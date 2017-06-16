Samsung готовит защищенный планшет Galaxy Tab Active 2

Компания Samsung в настоящий момент работает над двумя вариантами защищенного планшета Galaxy Tab Active 2. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile.





Напомним, оригинальный Galaxy Tab Active вышел в 2014 году, он обладал техническими характеристиками начального уровня, защитой от пыли, воды и ударов.

Его наследниками станут версии с маркировками SM-T390 и SM-T395. Как ожидается, первая получит поддержку только Wi-Fi, а вторая — LTE и Wi-Fi. Планшет сначала станет доступен в Европе и Латинской Америке, затем возможен выход и в других регионах.