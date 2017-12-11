Смарт-колонка Google Home Max поступила в продажу

Компания Google начала продажи смарт-колонки Home Max, ориентированной на конкуренцию с HomePod от Apple. На данный момент она доступна в ограниченном количестве в США по цене 399 долларов США.


Google Home Max оснащается двумя 4,5-дюймовыми динамиками для нижних частот и двумя 0,7-дюймовыми твиттерами. Предусмотрены специальные сенсоры для лучшей настройки звука для данной комнаты. Поддерживается работа с голосовым помощником Google Assistant.

Размеры составляют 336,6 х 190 х 154,4 мм, вес — 5,3 кг. Поддерживаются Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) и Bluetooth 4.2, есть функции Chromecast и Chromecast Audio. Есть порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.

Источник
Engadget
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