Samsung Galaxy Tab A 9.7 скоро обновится до Android 7.0 Nougat

Планшет Samsung Galaxy Tab A 9.7, вышедший в 2015-ом году до сих пор работает на устаревшей операционной системе Android Lollipop, однако в скором времени гаджет обновится до Android 7.0 Nougat. Об этом говорит сертификация WiFi Alliance.

К сожалению, информации о том, когда ожидать обновления, нет. Впрочем, вряд ли придется ждать слишком долго.

Помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, прошивка должна добавить игровой Game Launcher, повысить производительность и освежить пользовательских интерфейс с улучшенными оповещениями и быстрым доступом к настройкам.

Источник
GSMArena
Теги
SAMSUNG GALAXY TAB планшеты

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