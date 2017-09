Всё, что известно об iPhone 8 накануне презентации

Летом этого года всем известному iPhone исполнилось 10 лет, поэтому все ждут от новой модели чего-то особенного, революционного. Apple представит следующий iPhone уже совсем скоро — 12 сентября. Но, как обычно, задолго до этого интернет наполнился массой слухов о названии, внешнем виде, характеристиках и ширине модельного ряда новых «яблочных» смартфонов.

Что выйдет?

Главный вопрос — сколько разнокалиберных iPhone нас ждёт в этом году? По сложившейся традиции, по нечётным годам Apple выпускает обновлённые модели предыдущего года: более совершенные в плане «железа», более оптимизированные, но всё же без каких-то радикальных изменений. И, судя по этой логике, на смену прошлогодним iPhone 7 и 7 Plus в сентябре выйдут iPhone 7s и 7s Plus. Однако, существует и мнение, что в честь 10-летнего юбилея Apple покажет что-то совершенно новое: какой-нибудь iPhone X или iPhone 8. Может выйти и так, что iPhone 7s и 7s Plus будут представлены 12 сентября, а iPhone 8 — позже в этом году. По последним слухам, все три смартфона будут представлены одновременно, но продажи iPhone 8 начнутся не ранее второй половины сентября.

Экран





Еще со времён iPhone 6 смартфон не получал каких-то радикальных изменений дизайна. А вот в этом году ожидается кое-что интересное. Например, что вместо привычного LCD-дисплея iPhone 8 получит OLED-экран, причём 5,8-дюймовый. Чтобы смартфон при этом не стал неуклюжей лопатой, инженеры, скорее всего, избавят его не только от рамок сверху и снизу от дисплея, но также и от кнопки «Домой». Таким образом, экран будет занимать практически всю лицевую поверхность смартфона. iPhone 7s и iPhone 7s Plus получает 4,7- и 5,5-дюймовые LCD-дисплеи соответственно.

Корпус





Мы все уже привыкли к алюминиевым айфонам, но, возможно, вслед за конкурентами, новая модель получит стеклянную заднюю панель и стальную рамку. С одной стороны, это точно не пойдёт на пользу прочности смартфона. С другой стороны, это наводит на мысль, что iPhone 8 получит беспроводную зарядку. В сети уже можно найти предполагаемые фотографии предполагаемых компонентов предполагаемой беспроводной зарядки предполагаемого нового iPhone, но, как обычно, можно только поверить неизвестным фотографам на слово.

Камеры





Что касается основной камеры, то, судя по слухам, она останется двойной, но теперь два модуля будут расположены вертикально. Также мы ждём, что новым смартфон будет иметь лучшую поддержку дополненной реальности (AR), ведь не зря в iOS 11 были добавлены инструменты для разработчиков для создания приложений, использующих AR. Возможности, которые несёт в себе концепция дополненной реальности, могли бы стать самым радикальным обновлением, так как это во многом может поменять то, как мы взаимодействуем не только со смартфоном, но и с окружающим миром в целом. И вряд ли это пройдёт незамеченным для обычного пользователя — стоит только вспомнить безумных успех Pokemon Go.

Скорее всего, во фронтальной или тыловой камере не станет больше мегапикселей, потому как это может увеличить количество шумов. Но есть несколько предположений, какими функциями камеры всё-таки могут обзавестись. Причём, предположений не с потолка, а появившихся благодаря исследованию ПО «умной колонки» Apple HomePod.

К примеру, ожидается, что камера нового iPhone сможет автоматически определять сцену съёмки и лучше подстраиваться под неё. Также есть подозрения, что смартфон будет способен распознавать лица и это будет использоваться для разблокировки вместо Touch ID. Кроме этого, ожидается, что фронтальная камера будет оснащена вспышкой.

Кнопка «Домой» и Touch ID исчезнут?





Как уже упоминалось выше, дисплей нового iPhone, скорее всего, займёт лицевую панель практически целиком. И это наталкивает на соответствующие вопросы: где же тогда будет кнопка «Домой»? Под экраном? А где же тогда будет датчик отпечатка пальца Touch ID?

Последний вопрос открывай широкий простор для фантазии. Возможно, инженеры Apple смогут использовать часть экрана как сенсор. Либо же перенесут Touch ID в другое место, например, на заднюю панель или на кнопку блокировки. Наконец, может его и вовсе не станет, и слухи о разблокировки благодаря распознаванию лица оправдаются.

Производительность и автономная работа

По слухам, iPhone 8 получит новый четырёхъядерный чип под предположительным названием A11 Fusion. Вряд ли он будет восьмиядерным, так как Apple только-только представила четырёхъядерный вместе с iPhone 7. Отставание от конкурентов по количеству ядер еще не вредило производительности iPhone, поэтому вряд ли стоит беспокоиться на этот счёт.

А вот что изменится, так это техпроцесс. A10 Fusion изготовляется по 16-нм техпроцессу, тогда как новый чип будет базироваться на 10-нм. Это положительно скажется не только на быстродействии, но и, в теории, снизит расход заряда аккумулятора. Также тратить заряд последнего меньше будет и OLED-экран. А вкупе со слухами о том, что батарея нового iPhone будет в полтора раза более ёмкой, то можно ожидать очень серьёзного увеличения автономной работы. Возможно в новом iPhone также появится отдельный чип под искуственный интеллект, чтобы снизить нагрузку с основного процессора.

Разъёмы

Так как все новые MacBook Pro имеют сплошь разъёмы USB-C, то вы даже не можете подключить iPhone к ноутбуку напрямую. Это наталкивает на мысль, что в новом смартфоне Apple может отказаться от порта Lightning в пользу USB-C.

Цены

Еще в начале августа стали предсказывать цены на новые смартфоны. К примеру, стоимость iPhone 7s и iPhone 7s Plus ожидается на уровне своих предшественников — 53 и 63 тысячи рублей соответственно. Более продвинутая версия, iPhone 8, как ожидается, будет стоить заметно дороже — от 80 тысяч рублей.