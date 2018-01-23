Apple выпустит бюджетный MacBook на замену MacBook Air

Компания Apple планирует выпустить 13-дюймовый MacBook начального уровня во второй половине 2018 года. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.





Относительно недорогая модель MacBook с большой вероятностью придет на смену существующему 13-дюймовому MacBook Air, чья цена стартует от 999 долларов для США.

Изначально Apple планировала заменить MacBook Air ультрапортативной 12-дюймовой моделью MacBook с Retina-дисплеем, вышедшей в 2015 году. Однако продажи MacBook Air остались достаточно сильными, в большой степени, благодаря доступности этого ноутбука Apple. В 2016 году компания попыталась позиционировать 13-дюймовый MacBook Pro в версии без тачбара как жизнеспособную альтернативу MacBook Air, однако он стоит на 300 долларов дороже, что не может не сказываться при выборе.