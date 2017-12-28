LG представила свою первую смарт-колонку с Google Ассистентом

Компания LG Electronics представила к выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, свою первую смарт-колонку с голосовым помощником Google Assistant (Google Ассистент).


LG ThinQ позволяет, в том числе, управлять голосовыми командами «умной» бытовой техникой LG. Например, динамик можно настроить на включение устройства LG голосовой командой: «OK, Google, попроси LG включить очиститель воздуха».

Функция High Resolution Audio обеспечивает совместимость с файлами форматов высокого качества для воспроизведения звука, который был изначально записан в студии.

Источник
LG
Теги
LG Google Assistant смарт-колонка Google Ассистент CES 2018

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