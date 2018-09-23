Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница)
Как много нам открытий чудных готовит новый курс рубля! Очень скоро торговцы мобильниками перепишут цены в сторону повышения, потому что «нацвалюта пробивает дно, а китайцы с нами торгуют в долларах и закупать товар придётся по новым ценам!». Но это будет потом, а сейчас, в сентябре 2018 года, у нас подобрался самый крутой состав бюджетных смартфонов за всю историю существования рубрики.
Xiaomi Redmi 6A — сменяемость власти в «бюджетниках» наконец наступила
Специфика покупки мобильников дешевле 10 тысяч рублей в том, что вам нигде не рады — если за 11 тысяч уже есть шанс урвать всесторонне хорошие смартфоны, то за минус две тысячи каждый производитель предложит вам самый поганый металлолом, который только нашёлся на складах с копеечными процессорами и экранами. Поэтому всякая четырёхъядерная рухлядь с процессорами MediaTek MT6735/6737/6739, крохотными аккумуляторами, тусклыми экранам и камерами с качеством съёмки, будто в них объектив измазан вазелином, чаще всего дожидается вас в магазинах по цене 8-10 тысяч с шильдиками ZTE, Alcatel или, не приведи господь, Highscreen/Doogee.
Честных бюджетных смартфонов, которыми можно пользоваться без отвращения, очень мало. Проще найти хороший «старший бюджетник» прошлых лет, который сейчас распродают по минимальной цене. Например, если увидите в продаже Motorola G5s или Samsung Galaxy J7 Neo (в девичестве — J7 2016) за 10 тысяч рублей — покупайте. По нынешним временам это выгодное приобретение. Motorola G5s хороша сама по себе и по качеству сравнима с новыми смартфонами за 15 тысяч рублей. А старый Самсунг уже не особо быстрый, зато восьмиядерный, с нормальным экраном, очень прочный и выносливый, да ещё со съёмным аккумулятором и раздельными слотами 2xSIM и microSD. И даже в пожилом возрасте он лучше современных «вёдер» наподобие Galaxy J2 (2018) или Nokia 3.1, за которые торгаши просят те же запредельные 9-10 тысяч рублей.
Только вот распродажа старых смартфонов по минимальной цене на то и распродажа, что заканчивается быстро. А мы, россияне, как все знают, очень любим стабильность, и нам нужен пригодный к покупке вариант за стабильные 7-9 тысяч рублей. На этот раз я считаю таким вариантом Xiaomi Redmi 6A.
Путь его к продаже, между прочим, был, друзья, не лёгок и не скор — сначала новый сверхбюджетный Xiaomi... почти никто не хотел продавать. Ребята из местного представительства Сяоми хотели сохранить цену во всех магазинах порядка 7-7.5 тысяч рублей, но для российских сетевиков это грозило очень маленьким «наваром» с продажи. Если так дальше пойдёт, то региональные директоры сотовых салонов будут вынуждены пересесть с Porsche на Toyota, а этого допустить никак нельзя!
Поэтому для начала Xiaomi договорились о продаже Redmi 6A соотечественниками-китайцами из TMall (российский филиал Aliexpress со складами на территории РФ), потом поторговались с магазином своего собственного дистрибьютора, но к согласию не пришли, и наспех открыли продажи «из первых рук» на Mi.com для России.
И только после этого Xiaomi пришли к компромиссу с российскими сетевиками — отпустили цену в российской рознице в «свободное плавание», а коммерсанты из родных нам сотовых салонов перестали впадать в истерику и требовать «выровнять» цену в магазине Xiaomi с той, которую российские перекупы установили себе после наценок.
Но всё это политика и война за прибыль в том или ином кармане, а нас интересует техническая сторона вопроса: действительно ли Redmi 6A лучший среди бюджетников до 10 тысяч рублей?
Пожалуй, да. В нынешнем безрыбье и Redmi 6A рыба. Потому что дешёвые восьмиядерные Meizu M5s/M6 почти исчезли из продажи, а новый Meizu M8c до их уровня не допрыгнул и стоит 10 тысяч ровно — можно считать, что главный конкурент Xiaomi самоустранился от борьбы. Huawei уже давно разучился делать качественные Honor дешевле «десятки», а классные Honor 9 Lite и Huawei P Smart сейчас стоят намного дороже.
Все остальные аппараты по постоянным ценам совсем бестолковые, а главный конкурент Redmi 6A из ныне живущих — его предшественник Redmi 5A. Прикол заключается в том, что старую модель дешёвого Xiaomi проще найти в продаже, цена его ниже, по качеству звука в наушниках старый Redmi 5A лучше своего последователя, а по скорости работы, как это ни смешно, тоже почти не отстаёт. Потому что мощный процессор MediaTek в Redmi 6A работает тяп-ляп по старой медиатековской традиции.
Почему тогда Redmi 6A? Потому что он крупнее, «полноэкранный» со своим дисплеем 18:9, продаётся в достаточных количествах за 7 тысяч рублей, а заставить его работать быстрее предшественника Xiaomi сможет в ближайшем будущем. А вот из Redmi 5A уже больше ничего не выжмут сверх того, что есть. Поэтому 6A в сентябре — новый вариант-минимум для покупки нового качественного смартфона.
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Сколько стоит
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7.5 – 9 тысяч рублей (2/16 Гбайт)
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого (на момент публикации)
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Официальный магазин Xiaomi — 7000 рублей
TMall — 7000 рублей
Pleer.ru — 7500 рублей
ОГО — 7500 рублей
Олди — 8000 рублей
Meizu M6 Note — полноценный смартфон по цене дешёвок
Выбор в бюджете от 9 до 12 тысяч рублей был и остаётся самым унылым — выкладывать такую сумму за дешёвый по всем параметрам мобильник, наподобие Redmi 6A, уже не хочется, а радикально более крутых смартфонов за эти деньги почему-то никто не предлагает. Почти никто.
В каждом мобильнике за 9-12 тысяч есть какой-то изъян. Например, в неплохом, на первый взгляд, Honor 7C, очень тусклый экран и совсем бестолковые камеры. Samsung Galaxy J5 (2017) — тормоз ужасающий, да ещё и с мутноватой картинкой на дешёвом AMOLED-дисплее. Xiaomi Redmi Note 5A Prime — пластиковое «ведро», которое даже с восьмиядерным мощным процессором ощущается в работе таким же ширпотребом, как Redmi 6A за 7 тысяч.
Xiaomi Redmi 5 вроде бы неплох, но до 12 тысяч официалы продают его только с 2 Гбайт оперативной памяти, а этого уже маловато будет. Да и HD-дисплей на 5.7 дюймах диагонали уже не вдохновляет. Единственная более-менее стоящая альтернатива — Vivo Y81, но его не продают практически нигде, кроме салонов МТС, сама по себе модель очень уж раритетная. А это значит, что с чехлами и поиском запчастей получите кучу проблем.
Но есть и приятные исключения — очень быстро падающий в цене M6 Note. На раскрутку в России Meizu всегда скупились, поэтому под натиском рекламных бюджетов Хуавея и сарафанного радио, обычного для Xiaomi, «М6 Ноут» затерялся. Но это не делает его плохим! Наоборот — перед нами идеальный по соотношению цены и начинки аппарат за 11-12 тысяч рублей!
Потому что целых 4000 мАч в аккумуляторе, большой (хоть и без модных 18:9) чёткий экран, хороший восьмиядерный процессор, цельнометаллический корпус без пластиковых «подпорок», и очень хорошие камеры, по минимальной для таких характеристик цене!
Главный изъян, если говорить о модели в официальной рознице — 16 Гбайт памяти в недорогих вариантах. Этого хватит впритык для приложений, совсем не хватит для игр, а для фото и видео уже придётся докупать карту памяти. Зато оперативной памяти целых 3 Гбайт, поэтому смартфон не будет «захлёбываться», если вы начнёте переключаться между всеми установленными приложениями.
Есть свой резон и в покупке чуть более дорогих конкурентов — тот же Honor 9 Lite/Huawei P Smart тоже быстро орудуют приложениями, неплохо выглядят, да ещё и предлагают NFC (Google Pay), в отличие от большинства «китайцев». Но процессор в этих бюджетных хуавеях старый и хромой, автономность так себе, камера нормальная, только всё равно хуже, чем в Мейзу. Примерно по этим же характеристикам отстаёт и Nokia 5.1. В ней процессор уже новый, но китайский (в плохом смысле этого слова), и только яркость экрана выше, чем в M6 Note.
Мне кажется, что за 11 тысяч рублей хорошая скорость работы важнее, чем вытянутые экраны 18:9, а большой аккумулятор пригодится в большей степени, чем возможность оплаты касанием на кассах (но могу и ошибаться, голосуйте в опросе).
Meizu M6 Note в минимальной и «обрубленной» комплектации при 3/16 Гбайт памяти элитным смартфоном не назовёшь, но вы купите мобильник, который по впечатлениям будет равен моделям стоимостью 15-16 тысяч рублей без каких-либо отличий, кроме объёма памяти.
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Сколько стоит
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11-13 тысяч рублей (3/16 Гбайт)
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого
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Pleer.ru — 10600 рублей
Нотик — 11900 рублей
Юлмарт — 12000 рублей
Билайн — 12000 рублей
Ozon — 12000 рублей
Samsung Galaxy J7 (2017) — лучший бюджетный «не китаец»
Есть какой-то глубинный философский смысл в том, что Самсунг бездельничает вместо выпуска новых хороших бюджетных смартфонов. Культ «ничегонеделанья»: создаёшь полностью новые бюджетники Galaxy J5/J7 летом 2017 года, потом лепишь из них «как бы новые» J4/J6/J8. Меняешь дизайн корпуса и переименовываешь их же радость в Galaxy A6/A6+, добавляешь скруглённый дисплей и чуть менее плохую камеру и продаёшь это как Galaxy A8 (2018)… Прекрасно проводишь время и валяешь дурака в лучших традициях создателей «Жигулей-классики» или модификаций «Волги».
Чтобы покупатели не догадались, что смартфоны одинаковые внутри, лепишь на них этикетки с разными ценами — без особого обоснования по характеристикам, потому что «и так купят». А ещё цены будут разными потому, что сотовые салоны начнут распродавать «морально устаревшие» Samsung с цифрой (2017) названии. Ведь скоро закончится 2018 год, а покупатели не захотят тратить деньги на смартфон двухлетней выдержки.
Вас угнетает такое положение вещей? А вот и зря — нужно радоваться тому, что смартфон, из которого слепили новые J7 2018 и A6+ 2018, теперь продают не за 17-20 тысяч, как раньше, а за 12-15 тысяч рублей даже в крупной федеральной рознице!
Бюджетные мобильники «пресвятых» брендов-старожилов (Samsung/LG/Sony/Nokia) редко бывают хорошими — обычно нам просто впаривают за 15-20 тысяч рублей то же самое, что китайцы продают за 9-11 тысяч. Но дешевеющий Galaxy J7 по многим параметрам круче аналогичной по цене китайщины: настолько классный дисплей AMOLED с Always-on (часы и уведомления на заблокированном экране), настолько качественный звук в наушниках с возможностью его точной настройки, настолько хорошее сочетание габаритов, ёмкости аккумулятора и выносливости почти никто не предлагает. Не говоря уже о таких «неземных технологиях» для китайских смартфонов, как Google Pay (NFC) и раздельных слотов для карты памяти + двух SIM.
При этом даже камера в J7 2017 не так плоха, как это обычно случается бюджетных смартфонах известных производителей. Да, сенсор дешёвый, поэтому цвета изначально бледные, но включаете в настройках режим HDR — и вот вам качественные фотографии днём, и даже ночью.
Главный недостаток у J7 только один — это неторопливый смартфон. И ведь «тормозом» его не назовёшь, потому что по скорости работы он очень стабилен и всегда хорошист. Просто J7 2017 никогда не бывает настолько быстрым, как этого ждёшь от «пустого» нового только что купленного смартфона — вы уже после первого включения чувствуете, как процессор передаёт вам привет и говорит: «Я не могу крутить эту чёртову тяжёлую прошивку Самсунга быстрее, чем неспешным шагом! А игры вообще не пытайся запускать! Если тебя, скупердяй, что-то не устраивает, раскошеливайся на Galaxy S8!».
Если вы слабонервный и ждёте от смартфона «огонька» в скорости работы, J7 2017 вам вряд ли подойдёт. А если хотите самый дешёвый породистый «бюджетник» из качественных, лучшего варианта не найти.
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Сколько стоит
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12-15 тысяч рублей (3/16 Гбайт)
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого
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Pleer.ru — 12000 рублей
ОГО — 13500 рублей
Нотик — 14000 рублей
Никс — 14200 рублей
Эльдорадо — 15000 рублей
ASUS ZenFone Max Pro M1 — самый быстрый, самый выносливый бюджетный смартфон
Вряд ли стоит умиляться тому факту, что смартфоны-«бюджетники» с хорошим соотношением цены и качества сегодня — это либо Xiaomi, либо что-то из «прощальных распродаж» старых качественных моделей, как это случилось с Самсунгом и Мейзу выше по тексту. Конкуренцию нужно ждать и приветствовать всегда, иначе можно приехать к тому, что Xiaomi начнут поднимать цены, а альтернатив уже не будет.
Поэтому я всячески радуюсь тому, что в 2018 года навязать конкуренцию бюджетным «сяомофонам» смог ASUS — со своим ZenFone Max Pro M1, максимально навороченным смартфоном по всем характеристикам, кроме камеры.
Вы только вдумайтесь: 5000 мАч аккумулятора в корпусе толщиной, как у конкурентов при 4000 мАч. NFC (Google Pay), самый мощный процессор среди бюджетных смартфонов, быстрая зарядка, раздельные слоты 2xSIM и microSD, много памяти, «чистый» Android, классный экран и умеренная цена! Очень крутой аппарат, в котором «на сдачу» прикрутили только камеру (чуть лучше, чем в Redmi 6A, который в 2 раза дешевле) и корпус (выглядит по-китайски дёшево и скучно).
Но всё это можно простить, потому что перед вами идеальный бюджетный смартфон для любых задач, кроме фото/видеосъёмки. Если вы фотографируете изредка и, почти всегда, днём, но хотите, чтобы бюджетный мобильник был нафарширован с запасом мощности и выносливости, у вас только два варианта — 6.9-дюймовый Xiaomi Mi Max 3 и ASUS ZenFone Max Pro M1. Из этих двоих ASUS дешевле.
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Сколько стоит
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13-15 тысяч рублей
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого
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Pleer.ru — 12750 рублей
Xcom — 14000 рублей
Нотик — 14000 рублей
МТС — 15000 рублей (-1500 руб. кэшбэк)
Официальный магазин ASUS — 15000 рублей
Xiaomi Redmi Note 5 — лучшие по качеству «камера + процессор + аккумулятор» в бюджетных смартфонах
Сяоми — это такой заслуженный Дмитрий Нагиев телефоностроения. Положительный и уважаемый со всех сторон, слишком скромный, чтобы указывать на него пальцем и громить за расточительство, достаточно народный, чтобы не обвинять в том, что «заелся и уже не тот».
И настолько же попсовый — мельтешит повсюду, а нормальной и настолько же брутальной замены нет. Потому что вокруг только хипстеры-мастера шутить матерные шутки ртом (и другими частями тела), либо ещё более заезженные лица предпенсионного возраста.
Вот и Xiaomi Redmi Note 5 тоже порядком надоел в роли бессменного «старшего бюджетника» наших ежемесячных подборок. Полгода продаж в России и почти 9 месяцев на конвейере, если считать от даты рождения этой модели — неужели за это время не нашлось более толковых альтернатив?
Но полноценных замен Redmi Note 5, внезапно, не было и нет. Есть частичные. Например, классный ASUS ZenFone 4 ZE554KL за 18 тысяч рублей — экран лучше, камеры лучше, корпус лучше, но хуже автономность и, в некоторых случаях, скорость работы. Да и не купить этот раритет по вменяемой цене уже нигде, кроме официального магазина. Или Nokia 6.1 Plus… которую пока не продают в России, а когда начнут продавать, она всё равно будет хуже по автономности и качеству камер. А полновесная альтернатива в лице Motorola Z2 Play нынче слишком дорогая и только начинается от 18 тысяч рублей, чаще всего стоит 20 тысяч или больше. Ни разу не бюджетно.
Да и за Redmi Note 5, который стоит в Китае порядка 10-11 тысяч рублей, российские перекупы тоже без всякого стеснения ломили 18-20 тысяч на старте продаж. А потом выяснилось, что с накруткой +80% от изначальной цены даже «святейший» Xiaomi никто покупать не хочет. И вот теперь мы наблюдаем Redmi Note 5 за 14-15 тысяч у большинства российских сетевиков-официалов. Можно брать. Нужно ли?
Если вы хотите одновременно недорогой, быстрый и выносливый смартфон с классной камерой, вы попали по адресу. Если камера не очень важна, ASUS ZenFone Max Pro выше по тексту будет даже более удачной покупкой. Если хочется красивый корпус и NFC, а не «консервную банку», как в Redmi Note 5, но не хотите жертвовать нормальными камерами и процессорами, Moto Z2 Play и ZenFone 4 ZE554KL вам в помощь. Все другие настолько же (или более) крутые смартфоны — 20-23 тысячи и выше. А от добра добра не ищут.
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Сколько стоит
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14-16 тысяч рублей
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Чем хорош
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Чем плох
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Все подробности
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Где можно купить недорого
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Pleer.ru — 13700 рублей
Ого — 14200 рублей
Кей — 14800 рублей
Связной — 15000 рублей
Официальный магазин Xiaomi — 15000 рублей