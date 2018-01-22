Lenovo запускает линейку ноутбуков для школьников по цене от $189

Компания Lenovo аноснировала новую серию ноутбуков, ориентированную на образовательный сегмент. На данный момент в нее вошли бюджетная модель под названием Lenovo 100e по цене от 189 долларов США и трансформеры подороже, Lenovo 300e от 279 долларов и 500e.


Ноутбук Lenovo 100e оснащается 11,6-дюймовым дисплеем, процессором Intel Celeron N3350 (Apollo Lake). Заявленное время автономной работы достигает 10 часов.


Перевертыш Lenovo 300e будет доступен в двух конфигурациях. Одна базируется на процессоре Apollo Lake и операционной системе Windows, вторая — на MediaTek MTK8173C и Chrome OS. У первой время работы без подзарядки достигает 8 часов, у второй — 10 часов.

Про трансформер Lenovo 500e на данный момент известно следующее. Это хромбук с 11,6-дюймовым дисплеем, процессором Intel Celeron N3450 (Apollo Lake), до 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ на накопителе, 10 часами автономной работы.

Источник
Lenovo
Теги
ноутбук Microsoft WINDOWS LENOVO

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