LG и Lenovo объединились для выпуска планшета с гибким экраном

Мы уже не раз слышали слухи о подготовке к выпуску складных смартфонов с гибким дисплеем, а теперь стало известно о совместно разработке Lenovo и LG складного планшета. Об этом рассказал корейский ресурс ETNews.


По данным источника, Lenovo планирует выпустить складной планшет с 13-дюймовым дисплеем производства LG Display, изготовленным по технологии OLED. Теоретически, такой «планшет» можно использовать и как ноутбук в «полусогнутом» состоянии. В сложенном виде 13-дюймовый экран принимает вид 9-дюймового, но с соотношением сторон 4:3, а при 16:9 диагональ составит 8 дюймов.

Отмечается, что LG Display также планирует поставлять такие же гибкие 13-дюймовые панели компаниям Dell and LG Electronics.

Источник
ETNews
Теги
смартфон планшет LG LENOVO

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