Ответ Самсунга дешёвым «китайцам». Обзор Samsung Galaxy J4 и Galaxy J6

Это только кажется, что авторитетные бренды поглядывают на наступление китайфонов свысока и не делают выводов. На деле недавно ASUS ввязался в прямое соперничество с Xiaomi, Apple несколько раз снижала цену на iPhone SE, а Nokia боится «наваривать» сверхприбыли даже с легендарным именем за спиной. А что по этому поводу думает Samsung? У нас на руках два самых свежих ответа на этот вопрос.

Samsung Galaxy J4 Samsung Galaxy J6 Операционная система Android One 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Android One 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Экран 5,5”, 1280x720, 16:9, Super AMOLED, 267 ppi 5,6”, 1480x720, 18,5:9, Super AMOLED, 294 ppi Процессор Exynos 7570, 4 ядра (4х Cortex-A53 1,4 ГГц) Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц) Графика Mali-T720 MP2 Mali-T830 MP1 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ Накопитель 16 ГБ 32 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS Камеры Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/1.9 фокусное расстояние: 28 мм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.2 качество видео: до 1080@30 FPS Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/1.9 фокусное расстояние: 28 мм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.9 качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3000 мАч, съёмный 3000 мАч, несъёмный Размеры 152x77x8 мм 149x70x8 мм Масса 175 г 154 г Официальная цена 13 000 рублей 16 000 рублей «Серый» рынок 12 000 рублей 15 000 рублей

Дизайн и управление



Samsung Galaxy J6 и Samsung Galaxy J4

На витринах магазинов эти модели часто будут фигурировать под именами J4 2018 и J6 2018, хотя по внешнему виду не скажешь, что их создали в один и тот же год. Например, в J6 новомодный экран с пропорциями 18.5:9 и наэкранными кнопками управления, а J4 получил обычный широкий 16:9, клавиши отдельным блоком и кругляш между ними. Что лучше, а что хуже? Вопрос вкуса. J6 компактнее, зато с J4 вы получаете по-царски широкий экран, и тут уже вам решать, что удобнее. Или подождать ещё чуть-чуть и не решать, потому что скоро все смартфоны перелопатят под экраны соотношением сторон 18:9.



Samsung Galaxy J6

Дальше — больше. Тот самый кругляш у J4 — механическая клавиша «Домой», как в старых Самсунгах. С виду она напоминает сенсор отпечатка пальцев, но не обольщайтесь — никакого сенсора отпечатков в J4 нет. И это, мягко говоря, возмущает, учитывая, что смартфон стоит 13 000 рублей. Наверное, слишком неподъёмная для Samsung инновация, чтобы оказать милость и переставить сенсор из прошлогоднего J5 2017. Нужно ещё несколько лет эволюции.

В J6 же, чуть более дорогой модели, такой сканер есть, и находится на задней крышке чуть ниже камеры. Работает он хорошо, жаловаться не на что. Да и в целом, механическая клавиша «Домой» в J4 после современных смартфонов очень непривычна — даже Meizu отказались от такой конструкции, а здесь изволь продавливать кнопки вместо прикосновения к сенсору.



Samsung Galaxy J4

Корпус в обоих Самсунгах пластиковый. Но у J6 он цельный без съёмной крышки, как в других современных мобильниках, а вот у J4, вы не поверите, съёмная крышка, съёмный аккумулятор и расположение слотов для SIM-карт и microSD, как в старом Galaxy S5 2015 модельного года. Так сейчас почти никто не делает, но это тот случай, когда Samsung умница в своём выкаблучивании. Потому что вместо большого повербэнка можно носить с собой запасной аккумулятор: и тогда быстрая зарядка с 0% до 100% у вас займёт несколько десятков секунд. А ещё за замену аккумулятора не нужно будет кланяться в ноги и платить деньги сервисным центрам.



Samsung Galaxy J4

J4 и J6 продают в чёрном и золотистом цветах, а J6 еще и в сером. Если выбирать из того, что было у нас на тесте, то золотистый смотрится бодрее (хотя для кого-то чёрный пластик может, наоборот, быть классикой, а золотистый – цыганщиной). На чёрном J4 всегда видны отпечатки пальцев, которые потом еще и с большим трудом оттираются. Они остаются и на золотистом, но там их очень трудно заметить, разве что начать пристально разглядывать смартфон под разными углами на свету.



Samsung Galaxy J6 и Samsung Galaxy J4

Никаких сюрпризов с разъёмами (и слава богу!) – Micro-USB для зарядки и разъём 3.5 мм для наушников на нижней грани. Полёт фантазии Самсунг впаривает только в расположении динамиков громкой связи – где угодно, лишь бы не на нижней грани. Например, у J4 отверстие для звука можно найти рядом с тыловой камерой на задней крышке, а у J6 — сбоку над кнопкой блокировки.



Samsung Galaxy J4

Придирки придирками, а выглядят смартфоны неплохо. Современные, не уродливые, не пародии на iPhone X – для бюджетных моделей большего и желать не стоит.



Samsung Galaxy J6

Дисплей и звук

J4 и J6 2018 года обладают Super AMOLED дисплеями в противовес большинству остальных смартфонов, которые традиционно используют IPS. По большому счёту, в повседневной жизни это мало на что влияет. Как я уже упоминал выше, J4 и J6 обладают разным соотношением сторон, а объединяет низкое разрешение: 1280x720 пикселей у младшей модели и 1480х720 точек у старшей.



Samsung Galaxy J6 и Samsung Galaxy J4

В этой ценовой категории предлагать покупателю экран с разрешением ниже 1920x1080 пикселей давно считается дурным тоном, но, к сожалению, встречается такое не слишком редко. Можно попытаться, конечно, взглянуть на это через розовые очки и обнаружить, что 1280x720 на 5,5” дюймах не режет глаза, к тому же меньше грузит систему-на-кристалле, которая в свою очередь не так интенсивно разряжает аккумулятор. Но это не единственная претензия. Очень заметно, что под разными углами зрения у экранов что одного, что второго смартфона заметно плавает цветовая температура. Это не смертельно, но бросается в глаза и поэтому несколько раздражает.

Вторая беда — отсутствие авторегулировки яркости. Странно, что в 2018 году еще можно встретить такое, но это факт. Более того, есть претензии к максимальной яркости подсветки — она далека от впечатляющей.

Зато нельзя пожаловаться на контрастность, так как у AMOLED она, фактически, бесконечная. И на точность цветопередачи — в этом плане у рассматриваемых моделей всё тоже очень хорошо. А вот гамма выставлена не очень точно.

Результаты теста дисплея Samsung Galaxy J4 Samsung Galaxy J6 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 330/4 кд/м2 351/4 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечн бесконечн Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 92 % 95% DeltaE (меньше = лучше) 2,62 2,73 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 2,4 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7200 7400

В плане звука смартфоны тоже оказались очень близки. К примеру, мультимедийный динамик играет неплохо, но, на максимальной громкости звук начинает слегка рассыпаться. И это при том, что максимальный уровень громкости не особенно высокий. Но, в отличие от некоторых других одноклассников, J4 и J6 в своей прошивке имеют инструменты для работы со звуком: эквалайзер и разного рода эффекты. Эквалайзер можно как крутить самому, так и выбирать из пресетов, правда их немного. Но всё-таки это уже намного лучше, чем ничего. Часть настроек, правда, доступна только для наушников. Кстати, смартфоны мы тестировали с наушниками Sony WH-1000XM. И звучание вполне порадовало, хотя, конечно, до смартфонов среднего класса оно не дотягивает.

Камера



Samsung Galaxy J6

Несмотря на различия во внешности и производительности, новинки более чем сравнимы по качеству снимков на тыловую камеру. У них, похоже, одинаковые модули, да и программная оболочка одна и та же. Оно и логично, учитывая небольшую ценовую разницу между моделями.



Пример снимка на тыловую камеру Samsung Galaxy J4



Пример снимка на тыловую камеру Samsung Galaxy J6

И так, тыловой модуль имеет 13-мегапиксельную матрицу и довольно большую светосилу благодаря диафрагме f/1.9. Благодаря последнему ночью вполне можно получить неплохой снимок для аппаратов этой ценовой категории. Гораздо лучше, нежели на ASUS Zenfone Max Pro M1. Это, конечно, не значит, что ночные фото будут идеальными. Для начала вам всё же будет необходимо как можно лучше зафиксировать смартфон, чтобы избежать смазывания снимка. Сделать фотографии в сумерках более выразительными поможет режим «Ночь», правда, в нём не смазать фотку еще чуть труднее. Но результат того стоит.

Единственная проблема с ночным режимом, как и с режимом HDR — это невозможность регулировать экспозицию на лету. Это очень неудобно, поскольку софт не всегда определяет её сам так, как хотелось бы вам (ваш Кэп).

Днём смартфоны снимают весьма сносно, но фотографии никогда не трогают: цвета зачастую невыразительные, динамического диапазона явно не хватает. Режим HDR помогает сделать снимки более впечатляющими, но, опять-таки, не даёт возможность регулировать экспозицию на лету. В любом случае, тыловые камеры для данного цветового диапазона показали себя более чем адекватно.

У каждой из новинок есть и по фронтальной камере, но они во многом различаются. Например, у более доступной модели, J4, матрица всего 5 Мп и с меньшей светосилой. Но камера оборудована постоянной вспышкой с возможностью регулировать её интенсивность. В J6 вспышки нет, но зато его фронталка умеет размывать задний фон на снимке. В целом, у обоих смартфонов селфи-камеры приемлемо снимают днём, а ночью на снимках появляется много шума и размытости из-за попытки программного обеспечения подавить этот шум.

Видеосъёмка ночью удовлетворительная, ни у одного смартфона не было проблем с поддержанием стабильного количества кадров в секунду. А вот работа автофокуса не всегда оправдывает ожидания. К примеру, J4 ночью явно решил не фокусироваться на том, на что был направлен.

Днём картинка также неплохая, но сильно не хватает динамического диапазона. J4 удивил тем, что записал видео вверх ногами. Странно, что разработчики ведущей фирмы электроники не смогли подружить гироскоп и камеру.

Железо, интерфейс и автономная работа

Новинки получили системы-на-кристалле собственной разработки Samsung. В J4 стоит 4-ядерный чип Exynos 7570, а в J6 — восьмиядерный Exynos 7870. Как вы можете видеть на графиках на основе результатов нескольких бенчмарков, оба этих чипа не претендуют на лавры самых производительных. Даже прошлогодний Xiaomi Mi A1 даже за официальные 16 000 рублей легко положит на лопатки Samsung Galaxy J6, не говоря уже о J4. И это при том, что даже у ASUS есть более производительные модели за меньшие деньги. J4 же вообще плетётся в самом конце двух тестов производительности из трёх. Правда, что удивительно, при повседневной работе это не бросается в глаза — оболочка на обоих моделях работает плавно, приложения откликаются без заметных задержек. Даже камера — и та работает намного быстрее, чем у того же Nokia 3.1 (обзор).



Antutu Benchmark 7

Младший из двух смартфон, J4, имеет всего 2/16 ГБ памяти. Маловато по нынешнем меркам, особенно учитывая, что среди смартфонов на пару тысяч дороже можно найти и с вдвое большим объёмом, 4/64 ГБ, что сейчас гораздо актуальнее. В продаже есть также и более оптимальная модель J4 — с 3/32 ГБ и, что любопытно, в зависимости от магазина цена порой не отличается от оной за 2/32 ГБ. C J6 ситуация более радостная: есть конфигурации с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти.

Samsung Galaxy J4 и J6 из коробки работают под управлением Android 8.0 и своей собственной оболочкой Samsung Experience 9 версии. Большой плюс последней в том, что даже на таких вялых чипах, как у этих смартфонов, она работает быстро и гладко. Есть, правда, сразу несколько предустановленных приложений, типа UBANK (что за UBANK еще? Зачем он мне?), а самый левый экран отдан под умного помощника Bixby. В J6, кстати, есть разблокировка на основе распознавания лица, но предупреждающая табличка с надписью, что смартфон может быть разблокирован «кем-то, похожим на вас, или с помощью чего-то, похожего на ваше изображение» не вызывает энтузиазма пользоваться такой фишкой.



Время автономной работы

Одна из немногих вещей, которая порадовала в новых девайсах — это время работы без подзарядки. Несмотря на заурядную ёмкость аккумулятора, J4 и J6 способны держаться дольше смартфонов с батарейками побольше. Правда, связано это в основном с низким разрешением и маломощными процессорами. А также с AMOLED-дисплеями, ведь такие не тратят энергию на подсветку пикселей, если тем нужно отобразить просто чёрный цвет. Отсюда и воспроизведение видео, где нередко бывают глубокие тени, оказалась для аккумуляторов меньшей нагрузкой, чем отображение белых страниц с текстом.

Конкуренты

Samsung Galaxy J4 Nokia 3.1 Операционная система Android One 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Android 8.0 Oreo Экран 5,5”, 1280x720, 16:9, Super AMOLED, 267 ppi 5.2”, 1440x720, 18:9, IPS, 310 ppi Процессор Exynos 7570, 4 ядра (4х 1,4 ГГц Cortex-A53) MediaTek MT6750, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,5 ГГц) Графика Mali-T720 MP2 Mali-T860 MP2 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ Накопитель 16 ГБ 16 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/1.9 фокусное расстояние: 28 мм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.2 качество видео: до 1080@30 FPS Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 720p Аккумулятор 3000 мАч, съёмный 2990 мАч, несъемный Размеры 152x77x8 мм 146x69x8,7 мм Масса 175 г 138 г Официальная цена 13 000 рублей 12 000 рублей Неофициальная цена 12 000 рублей 12 000 рублей

Nokia 3.1



Nokia 3.1

Обычно мы стараемся найти в конкуренты смартфоны, которые заметно лучше за эти деньги. Но, к сожалению, в районе 12 тысяч рублей такой трюк провернуть сложно. Поэтому в качестве альтернативы Samsung Galaxy J4 будет выступать Nokia 3.1. И «нокиа» отнюдь не лучше, чем J4. Мне нравится в Nokia 3.1 его дизайн — необычно хороший для доступного смартфона, и качество снимков при хорошем освещении. И это, наверное, всё. Хотя процессор у него помощнее, чем у J4, но без микроскопа эту разницу обычный юзер не заметит. Даже камера — и та делает снимки очень долго. Они получаются выразительнее, чем у J4, но только в те моменты, когда не получаются, наоборот, вовсе неприемлемого качества. Еще надо отметить, что у Nokia 3.1, как и у подавляющего большинства последних смартфонов, более узкий экран. Если вам позарез хочется широкий, то придётся занять еще 2-3 тысячи и купить Xiaomi Mi A1 c тёплым-ламповым экраном 16:9 и гораздо более производительной начинкой.

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Samsung Galaxy J6 Xiaomi Redmi Note 5 Операционная система Android One 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Android One 8.1 Oreo, MIUI 9.5 Экран 5,6”, 1480x720, 18,5:9, Super AMOLED, 294 ppi 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi Процессор Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц) Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц) Графика Mali-T830 MP1 Adreno 509 Оперативная память 2 ГБ 3 ГБ Накопитель 32 ГБ 32 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS Камеры Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/1.9 фокусное расстояние: 28 мм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.9 качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп диафрагма: f/2.2 & f/2.0 размер пикселя: 1.25 мкм & 1.12 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.2 размер матрицы: 1/2.8” качество видео: до 1080p Аккумулятор 3000 мАч, несъёмный 4000 мАч, несъемный Размеры 149x70x8 мм 159x75x8 мм Масса 154 г 181 г Официальная цена 16 000 рублей 18 000 рублей Неофициальная цена 15 000 рублей 12 000 рублей

Xiaomi Redmi Note 5



Xiaomi Redmi Note 5

За цену, которую хотят за Galaxy J6, уже можно найти весьма и весьма интересные смартфоны. Xiaomi Redmi Note 5 — один из лучших вариантов за эти деньги. По сравнению с Galaxy J6, у него выше разрешение экрана, более ёмкий аккумулятор (хотя, на деле оказалось, что разницы по времени автономной работы почти нет), гораздо более мощный процессор и побольше памяти. Если не ориентироваться на официальную цену, то за те же деньги или дешевле можно взять конфигурацию даже с не 3/32, а 4/64 гигабайтами памяти! И камеры, на мой взгляд, делают более интересные снимки. Жаль только, что официальная цена выше, чем у Galaxy J6.

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В заключение

Два новых смартфона Samsung начальной ценовой категории, J4 и J6, не производят огромного впечатления. Тем не менее, имеют право на существование. Особенно J4 — он хоть и попроще, но зато ценник у него более подходящий для его характеристик. Сначала, конечно, кажется, что это грабёж, но потом вы понимаете, что за 12 тысяч купить кардинально более крутой смартфон сложно. А вот J6 уже не настолько лучше, чем его младший брат, чтобы стоить дороже, чем сравнимые по параметрам конкуренты.

Samsung Galaxy J4 Преимущества Недостатки — Сменный аккумулятор — Нет автоматической регулировки яркости — Отдельный слот для microSD — Не очень хороший дисплей — Долгая работа без подзарядки — Унылый процессор — Неплохая камера

Новинки даже внешне не похожи друг на друга, потому что J4, на удивление, вышел со «старым» соотношением сторон дисплея, поэтому он и шире на целых полсантиметра. При этом, если J6 — типичный моноблок, то у J4 — опять-таки оригинально — снимается задняя крышка и даже можно заменить аккумулятор.

Samsung Galaxy J6 Преимущества Недостатки — Долгая работа без подзарядки — Нет автоматической регулировки яркости — Привлекательный дизайн — Не очень хороший дисплей — Отдельный слот для microSD

Хороши смартфоны только по двум параметрам: приличный внешний вид — опрятный и стильный. А также большое время автономной работы, причём из-за AMOLED-матрицы чем больше у вас чёрного цвета на экране, тем медленнее разряжается батарея. Тыловая камера неплохо снимает ночью, днём же ей не хватает динамического диапазона. Дисплей у обоих моделей немного раздражает из-за плавающей цветовой температуры, а у J6 еще и низким разрешением (у J4 тоже низкое, но он дешевле). Мультимедийный динамик — небольшой хрипотцой на высокой громкости. И для обоих Samsung явно пожалел нормального процессора. Радует только, что фирменная оболочка, несмотря ни на что, работает плавно даже с такими унылыми чипами.

В принципе, купить J4 — не зазорно, если только нет какой-нибудь хороший скидки на Xiaomi Mi A1, Redmi Note 5 или ASUS ZenFone Max pro M1 в магазине неподалёку. А вот вместо J6 уже точно можно найти несколько смартфонов получше.