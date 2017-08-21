Обзор смартфона Meizu M5C: один из лучших бюджетных «китайцев»
- Чёткий дисплей с правильной цветопередачей
- Система работает быстро
- Новейшая, очень удобная программная оболочка
- Неплохие камеры
- Плохо снимает видео
- Медленный в играх и в многозадачности
- Автономность хуже, чем могла бы быть с 3000 мАч в аккумуляторе
- Маркий корпус
Покупатели смартфонов делятся на тех, кому подавай функции, как у флагмана, но недорого, и тех, кто вертел все эти функции на семейном бюджете — им просто нужен максимально дешёвый смартфон, которым будет приятно пользоваться. Если вы принадлежите ко второму лагерю, вы попали по адресу.
Бюджетные смартфоны — «кость в горле» всех технических СМИ. На них не получится срубить ажиотаж «жёлтыми» статьями в стиле «Galaxy S8 — провал? 5 причин, почему я никогда не куплю этот смартфон!», даже малопопулярные блогеры не хотят брать их в качестве бартера за рекламный обзор (потому что после флагмана на такой смартфон переходить не хочется, а ещё его сложно продать на Авито). Журналисты тоже относятся к недорогим моделям прохладно, потому что «за МКАДом жизни нет» и «уж на Xiaomi Mi 5s из Алиэкспресса любой может накопить»). И даже маркетологи компаний-производителей боятся обзоров «бюджетников», как огня — лучше пусть не будет никакого обзора, чем где-то напишут, что новый бюджетный смартфон ужасен. Никто не любит бюджетные смартфоны! Никто, кроме покупателей.
В реальной России, а не в розовых мечтах обзорщиков и производителей, половина всех проданных в России умных телефонов стоят дешевле 10 тысяч рублей. И пора бы уже начать разбираться, кто есть кто среди таких моделей.
Раньше младшие модели Meizu получали суффикс «mini» — M1 Mini, M2 Mini, M3s Mini (хотя это имя смартфону выдали уже в России). Но потом производители смекнули, что «лучше стерео Лиза, чем моно Лиза», и лучше какой-нибудь посторонний индекс в названии, чем явный намёк на то, что «купил бы макси, да денег не хватило». Название полностью перелопатили ещё и потому, что китайское наименование смартфона, Blue Charm A5, переводится на русский язык как «Синее Очарование», или как «Голубая Соблазнительность». Восток — дело тонкое, а мы только отвыкли шутить над словом «Хуавей», поэтому пусть будет «эм три цэ», лишь бы смартфон был хороший.
А он обещает быть неплохим — из M5C выкинули всё, что не важно для новичков (Wi-Fi 5 ГГц, сканер отпечатков пальцев, NFC, сдвоенная камера), но сохранили хороший экран, аккумулятор нормальной ёмкости и четырёхъядерный процессор. С одной стороны, заметно более крутых моделей в российской рознице по такой цене почти нет, с другой — смартфонов с аналогичной ценой и характеристиками в России предостаточно. Не очень понятно, окажется ли Meizu лучше или хуже их. Но народная мудрость гласит, что лучше один раз протестировать, что сто раз перечитать табличку с характеристиками, поэтому сегодня мы проверим, отличается ли бюджетник «под соусом Meizu» от других смартфонов за эти же деньги, и стоит ли его вообще покупать.
Характеристики
|
Meizu M5C
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
5”, 1280x720, IPS, 294 ppi
|
Процессор
|
MediaTek MT6737, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,3 ГГц)
|
Графика
|
Mali-T720
|
Оперативная память
|
2 ГБ
|
Постоянная память
|
16 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
основная: 8 Мп, с автофокусом,
съёмка видео 1280x720,
фронтальная: 5 Мп
|
Аккумулятор
|
3000 мАч, несъемный
|
Размеры
|
144x70,5x8,3 мм
|
Масса
|
135 г
|
Цена на момент публикации
|
9 000 рублей (российский рынок)
6 800 рублей (китайский рынок)
Дизайн и управление
Кивать на новые смартфоны Meizu и говорить, что они похожи на iPhone — это всё равно, что увидеть на улице «Жигули-копейку» и вопить, что её срисовали с Fiat. Открытия одного и того же порядка, потому что Meizu выпускает смартфоны с «айфоноподобным» дизайном с 2009 года, когда продавался самый первый iPhone и iPhone 3G. Прикол заключается в том, что Apple, у которой все айфоны на одно лицо, за эти 8 лет существенно видеоизменила iPhone, и китайская инженерная мысль за ней не поспевал — сегодня модели Meizu скорее выглядят китайскими «перепевами на тему», чем близкой копией iPhone в новом дизайне.
И M5C, конечно, не самый красивый смартфон дешевле 10 тысяч рублей, но один из них — круче выглядят только остатки нераспроданных Honor 5C (обзор) и стеклянно-металлический Alcatel Shine Lite (обзор), в котором нет ничего хорошего, кроме классного дизайна. А уж Xiaomi Redmi 4A в сравнении с нашим героем скучный, как слайды в школьной презентации.
Нестареющий дизайн в стиле iPhone
Расцветок у нового Meizu небывало много — корпус может быть тёмно-серый, синий, золотистый, розовый или красный. К нам на тест приехал первый вариант, и выглядит он очень сурово. Чёрная лицевая панель, сплошная угольно-серая, почти чёрная задняя крышка (вставок для антенн в пластиковом корпусе нет), чёрные боковые клавиши чёрный объектив камеры, чёрный ворон, что ж ты вьёшься… Выделяются только жёлтый кругляш вспышки на задней панели и «хромированная» окантовка клавиши под экраном. Надеваешь, такой, чёрный фрак, чёрные очки, берёшь чёрный зонт и Meizu, и идёшь на работу. Модно, стильно, молодёжно.
Поначалу кажется, что боковые грани металлические, хотя это не так
На ощупь такой пластик пластик приятнее дешёвого «кастрюльного» металла с шершавой краской у конкурентов, только вот в чёрном цвете M5C очень маркий — отпечатки хорошо видны и на лицевой стеклянной панели (олеофобное покрытие так себе), и на замасленном пластике с оборотной стороны.
Айфон всегда выглядит красиво. Даже когда он не Айфон
Вот лучше бы Meizu брали пример не с Apple, а с Samsung и внедряли полноценные три слота для 2x SIM + microSD вместо гибридного варианта. А ещё жаль, что в смартфоне нет сканера отпечатков пальцев — Honor 6A, Wileyfox Swift 2 и Moto E за 10 тысяч такой функцией не обделены.
Задняя крышка очень маркая и всегда испачканная
Экран и звук
Дисплей в Meizu M5C качественный, придраться к мелочам можно, но общее впечатление от этого не изменяется — по меркам бюджетников тянет на твёрдую четвёрку из пяти баллов. Чёткость средняя, потому как в моделях дешевле 10 тысяч более разрешение Full HD пока редкость. Например, даже более дорогой Samsung Galaxy J5 (2016) дисплей отображает более «рыхлый» текст из-за особенностей строения пикселей в AMOLED и 5,2 дюймов диагонали. И есть упомянутые выше Wileyfox и Honor с «честным» Full HD IPS.
Зато Meizu не пустили на самотек цветопередачу — близкие к идеалу оттенки и насыщенность в меру (а не с избытком, как в большинстве современных мобильников). Углы обзора отличные, поэтому сосед по автобусу сможет читать вашу переписку «В Контакте» с таким же удобством, как и вы.
Недостатков в дисплее Meizu M5C два. Первый — баланс белого со сдвигом в холодные оттенки. Сейчас модно, чтобы синева расплескивалась не только в прямых эфирах на НТВ, но и в белый цвет на экраны смартфонов. И это поправимо регулировкой цветовой температуры в настройках Android.
Экран хорош сам по себе, а вот потуги системы сделать его ярче огорчают
Второй недостаток раздражает больше — электронная неотключаемая, кхм, несуразность по всякому «натягивает» контрастность и высветляет/затемняет дисплей (гамма прыгает от 2,6 до 1,7), чтобы казалось, будто потенциал у экрана ого-го, какой, флагманский! С одной стороны, это позволяет накрутить смартфону контрастность аж по самые 1800:1. С другой — эффект, как от «перекрашивания травы перед приездом президента». Вроде бы всё продиктовано благими намерениями и дружелюбием, но не очень приятно наблюдать, когда дисплей становится светлее или темнее в зависимости от того, какую фотографию вы открыли в соцсети.
|
Характеристики дисплея Meizu M5C
|
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|
430/3 кд/м2
|
Контрастность (больше = лучше)
|
970:1
|
Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже)
|
93%
|
DeltaE (меньше = лучше)
|
7,6
|
Гамма (идеальная — 2,2)
|
2,1
|
Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|
8500K
Качество звука в наушниках в наушниках у Meizu M5C среднее — ни хорошее, ни плохое. Я понимаю, что бюджетному процессору образца 2015 года (с переклеенным шильдиком) особо хвастать нечем. И что Meizu слепили из того, что было, подходящее для большинство звучание — чуть приглушили высокие частоты, которые в бюджетных чипах всегда звучат грязно, компенсировали это «наддувом» середины и навалили бас. В общем, в вакуумных «затычках» чувствуешь себя запертым в кладовке с побитой жизнью магнитолой, которая орёт на максимальной громкости. А на последних двух делениях громкости (всего их 17) басы «проваливаются», а высокие частоты становятся резче и «плавят мозг». В мониторных наушниках (60 Ом) недостаёт громкости, чёткость звука приглушенная (что неплохо, потому что аудиотракт в MT6737 так себе), высоких частот много, середина «жиденькая», бас едва даёт о себе знать.
Бывает и хуже — в Samsung Galaxy A3 (2017), например. Там визгливый и одновременно грязный звук даёт о себе знать на любом уровне громкости. Но в том же Xiaomi Redmi 4A звук намного более качественный изначально, да и древний Lenovo A6010 под управлением, страшно сказать, Snapdragon 410 звучал лучше. Наверное, есть смысл чуть улучшить звук Meizu M5C «крутилками» в предустановленном эквалайзере, но, если вы отличается MP3 при 160 кбайт/с при 320 кбайт/с, ищите что-нибудь на базе Qualcomm или хотя бы Meizu MX6 — в нём Helio X20 «поёт» гораздо лучше.
Звук не вызывает отвращения, но и хвалить его абсолютно не за что
Динамик средний по громкости и писклявый, как кот по пути к холодильнику. Слишком много свистящих-визгливых эффектов, я даже вспомнил динамик своего покойного Siemens CX75 — он тужился и насвистывал рингтоны сходным образом. Высокочастотный звук немного сглаживает пластиковый корпус (в металлическом Meizu M3s mini, помню, в динамике даже прослеживались эффекты «пилорамы», но встречаются за эти деньги и гораздо более музыкальные мобильники.
Железо
Бюджетные смартфоны дешевле 10 тысяч рублей в России — это почти всегда четырёхъядерники в плохом (то есть, далеко не уровня Snapdragon 820) смысле этого слова. Действительно мощные смартфоны можно пересчитать по пальцам, и они уже почти «вылетели» из официальной розницы (тот же Wileyfox Swift 2 уже заменили более дорогим 2X практически везде). И на этом можно было бы закончить повествование словами «берите любой, разницы нет», но в действительности бюджетные процессоры о «четырёх головах» различаются между собой.
Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme)
Потому что бюджетные чипы Qualcomm худо-бедно эволюционировали со времён Snapdragon 410 (Samsung Galaxy S4 mini) — инженеры тоже, по большей части, валяли дурака, зато чуть разогнали ядра и видеоускоритель, «прикрутили» более быстрый модем (чтобы смартфоны лучше чувствовали себя в сетях LTE) и чуть более современные накопители. Теперь такие процессоры называются Snapdragon 425/427.
А теперь пятиминутка общественного порицания MediaTek — эти благородные господа выпустили в далёком 2014 году выпустили четырёхъядерный бюджетный MT6732 (Sony Xperia E4g), который был несказанно крут. Да и вообще, в 2014 году MediaTek обходила Qualcomm почти по всем фронтам — MT6752 о восьми ядрах тоже обходил Snapdragon 615 и был дешевле.
Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)
А потом MediaTek покатился по наклонной: сначала в 2015 году на свет появился MT6735 с задушенной (с 1,5 до 1,3 ГГц) процессорной частью и новым, маломощным видеоускорителем Mali-T720 взамен Mali-T760. Масштабы «кастрации» чипа китайцев не устроили, поэтому чуть позже в свет вышел ещё более ущербный «тормоз», MT6735P, с 1,0 ГГц на ядрах. И, наконец, венец творения — самый новый и самый медленный чип MT6737 с 1,3 ГГц на ядрах, но с замедленной оперативной памятью и ещё раз заботливо «обрубленным» видеоускорителем Mali-T720.
Meizu работает быстро даже с очень слабым процессором на борту
К чему я это всё? А к тому, что Meizu и Qualcomm до недавнего времени были заклятыми врагами (вот почему) и «грызли глотки» друг другу в суде. В итоге перемирие заключили, Meizu теперь платит дань лицензионные отчисления Qualcomm и якобы когда-нибудь даже будет устанавливать Snapdragon внутрь своих смартфонов вместо MediaTek. Когда-нибудь, но не сейчас.
Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)
Поэтому в Meizu M5C трудится тот самый «шедевральный» MT6737, которого хватает только на переписку и неспешное пролистывание «интернетов», да с горем пополам и заиканиями — на игры.
Спасает только то, что в Meizu для таких задач идеально «вылизана» программная часть — в сравнении со смартфонами ASUS или Nokia за эти же деньги смартфон просто «летает», и даже не верится, что внутри установлен один из самых слабых смартфонных процессоров современности.
Софт
Если вы вдруг забыли или не знали — в Meizu управлять системой можно с помощью одной клавиши под экраном. Касаетесь клавиши — срабатывает виртуальная клавиша «назад». Нажимаете — клавиша «Дом». Проводите по дисплею от нижней грани вверх — список открытых приложений. Поначалу страшно и непривычно, но есть в этом какое-то очарование и непохожесть на смартфоны всех остальных производителей.
От стандартного Андроида в Meizu мало что осталось — перерисовано всё, знакомыми будут выглядеть только приложения из Google Play. Быть может, оно и к лучшему — по красоте дизайна Meizu и Xiaomi были и остаются законодателями мод уровня Samsung.
Побочный эффект такой самодеятельности — медленное обновление самой версии Android (от которой зависит, будет с вашим телефоном совместимо новое приложение, или нет) и «свистелки» в виде обновления оболочки взамен полномасштабных доработок в ногу с Google. Поэтому в Meizu M5C установлен уже старый Android 6.0 сезона 2015-2016 гг.
Оболочка Flyme хорошо выглядит и нетребовательна к мощности процессора
Но пока этот факт проблем не доставляет (тем более, в бюджетном смартфоне, где приложения в будущем не будет тянуть процессор, а не система), а вот новая оболочка Flyme OS 6 в нашем смартфоне — поразительно приятная штуковина!
Интерфейс Android 6.0 в Meizu M5C (Flyme 6)
Например, в ней есть система предварительного кэширования часто используемых приложений. То есть, Flyme запоминает, какие приложения и когда вы включаете (расписание электричек после работы, например), и вгоняет в оперативную память такой софт заранее, чтобы он запускался моментально. Отчасти поэтому M5C такой быстрый при слабом процессоре.
Ну и ещё много всего приятного — возможность ставить пароль на контакты, приложения или любые файлы в системе, включать упрощённый режим отображения системы для пожилых людей, пояснение, какое приложение сколько памяти ест в фоне (список открытых приложений) и новый дизайн. Выглядит и работает замечательно, хотя в российской версии смартфон набит ссылками на игры и приложениями Сбербанка да Яндекса (можно удалить).
Камеры
По меркам большинства бюджетных смартфонов, камера в Meizu M5C хорошая. Не отличная, но с понятными алгоритмами работы — на неё можно снять неплохой кадр даже ночью.
Кажется, камеры в Meizu не эволюционируют совсем. Но они по-прежнему неплохие, как для бюджетника
Только нужно помнить вот что — вопреки диафрагме f/2.0 (с которой смартфон, вроде бы, должен хорошо «видеть в темноте и тени»), бюджетный Мейзу больше всего страдает от недостатка освещения для тылового сенсора. Там, где вечером смартфоны среднего класса выдадут «шершавый» снимок, на котором будет видно здание и фонарь поблизости, Meizu выдаст просто чёрный экран. И вспышка тоже не «добьёт» на необходимое расстояние.
Ночные фото всегда получаются темнее, чем должны быть
Днём нужно не стесняться указывать точку фокуса, чтобы смартфон выставил необходимый уровень яркости для во-о-н того объекта. И не брезговать включать HDR (смартфон делает несколько светлых и тёмных снимков и склеивает их в очень качественную «золотую середину»), пусть даже эта настройка запрятана в отдельном меню. Фотографирует хорошо, снимки сохраняются быстро, быстрый запуск камеры по двойному нажатию на клавишу «Дом» радует. Фокусировка тоже удобная, хотя не забывайте, что перед вами не флагман и навести резкость в «макросъёмке» (цветочки и пчела крупным планом) вы сможете только на некотором расстоянии от цели, а не вплотную.
Пример фото на тыловую камеру Meizu M5C
После принятия таких условностей вы сможете снимать приятные взгляду снимки, особенно днём. Пожалуй, Xiaomi Redmi 4A сможет повторить что-то подобное, а вот такие же по цене BQS, Micromax и Samsung — очень вряд ли.
Камера темнит (в прямом смысле слова) в ночной съёмке, но днём выдаёт качественные фото
Ночью от пресловутой «подслеповатости» не спасает даже ручной режим, который не очень-то ручной. То есть, он не кусается, конечно, но доступа к регулировки выдержки нет, а единственный полезный инструмент — корректировка ISO. При низком и среднем уровнях ISO (100-400) ночные фото получаются качественными, а вот если захотите «крутануть» снимок, чтобы он не был чуть темноватым, получите «горох» на фото, то есть, ударные дозы цифрового шума. И такое же непотребство ночью будет творить авто-режим, если не следить за уровнем экспозиции (светлее-темнее) вручную.
Пример фото на тыловую камеру Meizu M5C
Съёмка видео ограничена разрешением 1280x720 пикселей — спасибо ущербному процессору. Камера в этом режиме тоже чудес не творит и без программной стабилизации снимает «прыгучие» видеоролики среднего качества днём, и ужасного качества ночью.
Для автопортретов бюджетный Meizu подходит — днём качество селфи очень даже хорошее, ночью картинка смазывается, реакция фронтальной камеры за-а-а-м-е-е-едл-я-а-а-а-е-т-с-с-я. Вряд ли вам удастся добиться чёткого автопортрета в ночи.
Автономность
Время работы вдали от розетки у Meizu M5C почти не выделяется в сравнении со мобильниками с такой же диагональю дисплея/ёмкостью аккумулятора. Смартфона хватит от силы на день, иногда чуть меньше. Заряжается он долго, приготовьтесь к 2 часам 50 минутам увлекательного сеанса подзарядки от розетки.
С выносливостью всё как у всех — «до вечера как-нибудь дотянет»
Автономность при уровне яркости 200 кд/м2
Зато для «маньяков» энергосбережения есть режим супер-экономии, в котором смартфон лишается почти всех функций, кроме звонков и SMS и даже отключает вибросигнал. В случае экстренной необходимости пригодится.
Конкуренты
|
Meizu M5C (A5)
|
Xiaomi Redmi 4A
|
Honor 6A
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 7.0 Nougat
|
Экран
|
5”, 1280x720, IPS, 294 ppi
|
5”, 1280x720, IPS, 294 ppi
|
5”, 1280x720, IPS, 294 ppi
|
Процессор
|
MediaTek MT6737, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,3 ГГц)
|
Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц)
|
Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,2 ГГц)
|
Графика
|
Mali-T720 MP2
|
Adreno 308
|
Adreno 505
|
Оперативная память
|
2 ГБ
|
2 ГБ
|
2 ГБ
|
Постоянная память
|
16 ГБ, слот microSD
|
16 ГБ, слот microSD
|
16 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
основная: 8 Мп, с автофокусом,
съёмка видео 1280x720,
фронтальная: 5 Мп
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
Аккумулятор
|
3000 мАч, несъемный
|
3120 мАч, несъемный
|
3020 мАч, несъемный
|
Размеры
|
144x70,5x8,3 мм
|
139,5x70,4x8,5 мм
|
143,7x71x8,2 мм
|
Масса
|
135 г
|
131 г
|
143 г
|
Цена на момент публикации
|
9 000 рублей (российский рынок)
6 800 рублей (китайский рынок)
|
9 000 рублей (российский рынок)
6 500 рублей (китайский рынок)
|
9000 рублей (российский рынок
Xiaomi Redmi 4A
Долгое время у Meizu были «mini-смартфоны» по более низкой цене, чем младшие Redmi в исполнении Xiaomi. Когда к четвёртому поколению Редми «в минималке» оформились как металлические восьмиядерные модели со сканером отпечатков, Xiaomi сделали финт ушами и выпустили более дешёвый Redmi 4A. За исключением оболочки MIUI и шильдика на корпусе, у этой модели нет ничего общего с «просто Redmi».
И за это фанаты Xiaomi её недолюбливают. Потому что дизайн невероятно унылый, привычного для Xiaomi быстродействия нет, дисплей не такой яркий, как в Redmi 4X, камера хуже, автономность хуже, разница в цене со старшей моделью на китайской рынке символическая (1000-1200 рублей). Даже самые экономные товарищи понимают, что переплата того стоит.
Российские реалии выглядят иначе — здесь за Redmi 4X просят 12 тысяч рублей, а младшая пластиковая версия влетит в 9 тысяч. Как-то не очень дёшево в сравнении с 6,5 тысячами в Китае, но поверьте на слово — это всё ещё очень крутая модель в сравнении с тем отребьем, которое нам предлагают сотовые салоны в бюджете «до 10 тысяч».
В сравнении с нашим героем Xiaomi предлагает более быстрый процессор, чуть менее яркий экран, совершенно никакущий с виду корпус (в чехле выглядит лучше, чем без чехла), лучше звук в наушниках и из динамика. Тыловые камеры отличаются слабо, хотя по качеству дневной съёмки видео Xiaomi явно впереди. Фронтальная камера немного лучше в Meizu. А ещё M5C быстрее открывает меню и переключается между приложениями — удивительно но факт. Возможно, свою роль играет «умная предзагрузка» приложений, если она в этой модели вообще используется. Либо просто мы наблюдаем более «прямые руки» программных инженеров Meizu в сравнении с коллегами из Xiaomi.
Honor 6A
Аттракцион невиданной щедрости — металлический смартфон со сканером отпечатков пальцев и восьмиядерным процессором за 9 тысяч рублей! Такая покупка выглядит разумно даже на Aliexpress, а в российских сотовых салонах это вообще что-то немыслимое.
Только не подумайте, что Huawei занимается благотворительностью. Во-первых, вас встретит тусклый дисплей, который почти моментально пачкается (олеофобку не завезли) и почти безнадёжен при использовании на улице. Если тыловая камера ещё как-нибудь может соревноваться с той, что в Meizu M5C (да и то не факт), то фронтальная совсем разочаровывает. Зато новая операционная система, быстродействие (особенно в играх за эти-то деньги), красивый корпус и автономность, как минимум, не хуже, чем в Meizu. В общем, локальный российский вариант для тех, кто соскучился по мощному процессору в бюджетных моделях.
Выводы
С одной стороны, бюджетная версия бюджетной модели (от «полноценного» Meizu M5s к среднему Meizu M5 и так далее) — это уже перебор. Ужасно слабый процессор, автономность и камера «как у всех», каких-то особенных «наворотов» нет. А с другой стороны — хороший дисплей, быстрая работа Android в приложениях, новая и удобная версия китайской оболочки, качественные в дневной съёмке камеры.
По сути, главное и единственное своё амплуа смартфон оправдывает — это один из самых дешёвых в России способов купить новый смартфон не-металлолом, в котором ничего не будет перегреваться, отваливаться или мистическим образом «глючить» в сравнении с конкурентами. И как первая альтернатива вездесущей «Сяоме», разумеется.
- Чёткий дисплей с правильной цветопередачей
- Система работает быстро
- Новейшая, очень удобная программная оболочка
- Неплохие камеры
- Плохо снимает видео
- Медленный в играх и в многозадачности
- Автономность хуже, чем могла бы быть с 3000 мАч в аккумуляторе
- Маркий корпус