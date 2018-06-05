Ноутбук ASUS ZenBook S отличается тонкостью, лёгкостью и прочностью

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания ASUS представила премиальный тонкий и лёгкий ноутбук ZenBook S (модельный номер UX391). По словам производителя, он способен выдерживать эксплуатацию в жёстких условиях и соответствует военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, устойчивости к влажности и перепадам температур.


Толщина ноутбука составляет 12,9 мм, а вес — 1 кг. При этом ZenBook S заключён в металлический корпус. Он оснащается 13,3-дюймовым, опционально сенсорным дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) или Full HD (1920 x 1080), процессорами Intel Core i7-8550U или i5-8250U восьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Заявленное время автономной работы достигает 13,5 часа.


ZenBook S получил три порта USB Type-C, два из них с поддержкой Thunderbolt 3. Также есть 3,5-мм разъём для наушников. В тачпад встроен сканер отпечатков пальцев. Клавиатура обладает подсветкой.

Продажи ASUS ZenBook S стартуют 11 июня 2018 года по цене от 1199 долларов США.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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ноутбук ASUS Computex 2018

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