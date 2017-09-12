Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой

Плюсы Алюминиевый корпус

Двойная камера

Портретный режим с размытием фона

Хороший звук

Хорошая производительность

Почти голый Android 7.1.2 без лишних программ

Две симки Минусы Нет NFC

Над камерой иногда необходимо шаманить

Портретный режим не всегда выдаёт хороший результат

5 сентября 2017 года известная и весьма популярная в нашей стране компания Xiaomi представила новый смартфон с флагманской камерой — Mi A1. Он получил два модуля с разным фокусным расстоянием и возможностью снимать красивые портреты. Кроме того, Mi A1 очень шустро работает, весьма солидно выглядит и, традиционно для аппаратов Xiaomi, стоит совсем недорого.

Оглавление

У каждого уважающего себя производителя смартфона есть Флагман — самый-самый лучший смартфон. Подразумевается, что в день выхода Флагмана фирменный магазин компании будет осаждать добрая половина города, что при виде Флагмана в ваших руках мужчины будут вешаться от зависти, а женщины поедут за вами в Сибирь. Если, конечно, вы купите Флагмана и ей. Но, таким образом, вся линейка смартфонов как бы делится на его величество Флагманский Смартфон и немалое количество моделей, которые по умолчанию хуже, про которые мало кто слышал, хоть их покупают даже чаще. Чтобы выделить какой-то другой смартфон из бесконечного модельного ряда, можно сделать его лучшим хотя бы в чём-то одном. Лучшим по времени автономной работы, лучшим по дизайну, по качеству аудиоподсистемы системы или, например, оснастить его лучшей камерой.

Смартфоны решительно и бесповоротно выгнали «мыльницы» и даже угрожают «зеркалкам» начального уровня. Качество снимков, которые вы можете выжать из смартфона, стало важной характеристикой. В некоторых случаях даже более важной, чем производительность, ведь уже даже телефоны стоимостью ¼ последнего iPhone «летают» ничуть не хуже. А вот по качеству снимков еще есть куда стремиться: от крошечной матрицы не так-то просто добиться снимков хорошего качества. Однако, борьба за потребителя с помощью постоянно совершенствующих мобильных камер идёт полным ходом. Смартфоны уже посягают на святая святых взрослых фотоаппаратов — красивое «замыливание» всего, что не попало в фокус. Правда, его нельзя добиться на мобильных камерах физически, поэтому им на помощь приходит программное обеспечение.

Во время презентации Mi A1 в Нью-Дели 5 сентября 2017 года, главный акцент был как раз на камере смартфона. Но, к счастью, это не стало единственным достоинством новинки. Смартфон также отлично выглядит, имеет приличный аккумулятор, хороший звук, быстро работает, стоит дешевле текущего флагмана Xiaomi Mi 6 (обзор), но, в отличии от последнего, имеет разъём для наушников и слот под microSD.

Характеристики

Xiaomi Mi A1 Операционная система Android 7.1.2 Экран 5.5”, 1920x1080, IPS, 400, Gorilla Glass Процессор Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Графика Adreno 506 Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD (до 128 ГБ), совмещённый со слотом для второй сим-карты Связь 4G, Wi-Fi IEEE 802.11ac 2,4/5 ГГц Камеры Основная: два модуля по 12 Мп, 26 мм & 50 мм, со вспышкой Фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3080 мАч Размеры 155х76х7 мм Масса 155 г Цена на момент публикации N/A

Внешний вид и управление



Задняя панель Xiaomi Mi A1

Дизайн нового камерофона Xiaomi лаконичный и в то же время очень привлекательный. Корпус в меру тонкий и сделан из алюминия. Грани закруглены лишь немного, поэтому его одновременно удобно держать, но не трудно брать со стола, как это было с Mi 6, который просто выскальзывает из пальцев при попытке взять с его с твёрдой поверхности.



Xiaomi Mi A1 в руке

Кому-то это может понравиться, кому-то нет, но Xiaomi Mi A1 весьма нарочито лишён самостоятельности во внешнем виде. Тогда как последние модели Samsung, Nokia, Sony выглядят каждый по-своему, то Mi A1 хоть и красавчик, но мало кто не смог бы заметить с сходство с iPhone 7 Plus. В частности, китайский производитель как будто вдохновлялся тем, как у «яблокофона» оформлена нижняя панель и модули основной камеры. Именно вдохновлялся, поскольку у Xiaomi эти элементы всё же немного отличаются. Но я не буду заострять внимания на деталях, так как, по большому счёту, не важно, что у одного телефона вспышка правее камер, у другого левее.



Камеры, вспышка и датчик отпечатка пальца Xiaomi Mi A1

Традиционная перекличка: сенсор отпечатка пальца присутствует и находится на задней панели; на нижней — один динамик, порт UBS Type-C, микрофон и — хвала китайским богам! — 3,5 мм разъём для наушников. На верхней грани есть инфракрасный порт для того, чтобы смартфоном можно было пользоваться, как пультом. Кнопка блокировки и качель громкости на правой панели, а на левой — лоток для двух SIM-карт формата nano. Вместо одной из них можно поставить microSD (чего так не хватает некоторым владельцам Mi 6).



Дисплей Xiaomi Mi A1

Всего Mi A1 выпускается в трёх цветовых вариантах: с чёрным корпусом, корпусом под золото и под розовое золото. Нам достался чёрный семпл, про который на презентации говорили, что он имеет особо устойчивое к отпечаткам пальцев покрытие. С одной стороны, пока я его фотографировал, тряпочкой для протирки очков приходилось пользоваться каждый раз, как я брал смартфон в руки. С другой, он выглядит намного приличнее, чем Sony Xperia XZ Premium (обзор), который в руках сразу же начинает выглядеть так, будто он принадлежит сразу паре десятков людей с очень потными руками.



Нижняя грань Xiaomi Mi A1

Сенсор отпечатка пальца, по субъективным ощущениям, распложен очень удобно, а главное — все несколько дней во время подготовки обзора работал безупречно.

Дисплей и звук

Результаты теста дисплея Xiaomi Mi A1 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 516/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1538:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 85 % DeltaE (меньше = лучше) 1,35 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 9200

Вся передняя панель телефона — сплошное стекло, слегка загнутое по краям. При этом дисплей не изогнут — по бокам есть грани, но весьма тонкие. Экран Xiaomi Mi A1 неплох как по характеристикам, так и на деле. 5,5-дюймовая диагональ хорошо сочетается с Full HD разрешением, а высокая точность цветопередачи радует глаз. Контрастности хоть отбавляй, а гамма совсем рядом с идеальной. Выбивается из этого ряда только цветовая температура, из-за которой изображение на смартфоне кажется холоднее, чем должно бы быть. И никакой регулировки температуры не предусмотрено. Можно только менять яркость: от 2 кд/м2 (в самый раз ночью, чтобы не смартфон не слепил), до целых 516 кд/м2. В солнечный день на экране всё видно без каких-либо проблем. Сенсорное покрытие также работает без нареканий.



Xiaomi Mi A1 на презентации

Аудиосистема у смартфона очень хорошая. Правда, динамик всего один — на нижней грани. И с непривычки я его всё время случайно перекрываю, когда держу смартфон в руках, отчего звук почти полностью пропадает. Однако звучит это динамик очень хорошо и громко. Но еще приятнее, конечно, слышать музыку в наушниках — звук чёткий, хорошо слышно детали, но при этом немало и низких частот. По заявлению производителя, в Xiaomi Mi A1 установлен «умный мощный» усилитель, который способен прокачать и высокоомные наушники. Еще раз напомню, что для них есть отдельный 3,5-мм разъём на нижней панели по соседству с USB Type-C — никаких переходников.

Фото и видео

Собственно, камеры — то, ради чего и создавалась эта модель. И самый большой акцент на презентации смартфона получили именно они. Xiaomi Mi A1 обладает сразу двумя камерами на задней панели, обе имеют по 12 Мп матрице, причём каждая из них цветная (на некоторых смартфонах одна камера снимает только в чёрно-белых оттенках, чего, правда, пользователь не видит, так как изображение с камер объединяется в одно). Объектив одной камеры обладает фокусным расстоянием в 26 мм, другой — 50 мм, что на выходе даёт двухкратный оптический зум. Также Xiaomi Mi A1 умеет делать программное размытие заднего фона фотографии, имитируя работу «взрослых» фотокамер.

Для того, чтобы начать пользоваться камерами, я настоятельно советую вам зайти в настройки приложения и поставить уровень контрастности на нормальный, так как по умолчанию он сильно завышен. Кроме того, чтобы получить хорошие снимки, зачастую нужно включать режим HDR — это очень сильно помогает. Правда, один раз за несколько дней дал сбой, так что лучше перепроверять снимки, чтобы дома не было сюрприза. Наконец, сделать ваши снимки лучше можно с помощью ручной регулировки экспозиции: автоматика в Xiaomi Mi A1, на мой взгляд, иногда немного просвечивает снимки.

Переключение между камерами происходит мгновенно и обе снимают хорошо, обе умеют в HDR. Интереснее всего было проверить работу портретного режима, ведь размытый задний фон при уместном использовании делает фотографии намного интереснее, но пока еще остаётся преимуществом полу- и профессиональных фотокамер.



Пример снимка на Xiaomi Mi A1 (слева — обычный режим, справа — портретный)

От работы портретного режима в Xiaomi Mi A1 у меня осталось двоякое впечатление. И по объективной причине: иногда софт отлично обрабатывает фотографию, что придраться не к чему. А иногда это оказывается смартфону не под силу и какие-то участки остаются необработанными. На приведённых в примере фотографиях видно, что слегка спутанные волосы или просто расставленные в стороны руки смутили программное обеспечение. Кроме того, в портретном режиме у камеры заметно меньший динамический диапазон, а активация HDR приводит к выходу из портретного режима.



Пример, когда программное размытие не работает как надо Xiaomi Mi A1

Поэкспериментировав с разными сценами и объектами съёмки в портретном режим, я пришёл к выводу, что именно для портретов он подходит не очень хорошо. Но зато камера неплохо справляется с программным размытием при макро съёмке. Но, тем не менее, качество фотографии иногда зависит от сложности силуэта объекта на первом плане. А иногда нет. С волосами девушки камере было справиться сложно, а с шерстью хорька проблем не возникло.

Ночные снимки даже в обычном режиме уже не выглядят так впечатляюще, но, если поиграться с экспозицией, то можно добиться приличного для смартфонов качества. Наконец, у смартфона также есть и фронтальная камера с разрешением сенсора 5 Мп. К ней претензий никаких нет — снимает хорошо, позволяет применять разные фильтры на ходу и регулировать интенсивность «бьютификатора».

Видео можно снимать даже в 4К-разрешении, и в нём оно выглядит весьма неплохо. Но для записи снова нужно проверить настройки камеры и, во-первых, переставить с дефолтного HD на 4К или хотя бы Full HD, во-вторых, фокусировку по прикосновению переключить на автоматическую. Более того, по неизвестным причинам, приложение регулярно снова переключается разрешением съёмки на HD — глаз да глаз за ним. Поддерживается замедленная съёмка, но, опять-таки, в HD. Также мне показался странным звук на видео, но, я надеюсь, что это глюк конкретного семпла, либо будет исправлено с обновлением прошивки.

Производительность

Нетоповый смартфон получил нетоповый процессор — Qualcomm Snapdragon 625. Но это отнюдь не медленный чип — система с ним работает отлично. Тем более, что на Xiaomi Mi A1 стоит почти «голый» андроид. При этом чип не слишком прожорливый несмотря на наличие восьми ядер, так как выполнен по 14-нм техпроцессу. А вот для игр он подходит не очень хорошо. Зато оперативной памяти у смартфона уже как у ноутбуков начальной ценовой категории — 4 ГБ. На сегодняшний день это достаточно для всего.



Результаты тестирования в Xiaomi Mi A1 3DMark Sling Shot Extreme



Результаты тестирования в Xiaomi Mi A1 Antutu Benchmark 6



Результаты тестирования в Xiaomi Mi A1 GeekBench4



Оболочка

Любопытное дело, но Xiaomi, горячо любимая на своей родине за отличную прошивку MIUI, свой камерофон решила оставить без неё. Таким образом, Xiaomi Mi A1 работает на стоковом Android 7.1.2, а от китайского производителя ему осталось лишь приложения Камера, Mi Remote для управления техникой с помощью инфракрасного порта и Feedback для отправки производителю жалоб на работу смартфона. Любопытно, как в России воспримут отсутствие привычной оболочки — расстроятся или даже не заметят, лишь бы соотношение цены и характеристик было на высоте, как и всегда у Xiaomi. Мне, как владельцу смартфона с MIUI, на Mi A1 не хватает пары фишек, вроде указания текущей скорости передачи данных. В остальном, кажется, проблем нет. Тем более, что система летает.

Автономная работа

Смартфон оснащён средней ёмкости аккумулятором — 3080 мАч. В том числе благодаря этому он весьма тонкий и лёгкий. Тем не менее, с такой батареей вам уже вряд ли удастся заряжать Xiaomi Mi A1 раз в два дня даже несмотря на энергоэффективный процессор. В моём режиме использования по будням будет примерно сутки-полтора, но я пользуюсь смартфоном очень активно: сеть и Wi-Fi постоянно включены, регулярно захожу в социальный сети и браузер, слушаю музыку, подкасты, смотрю видео на YouTube по дороге домой, иногда включаю музыку через динамик и т.д. Но, чтобы не быть голословным, я скоро дополню обзор полноценным тестированием времени автономной работы в играх, чтении и просмотре видео.





Конкуренты

Xiaomi Mi A1 Honor 6X Meizu M6 Note Операционная система Android 7.1.2 Android 7.0 + EMUI 5.0 Android 7.1.2 + Flyme OS 6 Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 400 ppi, Gorilla Glass 5,5”, 1920x1080, IPS, 400 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 400 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) HiSilicon Kirin 655 (4x2,1 ГГц Cortex-A53 & 4x1,7ГГц Cortex-A53) Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Графика Adreno 506 Mali-T830MP2 Adreno 506 Оперативная память 4 ГБ 3 / 4 ГБ 3 / 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD (до 128 ГБ), совмещённый со слотом для второй сим-карты 32 ГБ / 64 ГБ, слот microSD (до 256 ГБ), совмещённый со слотом для второй сим-карты 16 / 32 /64 ГБ слот microSD (до 256 ГБ), совмещённый со слотом для второй сим-карты Связь LTE, Wi-Fi IEEE 802.11ac 2,4/5 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.2 LTE, Wi-Fi IEEE 802.11n, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.1 LTE, Wi-Fi IEEE 802.11n, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.1 Камеры Основная: двойная 12 Мп + 12 Мп, 26 мм & 50 мм, со вспышкой Фронтальная: 5 Мп Основная: двойная 12 Мп + 2 Мп, со вспышкой Фронтальная: 8 Мп Основная: двойная 12 Мп + 5 Мп, со вспышкой Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3080 мАч 3340 мАч 4000 мАч Размеры 155х76х7 мм 151x76x8 мм 155x75x8 мм Масса 155 г 162 г 173 г Цена на момент публикации N/A 15 000 рублей за версию с 4/64 N/A

Honor 6X

Honor 6X стал одной из первых бюджетных моделей с двойной камерой на борту. Сейчас он стоит даже дешевле, чем, скорее всего, будет стоить Xiaomi Mi A1. При этом смартфоны не копируют друг друга. Например, в Honor 6X попроще характеристики двойной камеры, ниже производительность, меньше постоянной памяти, но зато есть модуль NFC и из недорогих моделей он был одним из лучших по качеству съёмки до сих пор.



Honor 6X

Meizu M6 Note

Этот смартфон, как и Xiaomi Mi A1, был представлен совсем недавно (новость). И конкуренция между ними будет серьёзная. Посудите сами: Meizu M6 Note обладает тем же чипом Snapdragon 625, тем же экраном по размеру и характеристикам. У него не только есть двойная камера (12 Мп и 5 Мп), но и аж 16 Мп фронтальная — любители автопортретов будут в восторге. Плюс, смартфон обладает более ёмким аккумулятором — на 4000 мАч. Но, как и в случае с Xiaomi Mi A1, российская цена на Meizu M6 Note пока остаётся тайной.



Meizu M6 Note

Заключение

У Xiaomi не мало хороших смартфонов, но, тем не менее, стало на один больше. Xiaomi Mi A1 презентовался как смартфон с флагманской камерой — и снимает он действительно отлично для своего класса, если представить, что на российском рынке эта модель будет стоить порядка 18 тысяч рублей. Подобного качество съёмки можно добиться либо от двух вышеупомянутых конкурентов, либо уже от гораздо более дорогих смартфонов. Конечно, я не могу сказать, что всё идеально, да еще и не требует никакого вмешательства. Портретный режим, как оказалось, хромает на одну ногу, но порой ему удаётся очень правдоподобно имитировать низкую глубину резкости. В режиме HDR можно добиться очень хороших снимков, а оптический зум добавляет простора для творчества и удачных кадров. Хотя стоит не забывать регулировать экспозицию вручную — так можно добиться еще более качественных фотографий.

Радует, что Xiaomi не сэкономила и на остальных составляющих смартфона. С производительностью все отлично благодаря Qualcomm Snapdragon 625, экран хорошо откалиброван и радует глаз, памяти как постоянной, так и оперативной — с запасом. Возможно, только отсутствие NFC бросается в глаза, но всего сразу от бюджетного смартфона ждать было бы неразумно.

Плюсы Алюминиевый корпус

Двойная камера

Портретный режим с размытием фона

Хороший звук

Хорошая производительность

Почти голый Android 7.1.2 без лишних программ

Две симки Минусы Нет NFC

Над камерой иногда необходимо шаманить

Портретный режим не всегда выдаёт хороший результат