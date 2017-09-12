Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 2 — лучший безрамочный китайский флагман

Смартфонов с растянутым по самое не балуй экраном сегодня тьма, но выбирать всё равно не из чего. Либо супер-дорогие Samsung, либо LG с прошлогодним процессором, либо третьесортная китайщина с «мусорной» начинкой. Xiaomi создали «золотую» середину по цене, с таким запасом мощности, которого нет ни у одного конкурента. Но конкуренты штампуют безрамочные флагманы уже полгода подряд, и эти модели успели подешеветь — будет ли Xiaomi в таких обстоятельствах самым крутым вариантом на потраченный рубль?

Долгий путь от «хлеба» к «сосиске»

— Чего это вы «докапываетесь» к Mi Mix 2, как к флагману? — изумляются китайцы и сразу же «атакуют» в ответ. — Mix был и остаётся экспериментальной серией, это смартфоны, на которых мы демонстрируем свои важные инженерные достижения. То, что сопутствующая начинка в них почти топовая — так ведь это наш фирменный максимализм.

Охотно верю — очень многие компании примеряют «достижения техники» на не-флагманские мобильники, чтобы потом решить, распространять это добро на остальные смартфоны марки, или нет. LG, к примеру, пичкает такими новшествами V-серию, Huawei робко примеряет новое железо и искусственный интеллект в управлении на дочернем Honor, а Lenovo и ASUS просто плодят смартфоны под отдельными названиями (Vibe Shot, Phab, Laser, Zoom) для каждого типа эксперимента. Но они не сравнивают себя с топовыми iPhone и Samsung, а Xiaomi — ещё как сравнивает. Поэтому и спрос с неё другой.



Дисплей теперь занимает ещё больше площади на лицевой панели

Например, об экспериментах — Mi Mix никогда не были «первыми в своём роде» смартфонами. Xiaomi просто находили заброшенные идеи других производителей, воплощали их на новейших комплектующих и превращали из утопических в коммерчески успешные. Поэтому никому нет дела, что первое поколение Mi Mix был правильно воплощенным Sharp Crystal 2014 модельного года. Как никого не волнует, что «Синий иней» — это изначально английская песня, и иней в её тексте не фигурирует.

Вот и Sharp, который продался туркам и сборщикам айфонов, смог выдавить из себя несколько безрамочных моделей для японского рынка, но ни одна из них не была ни дешёвой (чтобы её стоило тащить из Страны восходящего солнца), ни супер-крутой (чтобы за неё стоило переплачивать в сравнении флагманами вне Японии), и вообще выглядела слишком сложной, чтобы стать «попсой», то есть, массово продаваемым мобильником.

Apple не стал воплощать такую идею, потому что «много чести, мы и так прекрасны!», а Samsung — по соображениям «с нуля такой экран создать сложно, а покупать не буду — позорно тратить на это деньги, когда свои фабрики AMOLED-матриц простаивают). Xiaomi поступили умнее — пришли к Sharp и сказали «давайте-ка мы будем вашими постоянными оптовыми клиентами, а вы нам будете штамповать новые безрамочные дисплеи? Всё равно ведь сами не потянете разработку и выпуск дешёвых мобильников на несколько стран!». И Sharp согласились — так в октябре 2016 года на свет появился Mi Mix — с планшетными 6,4 дюймами экрана и смартфонным размером корпуса. Никто не выпускал такой «космос» в промышленных масштабах, даже сам Sharp, поэтому Xiaomi намучались с реализацией ультразвуковых датчиков приближения (привычных круглых датчиков, которые выключают дисплей вблизи от морды лица, в безрамочном смартфоне не было) и пьезоэлектрическим «подэкранным» динамиком — штамповать такие детали без брака было дорого и сложно, поэтому с качеством камер не заморачивались, а процессоров «отсыпали» из тиража для Xiaomi Mi 5S.

Мобильник стал сенсацией — ничего такого в Европе и США не продавали и даже не собирались, о Xiaomi заговорили не только как о китайских умельцах «продавать мобилы с мощным процессором и дорогими камерами за бесценок», но и как о мастерах воплощать то, что оказалось не по зубам ни Samsung, ни Apple.



Старый (слева) и новый (справа) Xiaomi Mi Mix

Тем более, что Mi Mix не был «пустышкой», наподобие изогнутого непонятно зачем Galaxy Round — в «Миксе» и процессор был самый-самый, и памяти огромное количество, и аккумулятор очень ёмкий. Не говоря уже о том, что в нём 6,4 дюйма экрана (очень неплохого) вмещались с 6,0-дюймовый корпус. Повода для критики «космического» Mi Mix было только два — очень широкий, скользкий стеклянный корпус (уронил смартфон — дисплей умер, потому что он здесь менее защищен) и смехотворная по качеству съёмки камера — чуть лучше, чем в ширпотребных Redmi бюджетного класса.

В Mi Mix 2 «сяомисты» поработали над ошибками — вместо пропорций «ломтя хлебушка» дисплей нового смартфона по пропорциям стал ближе к «сардельке», а камера новенькая и, как уверяют китайцы, замечательная. Только вот с начала 2017 года конкуренты наплодили очень много безрамочных флагманов — именно флагманов, а не «это экспериментальная модель, поэтому мы не фаршировали её максимально крутыми характеристиками». Где в этом ряду Mi Mix 2? Сможет ли он «задавить» всех соотношением цены и начинки, как это принято у Xiaomi, или перед нами просто «дорогой престижный китайфон», как это практикуют Huawei и ASUS? Сравниваем новенькую модель с «одноклассниками» и разбираемся, достойна ли она покупки.

Xiaomi Mi Mix 2 Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 5,99”, 2160x1080, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998, 8 ядер (4x Kryo 1,9 ГГц + 4x Kryo 2,45 ГГц) Графика Adreno 540 Оперативная память 6/8 ГБ Постоянная память 64/128/256 ГБ Связь 4G (LTE Cat.12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3400 мАч, несъемный Размеры 151,8x75,5x7,7 мм Масса 185 г Цена на момент публикации Цены в Китае: 6/64 ГБ — ~29 тысяч рублей 6/128 ГБ — ~32 тысячи рублей 6/256 ГБ — ~35 тысяч рублей 8/128 ГБ (цельнокерамический) — ~42 тысячи рублей

Красиво и удобно, уже без максимализма

Самая деликатная деталь в безрамочном Mi Mix 2 — это то, что крохотные (1, быть может 1,5 мм) рамки в нём всё же есть. На официальных фотографиях дисплей растянут по самые боковые панели, а сверху оставили едва заметную полоску. А на самом деле отступы справа и слева здесь такие же, как в LG G6, например. То есть, крохотные, но достаточные для того, чтобы подушечки пальцев на руке не касались краев, если вы крепко сожмёте мобильник в руке. Но в своей эргономике Mi Mix 2 всё же не похож на конкурентов.



Рамки вокруг экрана есть, хоть и крохотные

В вопросе «право-левобережной безрамочности» самым радикальным флагманом остался Galaxy S8 — в нём экран не просто прикрывает «личико» смартфона, а захлестывается на боковые панели вместе с изогнутым защитным стеклом. Из-за этого Samsung приходится удерживать, как тонкую мыльницу или губку. Мобильник лежит на кисти плашмя, и, чтобы он не «уехал» со своим скользким стеклом вниз, крышку чуть изогнули — смартфон можно «приобнять» и уцепиться за тонкий стык между дисплеем и задней панелью.



Обрезанные рамки и ничего лишнего, даже камера еле поместилась

LG G6 — это «рельса там, рельса здесь», то есть, толстый-толстый слой шоколада алюминия, края которого чуть выступают над дисплеем и задней крышкой. Задняя крышка чуть изогнута у самых краёв, чтобы смартфон не «прилипал» к столу без зазора и его можно было поднять.



Красивый сзади Mi Mix 2 легко спутать с предшественником

Mi Mix не похож ни на одного из «корейцев». Задняя крышка изогнута у самого-самого края, не эргономики ради, а чтобы красиво стыковаться с пухлыми боковыми панелями — за них удобно хвататься, в отличи от того, что осталось от боковин в Galaxy S8, при этом они не гранёные и не выглядят, как велосипедный хомут вокруг корпуса. Подобным образом устроен корпус ZenFone 3, и такие дизайнерские выкрутасы не лучшим образом сказываются на ширине корпусе. Такая же картина была в ASUS, и вот теперь в Mi Mix 2 — с дисплеем в 5,99 дюймов он шире (75,5 мм) не только в сравнении с 5,7-дюймовым LG G6 (71,9 мм), но и сопоставимо с Samsung Galaxy S8+, у которого ширина составляет всего 73,4 мм при 6,2 дюймах экрана. Но металл на боковых гранях классный, с прочной краской, не скользкий и почти всегда холодный.



Mi Mix 2 тонкий, но из-за пухлых боковых граней это малозаметно

А где хвалёная компактность? А компактность, как пишут это наречие безграмотные олухи, «на лицо». Точнее, на лице — лицевой части корпуса. Верхняя рамка, пусть она и меньше, чем на официальном фото, супер-тонкая — тоньше, чем в любом смартфоне конкурентов. А нижняя рамка здесь такая же по размеру, как в G6, с той разницей, что в LG она занята надписью «я, понимаешь, ЭлДжи!», а Xiaomi вместили в неё фронтальную камеру и некоторые датчики. Ювелирная работа! Инженеры компании рассказывают, что в корпусе стоит одна из самых миниатюрных «фронталок» среди всех новых смартфонов. И при этом, говорят, достаточно качественная. И 95% пространства на лицевой панели занятно экраном, как докладывают представители компании. В премиум-версиях Mi Mix 2 корпус состоит и вовсе из цельного куска керамики, где дисплей выглядит единственной не-монолитной деталью в «памятнике нерукотворном». Необычные ощущения, как и сочетание белоснежного корпуса с рамкой дисплея, о которой шла речь выше. Сложно сказать, нравится мне такой дизайн, или нет.



Дисплей со скругленными углами в белом корпусе — китайская экзотика



Тыловая панель белого Xiaomi Mi Mix 2 Pro

Об экране: скругленный по краям, заурядный по чёткости (на 6 дюймов не грех и Quad HD влепить!) и, с виду, очень правильно настроенный в плане цветопередачи. Отрегулировать можно и цветовой баланс (добавить в экран желтоватые/синеватые оттенки, если хочется), и динамическое вмешательство контрастности. Кстати, в «динамике» экран заметно более яркий, чем у LG G6 — в заявленные 550 кд/м2 яркости при 1500:1 контрастности верится легко. И это даже честное сравнение, потому что в LG заявленные показатели тоже выводятся с софтовыми «улучшайзерами», а вот у Samsung Galaxy S8 дисплей круче по всем показателям «от природы», и ничего с этим не поделаешь.



Xiaomi Mi Mix 2 в сравнении с Mi 6

Всё, что Xiaomi не вместили в корпус, они кроют фразой «а мы и не собирались!». Разъём для наушников — «переходник с USB-C на 3,5 мм в комплекте. А вообще, покупайте нашу фирменную гарнитуру и слушайте цифровой звук!». Слот для карты памяти — «да какой ещё слот? У нас тут минимум 128 Гбайт на борту!». Двойную тыловую камеру и водозащиту, наверное, тоже намеренно не внедрили? Почему тогда сдвоенные камеры смотрят на нас и из дешёвого Mi A1, и из флагманского Mi 6?



Разговорный динамик Xiaomi Mi Mix 2

Как и все новомодные стеклянные мобильники, Mi Mix 2 маркий, но держать его в руке очень удобно — керамическая задняя крышка сопротивляется скольжению, как свежевымытая посуда в Вилларибо и Виллабаджо, клавиши удобные, вес солидный, но привыкнуть можно. Это не только огромный шаг вперёд в сравнении с «квадратно-гнездовым» Mi Mix первого поколения, но и «золотая середина» из всех безрамочных смартфонов по эргономике и заполнению экраном передней панели.

Камеры стали лучше, но они совсем не флагманские

Никому нельзя верить. И речь не только о людях, но и табличках в характеристиках. Сейчас будет немного малопонятных цифр, но я хочу, чтобы господа-энтузиасты прониклись драмой. Итак, что бы вы сказали о камере на базе сенсора Sony IMX386 при 12 Мп (как в Xiaomi Mi 6), с оптической стабилизацией, светосилой f/2.0 при размере пикселя 1,25 мкм? Звучит, как минимум, не хуже, чем характеристики камеры в Samsung Galaxy S6, Huawei P10 или Sony Xperia XZ, но это то самый случай, когда цифры не говорят о камере ничего.

Сенсор крутой? Как в Mi 6? А вы в курсе, что такой же сенсор стоит в «дешманских» Meizu MX6 и Xiaomi Mi Max 2? Светосила хороша? Но в современных флагманах она всегда круче — f/1.7 в Samsung Galaxy S7 (чем меньше — тем лучше смартфон видит вечером и ночью) или f/1.8 в LG G6. Это камеры, которые действуют в одиночку как чёртов Hitman и хорошо снимают фото. А с двойными камерами принцип иной: «без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями — много!». Поэтому смешные по отдельности две камеры по f/2.2 в Huawei P10 творят чудеса.

В Mi Mix 2 камера чудес не творит. Днём она выставляет правильную цветопередачу и с уровнем резкости тоже всё в порядке (можете начинать считать волосы в шевелюре китайского блогера), но цифрового шума даже в летний день с тени будет многовато. Это такой ясный намёк, что оптика в тыловой камере явно не флагманская. Но оптический стабилизатор «рулит», поэтому фотографии действительно получаются чёткими даже при съёмке в движении.

Хочешь узнать, хороша ли камера в смартфоне — снимай на неё фото ночью. Потому что ночью недостатки камеры Mi Mix 2 разворачиваются в полный рост. Во-первых, нервный автофокус — она здесь, похоже, только фазовая и очень тупая. Вечером и ночью смартфон очень часто предпринимает попытки навести резкость — в съёмке фото это просто нервирует, а в съёмке видео портит всю видеозапись.

Во-вторых, явная беда со светочувствительностью. Выходишь на ночную улицу, а смартфон на ней видит всё гораздо темнее, чем оно есть на самом деле. Автоматика, правда, доблестно спасает ситуацию почти всегда — с задачей сделать «ну, хоть какой-нибудь, пусть даже не очень чёткий» снимок справляется, если в кадре есть хотя бы небольшой источник света. Потому что чуть задирает уровень выдержки и очень сильно задирает уровень ISO. В бюджетных Redmi, где камера ведёт себя так же, это приводит «исступлению» алгоритмов видеосъёмки — смартфон реагирует на команды, как «пьяный». А в Mi Mix 2 алгоритмы спасают ситуацию и в большинстве случаев выдают «шершавую» в деталях, но разборчивую в целом картинку. То есть, в нормально освещенных помещениях с такой помощью снимки получаются сносными, и торговые центры с яркими витринами запечатлеть тоже удастся без ругани.

Ругань начнётся, если вам выпадет снимать что-либо в сумерках или в пасмурную погоду, а крупных источников света, за которые смартфон мог бы «зацепиться», в кадре не будет. Вот тогда вы познаете, насколько подслеповатая и ограниченная камера стоит в безрамочном Xiaomi.

В авто-режиме смартфон будет просто выдавать чёрную-чёрную фотографию с некоторыми проблесками света. В ручном режиме у вас будут широкие возможности «натянуть» выдержку так, чтобы во время съёмки замереть и не дышать, но чтобы на фото было видно то, что вы хотели увидеть. В Xiaomi Mi Max 2 (лопатофон с камерой на базе этого же IMX386) такие трюки провернуть было нереально — камера начинала «слепнуть» гораздо раньше, а без оптической стабилизации ручные настройки давали либо такие же результаты, как авто-режим, либо совсем безнадёжные кадры.

Так вот — в Mi Mix 2 оптическая стабилизация позволяет объять необъятное и выжать из дешёвого, в общем-то, сенсора разборчивую чуть осветленную фотографию. Она будет бледной и не очень чёткой, но хотя бы так.

Только вот в том же LG G6 гораздо более качественное фото можно выжать без особых усилий, а самые «безмозглые» в плане алгоритмов съёмки смартфоны (Nokia 8, например) просто выдадут чуть более чёткую картинку в авто-режиме там, где Mi Mix 2 будет воевать с кровью и потом, ручными настройками и длинной выдержкой за светлую картинку.

Разумеется, Mi Mix 2 снимает фото гораздо более качественно, чем Redmi. И даже лучше, чем Mi Max 2 с камерой на базе этого же сенсора. Но любой флагман 2017 года, будь то Huawei P10, LG G6, OnePlus 5, Samsung Galaxy S8 или даже Xiaomi Mi 6 снимают на две головы более качественно. А наш герой способен тягаться только с моделями среднего класса (Samsung Galaxy A7 2017, ASUS ZenFone 3, Nokia 6), причём тот же дешёвый констуктивно Huawei Nova 2 по исполнению тыловой камеры выглядит заметно круче.

Зато фронтальная камера в Mi Mix 2 неплохая — поразительно, как такой крохотный сенсор умудряется выдавать зачастую более качественные снимки, чем «фронталка» в LG G6! iPhone 7 или Samsung Galaxy S8 снимают гораздо более чёткие автопортреты, но все неспециализированные смартфоны Mi Mix 2 не расстраивает какими-либо серьёзными огрехами съёмки. Бывает и хуже, намного хуже.

Очень мощный процессор, очень много памяти

Любил, люблю и буду любить Xiaomi за максимально быстрые процессоры по минимальной цене. Mi Mix 2 тоже понравится всем «гонщикам» — очень мощный и быстрый смартфон! Флагманский процессор Snapdragon 835 и сам по себе интересен, а в паре с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти Mi Mix становится самым крутым безрамочным смартфоном. Да, по процессорной и графической части Exynos 8895 в Samsung Galaxy S8 чуть быстрее. Но в Samsung никто не озаботился тем, хватит ли 4 Гбайт ОЗУ на флагманскую многозадачность в 2019-2020 гг. А Xiaomi этим озаботились, и поэтому Mi Mix 2 выглядит самым толковым смартфоном для покупки на долгие годы эксплуатации (главное, не разбейте дорогой и дефицитный экран!).

Результаты Xiaomi Mi Mix 2 в Antutu Benchmark 6

Операционная система Android 7.1 с оболочкой MIUI 9 просто «летает», Mi Mix 2 становится едва тёплым даже в серьёзных нагрузках (теплеет сектор чуть выше тыловой камеры). Не самый свежий Android, но самая свежая фирменная «переделка» система в стиле Xiaomi. Рассказывать в отдельности о каждой функции MIUI смысла нет, тем более, что она фигурирует почти в таком же виде в прежних моделях Xiaomi.

MIUI 9 (Android 7) в Xiaomi Mi Mix 2

Как у Mi Mix 2 будут обстоять дела с автономностью — вопрос открытый. Сейчас 3400 мАч на 6 дюймов IPS-дисплея и флагманский процессор не впечатляют. Хотя LG G6 с устаревшим процессором и 3300 мАч на 5,7 дюймов держится до вечера, а ведь в Xiaomi оболочка гораздо интенсивнее «душит» фоновую активность — не ждите полтора дня автономности, но с утра до вечера потенциала Mi Mix 2 будет достаточно.

Когда новое всё, но ничего нового

Найдите мне хотя бы одну деталь, которая перекочевала из первого поколения Mi Mix во второе без изменений? Даже пьезодинамик — и тот спроектировали с нуля, теперь он стал гораздо громче. Дисплей новый и теперь гораздо более практичный, корпус новый, камеры новые, аккумулятор тоже изменился.

Но спросите меня, чем концептуально отличается второй Mi Mix от первого — и я смогу ответить лишь «дисплеем, да и всё». Потому что, вопреки разработке с нуля, Mi Mix 2 по-прежнему остаётся крупногабаритным носителем хорошего дисплея, экстремально мощной начинки, стеклянного «гламурного» корпуса и нескромной цены.

Забыли, что ли, как за первый Mix в Китае просили всё те же 30 тысяч рублей в российском эквиваленте? И что версия 6/256 стоила 34 тысячи, тоже забыли? Тогда спускайтесь с небес на землю, потому что даже сегодня Mi Mix стоит от 27 тысяч рублей. И его покупают.

Правда, первое поколение Mi Mix приобретали за то, что аналогов ему не было — старые смартфоны Sharp были маломощными и не было в них «глобальной» прошивки, а новых настолько же безрамочных смартфонов ещё никто не производил.

А теперь производят, и за всё те же 30 тысяч на «сером» рынке есть LG G6 с более чётким (но менее ярким) дисплеем, более качественным звуком в наушниках, слотом для карты памяти, водозащитой и намного более крутыми тыловыми камерами. Да, в сравнении с Xiaomi он не настолько безрамочный и вообще «тормоз» из-за старого процессора и плохой оптимизации. Но это настоящий корейский смартфон по цене китайского бренда, который славится техникой категории «дешевле с такими характеристиками не бывает!».

Samsung позаботился о том, чтобы покупатели Galaxy S8 за рубежом немного страдали, поэтому корейский флагман придётся долго и сложно «отвязывать» от европейских сим-карт. Пока не наговорите на европейском S8 пять минут с европейской SIM — ловить российские сотовые сети не начнёт. Или нужно будет немного унизиться и выпрашивать код разблокировки у представительства той страны, где этот смартфон должен был попасть в руки хозяину.

После этого можно будет вкусить не самый крутой (Samsung приберёг новую камеру для Note 8) Самсунг современности, но один из самых крутых. И здесь Xiaomi может противопоставить дизайн, производительность да ремонтопригодность, но многие люди выберут крутую камеру, водозащиту, разъём для microSD и качество дисплея. Как видите, в случае с Mi Mix Сяоми превращается из производителя «небывало дешёвых крутых смартонов» в одного из создателей безрамочных флагманов 2017 года, со своими преимуществами и недостатками. На «сером» рынке Mi Mix 2 привлечёт «старую гвардию» фанатов — любителей запаса мощности на пару лет вперёд, противников AMOLED, проблемной «прошивабельности» новых Samsung и тех, кто привык к функциональности оболочки MIUI. В России всё зависит от аппетитов местного представительства, но, если планы Samsung сбудутся, и он выкатит в январе Galaxy S9, а S8 пустит в «свободное ценовое плавание», Xiaomi придётся с большим трудом противостоять конкуренту, критика которого сводилась к аргументам «намного дороже, но не особо лучше!».