с хорошим соотношением цены и качества сегодня — это либо Xiaomi, либо что-то из «прощальных распродаж» старых качественных моделей, как это случилось с Самсунгом и Мейзу выше по тексту. Конкуренцию нужно ждать и приветствовать всегда, иначе можно приехать к тому, что Xiaomi начнут поднимать цены, а альтернатив уже не будет.



ASUS ZenFone Max Pro M1

Поэтому я всячески радуюсь тому, что в 2018 года навязать конкуренцию бюджетным «сяомофонам» смог ASUS — со своим ZenFone Max Pro M1, максимально навороченным смартфоном по всем характеристикам, кроме камеры.

Вы только вдумайтесь: 5000 мАч аккумулятора в корпусе толщиной, как у конкурентов при 4000 мАч. NFC (Google Pay), самый мощный процессор среди бюджетных смартфонов, быстрая зарядка, раздельные слоты 2xSIM и microSD, много памяти, «чистый» Android, классный экран и умеренная цена! Очень крутой аппарат, в котором «на сдачу» прикрутили только камеру (чуть лучше, чем в Redmi 6A, который в 2 раза дешевле) и корпус (выглядит по-китайски дёшево и скучно).

Но всё это можно простить, потому что перед вами идеальный бюджетный смартфон для любых задач, кроме фото/видеосъёмки. Если вы фотографируете изредка и, почти всегда, днём, но хотите, чтобы бюджетный мобильник был нафарширован с запасом мощности и выносливости, у вас только два варианта — 6.9-дюймовый Xiaomi Mi Max 3 и ASUS ZenFone Max Pro M1. Из этих двоих ASUS дешевле.

Сколько стоит 13-15 тысяч рублей Чем хорош Качественный экран Full HD+ 18:9

Самый быстрый процессор в бюджетных смартфонах

NFC (оплата смартфоном взамен банковской карты)

Отличная выносливость (2-3 суток)

Раздельные слоты для двух SIM и карты памяти

Быстрая зарядка Чем плох Низкокачественные камеры

Тусклые цвета корпуса, дешёвые материалы

Медленный сканер отпечатков пальцев Все подробности Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1 Где можно купить недорого Pleer.ru — 12750 рублей Xcom — 14000 рублей Нотик — 14000 рублей МТС — 15000 рублей (-1500 руб. кэшбэк) Официальный магазин ASUS — 15000 рублей

Xiaomi Redmi Note 5 — лучшие по качеству «камера + процессор + аккумулятор» в бюджетных смартфонах

Сяоми — это такой заслуженный Дмитрий Нагиев телефоностроения. Положительный и уважаемый со всех сторон, слишком скромный, чтобы указывать на него пальцем и громить за расточительство, достаточно народный, чтобы не обвинять в том, что «заелся и уже не тот».



Xiaomi Redmi Note 5

И настолько же попсовый — мельтешит повсюду, а нормальной и настолько же брутальной замены нет. Потому что вокруг только хипстеры-мастера шутить матерные шутки ртом (и другими частями тела), либо ещё более заезженные лица предпенсионного возраста.

Вот и Xiaomi Redmi Note 5 тоже порядком надоел в роли бессменного «старшего бюджетника» наших ежемесячных подборок. Полгода продаж в России и почти 9 месяцев на конвейере, если считать от даты рождения этой модели — неужели за это время не нашлось более толковых альтернатив?

Но полноценных замен Redmi Note 5, внезапно, не было и нет. Есть частичные. Например, классный ASUS ZenFone 4 ZE554KL за 18 тысяч рублей — экран лучше, камеры лучше, корпус лучше, но хуже автономность и, в некоторых случаях, скорость работы. Да и не купить этот раритет по вменяемой цене уже нигде, кроме официального магазина. Или Nokia 6.1 Plus… которую пока не продают в России, а когда начнут продавать, она всё равно будет хуже по автономности и качеству камер. А полновесная альтернатива в лице Motorola Z2 Play нынче слишком дорогая и только начинается от 18 тысяч рублей, чаще всего стоит 20 тысяч или больше. Ни разу не бюджетно.

Да и за Redmi Note 5, который стоит в Китае порядка 10-11 тысяч рублей, российские перекупы тоже без всякого стеснения ломили 18-20 тысяч на старте продаж. А потом выяснилось, что с накруткой +80% от изначальной цены даже «святейший» Xiaomi никто покупать не хочет. И вот теперь мы наблюдаем Redmi Note 5 за 14-15 тысяч у большинства российских сетевиков-официалов. Можно брать. Нужно ли?

Если вы хотите одновременно недорогой, быстрый и выносливый смартфон с классной камерой, вы попали по адресу. Если камера не очень важна, ASUS ZenFone Max Pro выше по тексту будет даже более удачной покупкой. Если хочется красивый корпус и NFC, а не «консервную банку», как в Redmi Note 5, но не хотите жертвовать нормальными камерами и процессорами, Moto Z2 Play и ZenFone 4 ZE554KL вам в помощь. Все другие настолько же (или более) крутые смартфоны — 20-23 тысячи и выше. А от добра добра не ищут.

Сколько стоит 14-16 тысяч рублей Чем хорош Хорошая автономность

Качественные камеры

Очень быстрый процессор

Яркий чёткий дисплей Чем плох Корпус из дешёвых материалов (позаимствован у бюджетного Redmi 5 Plus)

Ночью за качественный кадр приходится «воевать» с тупой автоматикой

Нет NFC (Google Pay) Все подробности Обзор Xiaomi Redmi Note 5 Где можно купить недорого Pleer.ru — 13700 рублей Ого — 14200 рублей Кей — 14800 рублей Связной — 15000 рублей Официальный магазин Xiaomi — 15000 рублей