Планшет Huawei MediaPad M3 Lite с динамиками Harman Kardon появился в России

Компания Huawei сообщила о поступлении в продажу в России первой партии 8-дюймовой версии планшета MediaPad M3 Lite. Ранее в России вышла версия диагональю 10 дюймов. Модель относится к среднему уровню, но получила динамики Harman/Kardon.


Планшет оснащается 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1200 пикселей, сканером отпечатков пальцев и двумя камерами на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 и 3 ГБ оперативной и 16 ГБ или 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4800 мАч. Все версии идут с поддержкой LTE Cat 4 и Wi-Fi (802.11ac). Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

На данный момент стала доступна модификация 3 ГБ RAM + 32 ГБ ROM в сером или золотистом цвете по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей. Впоследствии также появится версия 3 ГБ RAM + 16 ГБ ROM в сером цвете за 17 990 рублей.

Источник
Huawei
Теги
ANDROID планшет Россия Huawei Huawei MediaPad M3 Lite

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