Обзор Nokia 1: что умеет самый дешёвый «породистый» смартфон

7.5 /10 Оценка по версии Ferra

Nokia 1 Плюсы Приятный дизайн

Сменный аккумулятор

Неплохая автономность Минусы Надо вытаскивать аккумулятор, чтобы достать симку

Очень медленная

Тусклый экран

В новых Nokia самая простая иерархия в названиях: чем больше цифра, тем круче гаджет. Под гордым названием Nokia 1 продают самую недорогую модель среди всех смартфонов на Android, которые только есть у финской компании. Это интригует и настораживает одновременно, и сегодня мы узнаем, чем хороша самая дешёвая Nokia, кроме цены.

Nokia 1 Операционная система Android 8.1 Oreo (Go) Экран 4,5”, 854x480, 16:9, IPS, 218 ppi Процессор Mediatek MT6737M (4x Cortex-A53, 1,1 ГГц) Графика Mali-T720MP1 Оперативная память 1 ГБ Накопитель 8 ГБ, слот microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS Камеры Основная разрешение матрицы: 5 Мп качество видео: до 720@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 2 Мп качество видео: до 480@30 FPS Аккумулятор 2150 мАч, съемный Размеры 134x68x10 мм Масса 131 г Цена в официальной рознице 6 000 рублей Средняя цена в интернет-магазинах 6 000 рублей

Дизайн и управление



Nokia 1

Когда вы только достанете свой новый Nokia 1 из коробки и захотите увидеть его первое включение, вам покажется, что смартфон родился уже мёртвым, потому что не включается. Но нет, всё в порядке, просто аккумулятор в нём съёмный и лежит в коробке отдельно.



Nokia 1

Да, это один из тех ныне редких смартфонов, что позволяют поменять аккумулятор без поездки в сервисный центр. Плюс? Определённо. Но есть и минусы. Например, чтобы достать одну из двух SIM-карт или же microSD, то же нужно снять крышку (которая со временем может расшататься от таких процедур), да еще и вытащить батарею вдобавок. С другой стороны — не нужна скрепка, без которой никуда в большинстве современных смартфонов.



Nokia 1

Но крышку всегда можно будет докупить отдельно. Благо, Nokia позаботилась о любителях перемен: если вам надоест внешний вид смартфона, вы можете приобрести крышку другого цвета. Идея забавная и кому-то может пригодится, но уже не новая — такое в недорогих смартфонах Nokia мы видели, еще когда их собирали в Финляндии.



Nokia 1

Если не воображать себе какой-нибудь «люкс» в одном из самых дешёвых смартфонов известных марок, ко внешнему виду Nokia 1 вопросов не будет. Оранжевая крышка хорошо сочетается с белой каёмкой экрана и белыми же кнопками громкости и включения. Единственная отталкивающая деталь — дисплей окружён огромными рамками и, по нынешним меркам, прямо-таки теряется на передней панели.

Корпус не претендует на шик, но хотя бы собран качественно и интересно выглядит



Nokia 1

Раньше это было нормой, но с наплывом «безрамочных» смартфонов в последний год, предыдущий дизайн смотрится топорно. Несмотря на кучу свободного места под дисплеем, сенсорных кнопок там нет, поэтому для навигации приходится пользоваться виртуальными на экране смартфона, которые съедают часть и без того небольшой диагонали.



Nokia 1

Nokia 1 приятна и на вид, и на ощупь. Немного игрушечный дизайн даже поднимает настроение и отличает вас от владельцев «кастрюльного» ширпотреба. При этом, несмотря на крайне низкий ценник, телефон выглядит добротно, без каких-либо «и так сойдёт».

Дисплей и звук



Nokia 1

Экраны смартфонов растут день ото дня невзирая ни на какие протесты потребителей, но Nokia 1, наоборот, получила маленький дисплей — всего 4.5 дюйма по диагонали. Тем, кто не успел привыкнуть к повсеместным 5.5-6-дюймовым экранам, он будет в самый раз.

Но размер в данном случае не самое главное. Главное, что дисплей Nokia 1, мягко говоря, очень компромиссный по качеству. Например, максимальная яркость раза в 2-2.5 меньше, чем в современных смартфонах стоимостью 8-12 тысяч рублей. Да и чёткость экрана не очень высокая — 854x480 пикселей были нормой в мобильниках 2010 года выпуска. Впрочем, для 4.5 дюймов это не страшно — терпят ведь владельцы Xiaomi Redmi 5 HD-разрешение на 5.7 дюймах?

Дисплей ужасен, в некоторых смартфонах 2010 года выпуска можно найти лучше

Чтобы экран казался ярче, его искусственным образом высветлили, значение гаммы на это недвусмысленно намекает. Завышена также и цветовая температура экрана, поэтому белый здесь всегда отдаёт синевой. Если относиться к экрану не как к инструменту для просмотра фото и видео, а информационной панели для постов, расписаний и новостей, жить с этим вполне можно. Всё хорошо только с контрастностью.

Откровенно говоря, дисплей так себе. Но примерно такой и ожидаешь от самого доступного смартфона из всей линейки Nokia на Android.

Результаты теста дисплея Nokia 1 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 220/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1346:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 92 % DeltaE (меньше = лучше) 4,54 Гамма (идеальная — 2,2) 2,5 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7800

Мультимедийный динамик Nokia 1 расположен внизу задней панели. Насладиться его звучанием не получится: при громкости выше средней звук начинает захлёбываться в любых композициях. Слушать всё еще можно, но хвастаться — вряд ли. Музыкальный потенциал смартфона мы также проверяли в наушниках Sony WH-1000XM. Как и следовало ожидать, звук не очень чёткий, даже заведомо качественные аудиотреки играют так, будто их уже изуродовали пользователи «В Контакте» ради того, чтобы запись не изъяли из публичного доступа. Встроенного эквалайзера и вообще каких-либо аудио настроек нет.

Камеры



Nokia 1

Как вы понимаете, качество фотографий в самой бюджетной модели оставляет желать много лучшего. Но не всё так однозначно, смотря с чем сравнивать. С одной стороны, быстро становится ясно, что и тыловая, и фронтальная камера, конечно, делают снимки, напоминающие нам о далёких временах, когда камеры в смартфонах только-только начинали фотографировать нормально, а не как-нибудь.



Пример снимка на тыловую камеру Nokia 1 (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

Сейчас такое качество уже давно стало неприемлемым для всякого рода «инстаграмов» и подойдёт лишь для очень непритязательных людей: чёткость низкая, цвета бледные, а ночью снимки настолько затерроризированы шумоподавлением, что скорее напоминают картины акварелью.

Камеры здесь годятся не для того, чтобы снимать красиво, а чтобы фотографировать, когда лень что-то записывать вручную

Если сравнивать снимки Nokia 1 с фотографиями на смартфоны среднего класса, то можно будет подумать, что вы намеренно кромсаете снимки по художественным соображениям. В интернете даже можно найти передачи о том, например, как именитые фотографы с десятками лет опыта за спиной соревнуются в умении снимать на всякие супер-дешёвые камеры: древние мобильники, игрушечные пластиковые камеры и тому подобное. У них, кстати, получается неплохо, так что важен не размер (и новизна), и умение. Не вешать нос!



Пример снимка на тыловую камеру Nokia 1 (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

Но, на самом деле, Nokia 1 хочется похвалить за камеры. Почему? Не только потому, что в смартфоне за 6 000 рублей и не может быть хороших камер. Не за это. А за то, что снимать очень приятно и удобно. Например, камера безошибочно выставляет экспозицию (яркость) — а ведь с этим нередко бывают проблемы у в разы более дорогих смартфонов. И легко фокусируется (наводит резкость) даже при плохом освещении. Вы просто делаете снимок, и почти всегда с первого раза он получается максимально хорошим для того уровня, на который в принципе способны камеры в Nokia 1.



Пример фотографии на фронтальную камеру Nokia 1 (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

Конечно, есть и свои ограничения. Например, экспозицию можно регулировать только в ручном режиме, но, к счастью, смартфон и сам хорошо её определяет. Однако возможность подогнать её по своему вкусу не помешала бы. И, тогда как нынешние модели давно умеют в HDR (несколько снимков с возможностью склеить их в один более качественный) даже при наличии движущихся элементов в кадре, у Nokia 1 они, по старинке, смазываются. Например, при фотографировании дороги получаются машины-призраки и тому подобные вещи, знакомые по снимкам с длинной выдержкой.

В приложении камеры есть только самые необходимые настройки, поэтому вы не заблудитесь среди многочисленных режимов — это удобно для тех, кто не любит осваивать непривычные настройки и крутилки.

Видео Nokia 1 опять-таки записывает неплохо. То есть, чёткость, конечно, невысокая — 720p, но зато нет проблем ни с фокусировкой, ни со стабильностью кадров в секунду, ни с яркостью.

Производительность, интерфейс и время автономной работы

Тогда как качество дисплея явно пришло к нам из далёкого прошлого, то операционная система, наоборот, самая свежая — Android 8.1 Oreo. Кстати, это еще и модификация под названием Go, то есть, облегчённая для работы на устройствах с со слабыми процессорами. Кстати, никакой фирменной оболочки от Nokia тут нет, только девственно-чистый Android. Приложений предустановлено самый минимум, и ни одного стороннего, только стандартные «гугловские» и то не все. И, если у них также есть Go-аналоги (то есть уменьшенные в объёме версии для неторопливых смартфонов), то установлены тоже они. Плюс Play Маркет в первую очередь также предлагает облегчённые приложения.

В общем, сделано всё, чтобы работа со смартфоном на базе медленного 4-ядерного Mediatek MT6737M приносила вам как можно меньше боли во всех местах.

Правда, она всё равно будет. Nokia 1 всё равно задумывается то там, то здесь. Лучше всего, конечно, это смартфон подойдёт тем, кто никогда никуда не торопится и без нервов воспринимает неспешный отклик на нажатия и открытие/переключение приложений. Что закономерно, в таблице результатов бенчмарков, которые мы регулярно используем для определения производительности смартфонов относительно друг друга, Mediatek MT6737M залёг практически на самом дне. Но, опять-таки, Nokia 1 самый дешёвый смартфон, что побывал у нас за годы.

Чувствовать себя слово в резко «севших» джинсах после новогодних праздников и бесконечной череды майонезных салатов заставляет и крошечное количество памяти. К примеру, оперативной здесь всего 1 ГБ, тогда как комфортный объём для устройств на Android (правда, полноценной, а не Go) — это 4, или хотя бы 3 ГБ. Памяти для хранения всякой всячины всего 8 ГБ, и только отдельный слот для microSD сглаживает положение.

Легковесный Android не позволяет смартфону зависать, но ворочается всё неспешно. И очень мало памяти



Время автономной работы Nokia 1

Аккумулятор всего на 2150 мАч, что точно не даст Nokia 1 заслужить почётное звание долгожителя. Искупается это тем, что и разрешение экрана смартфона не требовательно, и процессор тихоходный, а поэтому не слишком прожорливый. В итоге получается весьма сносная автономность — лучше, чем у некоторых смартфоном с гораздо более ёмкими батареями.

Конкуренты

Nokia 1 Xiaomi Redmi 5A (обзор) Meizu M5c (обзор) Операционная система Android 8.1 Oreo Android 7.1.2 Nougat + MIUI 9 Android 6.0 Marshmallow Экран 4,5”, 854x480, 16:9, IPS, 218 ppi 5”, 1280x720, 16:9, IPS, 293 ppi 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi Процессор Mediatek MT6737M (4x Cortex-A53, 1,1 ГГц) Qualcomm MSM8940 Snapdragon 425 (4x Cortex-A53, 1,4 ГГц) MediaTek MT6737, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,3 ГГц) Графика Mali-T720MP1 Adreno 308 Mali-T720 MP2 Оперативная память 1 ГБ 2 ГБ 2 ГБ Накопитель 8 ГБ, совмещённый слот microSD 16 ГБ, отдельный слот для microSD (до 128 ГБ) 16 ГБ, слот microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: n/a размер пикселя: n/a качество видео: до 720@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 2 Мп диафрагма: n/a размер пикселя: n/a качество видео: до 480@30 FPS Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: n/a качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0 размер пикселя: n/a Основная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: n/a качество видео: до 1280x720@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: n/a Аккумулятор 2150 мАч, съемный 3000 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный Размеры 134x68x10 мм 140x70x8 мм 144x70,5x8,3 мм Масса n/a 137 г 135 г Цена в официальной рознице 6 000 рублей 9 000 рублей 10 000 рублей Средняя цена в интернет-магазинах 6 000 рублей 6900 рублей 7 200 рублей

Xiaomi Redmi 5A



Xiaomi Redmi 5A

Если рассматривать конкурентов Nokia 1 «в лоб», она радует по большинству параметров. Например, в сравнении с Samsung J1 (2016), Nokia работает быстрее и почти настолько же долго, чаще получает обновления Android, выглядит не хуже. Правда, уступает по качеству экрана и качеству звука в наушниках.

Но текущее законодательство даровало нам «серую» розницу и прочие алиэкспрессы, и на таком фоне Nokia 1 уже не может составить конкуренцию китайфонам «оттуда».

К примеру, взять хотя бы появившийся еще в прошлом году Xiaomi Redmi 5A — он лучше по многим параметрам. У него намного выше разрешение экрана, вдвое больше оперативной памяти и места на накопителе, более бодрый процессор, намного более сносные камеры и более ёмкий аккумулятор. Но есть два «но»: в официальной рознице он стоит бешеных денег и выглядит очень уныло.

Meizu M5c



Meizu M5c

В зависимости от того, где (а точнее за сколько) покупать Meizu M5c, он может быть как грозным противником Nokia 1, так и смартфоном из вообще другой лиги. Его сильными сторонами по сравнению с конкурентом выступают вдвое большое количество оперативной памяти и места для фоток/приложений/музыки и т.д., аккумулятор с большим запасом «прочности», и дисплей с более высоким разрешением. Удручает, правда, что процессор стоит точно такой же, и Android 6.0 в нём летает только в меню, но не приложениях. Но зато камеры намного лучше.

Заключение

Самый недорогой смартфон на Android от современной Nokia — главное, что стоит держать в голове при выборе этой модели. Он очень скромен сразу по всем параметрам, но при этом стоит всего 6000 рублей. Выбор «голой» Android Go, оптимизированной под малопроизводительные смартфоны, и полное отсутствие каких-либо лишних приложений говорит о том, что HMD Global, нынешний владелец финского бренда, постарался сделать свой бюджетник наименее тормозным за свои деньги.

Но проблема в том, что разработчики приложений уже давно не ориентируются на такие скромные цифры, как 1 ГБ оперативной памяти, или на такую низкую мощность, как у процессора Mediatek MT6737M. Поэтому с Nokia 1 приходится действовать также, как с человеком, которого разбудили секунду назад — говорить медленно, чётко и ждать, ждать, ждать пока он сообразит где он, кто он, и что вы от него хотите.

То же касается и камер. Нет, работают они на удивление шустро, но вот качество снимком мысленно возвращает нас в далёкое прошлое, когда деревья были большими, а фотографии со смартфонов — бледными и мутными. Наконец, Nokia 1 хоть и обладает дисплеем с небольшой диагональю, как многие бы хотели вместо 6-дюймовых лопат системы, но картинка не блещет чёткостью, а подсветка тусклая.



Nokia 1

Но проблема, на самом деле не в этом, а в том, что в мелких магазинах и заказом из Китая можно купить смартфоны, которые за небольшую доплату предлагают гораздо более качественные экраны, вдвое больше памяти, более живые процессоры.

У Nokia 1 есть и свои положительные стороны, конечно. Например, взамен неё сложно взять что-то более крутое в сетевых магазинах за 6 тысяч рублей. Дизайн бодрый и позитивный дизайн. А камеры, хоть и делают неинтересные снимки, но тыловая, например, не нуждается в ручной «подстройке» — практически всегда сама выжимает максимум из качества снимков, насколько это возможно для дешёвого сенсора. Наконец, съёмный аккумулятор и сменные задние панели сегодня тоже почти никто не предлагает, и в роли первого смартфона или в амплуа «зато не жалко» сверхбюджетная Nokia своего покупателя найдёт.

7.5 /10 Оценка по версии Ferra

Nokia 1 Плюсы Приятный дизайн

Сменный аккумулятор

Неплохая автономность Минусы Надо вытаскивать аккумулятор, чтобы достать симку

Очень медленная

Тусклый экран