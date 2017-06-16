Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017), пока не представленного официально.





В базе бенчмарка планшет проходит под модельным номером SM-T385. Для сравнения, Galaxy Tab A 8.0 имел маркировку SM-T350, логично предположить, что сейчас речь идет о его наследнике.

Судя по GFXBench, планшет оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 800 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Дебют Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) можно ожидать на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.