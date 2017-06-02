ASUS представила компактный хромбук-перевертыш Chromebook Flip C213NA

Компания ASUS представила ноутбук Chromebook Flip C213NA на базе операционной системы Chrome OS. Этот хромбук выполнен в трансформируемом форм-факторе, довольно прочен и ориентирован на образовательный рынок.


Модель ASUS Chromebook Flip C213NA оснащается 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1600 x 900 пикселей, способным откидываться на 360 градусов. В основе лежит процессор Intel Celeron N3350 Apollo Lake, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, есть два порта USB 3.0 Type-C и два USB 3.0 Type-A, слот для карточек microSD. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены.

Источник
liliputing.com
Теги
ноутбук ASUS CHROME OS хромбук

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