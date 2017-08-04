ФБР задержала компьютерщика, сумевшего найти ключ к WannaCry

Британец Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins), также известный, как MalwareTech, сумевший найти ключ к вирусу-вымогателю WannaCry в мае, был задержан ФБР в штате Невада (США). 

Сообщается, что Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе, куда компьютерщик приехал на конференцию хакеров. Задержание произошло по решению окружного суда штата Висконсин из-за подозрений в распространении вируса Kronos, который в 2014-2015 годах атаковал банковские карты. 

В мае этого года Хатчинс помог остановить эпидемию вируса WannaCry, поразившего тысячи компьютеров по всей планете. 

Напомним, что вирус WannaCry начал распространяться по системам под управлением операционной системы Windows в пятницу, 12 мая. Общее число зараженных компьютеров в итоге превысило 200 000 в 150 странах мира.  

Источник
Vice
Теги
вирус wannacry зловред

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