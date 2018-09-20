Huawei выпустит наушники с подзарядкой от корпуса смартфона

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, поделился подробностями о готовящихся к выпуску беспроводных наушниках от компании Huawei.



Модель под названием Huawei Freebuds 2 Pro довольно сильно похожа на беспроводные наушники AirPod от компании Apple. Но у них есть одна изюминка. Дело в том, что зарядный футляр для наушников сам может подзаряжаться беспроводным образом, в том числе и от смартфона.


Такая возможность подзарядки наушников ожидается у флагманских смартфонов Mate 20. Кроме того, футляр можно заряжать по USB Type-C. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, время автономной работы от одной подзарядки составляет 15 часов. Поддерживается работа с голосовым помощником Google Assistant. Вес составляет 4,1 грамма.



Официальный анонс наушников Freebuds 2 Pro ожидается одновременно со смартфонами Huawei Mate 20 на мероприятии 16 октября 2018 года.

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