Назван сайт, который привел к блокировке Google

Российская версия Google была заблокирована из-за сайта зарубежной букмекерской конторы Fonbet (не путать с российской «Фонбет»), сообщили в ФНС (Федеральная Налоговая Служба). Ситуация, произошедшая в четверг 22 июня, связана с тем, что одна из страниц поисковой системы перенаправляла на запрещенный сайт accessfonbet.com, принадлежащий упомянутой выше конторе.

Директор по стратегическому развитию Bookmaker-Ratings.ru Алексей Ткачук прокомментировал ситуацию РБК: «Принимать ставки онлайн без лицензии РФ, юридического лица и серверов в РФ, членства в СРО и подключения к Центру учета переводов интерактивных ставок — нельзя. Но нет оснований блокировать Google за то, что из AdWords люди перенаправляются на сайт с запрещенной информацией. Это 100% ошибка сотрудника надзорного ведомства, добавившего в реестр страницу домена google.ru вместо зеркала офшорного онлайн-букмекера».

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора, Вадим Ампелонский, рассказал журанлистам о причинах временной блокировки Google на Территории России. Напомним, сегодня днем российские пользователи начали жаловаться на недоступность сайта google.ru.

Ампелонский сообщил следующее: "Мы внесли одну из страниц в .ru, действительно, в единый реестр, только с нее осуществлялся редирект, то есть перенаправление трафика на сайт с запрещенной информацией, это был сайт одной из букмекерских контор, который был заблокирован по требованию Федеральной налоговой службы".

Также он отметил, что ведомство связалось с Google, та выполнила требования закона и google.ru убрали из реестра запрещенных сайтов.