Перевертыши Lenovo Yoga 730, 530 и 330 вышли в России

Компания Lenovo объявила о начале продаж в России ноутбуков-перевертышей Yoga 730 с диагоналями экранов 13,3 и 15,6 дюйма, 14-дюймового Yoga 530 и Yoga 330 с диагональю 11,6 дюйма.


По словам производителя, ноутбуки стали легче и тоньше своих предшественников, получили обновленный дизайн с более тонкими рамками экранов, усовершенствования в системах охлаждения, дополнительные скоростные порты Thunderbolt, сканеры отпечатков пальцев и технологию быстрой зарядки.


Yoga 730 оснащены металлическими корпусами толщиной 13,9 мм (13 дюймов) и 16,9 мм (15 дюймов). Они построены на базе четыреъядерных процессоров Intel Core 8-го поколения, опциональной графики NVIDIA GeForce GTX 1050 для 15-дюймовой модели, твердотельных накопителях объёмом до о 1 ТБ, IPS-дисплеев с разрешением до UHD. Опциональный стилус Lenovo Active Pen 2 различает 4096 степеней нажима. Поддерживаются голосовые помощники Alexa и Cortana.


Модель Yoga 530 имеет конфигурации как на основе Intel Core, так и AMD Ryzen. Кроме этого, ноутбуки Yoga 530 стали на 11% тоньше предшественников — всего 17,6 мм и при весе 1,6 кг.

Компактный Yoga 330 выполнен в алюминиевом корпусе, получил сенсорный дисплей с разрешением HD, базируется на процессорах Intel Pentium и Celeron и SSD ёмкостью до 256 ГБ.

13-дюймовый Yoga 730 способен работать без подзарядки до 11,5 часов, 15-дюймовый FHD — до 11 часов, а 11-дюймовый Yoga 330 — до 6 часов. Все они обладают технологиями быстрой или ускоренной зарядки. Например, батареи 13- и 14-дюймовых моделей заряжаются на 2 часа активной работы за 15 минут.

Ноутбуки Lenovo Yoga 330, 530, 730 доступны на российском рынке с апреля 2018 года по следующим рекомендованным розничным ценам:

  • Yoga 330 — от 17 000 рублей
  • Yoga 530 — 35 000 рублей
  • Yoga 730 — 70 000 рублей
Источник
Lenovo
Теги
Россия ноутбук LENOVO Lenovo Yoga 530 Lenovo Yoga 730

Комментарии

Материалы по теме

17-дюймовый ноутбук Lenovo Z70-80 вышел в продажу в России

10 марта 2015

Acer выпустила игровые ноутбуки Predator Helios 300 в России

19 сентября 2017

HP выпустила свой самый мощный игровой ноутбук в России

14 декабря 2017

Lenovo выпускает прочные хромбуки для школьников

27 февраля

Бизнес-ультрабук Lenovo ThinkPad X250 вышел в России

14 апреля 2015

Весь день без подзарядки: 5 самых долгоиграющих ноутбуков

24 июля 2017
Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Samsung представила ноутбуки Notebook 3 и 5
В России впервые запускают trade-in для iPad
Apple выпустила iOS 11.3 для избранных

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 193
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 61
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45