Перевертыши Lenovo Yoga 730, 530 и 330 вышли в России

Компания Lenovo объявила о начале продаж в России ноутбуков-перевертышей Yoga 730 с диагоналями экранов 13,3 и 15,6 дюйма, 14-дюймового Yoga 530 и Yoga 330 с диагональю 11,6 дюйма.





По словам производителя, ноутбуки стали легче и тоньше своих предшественников, получили обновленный дизайн с более тонкими рамками экранов, усовершенствования в системах охлаждения, дополнительные скоростные порты Thunderbolt, сканеры отпечатков пальцев и технологию быстрой зарядки.





Yoga 730 оснащены металлическими корпусами толщиной 13,9 мм (13 дюймов) и 16,9 мм (15 дюймов). Они построены на базе четыреъядерных процессоров Intel Core 8-го поколения, опциональной графики NVIDIA GeForce GTX 1050 для 15-дюймовой модели, твердотельных накопителях объёмом до о 1 ТБ, IPS-дисплеев с разрешением до UHD. Опциональный стилус Lenovo Active Pen 2 различает 4096 степеней нажима. Поддерживаются голосовые помощники Alexa и Cortana.





Модель Yoga 530 имеет конфигурации как на основе Intel Core, так и AMD Ryzen. Кроме этого, ноутбуки Yoga 530 стали на 11% тоньше предшественников — всего 17,6 мм и при весе 1,6 кг.



Компактный Yoga 330 выполнен в алюминиевом корпусе, получил сенсорный дисплей с разрешением HD, базируется на процессорах Intel Pentium и Celeron и SSD ёмкостью до 256 ГБ.

13-дюймовый Yoga 730 способен работать без подзарядки до 11,5 часов, 15-дюймовый FHD — до 11 часов, а 11-дюймовый Yoga 330 — до 6 часов. Все они обладают технологиями быстрой или ускоренной зарядки. Например, батареи 13- и 14-дюймовых моделей заряжаются на 2 часа активной работы за 15 минут.



Ноутбуки Lenovo Yoga 330, 530, 730 доступны на российском рынке с апреля 2018 года по следующим рекомендованным розничным ценам:

Yoga 330 — от 17 000 рублей

Yoga 530 — 35 000 рублей

Yoga 730 — 70 000 рублей