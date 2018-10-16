Лучший Samsung по соотношению цены и качества: обзор Galaxy A7 (2018)

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Samsung Galaxy A7 (2018) Плюсы NFC

Always On дисплей

Полезная и качественная широкоугольная камера

Отдельный слот для карт памяти Минусы Игровой производительности впритык

В сравнении с китайскими смартфонами процессор медленный

Цена приближается к уровню заведомо более крутого Galaxy S8 в серой рознице

Честно говоря, далеко не все смартфоны Samsung в 2018 году произвели хорошее впечатление, особенно по соотношению цены и качества. Но с выходом нового Galaxy A7 дела пошли на поправку: в этом мобильнике есть много всего «вкусного» за (на удивление) вменяемые деньги.

В этом году Samsung запутал многих, когда обновил модели под привычными названиями J-серии и A-серии (2018) вышли смартфоны, не продолжающие идеи старых моделей, а с другим дизайном, другими приоритетами и характеристиками в новинках хуже, чем в предшественниках. Вопиющий случай, например, это J8 (2018), который по начинке хуже, чем J7 (2017). Всё дело в том, что для Самсунга этот процесс — перезапуск всех моделей, кроме Galaxy S и Note, с нуля, а для покупателей это якобы более модные характеристики (двойные камеры, дисплеи 18:9 и т.д.) в сравнении с прошлым годом. К счастью, этот маркетинговый бардак обошёл стороной Galaxy A7. Он выглядит намного современнее своего предка с индексом 2017, получил больше памяти и более современный процессор. А еще у него аж три камеры на задней панели — такого нет даже в топовых смартфонах Samsung.



Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy A7 (2018) Операционная система Android 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Экран 6.0”, 2220x1080 точек, 441 ppi, 18.5:9, Super AMOLED Процессор Samsung Exynos 7885, 8 ядер (2x Cortex-A73 2,2 ГГц, 6x Cortex-A53 1,6 ГГц) Графика Mali-G71 Оперативная память 4 ГБ Накопитель 64 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS Камеры Основная тройная разрешение матрицы: 24 Мп + 8 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1.7 + f/2.4 + f/2.2 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: n/a + 13 мм + n/a качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3330 мАч, несъемный Размеры 160x77x8 мм Масса 168 г Цена 27 000 рублей

Дизайн и управление



Samsung Galaxy A7

С внешним видом полный порядок. И в очередной раз спасибо Samsung, который не прогнулся и продолжает сопротивляться мании ставить в смартфоны дисплеи с «чёлкой», как это делают почти все конкуренты. На фоне повального воровства дизайна iPhone X новые Galaxy A выглядят гораздо более приятно. С другой стороны, пресловутой безрамочности в её желанном виде у A7 нет, но за 26 тысяч её нет ни у кого из конкурентов. Полосы над и под дисплеем в А7 чуть ли не вдвое уже, чем у А7 прошлого года. Правда, конкуренты с вырезом в экране (Xiaomi Pocophone, Huawei Mate 20 Lite) всё равно предлагают экран на 0.2" крупнее при таких же габаритах.



Samsung Galaxy A7

Корпус сделали по последнему писку моды — металлическая рамка-ободок и две стеклянные панели, передняя и задняя. Хотя задняя мне всё-таки напоминает пластик, который очень и очень хорошо имитирует стекло. Если сравнивать с прошлогодними Самсунгами, всё выглядит дорого-богато, но, когда берёшь в руки А7 и, например, Note9, то сразу чувствуешь разницу в материалах.



Samsung Galaxy A7

От всех остальных Samsung-ов новый А7 отличает сканер отпечатка пальца. Теперь это не овальная площадь рядом с тыловой камерой, а узкий прямоугольник на правой грани, который встроен в кнопку блокировки. Если у вас был смартфон Sony, то вы понимаете, о чём речь. Вместо выпуклой кнопки, как в подавляющем числе смартфонов, у А7 теперь скорее небольшая выемка, куда удобно ложится большой палец. На дне выемки находится сканер отпечатка пальца.

При этом способность нажиматься у конструкции осталась, поэтому отчасти это привычная клавиша блокировки. Только теперь, выводя смартфон из сна нажатием на эту кнопку, вы заодно и авторизуетесь по отпечатку пальца. Кстати, достаточно просто приложить палец, нажимать для разблокировки не обязательно.



Samsung Galaxy A7

Удобно это или нет? Чтобы получить информацию из первых рук, спросите об этом владельца смартфона Sony. Мне же было достаточно непривычно. С одной стороны, не нужно тянуть палец куда-то там к тыловой камере — это плюс. С другой стороны, у меня хоть пальцы и не как у автомеханика, но на ощупь каждый раз было сложно понять, положил ли я большой палец на выемку или пустое место где-то рядом.



Samsung Galaxy A7

Минутка блеска и нищеты: несмотря уже на приличный ценник, A7 всё еще не обзавёлся разъёмом USB Type-C, а до сих пор «ходит» с Micro-USB. Зато у него есть разъём для наушников (спасибо, Apple, благодаря которой разъём для наушников стал восприниматься не как что-то само собой разумеющееся, а как достоинство), а также лоток сразу для двух SIM-карт с отдельным слотом для microSD.



Samsung Galaxy A7

Кроме сканера отпечатка пальца, встроенного в кнопку блокировки, новую модель от предыдущих «самсунгов» также отличает тройная тыловая камера. На задней панели вертикально в ряд можно увидеть сразу три объектива, а ниже — вспышка. Смотрится чудно, непривычно, а вот как работает — об этом чуть ниже.

Дисплей и звук

С одной стороны, Samsung даже недорогие смартфоны оснащает неплохими Super AMOLED-экранами, чего нет у конкурентов. С другой, очень часто жадничает и «не докладывает» разрешения. Но в А7 претензий к этому нет, здесь наконец-то честное Full HD+, а именно 2220x1080 точек.



Samsung Galaxy A7

По многим меркам, экран в Galaxy A7 очень неплох. Яркость 400 кд/м2 позволяет пользоваться им на улице в солнечный день, гамма близкая к эталонной; цветовая температура хоть и не идеальная, но всё же неплохая; наконец, очень высокая точность цветопередачи. Так что, если вы из тех людей, кому подавай эталонные цвета в фотографиях на экране, Galaxy A7 очень хороший вариант для этого. Да и с идеальным чёрным цветом в AMOLED гораздо более приятно смотреть кино, чем на IPS.

Самое забавное, что если раньше Samsung можно было пинать за то, что за такие-то деньги конкуренты способны предложить в экранах что-то большее, то теперь плевать все хотели на чёткость картинки даже на 6 дюймах, и желанный дисплей Quad HD из умеренных по цене смартфонов можно встретить только в... LG G6, который все тоже считали переоценённым. Только в этом смартфоне он будет IPS и далеко не настолько ярким.

Результаты теста дисплея Samsung Galaxy A7 (2018) Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 401/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) 89 % Цветовой охват (AdobeRGB) 69% DeltaE (меньше = лучше) 1,61 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7500

В Galaxy A7 есть мини-джек, так что не придётся терять и покупать переходники или дожидаться окончания зарядки, чтобы получшать музыки. В наушниках звук неплохой, но не выше среднего. Сразу стоит залезть в настройки и настроить эквалайзер на свой вкус, так будет заметно приятнее. Хотя, мне показалось, что звук немного грязноват даже нпри не такой уж большой громкости.

Камера



Samsung Galaxy A7

Наконец мы подошли к животрепещущему вопросу: зачем смартфону три камеры? На него каждый производитель в разных своих моделях отвечает по-разному. В Samsung Galaxy A7 основной, он же 24-мегапиксельный модуль служит вашей главной камерой, на которую вы и будете снимать в большинстве случаев. Дополнительный 5-мегапиксельный модуль помогает основной камере делать портретные снимки, определять расстояния между объектами и создавать размытый фон — так называемое боке. Третья камера — это камера с широкоугольным объективом. В её поле зрения помещается очень много — почти как в дверной глазок. Угол её обзора — 120 градусов. В галерее фотографий вы можете найти множество примеров снимков, которые я делал на обычную камеру Samsung Galaxy A7, и на камеру с широкоугольным объективом.



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy A7



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy A7



Как и в случае со взрослыми фотоаппаратами, камере мобильного смартфона «ширик» только в плюс. В первую очередь, он отлично пригождается при съёмке улиц и зданий, которые в плотно застроенных городах просто не помещаются никаким образом в «глазок» обычной камеры. Во-вторых, удобно снимать в помещениях, где-то опять-таки сильно не разгуляешься, чтобы всё запечатлеть одним кадром. Наконец, очень легко снимать группы людей, но вряд ли это частое событие в чьей-либо жизни. В общем, отдельной широкоугольной камере в смартфонах быть! Хотя это уже давно не новшество, потому что LG устанавливает такие камеры в смартфоны с 2016 года, а с 2017 года широкофоугольной съёмкой увлёкся и ASUS в своих ZenFone.



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy A7



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy A7



Но разница между этими двумя камерами А7 (оставшуюся, которая нужна только для размытия, мы оставим в покое и далее упоминать не будем) не только в том, как много всего влезает в кадр. К сожалению, широкоугольная по характеристикам заметно проще, чем основная. К примеру, если оптику основной камеры А7 можно ставить в пример хоть флагманском смартфону OPPO, то вот у «ширика» со светочувствительностью проблемы, поэтому ночью снимки на неё заметно хуже. Во-вторых, если у основной камеры 24 Мп, то у той, что с широкоугольным набором стёкол — 8 Мп. Конечно, тут всё намного сложнее, чем «больше — лучше», но, в данном случае, снимки на «ширик» еще и менее чёткие. Но невооружённым глазом это становится заметно, только если сильно увеличивать отдельные участки фотографии, поэтому переживать за это не стоит.

Что касается качества снимков, то тут всё хорошо днём — неплохие фотографии получаются без проблем на любую из камер. Но приложение для съёмки немного запутанное, поэтому сначала придётся в нём разобраться. К примеру, есть стандартный авто-режим, который просто делает хорошо, не заставляя вас задумываться о ISO, экспозиции и ни о чём другом, кроме объектов в кадре. Однако, как и во многих современных смартфонах, Samsung Galaxy A7 умеет распознавать сцены и автоматически применять наилучшие настройки для них.

Но, если во флагманском Galaxy Note9 эта функция является частью автоматического режима, то здесь — это целый отдельный режим работы камеры, который называется «оптимиз. кадра». В нём нельзя поменять экспозицию (яркость), что, во-первых, странно, во-вторых, удручает — даже в лучших смартфонах иногда хочется сделать снимок светлее/темнее, чем предлагает автоматика. А ещё этот самый искусственный интеллект не так уж сильно улучшает (или хотя бы меняет) снимок. Многие смартфоны делают это гораздо «наглее», заметнее, а тогда как «самсунги» традиционно делают упор на естественность кадра. С одной стороны, естественность вроде бы лучше, но, если бы все так думали, то зачем вокруг так много магазинов женской косметики? Другими словами, многие производители (не будем показывать пальцем на Huawei и LG) стали добавлять в своим смартфоны функцию, которая делает фотографии порой даже неестественно яркими и сочными, поэтому на их фоне снимки на Galaxy A7 могут показаться несколько пресными.



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy A7 (авто-режим)



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy A7 (ручной режим)



В целом, по качеству фотографий Galaxy A7 напоминает мне Nokia 7 Plus. Что не так уж плохо, потому что до 30 тысяч в официальной рознице радикально более крутых камерафонов мало. Правда, от «самсунга» я ожидал гораздо более качественных снимков вечером и ночью. В ручном режиме, когда вы пытаетесь заставить смартфон фотографировать лучше, нет возможности регулировать выдержку, хотя и как-то можно сделать приличный снимок. А вот автоматика упорно ставит очень высокое ISO, очень агрессивно давит вызванные им же дефекты снимка, и на выходе при плохом освещении мы зачастую получаем очень «пластилиновые» фотографии.



Пример фотографии на фронтальную камеру Samsung Galaxy A7



Пример фотографии на фронтальную камеру Samsung Galaxy A7

В А7 у фронтальной камеры сенсор аж на 24 Мп, тогда как у флагманского Note9 — 8 Мп. Не трудно догадаться, какой из них снимает лучше. Правильно, цифры цифрами, а селфи лучше всё-таки на Note9. Хотя разница скорее даже не в качестве фотографии, чёткости или там ширине динамического диапазона, а банально в том, что на А7 только при очень хорошем свете снимки получаются не смазанными. В помещениях «фронталка», судя по всему, ставит слишком длинную выдержку, поэтому лучше делать сразу по 5-10 себяшек, так как с одного-двух раз может не получиться.

Видео можно снимать как на обычную тыловую камеру, так и на широкоугольную. Днём в обоих случаях получается весьма прилично, и там, и там работает хорошая стабилизация. Ночью на широкоуголку видео получается чересчур замыленным, а вот на основную камеру вполне себе всё хорошо, хотя на мой взгляд чуток пересвечено. Что любопытно, в 4К-видеосъёмку Galaxy A7 не умеет даже при своей нескромной цене.

Производительность, интерфейс, автономность

Samsung продолжает импортозамещаться с процессорами в своих смартфонах, поэтому и в А7 не вариант «по умолчанию» Qualcomm Snapdragon, а Samsung Exynos 7885 с непривычной конструкцией из шести маломощных ядрер Cortex-A53 и двух мощных, но прожорливых Cortex-A73. Как показывают бенчмарки, этот процессор отстаёт от Snapdragon 660, который можно найти в смартфон той же ценовой категории, и даже зачастую от 636-го. Понятно, что не всем нужна максимальная мощность, но ощущение, что Самсунг украл себе немного мощности по маркетинговым соображениям, всё равно остаётся. Правда, очевидных проблем с производительностью не видно, телефон более чем бодрый, и, если вы собираетесь его сменить через год-два, то до того момента бодрым, скорее всего, и останется.



Antutu Benchmark 7

Оболочка у смартфона тоже своя — Samsung Experience 9.0, она работает на базе Android 8.0 Oreo. Что любопытно, версии обеих ниже (более старые), чем у выпущенного пару месяцев назад Note9. Тем не менее, Galaxy A7 имеет пару интересных «наворотов». Например, Always On дисплей — это когда даже на выключенном дисплее смартфон отображает текущее время, дату и уведомления. С одной стороны, очень удобно, что не надо обязательно разблокировать смартфон каждый раз, с другой, эта функция всё равно очень прожорлива и ухудшает автономность, но не только на А7, а вообще сама по себе.

Есть в А7 также, например, возможность прямо в приложении камеры отсканировать своё лицо, и смартфон создаст анимированный персонаж, похожий на вас внешне, а также стикеры на его основе.

Сама по себе оболочка простая, понятная и функциональная, так что в этом плане Galaxy A7 — одно удовольствие.



Время автономной работы

По автономности новый Galaxy A7 совершенно «средний» смартфон — он не выделяется большим аккумулятором или оболочкой, которая бы злостно следила за энергопотреблением приложений, но тем не менее работает от аккумулятора не мало.

Конкуренты

Samsung Galaxy A7 (2018) Xiaomi Pocophone F1 Huawei Nova 3 Операционная система Android 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Android 8.1 Oreo + MIUI 9.6 Android 8.1 Oreo + EMUI 8.2 Экран 6,0”, 2220x1080 точек, 441 ppi, 18.5:9, Super AMOLED 6,18”, 2246x1080 точек, 403 ppi, 18,7:9, IPS LCD 6,3”, 2340x1080 точек, 409 ppi, 19,5:9 Процессор Samsung Exynos 7885, 8 ядер (2x Cortex-A73 2,2 ГГц, 6x Cortex-A53 1,6 ГГц) Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц) Графика Mali-G71 Adreno 630 Mali-G72 MP12 Оперативная память 4 ГБ 6 ГБ 4 ГБ Накопитель 64 ГБ, отдельный слот для microSD 64 ГБ, совмещённый слот для microSD 128 ГБ, совмещённый слот для microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная тройная разрешение матрицы: 24 Мп + 8 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1.7 + f/2.4 + f/2.2 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: n/a + 13 мм + n/a качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1.9 + f/2.0 размер матрицы: 1/2,55” + n/a размер пикселя: 1,4 мкм + 1,12 мкм фокусное расстояние: n/a качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 0,9 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 16 Мп + 24 Мп диафрагма: n/a размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: 27 мм + 27 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная двойная разрешение матрицы: 24 Мп + 2 Мп диафрагма: f/2.0 фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3330 мАч, несъемный 4000 мАч, несъёмный 3750 мАч, несъёмный Размеры 160x77x8 мм 155х75х9 мм 157x74x7,3 мм Масса 168 г 180 г 166 г Официальная цена 27 000 рублей 24 000 рублей 30 000 рублей Средняя цена в интернет-магазинах 25 000 рублей 22 000 рублей 27 000 рублей

Xiaomi Pocophone F1



Xiaomi Pocophone F1

Смартфон от Xiaomi с чудным названием Pocophone F1 нельзя игнорировать, если вы ищете что-то с мощной начинкой. Китайцам удалось каким-то образом выпустить смартфон с топовым процессор Snapdragon 845 всего за 24 тысячи рублей. При этом он также снимает чуть лучше, чем Galaxy A7, у него более ёмкий аккумулятор и сразу 6 гигабайт оперативной памяти (как в Galaxy Note9). Среди минусов — страшненький пластиковый корпус, нет NFC, чуть менее яркий (с учётом особенностей AMOLED) дисплей и так себе звук в наушниках.

Huawei Nova 3



Huawei Nova 3

Неплохой альтернативой Samsung Galaxy A7 также является новенький Huawei Nova 3, хотя он стоит несколько дороже. Зато у него очень красивый стеклянный корпус, процессор как в Huawei P20 Pro, сразу 128 ГБ на накопителе, намного более крутая селфи-камера и чуть более ёмкий аккумулятор. Вдобавок хороший экран и достойные камеры.

В заключение

Мы рады вам сообщить, что Samsung наконец-то не пожадничала и выпустила приемлемый по цене смартфон с кучей современных и полезных фич. В первую очередь, конечно, Galaxy A7 — это хороший дизайн без пародий на iPhone X и прочный стеклянный корпус. Выглядит он намного лучше, чем Xiaomi Pocophone F1, Apple iPhone 6S или Nokia 8.



Samsung Galaxy A7

Экран классный, скорость работы не настолько крутая, как у гоночных дешёвых китайских флагманов, но жаловаться всё равно не на что.

Одна из главных фишек A7 — тройная тыловая камера. Одна, понятное дело, основная, вторая — с широким углом обзора, что позволяет уместить в кадр гораздо больше обычно. Это помогает при съёмке в городе и в помещениях. Очень удобная вещь для путешествий. Третья же камера служит для того, чтобы помогать смартфону делать портретные фотографии и эффектом боке. В целом, смартфон снимает хорошо для своей ценовой категории, вполне на уровне Honor 10 или Nokia 7 Plus, но фотографиям, на мой взгляд, недостаёт сочности на фоне конкурентов, а ночью Samsung Galaxy A7 хорошо снимает только при ручной установке ISO. И не стоит забывать, что ASUS ZenFone 5 ZE620KL или Xiaomi Pocophone F1 фотографируют на основную камеру чуть более качественно.

При этом Самсунг остаётся образцово практичным. Здесь есть такие важные мелочи, как отдельный слот для microSD, поддержка NFC и Always On дисплей.

Samsung Galaxy A7 — один из самых интересных по соотношению цены и предлагаемых за неё достоинств, если смотреть на официальные цены «дорогих» производителей (Samsung, LG, Sony, Nokia, HTC). Для всех, кто до сих пор выбирает смартфоны по принципу «лишь бы не китайский!», это лучший вариант в официальной рознице. А официальная розница, я вам напомню, примечательна тем, что Galaxy S8 в ней стоит от 40 тысяч рублей, прошлогодний Galaxy Note8 — от 50 тысяч, а о цене новых флагманов лучше не вспоминать.

Для всех, кто китайщиной не брезгует, как ни крути, Xiaomi Mi 8 с доплатой в 3 тысячи окажется более крутой покупкой. А фанатам крутых Самсунгов советую искать Galaxy S8 в мелких магазинах за 30 тысяч рублей. Прошлогодний флагман по-прежнему круче нового бюджетника во всём, кроме количества камер на задней крышке.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Samsung Galaxy A7 (2018) Плюсы NFC

Always On дисплей

Полезная и качественная широкоугольная камера

Отдельный слот для карт памяти Минусы Игровой производительности впритык

В сравнении с китайскими смартфонами процессор медленный

Цена приближается к уровню заведомо более крутого Galaxy S8 в серой рознице