Samsung представила следующее поколение фитнес-гарнитуры Gear Icon X

Компания Samsung Electronics представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, следующее поколение фитнес-гарнитуры Gear Icon X.







Гарнитура Gear IconX (2018) поддерживает голосовой помощник Bixby Voice. Наушники оснащаются 4 ГБ памяти. Музыку можно слушать онлайн и оффлайн, скопировав песни со смартфона Samsung, с ПК, или же скачав треки через Bluetooth 4.2. Аккумуляторы на 82 мАч позволяют слушать музыку до 5 часов в режиме стриминга и до 7 часов в режиме соло. В футляр встроен аккумулятор на 340 мАч. Из сенсоров предусмотрен акселерометр, инфракрасный сенсор, емкостный датчик.

Гарнитура Gear IconX (2018) станет доступна в розовом, сером и черном цветовых вариантах по цене 229,99 евро.