Обзор смартфона Meizu M5C: один из лучших бюджетных «китайцев»

7.5 /10 Оценка по версии Ferra

Meizu M5C Плюсы Чёткий дисплей с правильной цветопередачей

Система работает быстро

Новейшая, очень удобная программная оболочка

Неплохие камеры Минусы Плохо снимает видео

Медленный в играх и в многозадачности

Автономность хуже, чем могла бы быть с 3000 мАч в аккумуляторе

Маркий корпус

Покупатели смартфонов делятся на тех, кому подавай функции, как у флагмана, но недорого, и тех, кто вертел все эти функции на семейном бюджете — им просто нужен максимально дешёвый смартфон, которым будет приятно пользоваться. Если вы принадлежите ко второму лагерю, вы попали по адресу.

Бюджетные смартфоны — «кость в горле» всех технических СМИ. На них не получится срубить ажиотаж «жёлтыми» статьями в стиле «Galaxy S8 — провал? 5 причин, почему я никогда не куплю этот смартфон!», даже малопопулярные блогеры не хотят брать их в качестве бартера за рекламный обзор (потому что после флагмана на такой смартфон переходить не хочется, а ещё его сложно продать на Авито). Журналисты тоже относятся к недорогим моделям прохладно, потому что «за МКАДом жизни нет» и «уж на Xiaomi Mi 5s из Алиэкспресса любой может накопить»). И даже маркетологи компаний-производителей боятся обзоров «бюджетников», как огня — лучше пусть не будет никакого обзора, чем где-то напишут, что новый бюджетный смартфон ужасен. Никто не любит бюджетные смартфоны! Никто, кроме покупателей.

В реальной России, а не в розовых мечтах обзорщиков и производителей, половина всех проданных в России умных телефонов стоят дешевле 10 тысяч рублей. И пора бы уже начать разбираться, кто есть кто среди таких моделей.

Раньше младшие модели Meizu получали суффикс «mini» — M1 Mini, M2 Mini, M3s Mini (хотя это имя смартфону выдали уже в России). Но потом производители смекнули, что «лучше стерео Лиза, чем моно Лиза», и лучше какой-нибудь посторонний индекс в названии, чем явный намёк на то, что «купил бы макси, да денег не хватило». Название полностью перелопатили ещё и потому, что китайское наименование смартфона, Blue Charm A5, переводится на русский язык как «Синее Очарование», или как «Голубая Соблазнительность». Восток — дело тонкое, а мы только отвыкли шутить над словом «Хуавей», поэтому пусть будет «эм три цэ», лишь бы смартфон был хороший.

А он обещает быть неплохим — из M5C выкинули всё, что не важно для новичков (Wi-Fi 5 ГГц, сканер отпечатков пальцев, NFC, сдвоенная камера), но сохранили хороший экран, аккумулятор нормальной ёмкости и четырёхъядерный процессор. С одной стороны, заметно более крутых моделей в российской рознице по такой цене почти нет, с другой — смартфонов с аналогичной ценой и характеристиками в России предостаточно. Не очень понятно, окажется ли Meizu лучше или хуже их. Но народная мудрость гласит, что лучше один раз протестировать, что сто раз перечитать табличку с характеристиками, поэтому сегодня мы проверим, отличается ли бюджетник «под соусом Meizu» от других смартфонов за эти же деньги, и стоит ли его вообще покупать.

Характеристики

Meizu M5C Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi Процессор MediaTek MT6737, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,3 ГГц) Графика Mali-T720 Оперативная память 2 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 8 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1280x720, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3000 мАч, несъемный Размеры 144x70,5x8,3 мм Масса 135 г Цена на момент публикации 9 000 рублей (российский рынок) 6 800 рублей (китайский рынок)

Дизайн и управление

Кивать на новые смартфоны Meizu и говорить, что они похожи на iPhone — это всё равно, что увидеть на улице «Жигули-копейку» и вопить, что её срисовали с Fiat. Открытия одного и того же порядка, потому что Meizu выпускает смартфоны с «айфоноподобным» дизайном с 2009 года, когда продавался самый первый iPhone и iPhone 3G. Прикол заключается в том, что Apple, у которой все айфоны на одно лицо, за эти 8 лет существенно видеоизменила iPhone, и китайская инженерная мысль за ней не поспевал — сегодня модели Meizu скорее выглядят китайскими «перепевами на тему», чем близкой копией iPhone в новом дизайне.

И M5C, конечно, не самый красивый смартфон дешевле 10 тысяч рублей, но один из них — круче выглядят только остатки нераспроданных Honor 5C (обзор) и стеклянно-металлический Alcatel Shine Lite (обзор), в котором нет ничего хорошего, кроме классного дизайна. А уж Xiaomi Redmi 4A в сравнении с нашим героем скучный, как слайды в школьной презентации.



Нестареющий дизайн в стиле iPhone

Расцветок у нового Meizu небывало много — корпус может быть тёмно-серый, синий, золотистый, розовый или красный. К нам на тест приехал первый вариант, и выглядит он очень сурово. Чёрная лицевая панель, сплошная угольно-серая, почти чёрная задняя крышка (вставок для антенн в пластиковом корпусе нет), чёрные боковые клавиши чёрный объектив камеры, чёрный ворон, что ж ты вьёшься… Выделяются только жёлтый кругляш вспышки на задней панели и «хромированная» окантовка клавиши под экраном. Надеваешь, такой, чёрный фрак, чёрные очки, берёшь чёрный зонт и Meizu, и идёшь на работу. Модно, стильно, молодёжно.



Поначалу кажется, что боковые грани металлические, хотя это не так

На ощупь такой пластик пластик приятнее дешёвого «кастрюльного» металла с шершавой краской у конкурентов, только вот в чёрном цвете M5C очень маркий — отпечатки хорошо видны и на лицевой стеклянной панели (олеофобное покрытие так себе), и на замасленном пластике с оборотной стороны.

Айфон всегда выглядит красиво. Даже когда он не Айфон

Вот лучше бы Meizu брали пример не с Apple, а с Samsung и внедряли полноценные три слота для 2x SIM + microSD вместо гибридного варианта. А ещё жаль, что в смартфоне нет сканера отпечатков пальцев — Honor 6A, Wileyfox Swift 2 и Moto E за 10 тысяч такой функцией не обделены.



Задняя крышка очень маркая и всегда испачканная

Экран и звук

Дисплей в Meizu M5C качественный, придраться к мелочам можно, но общее впечатление от этого не изменяется — по меркам бюджетников тянет на твёрдую четвёрку из пяти баллов. Чёткость средняя, потому как в моделях дешевле 10 тысяч более разрешение Full HD пока редкость. Например, даже более дорогой Samsung Galaxy J5 (2016) дисплей отображает более «рыхлый» текст из-за особенностей строения пикселей в AMOLED и 5,2 дюймов диагонали. И есть упомянутые выше Wileyfox и Honor с «честным» Full HD IPS.

Зато Meizu не пустили на самотек цветопередачу — близкие к идеалу оттенки и насыщенность в меру (а не с избытком, как в большинстве современных мобильников). Углы обзора отличные, поэтому сосед по автобусу сможет читать вашу переписку «В Контакте» с таким же удобством, как и вы.

Недостатков в дисплее Meizu M5C два. Первый — баланс белого со сдвигом в холодные оттенки. Сейчас модно, чтобы синева расплескивалась не только в прямых эфирах на НТВ, но и в белый цвет на экраны смартфонов. И это поправимо регулировкой цветовой температуры в настройках Android.

Экран хорош сам по себе, а вот потуги системы сделать его ярче огорчают

Второй недостаток раздражает больше — электронная неотключаемая, кхм, несуразность по всякому «натягивает» контрастность и высветляет/затемняет дисплей (гамма прыгает от 2,6 до 1,7), чтобы казалось, будто потенциал у экрана ого-го, какой, флагманский! С одной стороны, это позволяет накрутить смартфону контрастность аж по самые 1800:1. С другой — эффект, как от «перекрашивания травы перед приездом президента». Вроде бы всё продиктовано благими намерениями и дружелюбием, но не очень приятно наблюдать, когда дисплей становится светлее или темнее в зависимости от того, какую фотографию вы открыли в соцсети.

Характеристики дисплея Meizu M5C Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 430/3 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 970:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 93% DeltaE (меньше = лучше) 7,6 Гамма (идеальная — 2,2) 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8500K

Качество звука в наушниках в наушниках у Meizu M5C среднее — ни хорошее, ни плохое. Я понимаю, что бюджетному процессору образца 2015 года (с переклеенным шильдиком) особо хвастать нечем. И что Meizu слепили из того, что было, подходящее для большинство звучание — чуть приглушили высокие частоты, которые в бюджетных чипах всегда звучат грязно, компенсировали это «наддувом» середины и навалили бас. В общем, в вакуумных «затычках» чувствуешь себя запертым в кладовке с побитой жизнью магнитолой, которая орёт на максимальной громкости. А на последних двух делениях громкости (всего их 17) басы «проваливаются», а высокие частоты становятся резче и «плавят мозг». В мониторных наушниках (60 Ом) недостаёт громкости, чёткость звука приглушенная (что неплохо, потому что аудиотракт в MT6737 так себе), высоких частот много, середина «жиденькая», бас едва даёт о себе знать.

Бывает и хуже — в Samsung Galaxy A3 (2017), например. Там визгливый и одновременно грязный звук даёт о себе знать на любом уровне громкости. Но в том же Xiaomi Redmi 4A звук намного более качественный изначально, да и древний Lenovo A6010 под управлением, страшно сказать, Snapdragon 410 звучал лучше. Наверное, есть смысл чуть улучшить звук Meizu M5C «крутилками» в предустановленном эквалайзере, но, если вы отличается MP3 при 160 кбайт/с при 320 кбайт/с, ищите что-нибудь на базе Qualcomm или хотя бы Meizu MX6 — в нём Helio X20 «поёт» гораздо лучше.

Звук не вызывает отвращения, но и хвалить его абсолютно не за что

Динамик средний по громкости и писклявый, как кот по пути к холодильнику. Слишком много свистящих-визгливых эффектов, я даже вспомнил динамик своего покойного Siemens CX75 — он тужился и насвистывал рингтоны сходным образом. Высокочастотный звук немного сглаживает пластиковый корпус (в металлическом Meizu M3s mini, помню, в динамике даже прослеживались эффекты «пилорамы», но встречаются за эти деньги и гораздо более музыкальные мобильники.

Железо

Бюджетные смартфоны дешевле 10 тысяч рублей в России — это почти всегда четырёхъядерники в плохом (то есть, далеко не уровня Snapdragon 820) смысле этого слова. Действительно мощные смартфоны можно пересчитать по пальцам, и они уже почти «вылетели» из официальной розницы (тот же Wileyfox Swift 2 уже заменили более дорогим 2X практически везде). И на этом можно было бы закончить повествование словами «берите любой, разницы нет», но в действительности бюджетные процессоры о «четырёх головах» различаются между собой.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme)

Потому что бюджетные чипы Qualcomm худо-бедно эволюционировали со времён Snapdragon 410 (Samsung Galaxy S4 mini) — инженеры тоже, по большей части, валяли дурака, зато чуть разогнали ядра и видеоускоритель, «прикрутили» более быстрый модем (чтобы смартфоны лучше чувствовали себя в сетях LTE) и чуть более современные накопители. Теперь такие процессоры называются Snapdragon 425/427.

А теперь пятиминутка общественного порицания MediaTek — эти благородные господа выпустили в далёком 2014 году выпустили четырёхъядерный бюджетный MT6732 (Sony Xperia E4g), который был несказанно крут. Да и вообще, в 2014 году MediaTek обходила Qualcomm почти по всем фронтам — MT6752 о восьми ядрах тоже обходил Snapdragon 615 и был дешевле.



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

А потом MediaTek покатился по наклонной: сначала в 2015 году на свет появился MT6735 с задушенной (с 1,5 до 1,3 ГГц) процессорной частью и новым, маломощным видеоускорителем Mali-T720 взамен Mali-T760. Масштабы «кастрации» чипа китайцев не устроили, поэтому чуть позже в свет вышел ещё более ущербный «тормоз», MT6735P, с 1,0 ГГц на ядрах. И, наконец, венец творения — самый новый и самый медленный чип MT6737 с 1,3 ГГц на ядрах, но с замедленной оперативной памятью и ещё раз заботливо «обрубленным» видеоускорителем Mali-T720.

Meizu работает быстро даже с очень слабым процессором на борту

К чему я это всё? А к тому, что Meizu и Qualcomm до недавнего времени были заклятыми врагами (вот почему) и «грызли глотки» друг другу в суде. В итоге перемирие заключили, Meizu теперь платит дань лицензионные отчисления Qualcomm и якобы когда-нибудь даже будет устанавливать Snapdragon внутрь своих смартфонов вместо MediaTek. Когда-нибудь, но не сейчас.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Поэтому в Meizu M5C трудится тот самый «шедевральный» MT6737, которого хватает только на переписку и неспешное пролистывание «интернетов», да с горем пополам и заиканиями — на игры.

Спасает только то, что в Meizu для таких задач идеально «вылизана» программная часть — в сравнении со смартфонами ASUS или Nokia за эти же деньги смартфон просто «летает», и даже не верится, что внутри установлен один из самых слабых смартфонных процессоров современности.

Софт

Если вы вдруг забыли или не знали — в Meizu управлять системой можно с помощью одной клавиши под экраном. Касаетесь клавиши — срабатывает виртуальная клавиша «назад». Нажимаете — клавиша «Дом». Проводите по дисплею от нижней грани вверх — список открытых приложений. Поначалу страшно и непривычно, но есть в этом какое-то очарование и непохожесть на смартфоны всех остальных производителей.

От стандартного Андроида в Meizu мало что осталось — перерисовано всё, знакомыми будут выглядеть только приложения из Google Play. Быть может, оно и к лучшему — по красоте дизайна Meizu и Xiaomi были и остаются законодателями мод уровня Samsung.

Побочный эффект такой самодеятельности — медленное обновление самой версии Android (от которой зависит, будет с вашим телефоном совместимо новое приложение, или нет) и «свистелки» в виде обновления оболочки взамен полномасштабных доработок в ногу с Google. Поэтому в Meizu M5C установлен уже старый Android 6.0 сезона 2015-2016 гг.

Оболочка Flyme хорошо выглядит и нетребовательна к мощности процессора

Но пока этот факт проблем не доставляет (тем более, в бюджетном смартфоне, где приложения в будущем не будет тянуть процессор, а не система), а вот новая оболочка Flyme OS 6 в нашем смартфоне — поразительно приятная штуковина!

Интерфейс Android 6.0 в Meizu M5C (Flyme 6)

Например, в ней есть система предварительного кэширования часто используемых приложений. То есть, Flyme запоминает, какие приложения и когда вы включаете (расписание электричек после работы, например), и вгоняет в оперативную память такой софт заранее, чтобы он запускался моментально. Отчасти поэтому M5C такой быстрый при слабом процессоре.

Ну и ещё много всего приятного — возможность ставить пароль на контакты, приложения или любые файлы в системе, включать упрощённый режим отображения системы для пожилых людей, пояснение, какое приложение сколько памяти ест в фоне (список открытых приложений) и новый дизайн. Выглядит и работает замечательно, хотя в российской версии смартфон набит ссылками на игры и приложениями Сбербанка да Яндекса (можно удалить).

Камеры

По меркам большинства бюджетных смартфонов, камера в Meizu M5C хорошая. Не отличная, но с понятными алгоритмами работы — на неё можно снять неплохой кадр даже ночью.



Кажется, камеры в Meizu не эволюционируют совсем. Но они по-прежнему неплохие, как для бюджетника

Только нужно помнить вот что — вопреки диафрагме f/2.0 (с которой смартфон, вроде бы, должен хорошо «видеть в темноте и тени»), бюджетный Мейзу больше всего страдает от недостатка освещения для тылового сенсора. Там, где вечером смартфоны среднего класса выдадут «шершавый» снимок, на котором будет видно здание и фонарь поблизости, Meizu выдаст просто чёрный экран. И вспышка тоже не «добьёт» на необходимое расстояние.



Ночные фото всегда получаются темнее, чем должны быть

Днём нужно не стесняться указывать точку фокуса, чтобы смартфон выставил необходимый уровень яркости для во-о-н того объекта. И не брезговать включать HDR (смартфон делает несколько светлых и тёмных снимков и склеивает их в очень качественную «золотую середину»), пусть даже эта настройка запрятана в отдельном меню. Фотографирует хорошо, снимки сохраняются быстро, быстрый запуск камеры по двойному нажатию на клавишу «Дом» радует. Фокусировка тоже удобная, хотя не забывайте, что перед вами не флагман и навести резкость в «макросъёмке» (цветочки и пчела крупным планом) вы сможете только на некотором расстоянии от цели, а не вплотную.



Пример фото на тыловую камеру Meizu M5C

После принятия таких условностей вы сможете снимать приятные взгляду снимки, особенно днём. Пожалуй, Xiaomi Redmi 4A сможет повторить что-то подобное, а вот такие же по цене BQS, Micromax и Samsung — очень вряд ли.

Камера темнит (в прямом смысле слова) в ночной съёмке, но днём выдаёт качественные фото

Ночью от пресловутой «подслеповатости» не спасает даже ручной режим, который не очень-то ручной. То есть, он не кусается, конечно, но доступа к регулировки выдержки нет, а единственный полезный инструмент — корректировка ISO. При низком и среднем уровнях ISO (100-400) ночные фото получаются качественными, а вот если захотите «крутануть» снимок, чтобы он не был чуть темноватым, получите «горох» на фото, то есть, ударные дозы цифрового шума. И такое же непотребство ночью будет творить авто-режим, если не следить за уровнем экспозиции (светлее-темнее) вручную.

Пример фото на тыловую камеру Meizu M5C

Съёмка видео ограничена разрешением 1280x720 пикселей — спасибо ущербному процессору. Камера в этом режиме тоже чудес не творит и без программной стабилизации снимает «прыгучие» видеоролики среднего качества днём, и ужасного качества ночью.

Для автопортретов бюджетный Meizu подходит — днём качество селфи очень даже хорошее, ночью картинка смазывается, реакция фронтальной камеры за-а-а-м-е-е-едл-я-а-а-а-е-т-с-с-я. Вряд ли вам удастся добиться чёткого автопортрета в ночи.

Автономность

Время работы вдали от розетки у Meizu M5C почти не выделяется в сравнении со мобильниками с такой же диагональю дисплея/ёмкостью аккумулятора. Смартфона хватит от силы на день, иногда чуть меньше. Заряжается он долго, приготовьтесь к 2 часам 50 минутам увлекательного сеанса подзарядки от розетки.

С выносливостью всё как у всех — «до вечера как-нибудь дотянет»



Автономность при уровне яркости 200 кд/м2

Зато для «маньяков» энергосбережения есть режим супер-экономии, в котором смартфон лишается почти всех функций, кроме звонков и SMS и даже отключает вибросигнал. В случае экстренной необходимости пригодится.

Конкуренты

Meizu M5C (A5) Xiaomi Redmi 4A Honor 6A Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat Экран 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi Процессор MediaTek MT6737, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,2 ГГц) Графика Mali-T720 MP2 Adreno 308 Adreno 505 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ 2 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 8 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1280x720, фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 3120 мАч, несъемный 3020 мАч, несъемный Размеры 144x70,5x8,3 мм 139,5x70,4x8,5 мм 143,7x71x8,2 мм Масса 135 г 131 г 143 г Цена на момент публикации 9 000 рублей (российский рынок) 6 800 рублей (китайский рынок) 9 000 рублей (российский рынок) 6 500 рублей (китайский рынок) 9000 рублей (российский рынок

Xiaomi Redmi 4A

Долгое время у Meizu были «mini-смартфоны» по более низкой цене, чем младшие Redmi в исполнении Xiaomi. Когда к четвёртому поколению Редми «в минималке» оформились как металлические восьмиядерные модели со сканером отпечатков, Xiaomi сделали финт ушами и выпустили более дешёвый Redmi 4A. За исключением оболочки MIUI и шильдика на корпусе, у этой модели нет ничего общего с «просто Redmi».

И за это фанаты Xiaomi её недолюбливают. Потому что дизайн невероятно унылый, привычного для Xiaomi быстродействия нет, дисплей не такой яркий, как в Redmi 4X, камера хуже, автономность хуже, разница в цене со старшей моделью на китайской рынке символическая (1000-1200 рублей). Даже самые экономные товарищи понимают, что переплата того стоит.



Xiaomi Redmi 4A

Российские реалии выглядят иначе — здесь за Redmi 4X просят 12 тысяч рублей, а младшая пластиковая версия влетит в 9 тысяч. Как-то не очень дёшево в сравнении с 6,5 тысячами в Китае, но поверьте на слово — это всё ещё очень крутая модель в сравнении с тем отребьем, которое нам предлагают сотовые салоны в бюджете «до 10 тысяч».

В сравнении с нашим героем Xiaomi предлагает более быстрый процессор, чуть менее яркий экран, совершенно никакущий с виду корпус (в чехле выглядит лучше, чем без чехла), лучше звук в наушниках и из динамика. Тыловые камеры отличаются слабо, хотя по качеству дневной съёмки видео Xiaomi явно впереди. Фронтальная камера немного лучше в Meizu. А ещё M5C быстрее открывает меню и переключается между приложениями — удивительно но факт. Возможно, свою роль играет «умная предзагрузка» приложений, если она в этой модели вообще используется. Либо просто мы наблюдаем более «прямые руки» программных инженеров Meizu в сравнении с коллегами из Xiaomi.

Обзор Xiaomi Redmi 4A

Honor 6A

Аттракцион невиданной щедрости — металлический смартфон со сканером отпечатков пальцев и восьмиядерным процессором за 9 тысяч рублей! Такая покупка выглядит разумно даже на Aliexpress, а в российских сотовых салонах это вообще что-то немыслимое.



Honor 6A

Только не подумайте, что Huawei занимается благотворительностью. Во-первых, вас встретит тусклый дисплей, который почти моментально пачкается (олеофобку не завезли) и почти безнадёжен при использовании на улице. Если тыловая камера ещё как-нибудь может соревноваться с той, что в Meizu M5C (да и то не факт), то фронтальная совсем разочаровывает. Зато новая операционная система, быстродействие (особенно в играх за эти-то деньги), красивый корпус и автономность, как минимум, не хуже, чем в Meizu. В общем, локальный российский вариант для тех, кто соскучился по мощному процессору в бюджетных моделях.

Вся информация о Honor 6A

Выводы

С одной стороны, бюджетная версия бюджетной модели (от «полноценного» Meizu M5s к среднему Meizu M5 и так далее) — это уже перебор. Ужасно слабый процессор, автономность и камера «как у всех», каких-то особенных «наворотов» нет. А с другой стороны — хороший дисплей, быстрая работа Android в приложениях, новая и удобная версия китайской оболочки, качественные в дневной съёмке камеры.

По сути, главное и единственное своё амплуа смартфон оправдывает — это один из самых дешёвых в России способов купить новый смартфон не-металлолом, в котором ничего не будет перегреваться, отваливаться или мистическим образом «глючить» в сравнении с конкурентами. И как первая альтернатива вездесущей «Сяоме», разумеется.

7.5 /10 Оценка по версии Ferra

Meizu M5C Плюсы Чёткий дисплей с правильной цветопередачей

Система работает быстро

Новейшая, очень удобная программная оболочка

Неплохие камеры Минусы Плохо снимает видео

Медленный в играх и в многозадачности

Автономность хуже, чем могла бы быть с 3000 мАч в аккумуляторе

Маркий корпус