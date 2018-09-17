Скоро так будут выглядеть все смартфоны. Обзор OPPO Find X

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

OPPO Find X Плюсы Шикарный внешний вид

Очень много памяти и топовый процессор

Камера распознаёт владельца по лицу моментально даже в полной темноте

В комплектации есть чехол-бампер и наушники

Заряжается с 0 до 100% за 35 минут

Одна из лучших фронтальных камер Минусы Нет NFC

Нет 3,5 мм разъёма

Нет microSD

Нет защиты от воды

Звук смартфона-середнячка

Цена

Компания OPPO недавно выпустила свой самый крутой смартфон — OPPO Find X. Цена кусается, но интересных и уникальных фишек у него столько, сколько не было ни у одного малоизвестного в России производителя. Кажется, у нас появился новый полноправный смартфон-носитель звания «китайский люкс».

Первые впечатления и дизайн

Очень красивый смартфон! Спереди и сзади — по стеклянной задней панели. Стекло при этом не простое, а Gorilla Glass 5, а панели загнуты по краям, поэтому смартфон получился очень обтекаемым. Из руки не выскальзывает, хотя с любой даже слегка наклонной поверхности норовит съехать быстрее, чем кубик льда, поэтому лучше быть с этим аккуратнее.



OPPO Find X

Пока выбирать приходится только из двух цветок: «Рубин Бордо» и «Индиго Сапфир». Или синий и фиолетовый, если говорить по-человечески. Оба смотрятся очень богато, и в обоих случая задняя крышка не целиком одного цвета. По середине она чёрная, но плавно перетекает в две полоски по краям — синие или фиолетовые в соответствии с выбранной моделью. Выглядит очень непривычно, но сразу приковывает взгляд.

OPPO Find X Операционная система Android 8.1 Oreo + ColorsOS 5.1 Экран 6,4”, 2340x1080, 19,5:9, AMOLED, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 5 Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 8 ГБ Накопитель 256 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 16 + 20 Мп диафрагма: f/2.0 + f/2.0 размер матрицы: 1/2.6” + 1/2.8” размер пикселя: 1.22 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: n/a качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3400 мАч, несъемный Размеры 157x74x9,4 мм Масса 186 г Цена 70 000 рублей за 256 ГБ





OPPO Find X

Главное, конечно, это большой экран практически совсем без рамок. Производитель заявляет, что дисплей занимает 93,8% передней панели. И, как вы можете убедиться на снимках, рамки по всем четырём сторонам очень тонкие. Вы не найдёте фронтальную камеру ни сверху, ни снизу (не будем показывать пальцем на Xiaomi Mi Mix), а отверстие разговорного динамика над экраном очень тонкое, едва заметное. Как и в случае с iPhone X, вы держите в руках практически один сплошной экран, только в случае OPPO Find X еще и без «чёлки». Одновременно с тем экран не впивается вам в руки, так что случайно нажать что-либо сложно. Также под дисплеем нет места для клавиш навигации, они здесь виртуальные. Как вариант, можно настроить навигацию жестами.

Комплектация

С OPPO Find X идёт много полезных вещей. Например, наушники. Что любопытно, они оснащены разъёмом USB-C, а не привычным 3,5 мм. Вы понимаете, к чему я клоню, да? У Find X действительно нет 3,5 мм джека. Но свои любимые наушники вы сможете подключить, потому что в комплекте есть специальный переходник.



OPPO Find X

Приятная мелочь в комплекте — тряпочка для протирки. Так как все стеклянные смартфоны моментально заляпываются отпечатками, то это отнюдь не лишняя вещь. Также в большой коробке от Find X можно найти прозрачный силиконовый чехол-накладку и мощное зарядное устройство, о котором мы поговорим позже.

Видите камеры? А они есть

Первый же взгляд на OPPO Find X сразу заставляет задуматься — а где камеры? На корпусе этого смартфона вы не найдёте ни одной. На верхней панели видны только отверстия для микрофонов, на нижней — мультимедийный динамик, USB-C и слот для SIM-карт. Так где же камеры? Они внутри. Помните Vivo NEX, у которого фронтальная камера выезжает из корпуса? В OPPO решили пойти еще дальше.



OPPO Find X

Как ящик из комода, из верхней панели выезжает спрятанный внутри смартфона отдельный модуль с камерами и датчиками. Ничего нажимать и двигать руками не надо, всё происходит автоматически. Как только какое-либо приложение нуждается в камере (самое приложение камеры, Instagram, Telegram и др), этот модуль выдвигается, причём всего за 0,6 секунды. По умолчанию без забавных сопровождающих звуков, как у Vivo NEX, но их можно найти и назначить в настройках.



OPPO Find X

С передней стороны этого выдвигающегося модуля видно только фронтальную камеру, но, если подсветить фонариком и приглядеться, то становится видно, что там еще штук пять различных датчиков. Модуль смотрится единым целым со смартфоном, гармонию его внешнего вида не нарушает. Единственная проблема с точки дизайна — этот выдвижной сегмент почему-то очень быстро собирает пыль.



Датчики OPPO Find X

Вы спросите, раз смартфон раздвигается (почти как советский кухонный стол, чтобы вместить всех родственников на Новый год), значит для OPPO Find X нет и не будет чехлов? К счастью, это не так. Более того, силиконовый чехол идёт сразу в комплекте. Просто сверху он открыт, так что совершенно не препятствует нормальной работе механизма.

Чтобы такой дизайн начали копировать все подряд, его сначала должна «изобрести» Apple, но уже сейчас похоже, что полностью безрамочные смартфоны с выезжающими камерами — это наше будущее. Потому что это лучше, чем вырез в экране или камера в нижней части корпуса. Китайцы тоже понимают, что два года подряд перерисовывать iPhone X будет коммерчески невыгодно, поэтому прототипы Xiaomi с корпусом в стиле OPPO Find X уже появляются на шпионских видео. Посмотрим, чей дизайн в итоге победит.

Двигающиеся механизмы в смартфоне — это круто или горе?

Конечно, наличие в OPPO Find X выдвигающегося модуля с камерами вызывает противоречивые чувства. Во-первых, насколько механизм долговечен? Производитель говорит, что он должен проработать 300 000 циклов, если пользоваться по 155 раз в день. И это хорошая новость, особенно если вы меняете смартфоны чаще чем раз в пять лет.



OPPO Find X

Есть опасение, что работу механизма может нарушить песок. С другой стороны, есть у OPPO Find X и интересные защитные функции. Например, если нажать сверху на этот модуль, то он автоматически уедет обратно в смартфон. Правда, судя по субъективным ощущением, это скорее защита от дурака, нежели призыв действительно закрывать модуль таким образом. Кроме того, производитель обещает, что при падении с 2 и более метров Find X успевает сгруппироваться, то есть спрятать модуль внутри себя во избежание повреждения конструкции.



OPPO Find X

Наконец, есть также опасения, не разряжает ли этот механизм батарейку почём зря? Конечно, моторчик потребляет энергию, от этого не уйдёшь, но, опять-таки по словам представителей OPPO, на 200 циклов открытия-закрытия уходит всего 1% заряда аккумулятора.

Лицо — новый отпечаток пальца

Кроме камер также можно заметить, что на корпусе Find X нет сканера отпечатка пальца. Его нет, например, и на корпусе Vivo NEX, там он встроен прямо в дисплей. А где же он у главного героя обзора? А его нет совсем. Но это не значит, что надо по старинке постоянно вводить пин-код. Для этого у Find X есть продвинутая система распознавания лица. Как я уже говорил выше, её присутствия даже толком не видно. Но, как и в случае с iPhone X, стоит посмотреть на Find X через камеру другого смартфона во время разблокировки, и вы увидите инфракрасное свечение. Благодаря нему, кстати, это смартфон одинаково быстро сканирует ваше лицом как днём, так и в полной темноте. Я закрывался с ним ванной, выключал свет и ставил подсветку экрана на минимум — всё равно разблокировка проходила моментально. OPPO заявляет, что идентифицирует лицо по 15 000 точек, и что их сканер лица в 20 раз точнее, чем сканер отпечатка пальцев (неупомянутого производителя и модели), и ошибается только один раз на миллион.



OPPO Find X

Но есть и спорный момент в этом всё. Да, разблокировка работает быстро, пин-код можно успеть начисто забыть, так пригождается он редко. Но вот сканер лица расположен опять-таки на выезжающем модуле, а значит, сколько бы вы раз день не разблокировали свой Find X, каждый раз смартфон гоняет этот сегмент вверх и вниз. При таком раскладе достижение 300 000 циклов уже не кажется невозможной задачей.

Дисплей и звук

Экран — одна из самых главных фишек этого смартфона, ведь вокруг него почти совсем нет рамок. Тем не менее, и у него есть свои сильные и слабые стороны. Но обо всём по порядку. Во-первых, он здоровый — целых 6,4 дюйма. Но тем, кто еще не перешёл со смартфонов с экранами с соотношением сторон 16:9, экран Find X может показаться непривычно вытянутым, так как соотношение его сторон — 19,5:9.



OPPO Find X

Find X обладает OLED-матрицей с очень насыщенными цветами. Тут не то, что 100% цветового пространства sRGB, а еще и 96% от гораздо более широкого — AdobeRGB. Поэтому цвета на дисплее очень вкусные. Правда, в отличие от, например, Note9, в настройках нельзя вернуться к стандартному sRGB, если вы вдруг не фанат расширенной палитры. Но можно отрегулировать цветовую температуру, для этого не обязательно включать «Ночной режим» как в некоторых других смартфонах.

Слегка обескуражить может разрешение, привычное по гораздо более недорогим смартфонам — Full HD+, а именно 2340x1080 точек. Нередко во флагманах оно выше, но OPPO решила не замахиваться на такое. Отчасти, это правильно — высокое разрешение сильно сокращает время автономной работы. Зато благодаря OLED-матрице здесь также бесконечная контрастность. А вот настроен экран не идеально — гамма чуть завышена и точность цветопередачи могла быть побольше. Максимальная интенсивность подсветки вполне ничего, в солнечный день изображение на экране Find X читается легко.

Результаты теста дисплея OPPO Find X Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 403/1,5 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) 100 % Цветовой охват (AdobeRGB) 96% DeltaE (меньше = лучше) 7,8 Гамма (идеальная — 2,2) 2,5 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7900

Со звуком не всё так однозначно. Мне не очень понравилось, как играет мультимедийный динамик. Во-первых, он один и играет только он один, а хотелось бы хотя бы некое подобие стерео. Во-вторых, сам по себе звук не такой плотный, яркий и чёткий, как, например, у Samsung Galaxy Note9. На уровне смартфонов средней ценовой категории, но не флагманов. А вот в наушниках звучание очень хорошее. Плюс есть возможность пошевелить ползунки в эквалайзере, либо воспользоваться встроенными пресетами.

Фото и видеосъёмка

У OPPO Find X классический набор камер — две тыловых и одна фронтальная. Любопытно, что, в то время как у многих камеры выступают из корпуса, как у iPhone X и т.д., то в Find X они расположены ровно на уровне панели, в которую встроены, и поэтому вообще едва заметны.

У двойной тыловой камеры два сенсора — 16 Мп IMX519 и 20 Мп IMX376k. Поддерживает оптическая и электронная стабилизация, что очень уместно, так как светосилу камер, к сожалению, большой не назовёшь — апертура у них всего f/2.0. Тем не менее, ночные снимки получаются очень даже хорошего качества. Очень редко когда фотография выходила шумной или пострадавшей после автоматического подавления этого шума. К тому же, OPPO Find X, как все уважающие себя флагманы 2018 года, умеет автоматически определять сцену. В том числе он понимает, когда снимок происходит ночью, и настраивается соответствующе. Хотя до уровня Note9 с его f/1.5 не дотягивает, на мой взгляд.

Днём Find X снимает очень хорошо, примерно на уровне Vivo NEX. С таким качеством фото можно не беспокоиться, если вдруг вы не взяли с собой фотоаппарат. Цвета получаются яркие, детали чёткие. Чуть не хватает динамического диапазона разве что. В отличие от Huawei P20 Pro, OPPO Find X, как и Samsung Galaxy Note9, делает снимки без большого количества обработки а ля «насыщенность на максимум, контраст до предела!». Они получаются достаточно естественными, что кому-то понравится больше, кому-то меньше — это вопрос вкуса.



Пример фотографии на тыловые камеры OPPO Find X

Самое вкусное, наверное, это селфи-камера. OPPO умудрились сделать потрясающую «фронталку» даже в доступном F7, которая снимает лучше, чем оные у Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy Note9, так что не удивительно, что и флагманский Find X делает богические селфи. Во-первых, снимки на фронтальную камеру этой модели получаются очень детализированные, во-вторых, камера хорошо справляется там, где нужен широкий диапазон. Неплохо снимает и ночью, хотя заметно, что ей это даётся уже большими усилиями.

С видео смартфон тоже справляется умело. Его приятно смотреть благодаря отличной работы стабилизатора, качество даже в Full HD очень хорошее. Есть как замедленная съёмка, так и Time Lapse, и съёмка в 4К. И даже эффект боке в видео.

Производительность и интерфейс

OPPO Find X продаётся в России всего в одной модификации, зато сразу в самой крутой. Во-первых, он основан на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, так что на сегодняшний день вы просто не сможете получить еще больше производительности. Однако, в чисто процессорной производительности он показал себя не так хорошо, как конкуренты на том же чипе. Хочется надеяться, что это проблема нашего тестового семпла. Зато в играх проблем не было, тут Find X бьёт почти все смартфоны.



Результаты OPPO Find X в Antutu Benchmark 7

Памяти у Find X не просто много, а прям с горкой: 8 Гбайт оперативной и 256 Гб на накопителе. Не у всех столько есть в ноутбуке, так что вам еще предстать придумать, чем занять хотя бы часть такого объёма. Правда, карты памяти у смартфона нет, но трудно представить, зачем бы она могла пригодится.

В качестве операционной системы выступает собственная оболочка под названием ColorOS 5.1 на основе Android 8.1. Она не отличается от стокового «андроида» настолько, чтобы к ней приходилось прямо-таки привыкать и переучиваться. Раздражает разве что то, что уведомления нельзя просто смахнуть — надо сначала смахнуть, а потом еще тапнуть по появившейся иконке мусорной корзины. В остальном всё тоже самое, только немного по-другому нарисовано. Плюс есть такие интересные мелочи, как, например, при новом уведомлении при заблокированным экране он ярко загорается по краям. И видно хорошо, и анимация красивая. Мелочь, а запоминающаяся.

Автономная работа и (очень) быстрая зарядка

OPPO решила не ставить только лишь на безрамочный экран и выдвигающиеся камеры, поэтому в нём есть ещё одна крутая изюминка: он заряжается с 0 до 100% всего за 35 минут. Конечно, для этого нужно пользоваться фирменной зарядкой, но она лежит в комплекте — производитель не пожадничал. Выглядит это не менее, если не более волшебно, чем выезжающие камеры. Первое время даже сложно привыкнуть, что, поставим как обычно смартфон на зарядку, 100% на его экране отобразится не через мучительных 2 часа, и не через полтора или даже час, а всего через 35 минут. Мы проверили это несколько раз — действительно с 0 до полного заряда уходит примерно 35-37 минут. Любопытно, конечно, узнать, сколько в таком режиме проработает аккумулятор, но это будет видно только после длительного использования.



Время автономной работы OPPO Find X

Кстати, производитель утверждает, что аккумулятор здесь даже не один, а два — каждый по 1700 мАч. Таким образом, общая ёмкость составляет 3400 мАч. По результатам наших тестов, работает от заряда он достаточно долго, хотя и до рекордов ему далеко. А по собственным ощущениям — при не самом интенсивном использовании с одной симкой с часто включённым Wi-Fi он проживает около суток. С одной стороны, хотелось бы побольше, с другой — с зарядкой всего за полчаса это вообще не проблема.

Конкуренты

OPPO Find X Samsung Galaxy S9+ Huawei P20 Pro Операционная система Android 8.1 Oreo + ColorsOS 5.1 Android 8.0 Oreo + Samsung Experience Android 8 Oreo + EMUI 8.1 Экран 6,4”, 2340x1080, 19,5:9, AMOLED, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 5 6,2”, 2960x1440, 18,5:9, AMOLED, 529 ppi 6,1”, 2240x1080, 18,7:9, OLED, 408 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Exynos 9810, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц) HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц) Графика Adreno 630 Mali-G72 MP18 Mali-G72 MP12 Оперативная память 8 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Накопитель 256 ГБ 256 ГБ 128 ГБ (нет слота для карты памяти) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC, ИК-порт Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 16 + 20 Мп диафрагма: f/2.0 + f/2.0 размер матрицы: 1/2.6” + 1/2.8” размер пикселя: 1.22 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: n/a качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 25 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + 1/3.6” размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: 26 мм + 52 мм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6” размер пикселя: 1.22 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1440@30 FPS Основная тройная разрешение матрицы: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1.8 + f/1.6 + f/2.4 размер матрицы: 1/1.7” + 1/2.6” + n/a размер пикселя: n/a + n/a + n/a фокусное расстояние: 27 мм + 27 мм + 80 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3400 мАч, несъемный 3500 мАч 4000 мАч Размеры 157x74x9,4 мм 158x74x9 мм 155x74x8 мм Масса 186 г 189 г 180 г Официальная цена 69 990 рублей за 256 ГБ 75 000 рублей 55 000 рублей Средняя цена на Яндекс.Маркет n/a 64 000 рублей 50 000 рублей

Samsung Galaxy S9+



Samsung Galaxy S9+

OPPO Find X придётся нелегко на российском рынке, так как ценник на этот смартфон очень высокий. Хотя сейчас это всего половина от самого последнего iPhone, так что может не такой уж и высокий? Тем не менее, за почти те же деньги можно купить последний флагман Samsung, и ему есть, что противопоставить OPPO Find X. Например, NFC, водозащиту по стандарту IP68, слот для карты памяти, разъём для наушников, более крутая тыловая камера, более высокое разрешение экрана. Тем не менее, Find X может парировать полным отсутствием рамок дисплея, более точной и быстрой работой сканера лица, зарядкой всего за полчаса, большим объёмом оперативной памяти и гораздо более хорошими фотографиями на селфи-камеру. Кто-то в плюс также запишет выдвигающиеся камеры — это выглядит очень оригинально, защищает линзы камер от внешней среды, позволили сделать полностью безрамочный дисплей без всяких компромиссов.

Huawei P20 Pro



Huawei P20 Pro

Очень многое из предыдущего абзаца верно и при попытке сравнить OPPO Find X и Huawei P20. Последний, правда, не только не имеет слота для карты памяти, но и ограничен накопителем вдвое меньшей ёмкости, чем Find X — 128 ГБ. Оперативной памяти у P20 Pro также поменьше, фронтальная камера — так себе, что для смартфона такого уровня — заметный косяк. Зато тыловые камеры делают одни из лучших в этом году снимков. Huawei не стала сильно экспериментировать с отсутствием рамок, а попросту вдохновилась дизайном iPhone X и сделала похожий вырез дисплея, тогда как у OPPO Find X он отсутствует совсем. Работает от одного заряда он подольше, а вот заряжается примерно 1 час и 45 минут. Для 4000 мАч это, по современным меркам, быстро, но, далеко от получаса, который требуется Find X.

В заключение

К OPPO Find X можно относится по-разному. С одной стороны, для флагманского смартфона с ценником в 70 тысяч рублей, в нём хватает мелких недочётов. Например, отсутствие NFC может расстроить тех, кто привык уже не носить с собой пластиковый карты, а отсутствие водозащиты не позволит вдоволь гулять в одних шортах и футболке под летним дождём. Или, например, в Find X нет датчика отпечатка пальца, потому что смартфон легко и быстро разблокируется с помощью сканера лица, но некоторые приложения, вроде мобильных банков, не умеют пока работать с этим сканером. Также в Find X далеко не флагманский звук мультимедийного динамика. Хотя, с другой стороны, так ли много людей вообще часто слушает музыку с крошечных динамиков смартфонов?



OPPO Find X

Однако, в чём Find X хорош — это ряд крутых фишек, которых нет ни у кого. Например, полностью безрамочный дизайн. На нечто подобное никто из крупных и хорошо известных в наших краях производителей пока так и не решился — все заигрывают с вырезами на верху экрана, но ничего больше придумать не могут. А решились только Xiaomi (но не очень удачно), Vivo и, собственно, OPPO. Причём в OPPO Find X пока самый бескомпромиссный вариант. Благодаря этому рамок вокруг экрана почти полностью нет и никакие вырезы не мешают наслаждаться изображением, при этом смартфон не потерял в функциональности.



OPPO Find X

Второе — это быстрая зарядка SuperVOOC. Пока все думают, как сделать заставить смартфон как можно дольше работать от одного заряда (но не делают), OPPO зашла с другой стороны и сделала смартфон, который заряжается всего за 35 минут. И это действительно большой плюс, на мой взгляд. Сколько нервов не было бы потрачено из-за садящихся в самое неудобное время аккумуляторов, если бы все телефоны заряжались всего за полчаса. Уже за одно это OPPO — большие молодцы.



OPPO Find X

Третье, у OPPO Find X одна из лучших селфи-камер среди всех топовых смартфонов. Многие почему-то не придают ей такого значение, но достаточно полистать Instagram, чтобы увидеть, что чуть ли не в половине случаев выкладывают селфи (а сколько остаётся неопубликованным потому, что даже в дорогих смартфон, где тыловые камеры зачастую потрясающие, снимки на фронталку получаются посредственными).



OPPO Find X

Наконец, мне нравится, как чётко работает сканер лица в OPPO Find X. На первый взгляд кажется, что на передней выдвигающейся панели размещена только фронтальная камера и больше ничего нет, но на самом деле там целый ворох датчиков, поэтому смартфон легко определяет хозяина что днём, что ночью, используется аж 15 000 точек на вашем лице. Не могу сказать, что он срабатывает во всех 100% случаев, но явно чаще, чем вы того ожидаете.

Плюс ко всему перечисленному вы получается очень красивый и самобытный дизайн, топовый процессор и целый вагон памяти, а также чехольчик и наушники в нагрузку.



Награда за инновации

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

OPPO Find X Плюсы Шикарный внешний вид

Очень много памяти и топовый процессор

Камера распознаёт владельца по лицу моментально даже в полной темноте

В комплектации есть чехол-бампер и наушники

Заряжается с 0 до 100% за 35 минут

Одна из лучших фронтальных камер Минусы Нет NFC

Нет 3,5 мм разъёма

Нет microSD

Нет защиты от воды

Звук смартфона-середнячка

Цена