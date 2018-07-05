Новые iPad и MacBook готовы к выпуску в России

Компания Apple сертифицировала для России пять новых планшетов и пять ноутбуков. Записи о них уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».





В базе ЕЭК присутствуют новые Mac с модельными номерами A1931, A1932, A1988, A1989 и A1990. Они описаны как портативные персональные компьютеры, следовательно, речь идёт о ноутбуках. Предположительно первые три относятся к обновлённому 12-дюймовом у MacBook и потенциальный замене MacBook Air, а последние три — обновлённым 13-дюймовым MacBook Pro с тачбаром и без, а также 15-дюймовом MacBook Pro.





Пять новых моделей iPad под номерами A1876, A2013, A1934, A1979, A2014 сложнее идентифицировать. Тем не менее, ожидается, что Apple выпустит ближе к концу года iPad Pro с тонкими рамками, ускоренным процессором, кастомной графикой Apple и камерой TrueDepth с поддержкой Face ID.