HP обновила бизнес-ноутбук EliteBook 1040

Компания HP представила бизнес-ноутбук EliteBook 1040 четвертого поколения. Обновленный EliteBook 1040 стал тоньше и легче прошлогодней модели, но при этом мощнее, благодаря поддержке процессоров вплоть до Intel Core i7-7820HQ седьмого поколения (архитектура Kaby Lake).

HP EliteBook 1040 G4 оснащается 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 1ТБ на твердотельном накопителе. Предусмотрена клавиатура с подсветкой, два порта USB 3.1 Type-A, два Thunderbolt 3/USB Type-C, HDMI 1.4, разъем для наушников и опциональный 4G LTE.

Заявленное время автономной работы достигает 18 часов для версий с двухведерным процессором и 15 часов для версий с четырехъядерным процессором. Толщина составляет 15,95 мм, а вес — 1,36 кг.

Ноутбук HP EliteBook 1040 G4 выйдет в продажу в сентябре по цене от 1379 долларов США.