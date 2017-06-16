Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017), пока не представленного официально.


В базе бенчмарка планшет проходит под модельным номером SM-T385. Для сравнения, Galaxy Tab A 8.0 имел маркировку SM-T350, логично предположить, что сейчас речь идет о его наследнике.

Судя по GFXBench, планшет оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 800 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Дебют Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) можно ожидать на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Источник
GFXBench
Теги
ANDROID планшет Samsung GFXBench

Комментарии

Материалы по теме

8-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab 4 вышел в России

20 октября 2014

IFA 2014: Samsung показала планшет повышенной прочности Galaxy Tab Active

4 сентября 2014

Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab 4 Nook

5 июня 2014

Samsung готовит линейку высококлассных планшетов Galaxy Tab S

6 мая 2014

Samsung готовит новый планшет, похожий на смартфон

24 апреля 2014

Samsung засветила 12-дюймовый планшет с разрешением 4K

9 июня 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Microsoft Surface Laptop и Pro доступны в международном масштабе
Razer обновила игровой ультрабук Blade Stealth
10,5-дюймовый iPad Pro получил двойку по ремонтопригодности

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31