Новые MacBook и MacBook Pro признали непригодными для ремонта

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали обновленные 12-дюймовый MacBook и 13-дюймовый MacBook Pro с OLED-тачбаром. Напомним, они были представлены на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.





Оба ноутбука заработали минимальное количество баллов по десятибальной шкале ремонтопригодности, то есть один. Впрочем, прошлогодние версии MacBook и MacBook Pro получили такие же низкие оценки. Единица была поставлена за то, что процессор, оперативная память и твердотельный накопитель припаяны к материнской плате. Компоненты батареи также полностью и очень плотно приклеены к корпусу, существенно осложняя замену.





Из плюсов специалисты обнаружили, что в новом MacBook используется второе поколение клавиатуры с механизмом «бабочка», дебютировавшее в MacBook Pro 2016 года и сильно понравившееся пользователям.