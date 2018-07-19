Обзор LG G7 ThinQ: китайцы так не умеют

8.2 /10 Оценка по версии Ferra

LG G7 Плюсы Яркий сверхчёткий экран

Отличный звук в наушниках

Громкий, басовитый, качественный динамик

Мощный процессор, хорошая скорость работы

Отличное качество фото в ручном режиме съёмки

Практичный корпус (слот microSD, «взрослая» водозащита, отдельный разъём для наушников) Минусы Автономности хватает на сутки, чаще всего даже меньше

«Кривая» цветопередача дисплея (поправимо в настройках)

Нет оптического зума в камере

Качество фото в авто-режиме «плавает» от хорошего до «так себе»

Плохая работа оптической стабилизации в съёмке видео

С одной стороны, есть в новом LG то, чего нет в китайских флагманах. С другой – G7 получился «настроенческим» смартфоном для энтузиастов, в котором лучшая начинка соседствует с «экономией на спичках». И вы вряд ли догадаетесь, где именно искать подвох.

Даже смартфонные энтузиасты знают о новом флагмане LG настолько мало, что «хоронят» его только из-за «айфоновского дизайна» (который, правда, ещё раньше слизали «неприкасаемые» Huawei и Xiaomi). На самом же деле G7 по многим характеристикам лучше любых китайских флагманов, да и лучшие Самсунги по некоторым параметрам «заткнул за пояс».

При этом на мобильнике сэкономили на таких вещах, что всё это выглядит, как резиновые тапки в комплекте с дорогим смокингом. От непривычного сочетания роскоши и дешевизны смартфону даже не получается вынести чёткий приговор — либо вы обожаете G7 с первого дня использования, либо ненавидите. И я сейчас расскажу вам все причины для таких крайностей в отношении к мобильнику.

Характеристики

LG G7 ThinQ Операционная система Android 8 Oreo Экран 6,1”, 3120x1440 (19.5:9), IPS, 564 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845 SDM845, 8 ядер (4x Kryo 385 Gold 2.8 ГГц + 4x Kryo 385 Silver 1.7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 4/6 Гбайт Постоянная память 128 Гбайт Связь 4G (LTE Cat. 16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 16 Мп, с автофокусом, f/1.6, сенсор 1/3.1”, размер пикселя 1.0 мкм, оптическая стабилизация съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (240 fps) тыловая дополнительная: широкоугольная, 16 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/3.1”, размер пикселя 1.0 мкм, программная стабилизация фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/1.9 Аккумулятор 3000 мАч, несъемный Размеры 153.2x71.9x7.9 мм Масса 162 г Водозащита IP68 Цена на момент публикации 60 тысяч рублей

Дизайн и управление

Для фанатов смартфонов 2018 год станет годом «прогиба под iPhone X». Если до недавнего времени айфоны выглядели «бедными родственниками» в сравнении с теми же LG G6 и Samsung Galaxy S8, то с выходом «икса» конкуренты помедлили полгода, а потом кинулись яростно перерисовывать «чёлку», а китайцы ещё более нагло воровали даже расположение сдвоенной камеры. С одной стороны, срамота, с другой — мобильники в итоге стали чуть меньше при одинаковом размере экрана.



Рамки небольшие, но никакого прогресса в компактности в сравнении с V30 (без выреза в экране) нет

После того, как в дизайнерской импотенции расписались Xiaomi, Huawei и ASUS, такая же капитуляция со стороны LG никого не удивила. Удивило скорее то, что выигрыша в размерах за счёт выреза в экране у G7 не случилось – например, стареющий LG V30 оказался компактнее даже без сомнительного подражания Айфону.



Я уже жаловался, что старый G6 был брутальнее и красивее? Нет? Тогда пожалуюсь в очередной раз

Но все, кто ругают «джи-седьмой» за чёлку на передней панели, не видят настоящей проблемы в дизайне этого мобильника.

Во-первых, вспомните G6 с его красивыми и удобными металлическими «рельсами-шпалами» на боковинах, и сравните его внешность с глянцевым и скользким со всех сторон G7, почувствуйте разницу. Во-вторых, даже если кивнуть на стеклянную крышку LG V30+, G7 выглядит не настолько мило. Потому что заднее стекло намного толще и играет цветом только при мягком свете. В остальных случаях крышка похожа на имитацию стекла дешёвым пластиком, цвет кажется либо грязно-серым, либо угрюмо-тёмным синим (как у ASUS, кстати говоря), и всё это дополняется адским количеством грязи и отпечатков пальцев. Да, сейчас почти все мобильники глянцевые и стеклянные. Но в них маркий корпус хотя бы перебивает яркий цвет корпуса, а G7 бледный, как Энн Хэтэуэй, только ему это не к лицу.

Да ещё и на левой грани застолбили место под клавишу для запуска Google Assistant (который, для полного счастья, не работает в России).

С другой стороны, толстое стекло корпуса – это практично. G7 гораздо сложнее разбить в «кашу», чем хрупкие Самсунги или какие-нибудь Xiaomi-Huawei. Но, что огорчает больше всего, дорогой флагман LG напоминает дешёвую модель Alcatel 3V за 10 тысяч рублей. И ради этого вы отменили готовый G7, чтобы спроектировать его с нуля в начале 2018 года?

Иногда G7 кажется красивым, иногда — «страшным». Всё зависит от света и того, с чем сравниваете



Дешёвый Alcatel и самый дорогой LG — найдите 10 отличий

Но есть и хорошие новости. Корпус тонкий, сканер отпечатка расположен удобно (жаль, что теперь это просто сканер, а не клавиша питания — LG полностью забросил старые заветы и расставил клавиши, как в смартфонах конкурентов). Отдельный разъём для наушников есть, слот для карты памяти тоже присутствует. Ничего особенного? Но для Sony, Huawei, OnePlus и Xiaomi эти мелочи оказались непосильными технологиями, и поэтому ребятушки выпустили смартфоны с «кастрированными» разъёмами/слотами, и гордятся этим. А LG, как всегда, до последнего момента выпускают образцово практичные смартфоны. За это им низкий поклон.



Иногда LG G7 ThinQ поражает своей красотой. Но только с правильных ракурсов и в правильном освещении

Экран

Чтобы оправдаться за «айфоновские» очертания экрана, LG, как могли, обыграли оформление «чёлки» в настройках системы. Во-первых, вырез можно замаскировать и окрасить полосу уведомлений в чёрный цвет. При этом «застой» на части экрана не угробит его, как это бывает с OLED/AMOLED, где чёрная полоса после нескольких месяцев оставит «отпечаток», даже если её потом отключить.

С другой стороны, для AMOLED чёрный цвет = отключенный кусочек экрана, а IPS светится всегда, и нормальной маскировки не получается. Поэтому есть смысл оставить полосу уведомлений прозрачной или разукрасить её весёленькими расцветками (такие настройки тоже есть).

С технической точки зрения экран LG G7 отличнейший – сейчас это самый чёткий дисплей среди всех новых смартфонов, не считая Sony Xperia Premium с их 4K-матрицами. Чётче, чем в Samsung, потому что Quad HD+ на IPS всегда чётче, чем на AMOLED такого же размера. Намного лучше, чем в китайских смартфонах, где у производителей «кишка тонка» воплотить Quad HD в своих флагманах – Huawei Mate 10 был последней такой попыткой смартфоном, где что-то подобное попытались воплотить. Но этот Huawei в России даже не начинали продавать.

Вырез в экране можно не только замаскировать, но и разукрасить

Нужен ли Quad HD мобильнику? С нынешними «лопатофонными» диагоналями – ещё как нужен! Видео и фотографии выглядят намного приятнее, конкуренты с Full HD курят в сторонке. Другое дело, что Quad HD ускоренными темпами кушает заряд аккумулятора – настолько, что Samsung по умолчанию снижает чёткость картинки до Full HD в своих Galaxy S9/S9+. А если включить Quad HD, смартфон разряжается очень быстро. LG не стали мошенничать с чёткостью изображения, но и не стали решать наболевший вопрос. И это, конечно, аукнулось G7 (см. Автономность). Частично спасает ситуацию только возможность регулировать качество картинки для игр.

Ни в одном новом «китайце» нет настолько чёткой картинки. Но цветопередача не идеальна

Чёткость картинки просто звенящая, с яркостью и контрастностью в стандартных режимах всё тоже круто, а в исключительных случаях, в режиме авто-регулировки под лучами солнца экран может увеличить яркость до 1000 кд/м2. Короче говоря, в условиях палящего солнца G7 будет смартфоном с самым ярким экраном в мире! Другое дело, что система не позволит раскочегаривать экран до такой кондиции без экстремально ярких солнечных лучей. И не позволит экрану поддерживать экстремальную яркость долго, потому что смартфон будет разряжаться рекордными темпами, да и для самого экрана такой режим работы вреден.

Настройки дисплея в LG G7

Характеристики дисплеев («Базовый» режим) LG G7 ThinQ (режим «Эксперт) Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 530/3 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1500:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) >100% DeltaE (меньше = лучше) 3,4 Гамма (идеальная — 2,2) 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 9000K

Цветопередача, как это обычно бывает в экранах LG, настроена коряво – не для фотографов, а для того, чтобы смотрелось «дорого-богато» на витрине. Цвета всегда перенасыщены в большинстве режимов (даже в «экспертном»), а белый цвет не белый, а с «расплескавшейся синевой», пусть и в небольших количествах. Как ни странно, более-менее близкий к iPhone и Samsung цвет (чуть перенасыщенные цвета, но нормальный белый) нужно искать не в авто-, и не в «экспертном», а в режиме «кино». Фотографам и любителям точной цветности картинок на заметку.

Звук

В смартфонах буйно развивается всё, кроме качества звука. В Samsung качество звучания в каждом новом флагмане «плавает» от хорошего до «и так сойдёт» (зависит от модели), Huawei медведь на ухо наступил ещё в далёком прошлом, причём ситуация не меняется к лучшему даже после партнёрства с Dolby и другими грамотными ребятами. Meizu уже не бойцы, ZTE Axon 7 с хорошим звуком умерли, HTC тоже на пути к могиле, а все остальные производители действуют по принципу «мы не слышим разницы, поэтому и вы не должны. Жуйте средний по качеству звук, который идёт в комплекте с процессорами Qualcomm Snapdragon».

Только флагманы Sony и LG последних лет звучат качественно — настолько, что даже аудиофилу будет нелегко придраться. Причём LG даже интереснее, потому что японцы отстроили в своих флагманах академически корректный звук, который звучит нейтрально, но «без огонька». И любые движения «крутилками» в настройках его скорее испортят, чем улучшат. А в LG (G6/V30/G7) звучание чуть более звонкое, чуть более объёмное и намного более «живое». Это именно то, о чём так давно говорили большевики фанаты цифрового аудио — с непривычки в хороших наушниках от такого звука слушателю «рвёт крышу», как после первого похода в дорогой и крутой кинотеатр!



G7 можно критиковать по многим параметрам, но по качеству звука он один из лучших, если не самый лучший

Запас громкости отличный, уровней её регулировки целых 75 штук — любители точной настройки довольны, любители сделать резко громче или тише ропщут. Детализация классная, можно расслышать даже мелочи, которые в мобильниках без хороших аудиочипов прилетают в ухо уже «пережёванными». Всё настолько хорошо, что даже крутить крутилки по своему вкусу нет необходимости. Хотя, если уж неймётся всё «тюнинговать», то такая возможность есть.

Супер-громкий динамик и очень качественный звук в наушниках

Функция DTS:X 3D Surround, судя по названию и рекламе, обещает что-то космически необычное, но на деле проку от неё мало — объём выворачивается наизнанку и расходится «волнами» (как от концертных колонок), в песни подмешивается немного эхо и искажений. Это как разбавить дорогой виски колой «Красная цена» — по-своему прикольно, но лучше не надо.

А вот предустановки звука действительно полезны — «обычная» звучит эталонно, «улучшенная» немного рихтует звук низкокачественных аудиотреков (которыми богат «вконтактик») и делает низкие частоты менее интенсивными. А предустановка «бас» надувает низкие частоты настолько, что даже брутальные редакционные наушники Sony WH-1000XM2 вздрагивают.

Что ещё приятнее, в G7 можно тонко регулировать объём звука — от кинотеатральной ширины до сбитого «бум-бум-бум», как в нафаршированном динамиками автомобиле-малолитражке. Ни один современный смартфон-флагман не позволяет настолько точно настраивать нюансы звучания!

Настройки звука в LG G7

И ведь динамик у G7 тоже прекрасен. Откровенно говоря, он был хорош даже в пухлом G4 в старые добрые времена. И в трансформере G5 тоже радовал, но в G6 уже был резко менее качественным из-за водозащиты. В G7 водозащита осталась, а один-единственный динамик теперь играет громче и лучше, чем два динамика в iPhone X или Huawei P20 Pro!

Если выкрутить громкость на максимум и оставить смартфон на столе, динамик «прокачивает» его настолько, что G7 начинает мелко вибрировать и ходить ходуном по горизонтальной поверхности. Что удивительно, звук не только громкий, но и качественный — бубнит много солиднее, чем динамики в Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro или Samsung Galaxy S9, не «захлебывается» даже в переполненных ударными инструментами и мелкими деталями песнях. И вообще настолько хороший, что докупать Bluetooth-колонку для солидности звучания вам не захочется.

Справедливости ради, Galaxy S9 играет чуть более звонко и чётко, зато динамик G7 «дышит полной грудью» и не кажется «задушенным», как в Xperia, или испорченным материалами корпуса/неграмотной настройкой, как во флагмане Huawei.

Железо

От добра добра не ищут — как и все флагманы «крутых» брендов, LG G7 укомплектовали лучшим существующим процессором для Android-смартфонов, Snapdragon 845. Быстрый, экономичный, идеальный в играх и хороший в приложениях.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL)

Да, «на бумаге» процессор Exynos 9810 из Samsung Galaxy S9 быстрее в однопоточном режиме — то есть, должен более бодро открывать приложения и меньше заикаться в прорисовке красивостей Android. Но самсунговцы впихнули в свой флагман слишком много всячины «чтобы было», поэтому разница малозаметна. А китайский Kirin 970, которым Huawei укомплектовал свои лучшие смартфоны, сам по себе очень архаичен и «выезжает» только за счёт отдельного модуля «искусственного интеллекта» — этот модуль «подкручивает» настройки, сортирует фотографии и подчищает мусор в Android незаметно для пользователя.

Процессор «качает» на среднем уровне по меркам породистых мобильников, но очень хорош в играх



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

Так или иначе, со скоростью работы в LG G7 всё прекрасно — уж точно не хуже, чем в Galaxy S9 в реальной жизни. А после постоянно «икающего» LG G6 это вообще сенсация.



Общая скорость работы

Софт

В сравнении с флагманами-конкурентами, в LG G7 мало хитроумных функций или программ на любой случай жизни. «Бить по рукам» приложения и запрещать им автоматически включаться, как в Huawei, нельзя. Да и в режиме настольного компьютера, как Samsung Galaxy S9, LG G7 работать не умеет. И даже сканировать физиономию владельца в мультяшный вид, чем славятся флагманы Sony, тоже не умеет.

Но, знаете, что? Без всего этого прекрасно живётся! Главное, что в G7 есть все полезные настройки звука и камеры, есть удобный фирменный плеер для музыки (а не только «обрубок» Google Play Music), крутой диктофон с качеством записи, которое порадует музыкантов-любителей, и даже возможность «резать» качество графики в играх, если вы хотите играть на флагманском смартфоне действительно долго.

Android 8 в LG G7

Сбербанк, Facebook, Яндекс и навигация 2ГИС тоже тут как тут, потому что уплочено. Но всё это можно при желании удалить.

В варианте Андроида-LG всего по-минимуму: кто-то считает это скупостью, кто-то отдыхает от бесполезного «фарша» в других флагманах

«Ускорялка Android» присутствует, файловый менеджер для ковыряния системы и установки пиратских игр тоже есть, фитнес-приложение с душевными мотивациями «дружище, пройди ещё чуть-чуть — станешь ещё красивее и стройнее!» в комплекте. Даже FM-радио не забыли включить в прошивку!

Откровенно говоря, в прошивке мало что изменилось с 2016 года и времени выхода LG G5. С другой — работает всё очень стабильно в отличие от «глючного» Huawei P20 Pro, а в оформлении нет никаких «космических» заскоков, как в новых Самсунгах. Старый добрый корейский дизайн — кого-то умиляет, кого-то утомляет, но никого не оставляет равнодушным.

Камеры

Камеры в смартфонах LG всегда очень странные, поэтому практически любой фанат мобильников при упоминании G- и V-серии воспламеняется руганью и проклятиями. А всё потому, что LG действует в стиле Apple и считает, что «главное не размер, а умение».



Фото на тыловую камеру LG G7



Фото на тыловую камеру LG G7

К примеру, размер сенсора Sony IMX351 в тыловых камерах LG G7 бюджетный и смехотворный — 1/3.1". Как и размер пикселей — 1.0 мкм. Если вы не понимаете, о чём речь, взгляните на таблицу лучших камерафонов последних лет и попытайтесь найти в ней смартфон с настолько же тоскливыми характеристиками сенсора. Поэтому «на бумаге» потенциал камер G7 выглядит настолько же жалко, как и крохотный двигатель в тяжёлом автомобиле-внедорожнике.

Но крохотные двигатели во внедорожниках делают «злее» при помощи турбонаддува, а качество съёмки на дешёвых сенсорах можно компенсировать хорошим объективом (фотографы очень часто поступают так с зеркалками), и LG поступила именно так. В итоге на унылую сердцевину камеры (такой же, кстати, как в ASUS ZenFone 4 Selfie Pro за 16 тысяч рублей) нагромоздили очень крутые «стёклышки», а потом приправили это очень умными алгоритмами + искусственным интеллектом LG AI Cam, и качество фото получилось… забавным.

Что-то подобное в миниатюре воплотил в жизнь Samsung в своих Galaxy J5/J7 (2017) и A6 (2018). За счёт хорошей оптики смартфон может не ронять качество ночных фото варварским образом (задирать значение ISO по принципу «мне плевать на качество, лишь бы видно было что-нибудь на фото!»), а действовать более грамотно. А мощной «рукой» процессора можно запрягать легковесную для Snapdragon 845 камеру фотографировать быстро и хорошо.

Отчасти это работает — картинка радует глаз, автоматический режим съёмки очень умный и постоянно творит какую-то алхимию «через не могу», разукрашивая снимки на лету очень удачным образом. Пока на ваших фотографиях всё подсвечено лучами летнего солнца, а ночные фотографии вы тоже щёлкаете помногу и в красочных местах, результат будет радовать.



Фото на тыловую камеру LG G7



Фото на тыловую камеру LG G7

Но недостатки дешёвого сенсора рано или поздно всплывают. Во-первых, от плохого диапазона сенсора никуда не скрыться. Пытаетесь сфотографировать памятник в солнечный день, а у вас получается либо чёрный памятник, в котором нормально не видны даже очертания + нормальный фон, либо памятник при нормальном освещении, но мертвецки бледная фотография. В теории, при таких проблемах на помощь должен прийти режим HDR, но даже с ним сенсор не «вытягивает» цветопередачу до нормального уровня.

Выход? Фотографировать в ручном режиме со включенным сохранением файлов в RAW, а дома за компьютером «фотошопить» DNG-файлы до победного конца. Либо остерегаться снимать на фото памятники, тёмных котов на белом подоконнике, людей в тени под зданием из светлого кирпича и т.д. со словами «не очень-то и хотелось!».

Вторая особенность досаждает реже, но о ней стоит напомнить — периодические проблемы с чёткостью картинки. С крупными объектами всё в порядке, а вот листву, камешки и прочую мелочь на фото камера всегда превращает в монолитную «манную кашу» с неразборчивыми контурами. Ни один из флагманов не даст вам идеальной чёткости на подобной мелочи, но всё же у Samsung Galaxy Note 8/S9, Google Pixel 2 и Huawei P20 Pro детализация в равных условиях будет выше.

Удивительно сообразительная электроника и хороший объектив «вытягивают» качество на дешёвом сенсоре камеры. Хотя и не всегда

Оптическая стабилизация в G7 тоже не полноценная, и скорее нужна для того, чтобы помочь выжимать хорошее качество фото из дешёвого сенсора, а не для плавной съёмки видео — днём смартфон не «прыгает» в видеосъёмке даже в 4K (без стабилизации), а ночью оптостаб превращает видеоролик в «пьяную камеру». Лучше уж без неё.

Зато LG G7 умеет снимать видео в ручном режиме! Для флагманских смартфонов это большая редкость — при желании можно снять очень качественное видео даже полутьме. не говоря уже о тонкой регулировке цвета и резкости переднего/заднего планов. Крутой инструмент, и очень жаль, что мало кто будет им пользоваться в реальной жизни.



Стандартная камера



Широкоугольная камера

Новая широкоугольная камера на сенсоре IMX351 великолепная. Ради неё + новой хорошей селфи-камеры и самого удобного в смартфонах ручного режима (лучше только в Google Pixel 2) и супер-качественной записи звука LG хочется прощать и экономию на спичках сенсорах, и плоховатую автономность, о которой пойдёт речь дальше.

Ещё в камере есть «баловство» наподобие стикеров для физиономии владельца на селфи, и режим Qlens, с которым можно сфотографировать, например, часы или ноутбук на столе, а смартфон найдёт по фотографии такие же часы или ноутбук в продаже. Правда, в России всё это пока не работает должным образом.

Автономность

Не буду кривить душой — за неделю, которую LG пробыл у нас на тесте, провести все замеры автономности «по науке» времени не хватило. Но хватило впечатлений, чтобы рассказать, сколько G7 способен продержаться в обстановке, приближенной к боевой.

Заряда аккумулятора хватает максимум на сутки, иногда меньше

Управление автономностью в LG G7

Радоваться нечему — сутки вдали от розетки в лучшем случае. А чаще всего и того меньше — будьте готовы заряжать смартфон в 17:00-18:00, если пользуетесь им регулярно и не носите с собой Power Bank. Если вы использовали LG G6, знайте — новая модель работает от аккумулятора примерно столько же.

А если вы выбираете между Samsung Galaxy S9 и LG G7, то вы выбираете из примерно одинаково унылых по автономности смартфонов. Samsung протянет дольше в просмотре видео (AMOLED способствует), а LG будет более выносливым, если вы чаще переписываетесь или что-то читаете с экрана на светлом фоне. При этом Samsung Galaxy S9+ и OnePlus 6 будут работать заметно дольше, не говоря уже о Sony Xperia XZ2 или Huawei P20 Pro.

Зато LG G7 поддерживает беспроводную зарядку, в отличие от Хуавея. И заряжается с нуля до 100% чуть менее, чем за 1.5 часа.

Конкуренты

LG G7 ThinQ Samsung Galaxy S9 Huawei P20 Pro Операционная система Android 8 Oreo Экран 6,1”, 3120x1440 (19.5:9), IPS, 564 ppi 5,8”, 2960x1440 (18,5:9), AMOLED, 570 ppi 6,1”, 2240x1080 (18,7:9), OLED, 408 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845 SDM845, 8 ядер (4x Kryo 385 Gold 2.8 ГГц + 4x Kryo 385 Silver 1.7 ГГц) Exynos 8910, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц) HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц) Графика Adreno 630 Mali-G72 MP18 Mali-G72 MP12 Оперативная память 4 Гбайт 4 Гбайт 6 Гбайт Постоянная память 64 ГБ, слот microSD 128 Гбайт Связь 4G (LTE Cat. 16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт Камеры тыловая: 16 Мп, с автофокусом, f/1.6, сенсор 1/3.1”, размер пикселя 1.0 мкм, съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (240 fps) тыловая дополнительная: широкоформатная, 16 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/3.1”, размер пикселя 1.0 мкм, фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/1.9 тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/1.5-2.4, сенсор 1/2.5”, размер пикселя 1.4 мкм, съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps) фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/1.7, сенсор 1/2.5”, размер пикселя 1.22 мкм, тыловая: 40 Мп, с автофокусом, f/1.8, сенсор 1/1.7”, съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps) тыловая дополнительная: монохромная, 20 Мп, с автофокусом, f/2.0, фронтальная: 20 Мп, с автофокусом, f/2.0 Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный Размеры 153.2x71.9x7.9 мм 147.7x68.7x8.5 мм 155x73.9x7.8 мм Масса 162 г 163 г 180 г Водозащита IP68 IP68 IP67 Цена на момент публикации 60 тысяч рублей 60 тысяч рублей 55 тысяч рублей

Samsung Galaxy S9

«Ну ты чего? Какие же они конкуренты в реальной жизни?», — возмутятся смартфонные энтузиасты. «Самые близкие идеологически и технически!», — отвечу им я.

За что мы любим Galaxy S9? Если отбросить религиозные соображения «лишь бы не Айфон!», остаются: сверхчёткий экран, хороший звук, классное быстродействие и хорошие камеры. Автономность, красота и удобство корпуса у Самсунгов всегда конструируют «на сдачу» — об этом кричат и сканеры отпечатков пальцев в «труднодоступных местах» и провальное время работы от аккумулятора при большей толщине корпуса, чем у Xiaomi с 4000 мАч.

Так вот, LG G7 — это та же песня на новый лад. Экран ещё более чёткий, но с тяп-ляп настроенной цветопередачей, звук лучше и в наушниках, и из динамика, скорость работы такая же в приложениях, но лучше в играх. Камеры хуже, но есть чудесная широкоформатная камера для пейзажей и возможности «впихнуть невпихуемое» в кадр, автономность примерно такая же.



Samsung Galaxy S9

По большому счёту, для обычного покупателя смартфоны будут равны. Но проблема заключается в том, что неискушённые в технике ребята отправляются покупать даже не Galaxy S9 (который провалился в продажах), и не LG G7, а Samsung Galaxy S8. Который по качеству экрана примерно такой же, выглядит не хуже, фотографирует «нормально, мне и так сойдёт», а по скорости работы всё ещё не настолько плох, чтобы трудящиеся почувствовали разницу. И стоит 30 тысяч рублей в мелких магазинах.

А энтузиастам в строгом выборе между G7 и S9 придётся сложнее: с одной стороны, G7 застрял по качеству фото где-то между Galaxy S8 и Galaxy Note8, не более того. С другой — Snapdragon 845 любители игр и быстродействия уважают больше, чем Exynos, а огрехи камеры отчасти можно компенсировать героическим манёвром со съёмкой в RAW или с ручной регулировкой настроек. При этом LG дешевле и проще в ремонте, если вам угораздит его сломать. Выбор непрост.

Huawei P20 Pro

Xiaomi Mi Mix 2s не дотягивает до LG G7 по качеству микрофонов и чёткости экрана, чуть улучшенный Xiaomi Mi 8 в России официально пока не продают. А создатели OnePlus 6 поимели проблемы из-за того, что поступили, как «анти-LG» — поставили крутой модуль камеры в свой флагман, но из-за «криворукости» в разработке алгоритмов не научили смартфон фотографировать стабильно качественно. «Младшенький» флагман Sony, Xperia XZ2, объективно хуже по качеству дисплея и динамиков, да и в фотосъёмке в авто-режиме не блещет.

Остаётся подвал сенсационный флагман Huawei, который превзошёл по качеству фотосъёмки практически все современные смартфоны, кроме, быть может, редких случаев, в которых Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S9+ вырываются вперёд. Стоит ли говорить, что LG в авто-режиме даже «в прыжке» не дотягивает до китайского фотофлагмана?

Зато в G7 намного лучше экран (очень-очень намного — после матрицы G7 смотреть на мыльный Full HD на 6.1 дюймах тошно), несравнимо лучше звук в наушниках и чище, правильнее — в динамике громкой связи.



Huawei P20 Pro

По скорости работы с приложениями «китаец» чуть проворнее. Расплачиваться за это приходится прожорливостью процессора (Huawei об этом прекрасно знает, поэтому влепил менее чёткий экран + 4000 мАч в аккумулятор) и скоростью работы в играх (а вот с этим ничего не поделаешь, но пока скорость работы терпимая).

Если забыть о не очень чётком дисплее, придраться в Huawei P20 Pro с технической точки зрения особо не к чему. Зато есть к чему — с программной. Количество «глюков» такое, что смеяться будут даже владельцы Xiaomi с кустарно русифицированной «вьетнамской» прошивкой. Часть неполадок исправляют, после чего прилетают другие «нежданчики». А ещё озадачивает, что в «супермодели» под управлением Kirin 970 навигация и стабильность приёма сети (скорость поиска сети после потери сигнала, переключение между 3G/4G) явно не дотягивают до того, что мы привыкли видеть в Snapdragon 835/845.

Выводы

Перед нами, конечно, лучший LG среди всех, которые можно купить сегодня. С самым ярким экраном, самым быстрым процессором, хорошими камерами в целом + уникальной среди новых смартфонов «широкоформаткой», отличным звуком и минимумом «отсебятины» поверх стандартного Android. И это кайф!

При этом внешне он похож на бюджетный Alcatel, разряжается в ноль за неполные сутки, и фотографирует на уровне флагманов 2018 года, только если вы устанавливаете настройки вручную. И это боль.

Я сейчас кажу нечто мазохистское, но есть в этой «борьбе с машиной» какой-то особый путь воина LG. Когда смартфон откликается отличным качеством фото благодаря вашим усилиям, и вы точно знаете, как выжать из него крутые фото, а не полагаетесь на то, правильно ли мобильник подберёт значение диафрагмы (Galaxy S9), и сможет ли правильно склеить ночное фото после 4 секунд непрерывной съёмки (Huawei P20 Pro).

За G7 очень сложно «голосовать рублём», потому что половина функций в нём реализована с любовью, а половину воплотили по принципу «и так сойдёт». Со стороны для неискушённого покупателя он выглядит «тюнингованным Galaxy S8 с доплатой в 30 тысяч». Поэтому любители LG по традиции ждут обвала цен, а немало любителей флагманов пожимают плечами и отправляются покупать что-нибудь другое.

Вряд ли стоит радоваться, что позорный сенсор тыловой камеры перекочевал без изменений и G7 из LG V30. И автономность уровня конкурента Samsung – это не достижение, потому что остальные флагманы более выносливые. Но по треугольнику «качество экрана, качество звука, скорость работы» G7 – один из лучших смартфонов всех времён, а камеры, как видите в тестовых фото, не сложно заставить фотографировать хорошо.

И всё это – с полноценным практичным корпусом, сверхгромким динамиком и отличной широкоформатной камерой вдобавок к основной. Это не супер-супер смартфон современности, но лучший выбор, если вы часто смотрите на смартфоне фильмы и не экономите на наушниках для прослушивания музыки. Дорогое удовольствие, но такого «вкусного» сочетания качества экрана и качества аудио нет и не предвидится даже в самых новых китайских флагманах.

8.2 /10 Оценка по версии Ferra

LG G7 Плюсы Яркий сверхчёткий экран

Отличный звук в наушниках

Громкий, басовитый, качественный динамик

Мощный процессор, хорошая скорость работы

Отличное качество фото в ручном режиме съёмки

Практичный корпус (слот microSD, «взрослая» водозащита, отдельный разъём для наушников) Минусы Автономности хватает на сутки, чаще всего даже меньше

«Кривая» цветопередача дисплея (поправимо в настройках)

Нет оптического зума в камере

Качество фото в авто-режиме «плавает» от хорошего до «так себе»

Плохая работа оптической стабилизации в съёмке видео