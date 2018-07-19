Обзор LG G7 ThinQ: китайцы так не умеют

Евгений Харитонов, 
8.2
 /10
Оценка по версии Ferra

LG G7
Плюсы
  • Яркий сверхчёткий экран
  • Отличный звук в наушниках
  • Громкий, басовитый, качественный динамик
  • Мощный процессор, хорошая скорость работы
  • Отличное качество фото в ручном режиме съёмки
  • Практичный корпус (слот microSD, «взрослая» водозащита, отдельный разъём для наушников)
Минусы
  • Автономности хватает на сутки, чаще всего даже меньше
  • «Кривая» цветопередача дисплея (поправимо в настройках)
  • Нет оптического зума в камере
  • Качество фото в авто-режиме «плавает» от хорошего до «так себе»
  • Плохая работа оптической стабилизации в съёмке видео

С одной стороны, есть в новом LG то, чего нет в китайских флагманах. С другой – G7 получился «настроенческим» смартфоном для энтузиастов, в котором лучшая начинка соседствует с «экономией на спичках». И вы вряд ли догадаетесь, где именно искать подвох.

Даже смартфонные энтузиасты знают о новом флагмане LG настолько мало, что «хоронят» его только из-за «айфоновского дизайна» (который, правда, ещё раньше слизали «неприкасаемые» Huawei и Xiaomi). На самом же деле G7 по многим характеристикам лучше любых китайских флагманов, да и лучшие Самсунги по некоторым параметрам «заткнул за пояс».

При этом на мобильнике сэкономили на таких вещах, что всё это выглядит, как резиновые тапки в комплекте с дорогим смокингом. От непривычного сочетания роскоши и дешевизны смартфону даже не получается вынести чёткий приговор — либо вы обожаете G7 с первого дня использования, либо ненавидите. И я сейчас расскажу вам все причины для таких крайностей в отношении к мобильнику. 

Характеристики

LG G7 ThinQ

Операционная система

Android 8 Oreo

Экран

6,1”, 3120x1440 (19.5:9), IPS, 564 ppi

Процессор

Qualcomm Snapdragon 845 SDM845, 8 ядер (4x Kryo 385 Gold 2.8 ГГц + 4x Kryo 385 Silver 1.7 ГГц)

Графика

Adreno 630

Оперативная память

4/6 Гбайт

Постоянная память

128 Гбайт

Связь

4G (LTE Cat. 16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC

Камеры

тыловая: 16 Мп, с автофокусом, f/1.6, сенсор 1/3.1”, размер пикселя 1.0 мкм, оптическая стабилизация

съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (240 fps)

тыловая дополнительная: широкоугольная, 16 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/3.1”, размер пикселя 1.0 мкм, программная стабилизация

фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/1.9

Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

Размеры

153.2x71.9x7.9 мм

Масса

162 г

Водозащита

IP68

Цена на момент публикации

60 тысяч рублей

Дизайн и управление

Для фанатов смартфонов 2018 год станет годом «прогиба под iPhone X». Если до недавнего времени айфоны выглядели «бедными родственниками» в сравнении с теми же LG G6 и Samsung Galaxy S8, то с выходом «икса» конкуренты помедлили полгода, а потом кинулись яростно перерисовывать «чёлку», а китайцы ещё более нагло воровали даже расположение сдвоенной камеры. С одной стороны, срамота, с другой — мобильники в итоге стали чуть меньше при одинаковом размере экрана.

Рамки небольшие, но никакого прогресса в компактности в сравнении с V30 (без выреза в экране) нет
Рамки небольшие, но никакого прогресса в компактности в сравнении с V30 (без выреза в экране) нет

После того, как в дизайнерской импотенции расписались Xiaomi, Huawei и ASUS, такая же капитуляция со стороны LG никого не удивила. Удивило скорее то, что выигрыша в размерах за счёт выреза в экране у G7 не случилось – например, стареющий LG V30 оказался компактнее даже без сомнительного подражания Айфону.

Я уже жаловался, что старый G6 был брутальнее и красивее? Нет? Тогда пожалуюсь в очередной раз
Я уже жаловался, что старый G6 был брутальнее и красивее? Нет? Тогда пожалуюсь в очередной раз

Но все, кто ругают «джи-седьмой» за чёлку на передней панели, не видят настоящей проблемы в дизайне этого мобильника.

Во-первых, вспомните G6 с его красивыми и удобными металлическими «рельсами-шпалами» на боковинах, и сравните его внешность с глянцевым и скользким со всех сторон G7, почувствуйте разницу. Во-вторых, даже если кивнуть на стеклянную крышку LG V30+, G7 выглядит не настолько мило. Потому что заднее стекло намного толще и играет цветом только при мягком свете. В остальных случаях крышка похожа на имитацию стекла дешёвым пластиком, цвет кажется либо грязно-серым, либо угрюмо-тёмным синим (как у ASUS, кстати говоря), и всё это дополняется адским количеством грязи и отпечатков пальцев. Да, сейчас почти все мобильники глянцевые и стеклянные. Но в них маркий корпус хотя бы перебивает яркий цвет корпуса, а G7 бледный, как Энн Хэтэуэй, только ему это не к лицу.

Да ещё и на левой грани застолбили место под клавишу для запуска Google Assistant (который, для полного счастья, не работает в России).

Видите этот глянец? Скользит он соответствующе Третья клавиша на левой грани запускает Google Assistant (который пока не работает) Отдельный разъём для наушников и слот для карты памяти — сейчас так делать уже разучились

С другой стороны, толстое стекло корпуса – это практично. G7 гораздо сложнее разбить в «кашу», чем хрупкие Самсунги или какие-нибудь Xiaomi-Huawei. Но, что огорчает больше всего, дорогой флагман LG напоминает дешёвую модель Alcatel 3V за 10 тысяч рублей. И ради этого вы отменили готовый G7, чтобы спроектировать его с нуля в начале 2018 года?

Иногда G7 кажется красивым, иногда — «страшным». Всё зависит от света и того, с чем сравниваете

Дешёвый Alcatel и самый дорогой LG — найдите 10 отличий
Дешёвый Alcatel и самый дорогой LG — найдите 10 отличий

Но есть и хорошие новости. Корпус тонкий, сканер отпечатка расположен удобно (жаль, что теперь это просто сканер, а не клавиша питания — LG полностью забросил старые заветы и расставил клавиши, как в смартфонах конкурентов). Отдельный разъём для наушников есть, слот для карты памяти тоже присутствует. Ничего особенного? Но для Sony, Huawei, OnePlus и Xiaomi эти мелочи оказались непосильными технологиями, и поэтому ребятушки выпустили смартфоны с «кастрированными» разъёмами/слотами, и гордятся этим. А LG, как всегда, до последнего момента выпускают образцово практичные смартфоны. За это им низкий поклон.

Иногда LG G7 ThinQ поражает своей красотой. Но только с правильных ракурсов и в правильном освещении
Иногда LG G7 ThinQ поражает своей красотой. Но только с правильных ракурсов и в правильном освещении

Экран

Чтобы оправдаться за «айфоновские» очертания экрана, LG, как могли, обыграли оформление «чёлки» в настройках системы. Во-первых, вырез можно замаскировать и окрасить полосу уведомлений в чёрный цвет. При этом «застой» на части экрана не угробит его, как это бывает с OLED/AMOLED, где чёрная полоса после нескольких месяцев оставит «отпечаток», даже если её потом отключить.

С другой стороны, для AMOLED чёрный цвет = отключенный кусочек экрана, а IPS светится всегда, и нормальной маскировки не получается. Поэтому есть смысл оставить полосу уведомлений прозрачной или разукрасить её весёленькими расцветками (такие настройки тоже есть).

С технической точки зрения экран LG G7 отличнейший – сейчас это самый чёткий дисплей среди всех новых смартфонов, не считая Sony Xperia Premium с их 4K-матрицами. Чётче, чем в Samsung, потому что Quad HD+ на IPS всегда чётче, чем на AMOLED такого же размера. Намного лучше, чем в китайских смартфонах, где у производителей «кишка тонка» воплотить Quad HD в своих флагманах – Huawei Mate 10 был последней такой попыткой смартфоном, где что-то подобное попытались воплотить. Но этот Huawei в России даже не начинали продавать.

Вырез в экране можно не только замаскировать, но и разукрасить Вырез в экране можно не только замаскировать, но и разукрасить

Вырез в экране можно не только замаскировать, но и разукрасить

Нужен ли Quad HD мобильнику? С нынешними «лопатофонными» диагоналями – ещё как нужен! Видео и фотографии выглядят намного приятнее, конкуренты с Full HD курят в сторонке. Другое дело, что Quad HD ускоренными темпами кушает заряд аккумулятора – настолько, что Samsung по умолчанию снижает чёткость картинки до Full HD в своих Galaxy S9/S9+. А если включить Quad HD, смартфон разряжается очень быстро. LG не стали мошенничать с чёткостью изображения, но и не стали решать наболевший вопрос. И это, конечно, аукнулось G7 (см. Автономность). Частично спасает ситуацию только возможность регулировать качество картинки для игр.

Ни в одном новом «китайце» нет настолько чёткой картинки. Но цветопередача не идеальна

Чёткость картинки просто звенящая, с яркостью и контрастностью в стандартных режимах всё тоже круто, а в исключительных случаях, в режиме авто-регулировки под лучами солнца экран может увеличить яркость до 1000 кд/м2. Короче говоря, в условиях палящего солнца G7 будет смартфоном с самым ярким экраном в мире! Другое дело, что система не позволит раскочегаривать экран до такой кондиции без экстремально ярких солнечных лучей. И не позволит экрану поддерживать экстремальную яркость долго, потому что смартфон будет разряжаться рекордными темпами, да и для самого экрана такой режим работы вреден.

Настройки дисплея в LG G7 Настройки дисплея в LG G7

Настройки дисплея в LG G7

Характеристики дисплеев («Базовый» режим)

LG G7 ThinQ (режим «Эксперт)

Максимальный уровень яркости (макс./мин.)

530/3 кд/м2

Контрастность (больше = лучше)

1500:1

Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже)

>100%

DeltaE (меньше = лучше)

3,4

Гамма (идеальная — 2,2)

2,1

Цветовая температура (идеальная = 6500K)

9000K

Цветопередача, как это обычно бывает в экранах LG, настроена коряво – не для фотографов, а для того, чтобы смотрелось «дорого-богато» на витрине. Цвета всегда перенасыщены в большинстве режимов (даже в «экспертном»), а белый цвет не белый, а с «расплескавшейся синевой», пусть и в небольших количествах. Как ни странно, более-менее близкий к iPhone и Samsung цвет (чуть перенасыщенные цвета, но нормальный белый) нужно искать не в авто-, и не в «экспертном», а в режиме «кино». Фотографам и любителям точной цветности картинок на заметку.

Звук

В смартфонах буйно развивается всё, кроме качества звука. В Samsung качество звучания в каждом новом флагмане «плавает» от хорошего до «и так сойдёт» (зависит от модели), Huawei медведь на ухо наступил ещё в далёком прошлом, причём ситуация не меняется к лучшему даже после партнёрства с Dolby и другими грамотными ребятами. Meizu уже не бойцы, ZTE Axon 7 с хорошим звуком умерли, HTC тоже на пути к могиле, а все остальные производители действуют по принципу «мы не слышим разницы, поэтому и вы не должны. Жуйте средний по качеству звук, который идёт в комплекте с процессорами Qualcomm Snapdragon».

Только флагманы Sony и LG последних лет звучат качественно — настолько, что даже аудиофилу будет нелегко придраться. Причём LG даже интереснее, потому что японцы отстроили в своих флагманах академически корректный звук, который звучит нейтрально, но «без огонька». И любые движения «крутилками» в настройках его скорее испортят, чем улучшат. А в LG (G6/V30/G7) звучание чуть более звонкое, чуть более объёмное и намного более «живое». Это именно то, о чём так давно говорили большевики фанаты цифрового аудио — с непривычки в хороших наушниках от такого звука слушателю «рвёт крышу», как после первого похода в дорогой и крутой кинотеатр!

G7 можно критиковать по многим параметрам, но по качеству звука он один из лучших, если не самый лучший
G7 можно критиковать по многим параметрам, но по качеству звука он один из лучших, если не самый лучший

Запас громкости отличный, уровней её регулировки целых 75 штук — любители точной настройки довольны, любители сделать резко громче или тише ропщут. Детализация классная, можно расслышать даже мелочи, которые в мобильниках без хороших аудиочипов прилетают в ухо уже «пережёванными». Всё настолько хорошо, что даже крутить крутилки по своему вкусу нет необходимости. Хотя, если уж неймётся всё «тюнинговать», то такая возможность есть.

Супер-громкий динамик и очень качественный звук в наушниках

Функция DTS:X 3D Surround, судя по названию и рекламе, обещает что-то космически необычное, но на деле проку от неё мало — объём выворачивается наизнанку и расходится «волнами» (как от концертных колонок), в песни подмешивается немного эхо и искажений. Это как разбавить дорогой виски колой «Красная цена» — по-своему прикольно, но лучше не надо.

А вот предустановки звука действительно полезны — «обычная» звучит эталонно, «улучшенная» немного рихтует звук низкокачественных аудиотреков (которыми богат «вконтактик») и делает низкие частоты менее интенсивными. А предустановка «бас» надувает низкие частоты настолько, что даже брутальные редакционные наушники Sony WH-1000XM2 вздрагивают.

Что ещё приятнее, в G7 можно тонко регулировать объём звука — от кинотеатральной ширины до сбитого «бум-бум-бум», как в нафаршированном динамиками автомобиле-малолитражке. Ни один современный смартфон-флагман не позволяет настолько точно настраивать нюансы звучания!

Настройки звука в LG G7 Настройки звука в LG G7 Настройки звука в LG G7

Настройки звука в LG G7

И ведь динамик у G7 тоже прекрасен. Откровенно говоря, он был хорош даже в пухлом G4 в старые добрые времена. И в трансформере G5 тоже радовал, но в G6 уже был резко менее качественным из-за водозащиты. В G7 водозащита осталась, а один-единственный динамик теперь играет громче и лучше, чем два динамика в iPhone X или Huawei P20 Pro!

Если выкрутить громкость на максимум и оставить смартфон на столе, динамик «прокачивает» его настолько, что G7 начинает мелко вибрировать и ходить ходуном по горизонтальной поверхности. Что удивительно, звук не только громкий, но и качественный — бубнит много солиднее, чем динамики в Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro или Samsung Galaxy S9, не «захлебывается» даже в переполненных ударными инструментами и мелкими деталями песнях. И вообще настолько хороший, что докупать Bluetooth-колонку для солидности звучания вам не захочется.

Справедливости ради, Galaxy S9 играет чуть более звонко и чётко, зато динамик G7 «дышит полной грудью» и не кажется «задушенным», как в Xperia, или испорченным материалами корпуса/неграмотной настройкой, как во флагмане Huawei.

Железо

От добра добра не ищут — как и все флагманы «крутых» брендов, LG G7 укомплектовали лучшим существующим процессором для Android-смартфонов, Snapdragon 845. Быстрый, экономичный, идеальный в играх и хороший в приложениях.

Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL)
Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL)

Да, «на бумаге» процессор Exynos 9810 из Samsung Galaxy S9 быстрее в однопоточном режиме — то есть, должен более бодро открывать приложения и меньше заикаться в прорисовке красивостей Android. Но самсунговцы впихнули в свой флагман слишком много всячины «чтобы было», поэтому разница малозаметна. А китайский Kirin 970, которым Huawei укомплектовал свои лучшие смартфоны, сам по себе очень архаичен и «выезжает» только за счёт отдельного модуля «искусственного интеллекта» — этот модуль «подкручивает» настройки, сортирует фотографии и подчищает мусор в Android незаметно для пользователя.

Процессор «качает» на среднем уровне по меркам породистых мобильников, но очень хорош в играх

Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)
Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

Так или иначе, со скоростью работы в LG G7 всё прекрасно — уж точно не хуже, чем в Galaxy S9 в реальной жизни. А после постоянно «икающего» LG G6 это вообще сенсация.

Общая скорость работы
Общая скорость работы

Софт

В сравнении с флагманами-конкурентами, в LG G7 мало хитроумных функций или программ на любой случай жизни. «Бить по рукам» приложения и запрещать им автоматически включаться, как в Huawei, нельзя. Да и в режиме настольного компьютера, как Samsung Galaxy S9, LG G7 работать не умеет. И даже сканировать физиономию владельца в мультяшный вид, чем славятся флагманы Sony, тоже не умеет.

Но, знаете, что? Без всего этого прекрасно живётся! Главное, что в G7 есть все полезные настройки звука и камеры, есть удобный фирменный плеер для музыки (а не только «обрубок» Google Play Music), крутой диктофон с качеством записи, которое порадует музыкантов-любителей, и даже возможность «резать» качество графики в играх, если вы хотите играть на флагманском смартфоне действительно долго.

Android 8 в LG G7 Android 8 в LG G7 Android 8 в LG G7

Android 8 в LG G7

Сбербанк, Facebook, Яндекс и навигация 2ГИС тоже тут как тут, потому что уплочено. Но всё это можно при желании удалить.

В варианте Андроида-LG всего по-минимуму: кто-то считает это скупостью, кто-то отдыхает от бесполезного «фарша» в других флагманах

«Ускорялка Android» присутствует, файловый менеджер для ковыряния системы и установки пиратских игр тоже есть, фитнес-приложение с душевными мотивациями «дружище, пройди ещё чуть-чуть — станешь ещё красивее и стройнее!» в комплекте. Даже FM-радио не забыли включить в прошивку!

Откровенно говоря, в прошивке мало что изменилось с 2016 года и времени выхода LG G5. С другой — работает всё очень стабильно в отличие от «глючного» Huawei P20 Pro, а в оформлении нет никаких «космических» заскоков, как в новых Самсунгах. Старый добрый корейский дизайн — кого-то умиляет, кого-то утомляет, но никого не оставляет равнодушным.

Камеры

Камеры в смартфонах LG всегда очень странные, поэтому практически любой фанат мобильников при упоминании G- и V-серии воспламеняется руганью и проклятиями. А всё потому, что LG действует в стиле Apple и считает, что «главное не размер, а умение».

Фото на тыловую камеру LG G7
Фото на тыловую камеру LG G7

Фото на тыловую камеру LG G7
Фото на тыловую камеру LG G7

К примеру, размер сенсора Sony IMX351 в тыловых камерах LG G7 бюджетный и смехотворный — 1/3.1". Как и размер пикселей — 1.0 мкм. Если вы не понимаете, о чём речь, взгляните на таблицу лучших камерафонов последних лет и попытайтесь найти в ней смартфон с настолько же тоскливыми характеристиками сенсора. Поэтому «на бумаге» потенциал камер G7 выглядит настолько же жалко, как и крохотный двигатель в тяжёлом автомобиле-внедорожнике.

Фото на тыловую камеру LG G7 Фото на тыловую камеру LG G7

Но крохотные двигатели во внедорожниках делают «злее» при помощи турбонаддува, а качество съёмки на дешёвых сенсорах можно компенсировать хорошим объективом (фотографы очень часто поступают так с зеркалками), и LG поступила именно так. В итоге на унылую сердцевину камеры (такой же, кстати, как в ASUS ZenFone 4 Selfie Pro за 16 тысяч рублей) нагромоздили очень крутые «стёклышки», а потом приправили это очень умными алгоритмами + искусственным интеллектом LG AI Cam, и качество фото получилось… забавным.

Что-то подобное в миниатюре воплотил в жизнь Samsung в своих Galaxy J5/J7 (2017) и A6 (2018). За счёт хорошей оптики смартфон может не ронять качество ночных фото варварским образом (задирать значение ISO по принципу «мне плевать на качество, лишь бы видно было что-нибудь на фото!»), а действовать более грамотно. А мощной «рукой» процессора можно запрягать легковесную для Snapdragon 845 камеру фотографировать быстро и хорошо.

Отчасти это работает — картинка радует глаз, автоматический режим съёмки очень умный и постоянно творит какую-то алхимию «через не могу», разукрашивая снимки на лету очень удачным образом. Пока на ваших фотографиях всё подсвечено лучами летнего солнца, а ночные фотографии вы тоже щёлкаете помногу и в красочных местах, результат будет радовать.

Фото на тыловую камеру LG G7
Фото на тыловую камеру LG G7

Фото на тыловую камеру LG G7
Фото на тыловую камеру LG G7

Фото на тыловую камеру LG G7 Фото на тыловую камеру LG G7

Но недостатки дешёвого сенсора рано или поздно всплывают. Во-первых, от плохого диапазона сенсора никуда не скрыться. Пытаетесь сфотографировать памятник в солнечный день, а у вас получается либо чёрный памятник, в котором нормально не видны даже очертания + нормальный фон, либо памятник при нормальном освещении, но мертвецки бледная фотография. В теории, при таких проблемах на помощь должен прийти режим HDR, но даже с ним сенсор не «вытягивает» цветопередачу до нормального уровня.

Выход? Фотографировать в ручном режиме со включенным сохранением файлов в RAW, а дома за компьютером «фотошопить» DNG-файлы до победного конца. Либо остерегаться снимать на фото памятники, тёмных котов на белом подоконнике, людей в тени под зданием из светлого кирпича и т.д. со словами «не очень-то и хотелось!».

Авто-режим RAW-фото после обработки

Вторая особенность досаждает реже, но о ней стоит напомнить — периодические проблемы с чёткостью картинки. С крупными объектами всё в порядке, а вот листву, камешки и прочую мелочь на фото камера всегда превращает в монолитную «манную кашу» с неразборчивыми контурами. Ни один из флагманов не даст вам идеальной чёткости на подобной мелочи, но всё же у Samsung Galaxy Note 8/S9, Google Pixel 2 и Huawei P20 Pro детализация в равных условиях будет выше.

Удивительно сообразительная электроника и хороший объектив «вытягивают» качество на дешёвом сенсоре камеры. Хотя и не всегда

Оптическая стабилизация в G7 тоже не полноценная, и скорее нужна для того, чтобы помочь выжимать хорошее качество фото из дешёвого сенсора, а не для плавной съёмки видео — днём смартфон не «прыгает» в видеосъёмке даже в 4K (без стабилизации), а ночью оптостаб превращает видеоролик в «пьяную камеру». Лучше уж без неё.

Зато LG G7 умеет снимать видео в ручном режиме! Для флагманских смартфонов это большая редкость — при желании можно снять очень качественное видео даже полутьме. не говоря уже о тонкой регулировке цвета и резкости переднего/заднего планов. Крутой инструмент, и очень жаль, что мало кто будет им пользоваться в реальной жизни.

Стандартная камера
Стандартная камера

Широкоугольная камера
Широкоугольная камера

Новая широкоугольная камера на сенсоре IMX351 великолепная. Ради неё + новой хорошей селфи-камеры и самого удобного в смартфонах ручного режима (лучше только в Google Pixel 2) и супер-качественной записи звука LG хочется прощать и экономию на спичках сенсорах, и плоховатую автономность, о которой пойдёт речь дальше.

Фото на фронтальную камеру LG G7 Фото на фронтальную камеру LG G7

Ещё в камере есть «баловство» наподобие стикеров для физиономии владельца на селфи, и режим Qlens, с которым можно сфотографировать, например, часы или ноутбук на столе, а смартфон найдёт по фотографии такие же часы или ноутбук в продаже. Правда, в России всё это пока не работает должным образом.

Автономность

Не буду кривить душой — за неделю, которую LG пробыл у нас на тесте, провести все замеры автономности «по науке» времени не хватило. Но хватило впечатлений, чтобы рассказать, сколько G7 способен продержаться в обстановке, приближенной к боевой.

Заряда аккумулятора хватает максимум на сутки, иногда меньше
Управление автономностью в LG G7 Управление автономностью в LG G7 Управление автономностью в LG G7

Управление автономностью в LG G7

Радоваться нечему — сутки вдали от розетки в лучшем случае. А чаще всего и того меньше — будьте готовы заряжать смартфон в 17:00-18:00, если пользуетесь им регулярно и не носите с собой Power Bank. Если вы использовали LG G6, знайте — новая модель работает от аккумулятора примерно столько же.

А если вы выбираете между Samsung Galaxy S9 и LG G7, то вы выбираете из примерно одинаково унылых по автономности смартфонов. Samsung протянет дольше в просмотре видео (AMOLED способствует), а LG будет более выносливым, если вы чаще переписываетесь или что-то читаете с экрана на светлом фоне. При этом Samsung Galaxy S9+ и OnePlus 6 будут работать заметно дольше, не говоря уже о Sony Xperia XZ2 или Huawei P20 Pro.

Зато LG G7 поддерживает беспроводную зарядку, в отличие от Хуавея. И заряжается с нуля до 100% чуть менее, чем за 1.5 часа.

Конкуренты

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy S9

Huawei P20 Pro

Операционная система

Android 8 Oreo

Экран

6,1”, 3120x1440 (19.5:9), IPS, 564 ppi

5,8”, 2960x1440 (18,5:9), AMOLED, 570 ppi

6,1”, 2240x1080 (18,7:9), OLED, 408 ppi

Процессор

Qualcomm Snapdragon 845 SDM845, 8 ядер (4x Kryo 385 Gold 2.8 ГГц + 4x Kryo 385 Silver 1.7 ГГц)

Exynos 8910, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц)

HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц)

Графика

Adreno 630

Mali-G72 MP18

Mali-G72 MP12

Оперативная память

4 Гбайт

4 Гбайт

6 Гбайт

Постоянная память

64 ГБ, слот microSD

128 Гбайт

Связь

4G (LTE Cat. 16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC

4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC

4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт

Камеры

тыловая: 16 Мп, с автофокусом, f/1.6, сенсор 1/3.1”, размер пикселя 1.0 мкм,

съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (240 fps)

тыловая дополнительная: широкоформатная, 16 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/3.1”, размер пикселя 1.0 мкм, фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/1.9

тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/1.5-2.4, сенсор 1/2.5”, размер пикселя 1.4 мкм,

съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps)

фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/1.7, сенсор 1/2.5”, размер пикселя 1.22 мкм,

тыловая: 40 Мп, с автофокусом, f/1.8, сенсор 1/1.7”,

съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps)

тыловая дополнительная: монохромная, 20 Мп, с автофокусом, f/2.0,

фронтальная: 20 Мп, с автофокусом, f/2.0

Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

3000 мАч, несъемный

4000 мАч, несъемный

Размеры

153.2x71.9x7.9 мм

147.7x68.7x8.5 мм

155x73.9x7.8 мм

Масса

162 г

163 г

180 г

Водозащита

IP68

IP68

IP67

Цена на момент публикации

60 тысяч рублей

60 тысяч рублей

55 тысяч рублей

Samsung Galaxy S9

«Ну ты чего? Какие же они конкуренты в реальной жизни?», — возмутятся смартфонные энтузиасты. «Самые близкие идеологически и технически!», — отвечу им я.

За что мы любим Galaxy S9? Если отбросить религиозные соображения «лишь бы не Айфон!», остаются: сверхчёткий экран, хороший звук, классное быстродействие и хорошие камеры. Автономность, красота и удобство корпуса у Самсунгов всегда конструируют «на сдачу» — об этом кричат и сканеры отпечатков пальцев в «труднодоступных местах» и провальное время работы от аккумулятора при большей толщине корпуса, чем у Xiaomi с 4000 мАч.

Так вот, LG G7 — это та же песня на новый лад. Экран ещё более чёткий, но с тяп-ляп настроенной цветопередачей, звук лучше и в наушниках, и из динамика, скорость работы такая же в приложениях, но лучше в играх. Камеры хуже, но есть чудесная широкоформатная камера для пейзажей и возможности «впихнуть невпихуемое» в кадр, автономность примерно такая же.

Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9

По большому счёту, для обычного покупателя смартфоны будут равны. Но проблема заключается в том, что неискушённые в технике ребята отправляются покупать даже не Galaxy S9 (который провалился в продажах), и не LG G7, а Samsung Galaxy S8. Который по качеству экрана примерно такой же, выглядит не хуже, фотографирует «нормально, мне и так сойдёт», а по скорости работы всё ещё не настолько плох, чтобы трудящиеся почувствовали разницу. И стоит 30 тысяч рублей в мелких магазинах.

А энтузиастам в строгом выборе между G7 и S9 придётся сложнее: с одной стороны, G7 застрял по качеству фото где-то между Galaxy S8 и Galaxy Note8, не более того. С другой — Snapdragon 845 любители игр и быстродействия уважают больше, чем Exynos, а огрехи камеры отчасти можно компенсировать героическим манёвром со съёмкой в RAW или с ручной регулировкой настроек. При этом LG дешевле и проще в ремонте, если вам угораздит его сломать. Выбор непрост.

Huawei P20 Pro

Xiaomi Mi Mix 2s не дотягивает до LG G7 по качеству микрофонов и чёткости экрана, чуть улучшенный Xiaomi Mi 8 в России официально пока не продают. А создатели OnePlus 6 поимели проблемы из-за того, что поступили, как «анти-LG» — поставили крутой модуль камеры в свой флагман, но из-за «криворукости» в разработке алгоритмов не научили смартфон фотографировать стабильно качественно. «Младшенький» флагман Sony, Xperia XZ2, объективно хуже по качеству дисплея и динамиков, да и в фотосъёмке в авто-режиме не блещет.

Остаётся подвал сенсационный флагман Huawei, который превзошёл по качеству фотосъёмки практически все современные смартфоны, кроме, быть может, редких случаев, в которых Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S9+ вырываются вперёд. Стоит ли говорить, что LG в авто-режиме даже «в прыжке» не дотягивает до китайского фотофлагмана?

Зато в G7 намного лучше экран (очень-очень намного — после матрицы G7 смотреть на мыльный Full HD на 6.1 дюймах тошно), несравнимо лучше звук в наушниках и чище, правильнее — в динамике громкой связи.

Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro

По скорости работы с приложениями «китаец» чуть проворнее. Расплачиваться за это приходится прожорливостью процессора (Huawei об этом прекрасно знает, поэтому влепил менее чёткий экран + 4000 мАч в аккумулятор) и скоростью работы в играх (а вот с этим ничего не поделаешь, но пока скорость работы терпимая).

Если забыть о не очень чётком дисплее, придраться в Huawei P20 Pro с технической точки зрения особо не к чему. Зато есть к чему — с программной. Количество «глюков» такое, что смеяться будут даже владельцы Xiaomi с кустарно русифицированной «вьетнамской» прошивкой. Часть неполадок исправляют, после чего прилетают другие «нежданчики». А ещё озадачивает, что в «супермодели» под управлением Kirin 970 навигация и стабильность приёма сети (скорость поиска сети после потери сигнала, переключение между 3G/4G) явно не дотягивают до того, что мы привыкли видеть в Snapdragon 835/845.

Выводы

Перед нами, конечно, лучший LG среди всех, которые можно купить сегодня. С самым ярким экраном, самым быстрым процессором, хорошими камерами в целом + уникальной среди новых смартфонов «широкоформаткой», отличным звуком и минимумом «отсебятины» поверх стандартного Android. И это кайф!

При этом внешне он похож на бюджетный Alcatel, разряжается в ноль за неполные сутки, и фотографирует на уровне флагманов 2018 года, только если вы устанавливаете настройки вручную. И это боль.

Я сейчас кажу нечто мазохистское, но есть в этой «борьбе с машиной» какой-то особый путь воина LG. Когда смартфон откликается отличным качеством фото благодаря вашим усилиям, и вы точно знаете, как выжать из него крутые фото, а не полагаетесь на то, правильно ли мобильник подберёт значение диафрагмы (Galaxy S9), и сможет ли правильно склеить ночное фото после 4 секунд непрерывной съёмки (Huawei P20 Pro).

LG G7 ThinQ

За G7 очень сложно «голосовать рублём», потому что половина функций в нём реализована с любовью, а половину воплотили по принципу «и так сойдёт». Со стороны для неискушённого покупателя он выглядит «тюнингованным Galaxy S8 с доплатой в 30 тысяч». Поэтому любители LG по традиции ждут обвала цен, а немало любителей флагманов пожимают плечами и отправляются покупать что-нибудь другое.

Вряд ли стоит радоваться, что позорный сенсор тыловой камеры перекочевал без изменений и G7 из LG V30. И автономность уровня конкурента Samsung – это не достижение, потому что остальные флагманы более выносливые. Но по треугольнику «качество экрана, качество звука, скорость работы» G7 – один из лучших смартфонов всех времён, а камеры, как видите в тестовых фото, не сложно заставить фотографировать хорошо.

И всё это – с полноценным практичным корпусом, сверхгромким динамиком и отличной широкоформатной камерой вдобавок к основной. Это не супер-супер смартфон современности, но лучший выбор, если вы часто смотрите на смартфоне фильмы и не экономите на наушниках для прослушивания музыки. Дорогое удовольствие, но такого «вкусного» сочетания качества экрана и качества аудио нет и не предвидится даже в самых новых китайских флагманах.

8.2
 /10
Оценка по версии Ferra

LG G7
Плюсы
  • Яркий сверхчёткий экран
  • Отличный звук в наушниках
  • Громкий, басовитый, качественный динамик
  • Мощный процессор, хорошая скорость работы
  • Отличное качество фото в ручном режиме съёмки
  • Практичный корпус (слот microSD, «взрослая» водозащита, отдельный разъём для наушников)
Минусы
  • Автономности хватает на сутки, чаще всего даже меньше
  • «Кривая» цветопередача дисплея (поправимо в настройках)
  • Нет оптического зума в камере
  • Качество фото в авто-режиме «плавает» от хорошего до «так себе»
  • Плохая работа оптической стабилизации в съёмке видео
Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон LG LG G7

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