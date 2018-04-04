Apple выпустила первую бету macOS High Sierra 10.13.5

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления macOS High Sierra 10.13.5, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла спустя неделю после релиза macOS High Sierra 10.13.4, принёсшей поддержку внешней графики и бизнес-чат Business Chat.





macOS High Sierra beta 10.13.5 доступна для загрузки из Apple Developer Center разработчиками и через механизм обновления Mac App Store при установленном соответствующем профиле.

Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в macOS High Sierra 10.13.5, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет не слишком большое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.