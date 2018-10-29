Honor выпустит компактный планшет с водозащитой

Компания Huawei опубликовала в социальных сетях тизер о готовящемся к выпуску мобильном устройстве под названием Honor WaterPlay 8. Судя по всему, речь идёт об уменьшенной версии планшета Honor WaterPlay, представленного в прошлом году одновременно с Honor 7X.


В отличие от Honor WaterPlay, дисплей новинки получит не 10-дюймовую диагональ, а 8-дюймовую. Также постер говорит о двойной основной камере, что довольно редко встречается в планшетах, и защите от воды.

Как ожидается, это будет не слишком дорогая модель с довольно простыми характеристики. Также Honor WaterPlay 8 получит аккумулятор меньшей ёмкости по сравнению с предшественником.

Официальный дебют Honor WaterPlay 8 ожидается 31 октября, одновременно с анонсом флагманского смартфона-слайдера Honor Magic 2.

Источник
Honor
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ANDROID планшет Honor

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