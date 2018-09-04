Безрамочный iPad Pro показался на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску в 2018 году планшета iPad Pro. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks. 

Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат функцию разблокировки по лицу Face ID.

На рендерах и видео показана 12,9-дюймовая модель iPad Pro. У неё тонкие рамки, нет домашней кнопки, но нет и выреза экрана. Камера TrueDepth для Face ID размещена в верхней кромке над экраном. Размеры планшета составляют 280,6 х 215 х 5,85 мм, толщина с учётом выступа камеры достигает 7,77 мм. Планшет лишился 3,5-мм разъёма для наушников, смарт-коннектор был перемещён для подключения к клавиатурам в вертикальном режиме.

Официальный дебют нового iPad Pro может состояться одновременно с iPhone на мероприятии Apple 12 сентября.

Источник
MySmartPrice
Теги
планшет Apple iPad iPad Pro

Комментарии

Материалы по теме

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple выпустила iOS 11.3 для избранных

29 марта

Apple выпустит 12,9-дюймовый iPad в 2015 году

27 августа 2014

Apple выпустит только обновленный iPad Air вместо iPad Pro и mini в 2014 году

17 февраля 2014

Apple готовит 12,9-дюймовый iPad к выпуску в начале следующего года

20 ноября 2013

Apple представила iOS 12

4 июня
Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C630 работает на Qualcomm Snapdragon 850
Перевёртыш Lenovo Yoga Book C930 получил экран E Ink вместо клавиатуры
Lenovo показала конкурента MacBook Pro

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 60
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49