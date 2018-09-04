Безрамочный iPad Pro показался на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску в 2018 году планшета iPad Pro. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат функцию разблокировки по лицу Face ID.

На рендерах и видео показана 12,9-дюймовая модель iPad Pro. У неё тонкие рамки, нет домашней кнопки, но нет и выреза экрана. Камера TrueDepth для Face ID размещена в верхней кромке над экраном. Размеры планшета составляют 280,6 х 215 х 5,85 мм, толщина с учётом выступа камеры достигает 7,77 мм. Планшет лишился 3,5-мм разъёма для наушников, смарт-коннектор был перемещён для подключения к клавиатурам в вертикальном режиме.

Официальный дебют нового iPad Pro может состояться одновременно с iPhone на мероприятии Apple 12 сентября.