Samsung готовит защищенный планшет Galaxy Tab Active 2

Компания Samsung в настоящий момент работает над двумя вариантами защищенного планшета Galaxy Tab Active 2. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile.


Напомним, оригинальный Galaxy Tab Active вышел в 2014 году, он обладал техническими характеристиками начального уровня, защитой от пыли, воды и ударов.

Его наследниками станут версии с маркировками SM-T390 и SM-T395. Как ожидается, первая получит поддержку только Wi-Fi, а вторая — LTE и Wi-Fi. Планшет сначала станет доступен в Европе и Латинской Америке, затем возможен выход и в других регионах.

Источник
SamMobile
Теги
ANDROID планшет Samsung Samsung Galaxy Tab Active

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