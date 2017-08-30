Samsung представила следующее поколение фитнес-гарнитуры Gear Icon X

Компания Samsung Electronics представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, следующее поколение фитнес-гарнитуры Gear Icon X.



Гарнитура Gear IconX (2018) поддерживает голосовой помощник Bixby Voice. Наушники оснащаются 4 ГБ памяти. Музыку можно слушать онлайн и оффлайн, скопировав песни со смартфона Samsung, с ПК, или же скачав треки через Bluetooth 4.2. Аккумуляторы на 82 мАч позволяют слушать музыку до 5 часов в режиме стриминга и до 7 часов в режиме соло. В футляр встроен аккумулятор на 340 мАч. Из сенсоров предусмотрен акселерометр, инфракрасный сенсор, емкостный датчик.

Гарнитура Gear IconX (2018) станет доступна в розовом, сером и черном цветовых вариантах по цене 229,99 евро.

Источник
Samsung
Теги
Samsung гарнитура IFA 2017

Комментарии

Материалы по теме

Acer представила гибридный планшет Switch 7 Black Edition без вентиляторов

30 августа

Samsung Galaxy Note 8 представлен официально

23 августа

Samsung выпускает сверхширокоформатный 49-дюймовый геймерский монитор

30 августа

Samsung выпускает «умную» гарнитуру Gear Circle

7 ноября 2014

Всё, что известно о Samsung Galaxy Note 8 накануне презентации

23 августа

Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей

29 августа
Из рубрикиАудио
Acer представила геймерские гарнитуру Predator Galea и мышь Cestus
Стартовали продажи портативной колонки Meizu A20 в России
Топ-менеджер Samsung подтвердил работу над смарт-колонкой

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 179
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29