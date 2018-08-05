Xiaomi: «Сейчас не время бороться с наценкой на смартфоны в сотовых салонах»

Евгений Харитонов, 

В день выхода Mi 8 и Redmi 6A на российском рынке Xiaomi удивили всех и выкатили цены, которые могут конкурировать не только с официальной розницей, но и с китайскими перекупщиками. Мы узнали у представителя компании, стоит ли нам ждать выравнивания российских цен с ценами на Aliexpress, и зачем Xiaomi наплодила много одинаковых смартфонов с минимальными отличиями.

Мы задали вопросы Томми Лиу (Tommy Liu), главе российского представительства Xiaomi, генеральному менеджеру компании по России и СНГ.

Tommy Liu
Tommy Liu

Российский филиал в последнее время настолько решительно снижает цены, что ходят слухи, будто Xiaomi собирается прекратить сотрудничать с федеральной розницей (Связной, М.Видео и т.п. – прим. ред) и продавать смартфоны только в фирменном магазине, чтобы сделать их ещё дешевле. Правда ли это?

Борьба за низкие цены вопреки всему, из светлых побуждений – это всегда очень похвально, но бизнес так не делается. Бизнес учитывает специфику рынка.

В России подобные манёвры невозможны по многим причинам. Xiaomi пришла в РФ официально относительно недавно, да и наша команда пока небольшая, чтобы пытаться объять необъятное – ещё полгода назад в российском представительстве трудилось всего 6 человек и у каждого был огромный фронт работ. И принцип «ещё наберём» здесь тоже не работает – те компании, которые халатно подходили к выбору кадров, либо при смерти, либо находятся на пути к закрытию.

Xiaomi и другие лучшие недорогие смартфоны месяца

У нас другой подход – мы жаждем расширения и считаем, что чем больше сетевых магазинов будут продавать официальные Xiaomi, тем лучше. Тем более что сейчас у нас очень хорошие отношения с российской федеральной розницей – ритейлеры радуются стабильному спросу на Redmi и Mi-серию, а мы довольны тем, что покупатели, которые не покупают смартфоны онлайн (таких в России большинство), получают возможность познакомиться с нашими смартфонами и узнать, насколько они качественные. Всего этого не было бы, если бы мы продавали смартфоны только в официальном интернет-магазине, поэтому сейчас не время делать резкие движения.

Без помощи консультантов продавать смартфоны в России затруднительно, считают Xiaomi
Без помощи консультантов продавать смартфоны в России затруднительно, считают Xiaomi

Но снижать цены до небывалого уровня мы всё же будем: некоторые модели окажутся у российского представительства «на особом контроле», мы будем продавать их только в фирменном магазине или Tmall. Продавать по таким ценам, которые были бы невозможны, если бы мы реализовали эти модели в продажу у «сетевиков».

Чтобы чувствовать себя уверенно на российском рынке и устанавливать свои правила игры для всех, нам нужна очень большая рыночная доля. А до тех пор для её роста, знаете ли, все средства хороши – любая поддержка и все доступные способы продвижения.

Почему Xiaomi начала выпускать настолько много почти одинаковых моделей. Например, в чём суть существования пластикового сэлфифона с HD-экраном, Redmi S2, если полгода назад вышел пластиковый селфифон Redmi Note 5A Prime с почти такими же характеристиками?

Обзор Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Во-первых, Redmi S2 более современный и технически совершенный – в нём есть и дисплей 18:9, и дизайн в духе других современных Xiaomi, и более мощный процессор. Во-вторых, цены на эти модели тоже отличаются – не радикально, но, когда мы говорим о бюджетных мобильниках, даже смартфоны с разницей в 2-3 тысячи рублей найдут разных покупателей.

Модель

Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Xiaomi Redmi S2

Дисплей

1280x720, 5.5”, 16:9

1440x720, 5.99”, 18:9

Камеры

Тыловая: 13 Мп, диафрагма f/2.2

Фронтальная: 16 Мп, диафрагма f/2.0

Тыловая: 12 Мп, диафрагма f/2.2

Тыловая дополнительная: 5 Мп,

Фронтальная: 16 Мп, диафрагма f/2.0

Аккумулятор

3080 мАч

3080 мАч

Процессор

Snapdragon 435, 8 ядер, 1.4 ГГц

Snapdragon 625, 8 ядер, 2 ГГц

Память

3/32 Гбайт, 4/64 Гбайт

3/32 Гбайт, 4/64 Гбайт

Цена (оф.розница)

от 12 тысяч рублей

от 14 тысяч рублей

Xiaomi Redmi Note 5A и Redmi S2
Xiaomi Redmi Note 5A и Redmi S2 

Обзор Xiaomi Redmi S2

В-третьих, это может быть не очевидным на первый взгляд, но у каждой нашей модели есть своё предназначение. Redmi S2 – изначально спроектированный «вокруг селфи» и для селфи недорогой камерафон. Redmi Note 5A – другой, это «максимальная» версия бюджетной модели. То, что они отчасти пересекаются между собой по характеристикам... что ж, это скорее плюс, чем минус. Потому что покупатели могут выбирать между классическим и новым дизайном, между экраном 18:9 или более привычным 16:9, или же «голосовать рублём» и предпочесть ту модель, которая окажется дешевле.

И, наконец, в-четвёртых, у каждой модели есть свой жизненный цикл. Redmi Note 5A вышел раньше и будет снят с конвейера раньше, а Redmi S2 – новинка, у которой ещё всё впереди.

Хорошо, а как тогда понимать почти одинаковые с технической точки зрения флагманы Xiaomi Mi Mix 2S и Mi 8, которые ещё и вышли почти одновременно? Например, зачем мне покупать Mi 8, если смартфон Xiaomi с таким же процессором, таким же аккумулятором и такой же тыловой камерой уже в продаже, да ещё и подешевел после выхода новых моделей?

Обзор Xiaomi Mi Mix 2S

Мы всегда говорили и будем говорить, что суть серии Mi Mix не в флагманских характеристиках, а в экспериментах. Если у Xiaomi появляется какая-нибудь идея, которую хочется опробовать «в бою», чтобы потом решить, будет ли она полезна в «номерных» флагманах Mi-серии, она сначала попадает в смартфоны Mix.

Xiaomi Mi Mix 2S – переиздание прошлогодней модели с полностью новой начинкой
Xiaomi Mi Mix 2S – переиздание прошлогодней модели с полностью новой начинкой

В Mi Mix 2S этим новшеством стала новая камера и новые алгоритмы съёмки, с которыми, как вы уже, наверное, знаете, смартфоны Xiaomi выбились в одни из лучших камерафонов, когда-либо созданных.

К тому же в Mi Mix у нас всегда развязаны руки в вопросах оформления – мы можем позволить себе выпустить экспериментальный смартфон в дизайне, который в новых моделях вам почти никто не предлагает. И, так уж сложилось, все эксперименты по уменьшению рамок до минимально возможных мы тоже ставим на смартфонах Mi Mix.

Номерной флагман Xiaomi Mi 8 заимствовал очень многое у Mi Mix 2s
Номерной флагман Xiaomi Mi 8 заимствовал очень многое у Mi Mix 2s

Обзор Xiaomi Mi 8

В Mi 8 мы экспериментировали меньше и включили в характеристики то, что гарантированно «взлетит». Поэтому в нём модный, по меркам 2018 года, дизайн, поэтому в нём стандартный для современных флагманов OLED-дисплей, а не IPS, как это было в Mi Mix 2S. И «изюминка» – сверхчувствительный модуль GPS, который настолько точен, что позволяет водить вслепую (но лучше не повторяйте такой экстрим в повседневной жизни).

Почему Xiaomi больше не выпускает по два флагмана Mi-серии в двух размерах? Ведь была же у вас замечательная пара из Mi5s и Mi5S Plus, да и конкуренты, как видите, от такой концепции не отказываются (iPhone 8 и iPhone 8 Plus/Galaxy S9 и Galaxy S9+, Huawei P20/P20 Pro).

Что тут сказать, времена меняются. С дисплеями 18:9 и 19:9 практически все смартфоны получили большие экраны, и практика показывает, что более крупные модели при равных характеристиках становятся более популярными.

Но это при равных характеристиках. А на деле, как вы могли заметить у конкурентов, компактные варианты флагманов всегда ущемлены и по автономности, и по количеству/качеству камер, как минимум. Мы пока не видим причин подкармливать странную логику «меньше экран – хуже смартфон», которую сегодня считают чем-то самим собой разумеющимся.

Xiaomi Mi 6 стал последним компактным флагманом Xiaomi
Xiaomi Mi 6 стал последним компактным флагманом Xiaomi

При этом у нас есть относительно компактный (5.84” при пропорциях 18.7:9) смартфон, который даже меньше, чем самые поджарые модели с 5.5 дюймами 16:9 – это Mi 8 SE. Но он построен по совершенно другому принципу – в нём мы воплотили наше понимание максимально доступного смартфона, который бы при этом был достоин титула «флагман» в 2018 году.

Кстати, очень жаль, что Mi 8 SE не приехал в Россию. Стоит ли его вообще ожидать?

Он много куда не приехал, потому что сейчас мы продаём его только в Китае. Честно говоря, мы хотим сначала провести «обкатку» самой концепции радикального антикризисного флагмана на домашнем рынке и китайских покупателях, чтобы понять, насколько она востребована. Вы, возможно, удивитесь, но многие ценители марки уже не представляют себе, как может существовать недорогой Xiaomi с аккумулятором менее 4000 мАч, и так далее.

Недорогой флагман Xiaomi Mi 8 SE вряд ли приедет в Россию
Недорогой флагман Xiaomi Mi 8 SE вряд ли приедет в Россию

К тому же для выхода на зарубежные рынки нам сначала нужно сделать производство Mi 8 SE более массовым в сравнении с тем, каким оно является сейчас. И вопрос цены тоже не стоит сбрасывать со счетов – мы удержали российскую цену на Mi 8 на минимально возможном уровне. Если с Mi 8 SE такую же ценовую политику повторить не удастся, разница между SE и «просто Mi 8» будет слишком мала, чтобы покупатели предпочли младшую модель…

…И, надо полагать, вы не хотите создавать внутреннюю конкуренцию для Mi A2, который в старших версиях будет стоить почти столько же, сколько Mi 8 SE? Кстати, ради чего стоило переименовывать Mi6x и Redmi 6 Pro и лепить из них Mi A2/Mi A2 Lite для Европы и России? Мне кажется, оболочка MIUI уже давно доказала свою состоятельность, чтобы стесняться её наличия и городить модели с «чистым» Android.

Почему Mi A2 – лучший недорогой смартфон по качеству камер и мощности

С MIUI всё в порядке, но людям нужно разнообразие. У нас в Китае фирменная оболочка поверх Android – «джентльменский набор» любого уважающего себя производителя смартфонов. К тому же, как вы знаете, Google не работает в Китае, поэтому покупатели в Китае не следят за новшествами в исходных версиях Android, а производители надеются больше на свои силы и внедряют в оболочке функции зачастую раньше, чем они появляются в «чистой» версии системы. Но в Европе и России ситуация обстоит иначе.

Xiaomi Mi A2 и Xiaomi Mi6x отличаются только прошивкой
Xiaomi Mi A2 и Xiaomi Mi6x отличаются только прошивкой

Статистика продаж Mi A1 говорит о том, что люди истосковались по недорогим, качественным и быстрым камерафонам с системой Google в её исходном виде. Когда-то такие смартфоны выпускал сам Google, но теперь эту миссию переняли мы, и намерены продолжать в том же духе.

Хорошо. Mi6X и Mi A2 – хотя бы идеологически разные смартфоны. Но зачем было вносить путаницу в названия смартфонов на крупнейшем рынке (Индия - прим ред.), переименовывать Redmi 5 Plus в Redmi Note 5, а когда вышел настоящий Redmi Note 5, величать его «Redmi Note 5 Pro»? Ради чего была вся эта бурная деятельность?

Над маркетологами во всём мире принято посмеиваться, но поверьте мне – они не зря едят свой хлеб. Я не могу распространяться в деталях о «внутренней кухне» именования смартфонов для отдельных рынков, но для раскрутки Redmi 5 Plus его имя играло важную роль, и сейчас я могу лишь подтвердить, что это был правильный шаг для укрепления популярности на индийском рынке.

В итоге покупатели в интернет-магазинах наблюдают одинаковые версии Redmi Note 5, только одна из них почему-то «Pro», а вторая «не Pro».

Ну, почему же одинаковые – они как раз технически отличаются, пусть и не радикально. В индийском варианте Redmi Note 5 как минимум другие камеры и другие частоты беспроводной связи. И не важно, какой суффикс (Pro, Max, Ultra и др.) – важно, что смартфоны технически разные, и поэтому отличаются уже на уровне названия.

Чем ближе Индия, тем профессиональнее Redmi Note 5!
Чем ближе Индия, тем профессиональнее Redmi Note 5!

В конечно счёте, индийские Xiaomi – очень локальная история, такие экземпляры редко попадают в продажу за пределами Индии, а значит, и Redmi Note 5 Pro за пределами этого рынка малоизвестен. Не вижу причин волноваться о возможной путанице с выходом китайской и глобальной версий.

Автор
Евгений Харитонов
Теги
Xiaomi Xiaomi Mi 6 интервью Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi Mix 2s Xiaomi Redmi S2 Xiaomi Mi 8 SE

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