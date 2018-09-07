Дорого, но круче уже некуда. Обзор Samsung Galaxy Note9

9.0 /10 Оценка по версии Ferra

Samsung Galaxy Note9 Плюсы Крутые тыловые камеры

IP68

NFC

Отличный экран

Прекрасный звук

Удобный стилус (для тех, кому он нужен)

Большой аккумулятор Минусы Сканер радужной оболочки глаза не настолько быстро и хорошо работает, чтобы им можно было пользоваться как основным средством разблокировки

Фронтальная камера могла быть получше

В этом году Samsung особенно радостно презентовала свой новый Note — флагманский фаблет со стилусом. Всё потому, что долгое время он был большой лопатой среди совочков, но в 2018 году все смартфоны резко подхватили моду на 6”+ дисплеи. А значит, корейский гигант может чистой совестью заявить, что делал такие гаджеты еще до того, как это стало мейнстримом. С другой стороны, это значит, что он теряет свою уникальность. Посмотрим, чем в этом году удивит новый Note 9.

Samsung Galaxy Note9 Операционная система Android 8.1 Oreo Экран 6,4”, 2960x1440, 18.5:9, IPS, 516 ppi, Super AMOLED Процессор Exynos 9810, 8 ядер (4x2,7 ГГц Mongoose M3 & 4x1,8 ГГц Cortex-A55) Графика Mali-G72 MP18 Оперативная память 6/8 ГБ Накопитель 128/512 ГБ, слот для microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + 1/3.6” размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: 26 + 52 мм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6” размер пикселя: 1.22 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1440@30 FPS Аккумулятор 4000 мАч, несъемный Размеры 162x76x9 мм Масса 201 г Цена 69 990 рублей за 128 ГБ / 89 990 рублей за 512 ГБ

Дизайн, управление и комплектация



Samsung Galaxy Note9

Экстерьер Samsung Galaxy Note9 остался почти таким же, каким был год назад. Тем не менее, новинка всё еще выглядит не хуже любого другого смартфона в верхней ценовой категории, так что претензий нет. Экран стал больше на 0,1 дюйма, но корпус при этом, наоборот, потерял один миллиметр высоты. Это, как и прежде, весьма здоровый смартфон, всё-таки диагональ дисплея составляет 6,4", которым было бы непросто управляться одной рукой.



Samsung Galaxy Note9

Гаджет красив в любой из расцветок: есть чёрный Note9, тёмно-синий, фиолетовый и даже медный. Цвета необычные, но в каждом смартфон смотрится очень богато. Компоновка корпуса достаточно привычная: по стеклянной панели сзади и спереди и металлическая окантовка между ними. И передняя, и задняя панели сильно загнуты и как бы стекают на боковые грани. Дисплей по краям тоже немного загнут, но всё же не налезает на «бока».



Samsung Galaxy Note9

Одно из заметных визуальных (и эргономических) изменений — сканер отпечатка пальца теперь находится не сбоку от тыловой камеры, а ниже её, как у большинства. И это, конечно, гораздо удобнее. Мне бы хотелось, чтобы он был чуть побольше и находился пониже, но это уже на вкус и цвет.



Samsung Galaxy Note9

На левой грани всё на том же месте красуются кнопка для запуска голосового помощника Bixby, но насладиться его возможностями могут пока только носители четырёх языков: английского, корейского, китайского и испанского.



Samsung Galaxy Note9

Лоток для сим-карт находится аж на верхней грани. Он рассчитан либо на две SIM-карты, либо на одну симку и карту памяти.

Куча всего расположено на нижней грани. Тут и мини-джек, который так отрадно видеть, и USB Type-C, и решётка динамика. Здесь же прячется стилус — одна из главных изюминок серии Galaxy Note. Он вынимается простым нажатием.



Samsung Galaxy Note9

Что любопытно, Samsung Galaxy Note 9 проигнорировал моду на «чёлку» и прочие подобные эксперименты. Так что над дисплеем осталась полоска для динамика, фронтальной камеры, инфракрасного датчика распознавания лица и светодиодного индикатора событий. Ниже дисплея также есть небольшая чёрная полоска. Так как обе они достаточно узкие, дизайн новинки не выглядит устаревшим. Разве что немного меньше впечатляет на уровне тех моделей, что вообще отказались от рамки и перенесли камеру и динамик кто куда. Например, у Mi MIX 2S селфи-камера традиционно ближе к нижней грани (что неудобно), а у Vivo NEX она вообще выдвигается из корпуса только при её активации. Зато у Note9 есть удобный светодиодный индикатор, который оповестит вас об окончании зарядки и пропущенных вызовах и сообщения, а также сканер радужной оболочки глаза, о котором мы еще поговорим ниже.

Не у всех дорогих смартфонов это есть, поэтому стоит отметить, что Samsung Galaxy Note9 не боится брызг, не боится пролежать под водой на глубине до 1,5 метров полчаса, и не боится пыли, так как защищён по стандарту IP68. Это важный момент, если вы любите читать кинги или смотреть со своего смартфона видео в ванной, или же плавать с ним на надувном матрасе по бассейну — везде, где велика вероятность искупать его.



Samsung Galaxy Note9

Комплектация Samsung Galaxy Note9 радует наличием всякой всячины. Помимо зарядного устройства в коробке можно найти наушники-затычки Samsung EO-IG955, переходник с USB Type-C на Micro-USB, переходник на полноценный USB 3.0. Но нет какого-нибудь чехла-бампера.

Дисплей и звук

AMOLED-дисплей Samsung Galaxy Note9 способен выдавать очень яркие цвета и сильно насыщенную картинку. В этом году очень многие производители выпустили смартфоны с диагональю экрана 6 дюймов и более, но далеко не все из них имеют разрешение выше Full HD+. У Note9 же QHD+, а именно 2960x1440 точек, благодаря чему плотность пикселей у него 516 ppi. Он поддерживает режим Always On, когда на заблокированном экране всегда светятся часы, дата, процент заряда, иконки уведомлений, проигрываемый трек и т.д.



Samsung Galaxy Note9

В настройках можно менять различные цветовые режимы, цветовую температуру, включить поддержку цветового пространства sRGB. Вообще, дисплей поддерживает воспроизведение большего числа оттенков, чем входит в стандарт sRGB. Благодаря этому всё на нём выглядит очень насыщенно. Но есть и недостатки — мега-красивые фотографии, которые вы сделает на Samsung Galaxy Note9, на подавляющим большинстве устройств будут выглядеть менее интересно именно из-за того, что эти устройства поддерживают меньше количество оттенков. Казалось бы, это проблемы владельцев таких устройств, а не ваши, но это не совсем так. Например, большинство мониторов для ПК и дисплеев ноутбуков не поддерживают расширенный цветовой охват, и тенденция пока такова, что в ближайшее время вряд ли что-то поменяется. Другими словами, если вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели одинаково и на вашем Galaxy Note9, и на вашем ноутбуке, и в Instagram-ах большого количество человек, далеко не у каждого их которых дисплей такой же, как у вас, лучше сразу включить режим отображения «Основной». Если вы из всё увеличивающегося числа людей, которые делают фотографии только на смартфон, на нём же их и хранят, смотрят и показывают, то этот абзац вы можете целиком и полностью забыть и оставить настройки дисплея по умолчанию.



Samsung Experience

По субъективным ощущениям дисплей у главного героя обзора отличный, но строгий и беспристрастный колориметр говорит нам, что максимальная яркость дисплея могла бы быть больше, а точность цветопередачи чуть выше. Всё отлично с гаммой, здесь она равна эталонной, и с контрастностью — у AMOLED-дисплеев она бесконечная.

Результаты теста дисплея Samsung Galaxy Note9 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 340/1,5 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 93 % DeltaE (меньше = лучше) 5,41 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7300

Как сейчас часто принято, звук смартфона — нечто между моно и стерео, потому что вторым динамиком после мультимедийного на нижней грани служит разговорный, но играет он, конечно, тише и скромнее. Но, в целом, звук достаточно объёмный и насыщенный, смотреть ролики на YouTube или слушать любимые мелодии на радость (или вопреки) окружающим более чем приятно.

Как я уже упоминал, вместе со смартфоном в комплекте идут наушники Samsung EO-IG955, но мы тестируем смартфоны с большими Sony WH-1000XM. Когда мы проверяли звук в Galaxy S9, то смартфон сначала приходилось настраивать, чтобы получить хороший звук в наушниках. Благо в меню есть несколько различных «крутилок» для того, чтобы «поиграть с частотами», попробовать разные фирменные эффекты и т.д. Видимо, за полгода компания услышала пользователей, и в Galaxy Note9 слушать музыку в наушниках можно практически сразу. Конечно, включить Dolby Atmos и настроить эквалайзер всё еще не помешает, но это уже не даёт такой заметной разницы, как это было в Galaxy S9. С другой стороны, мне показалось, что звучание всё равно могло бы быть получше, а на этом уровне умеют играть и смартфоны среднего ценового диапазона.

Камеры

Камеры крутые. Перед нами, конечно, не «зеркалка», но некоторые фото для новостей Ferra.ru с презентаций и пресс-туров я делал именно на Galaxy Note9 и остался доволен. Но, по большому счёту, камеры здесь такие же, как в Galaxy S9+. Тыловой модуль двойной, и, что примечательно, у одной из камер переменная диафрагма, чего не встретишь в смартфонах. Это значит, что Note9 лучше способен адаптироваться к различным условиям освещения и лучше справляться как с ночными снимками, так и со сценами, где требуется широкий динамический диапазон. Правда, регулируется диафрагма у них в довольно скромных пределах, точнее варианта два: либо f/1.5, либо f/2.4. Но для смартфонов и это прорыв.



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9

Galaxy Note9 умеет во все современные фишки: хочешь — вот тебе 2-кратный оптический зум, хочешь — размытие фона для портретных фотографий, хочешь — замедленная видеосъёмка, хочешь — автоматическое определение, что вы снимаете. О последнем стоит поговорить отдельно. Сейчас это всё еще относительно новая функция во флагманских смартфонах и каждый производитель подходит к ней по-разному. Например, Huawei P20/Pro после определения сцены наваливает все возможные и невозможные эффекты в фотографию. Это очень удобно, если вы не любите естественные снимки и долго обрабатывать фотки в редакторах. У Note9 другой подход. Он также определяет сцену автоматически (еда, архитектура и т.д.) и подбирает лучшие настройки, но фотографии всё равно остаются достаточно естественными (исключение — HDR-режим).



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9

Но, как я упоминал выше, качество снимков мне очень понравилось. И автоматический режим неплохо справляется, разве что я, на свой вкус, нередко делал кадр темнее, чем того хотел смартфон. Причём отдельное впечатление — это съёмка при плохом освещении. Конечно, совсем в потёмках для такой физически маленькой матрицы сделать крутой снимок — это непросто. Но при приглушённом свете — пожалуйста. Получаются гораздо более чёткие фотографии, чем на смартфоны среднего класса. Хотя специальный ночной режим у Huawei P20/Pro всё-таки покруче.



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9

Note9 тоже умеет автоматически определять сцены, но при этом не применяет эффекты к снимкам так яро, как Huawei P20 или Vivo NEX. Это, опять-таки, на вкус и цвет, так как одним нравятся более естественные снимки, другим – полные косметики, выкрученных на максимум цветов, побольше контраста и т.п. Хорошо бы, конечно, чтобы это регулировалось у всех.



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9

Фронтальная камера также снимает хорошо, но у неё не ладится с HDR. Другими словами, если на ваше лицо падает недостаточно света, а фон сзади яркий, то на фотографии он с большей долей вероятности будет сильно пересвечен. Есть смартфоны заметно дешевле, которые справляются с этим лучше. Зато у Note9 она впервые в серии с автоматической фокусировкой вместо «фикса».



Пример фотографии на фронтальную камеру Samsung Galaxy Note9

Samsung добавила несколько крошечных, но полезных функций в работу камеры. Например, она предупредит вас, если снимок получился смазанным, если кто-то моргнул, если стекла объективов пора протереть тряпочкой. Очень удобно, так как не все эти досадные неприятности можно разглядеть сразу, особенно в спешке.



Пример фотографии на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9

Также приятно, что обе тыловые камеры имеют оптическую стабилизацию, которая позволяет делать чёткие снимки при неважном освещении. Кстати, есть очень удобный ручной режим съёмки с возможность сохранения не только в JPG, но и в RAW.

Наконец, видео. Тут Samsung слегка отстаёт от некоторых конкурентов, потому что не может снимать 4K видео с HDR. Проблема в том, что собственный процессор компании — Exynos 9810 — не поддерживает такую функцию. В Snapdragon 845 поддержка есть, но в Note9 с любых из этих чипов эта возможность отключена. Правда, это единственный минус. В остальном же вы вольны снимать с качеством вплоть до 4К с 60 кадров в секунду (правда до 5 минут в 60 к/с и сколько хватит памяти при 30 к/с). Опять-таки, стабилизация есть даже в 4К и при 60 к/с, так что снимать видео на Note9 — сплошная благодать.

Производительность, интерфейс, стилус и автономная работа

Как и прежде, Samsung выпускает свои топовые смартфоны с двумя разными процессорами для разных рынков. В России вы найдёте его с только что упомянутым Exynos 9810. И, как вы сами можете увидеть на наших диаграммах, он весьма неоднозначно выступает в сравнении с Snapdragon 845, тоже топовой SoC, которую часто можно встретить во флагманах других производителей. К примеру, в популярном игровом бенчмарке, 3DMark Sling Shot Extreme, Exynos 9810 откровенно отстаёт от конкурента, а в чисто процессорном тесте, GeekBench 4, наоборот, стал лидером в нашей таблице. Благо смартфон больше рассчитан как раз не на мобильных геймеров, хотя у них тоже проблем не должно возникнуть.



Результаты тестирования Note9 в Antutu Benchmark 7

У Note9 две модификации, которые отличаются объёмом памяти. У нас на тесте была версия с 6 ГБ оперативки и 128 ГБ на накопителе. Это уже само по себе довольно немало, но во второй версии еще больше: 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной. 512! И при этом вы еще можете использовать microSD-карту объёмом до 512 ГБ. Кстати, Note9 стал первым смартфоном, у которого может быть суммарно один терабайт. Нужен ли терабайт в смартфоне — это другой вопрос, причём у каждого человека свой ответ на него.

В общем, в плане начинки всё ясно — полный фарш. Перейдём к другим особенностям. Например, Note9 имеет сразу кучу вариантов для защиты ваших данных. Для разблокировки смартфона вы можете использовать, помимо пин-кода, сканер отпечатка пальца, фронтальную камеру для разблокировки по лицу и, наконец, сканер радужной оболочки глаза. Причём последние два можно использовать совместно. Тем не менее, мой опыт показал, что быстрее и надёжнее всего сканер отпечатка пальца, тем более что в новом Note он расположен более удачно, чем в предыдущей модели. А все эти крутые навороты со сканированием глаз и лица — они тоже удобны, но не во всех условиях работают одинаково быстро. К примеру, в темноте может и не быть проблем, так как сканер светит на вас инфракрасным светом, а вот если в датчики светит прямым светом солнце, то это может заставить его задумываться надолго.



Samsung Galaxy Note9

Чуть не забыли о главном — в Note9 теперь не обычный, а беспроводной стилус. Сам факт, что в смартфон не то, чтобы огромных размеров, помещается большой стилус — уже удивляет. Да, его не надо носить где-то отдельно на верёвочке, он целиком помещается внутри и легко вынимается, стоит только на него нажать. Но новшеством стало то, что теперь он работает со смартфоном по Bluetooth. У него есть свой аккумулятор, которого хватает на 30 минут, но заряжается он внутри смартфона всего за 40 секунд, так что это не очередной гаджет, который надо ставить на зарядку на ночь.

Samsung постаралась придумать перу много применений, ведь «ура, нашим стилусом можно делать заметки и наброски! », никого не удивишь уже боюсь представить сколько лет. Поэтому в Note9 он умеет немного больше. Например, с помощью всего одной только клавиши на нём вы можете включить на смартфоне приложение камеры, выбрать нужную (тыловую или фронтальную) и сделать снимок — всё это не касаясь телефона совсем. Также можно листать фотографии взад-вперед, но и не только фотографии, но и слайды презентации. Спросите, какая еще презентация на смартфоне? Но ведь Note9 легко подключается к внешним мониторам, так что почему бы и нет. Также вы можете собственноручно настроить, какое приложение будет открываться на Note9 с мощью S Pen и как им можно будет управлять. Пером можно быстро делать скриншоты, переключать музыку, а еще его можно потерять в самолёте на несколько часов, но это уже совсем другая история о кривых руках.

А еще Samsung открыл SDK для разработчиков для работы со стилусом, так что скоро и в сторонних приложениях появится поддержка и новые интересные функции для S Pen.

По традиции, смартфон работает под управлением собственной оболочки, Samsung Experience, которая является приятным дополнением к Android 8.1. Единственное, что в ней раздражает, это невозможность перенастройки кнопки Bixby на что-то более полезное в странах, язык которых Bixby не поддерживает. Однако, как недавно стало известно, в будущем это может измениться.

В работе с внешними мониторами у Note9 появились преимущества над предыдущими поколениями, так как теперь для использования смартфона как компьютера вам больше не нужна док-стация. Теперь достаточно просто переходника с USB-C на HDMI. Смартфон же можно будет использовать как клавиатуру или тачпад, хотя, если вам не просто посмотреть YouTube на большом экране, то можно будет подключить Bluetooth-мышь и клавиатуру и перед вами уже почти полноценная замена ПК или игровой приставке. Конечно, достаточно условная, потому что это не будет ваш привычный компьютер на Linux/macOS/Windows, но всё-таки неплохой походный вариант.

Еще одно и, возможно, самое важное улучшение — аккумулятор стал заметно больше, теперь его ёмкость составляет 4000 мАч. Для недорогих смартфонов это не редкость, но недорогим смартфонам не надо быть тонкими, не надо размещать сложную систему охлаждения для топовой начинки. В любом случае, среди флагманских смартфонов батарея на 4000 мАч — это редкость. А она им нужна. Взять хотя бы высокое разрешение дисплея Note9 — для такого маленький аккумулятор не годится. Тем не менее, как показали наши тесты, даже с 4000 мАч Note9 не становится супер долгоиграющим. Он уже не позорится так сильно, как HTC U12+, но всё еще работает от одного заряда меньше, чем Huawei P20 Pro. Но к вечеру у вас должно оставаться еще примерно 20-30% зарядки, если вы только не будете гонять его в хвост и в гриву час за часом.



Время автономной работы Samsung Galaxy Note9

Что касается зарядки, то Note9 поддерживает QuickCharge еще второй версии (доброе утро, на дворе уже есть 3.0!), но, в целом, заряжается до 100% не так уж долго — примерно 100 минут. Кстати, поддерживается также беспроводная зарядка.

Samsung Galaxy Note9 Huawei P20 Pro (обзор) Samsung Galaxy S9+ Операционная система Android 8.1 Oreo Android 8 Oreo + EMUI 8.1 Android 8.0 Oreo + Samsung Experience Экран 6,4”, 2960x1440, 18:9, IPS, 516 ppi 6,1”, 2240x1080, 18,7:9, OLED, 408 ppi 6,2”, 2960x1440, 18,5:9, AMOLED, 529 ppi Процессор Exynos 9810, 8 ядер (4x2,7 ГГц Mongoose M3 & 4x1,8 ГГц Cortex-A55) HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц) Exynos 9810, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц) Графика Mali-G72 MP18 Mali-G72 MP12 Mali-G72 MP18 Оперативная память 6/8 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Накопитель 128/512 ГБ, слот для microSD 128 ГБ (нет слота для карты памяти) 128 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC, ИК-порт LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + 1/3.6” размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: 26 + 52 мм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6” размер пикселя: 1.22 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1440@30 FPS Основная тройная разрешение матрицы: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1.8 + f/1.6 + f/2.4 размер матрицы: 1/1.7” + 1/2.6” + n/a размер пикселя: n/a + n/a + n/a фокусное расстояние: 27 мм + 27 мм + 80 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + 1/3.6” размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: 26 мм + 52 мм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6” размер пикселя: 1.22 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1440@30 FPS Аккумулятор 4000 мАч, несъемный 4000 мАч 3500 мАч Размеры 162x76x9 мм 155x74x8 мм 158x74x9 мм Масса 201 г 180 г 189 г Официальная цена 69 990 рублей 54 990 рублей n/a Средняя цена на Яндекс.Маркет 64 000 рублей за 128 ГБ 49 000 рублей 49 000 рублей

Huawei P20 Pro



Huawei P20 Pro

У Note9 есть серьёзные конкуренты. Например, вышедший уже более полугода назад Huawei P20 Pro успел немного подешеветь и сейчас стоит более приемлемо, нежели флагман Samsung’а. Но, как водится, есть свои плюсы и минусы. Например, у Huawei P20 Pro ниже разрешение экрана, менее производительный процессор, нет стабилизации 4K-видео, звук похуже, нет ни слота для карты памяти, ни мини-джека для наушников. Наконец, нет беспроводной зарядки. Но производительность всё еще высокая для всего, фотографирует он не хуже, и даже получше, и работает от одного заряда дольше, чем Note9.

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Samsung Galaxy S9+



Samsung Galaxy S9+

Значительно дешевле Note9 стоит его практически брат-близнец — Samsung Galaxy S9+. У него чуть поменьше экран и корпус, но разрешение и качество такое же, тот же производительный процессор, те же крутейшие камеры, но нет стилуса и аккумулятор меньше. Другими словами, если вам не нужен стилус, то есть смысл присмотреться к Galaxy S9+.

В заключение

Samsung лишь немного и местами обновила один из своих флагманских смартфонов, но, как вы помните — лучшее, враг хорошего. Дизайн остался прежним, но он и так выглядит на одном уровне с другими крутыми новинками года. Вырос объём батареи, так что вы реже будете оказываться в ситуации, когда нужно срочно куда-то позвонить или отправить письмо, или добраться пешком по навигатору, а смартфон вот-вот выключится. Теперь здесь, как и ожидалось, новый топовый процессор, а памяти настолько много, что многие ультрабуки позавидовали бы. Причём, все еще есть поддержка microSD, так что ко встроенным 512 ГБ можно добавить еще столько же и получить целый терабайт.

Тыловая камера (точнее камеры – их две) снимают потрясающе. С каждым разом всё ленивее лезть в рюкзак за фотоаппаратом, если у вас есть в кармане Samsung Galaxy Note9. Он делает отличные фотографии что в сложных сценах днём, что при плохом освещении, и стал моим любимым «заменителем камеры» на целый месяц. Немного больше ждёшь разве что от фронтальной камеры.



Samsung Galaxy Note9

Дисплей не только большой — теперь этим уже никого не удивишь — но и с высоким разрешением, так что картинка выглядит очень детализированной. Хотя, конечно, это сказывается на автономности.

От стилуса теперь больше толку, чем раньше, а также теперь не нужна целая док-станция, чтобы использовать Note9 как компьютер — смартфон теперь подключается к монитору одним лишь переходником на HDMI.

В целом, в Note9 нравится всё — дизайн, производительность, мультимедийные возможности, прекрасное качество фото. Но можно найти и недостатки. Фронтальная камера плохо умеет в HDR, распознавание по лицу и радужной оболочки глаза работает недостаточно быстро, а в некоторых условиях не работает вовсе. И, конечно, самая большая беда — это космический ценник. Версия с 6/128 ГБ официально стоит 70 000 рублей, а с 8/512 ГБ — 90 000 рублей.

9.0 /10 Оценка по версии Ferra

Samsung Galaxy Note9 Плюсы Крутые тыловые камеры

IP68

NFC

Отличный экран

Прекрасный звук

Удобный стилус (для тех, кому он нужен)

Большой аккумулятор Минусы Сканер радужной оболочки глаза не настолько быстро и хорошо работает, чтобы им можно было пользоваться как основным средством разблокировки

Фронтальная камера могла быть получше