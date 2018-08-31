ASUS на выставке IFA: безрамочные, тонкие и очень мощные ноутбуки

Накануне выставки электроники в Берлине ASUS порадовала тех, кто работает практически «на ходу». Другими словами, показала множество ноутбуков. Большинство из них нам удалось немножко пощупать.

ASUS ZenBook S



ASUS ZenBook S

Мы видели ASUS ZenBook S несколько месяцев назад на Computex, но к берлинской выставке производитель успел немного его «прокачать». К примеру, появившиеся еще год назад процессоры i5-8250U и i7-8550U были заменены на новое поколение, а именно на i5-8265U и i7-8565U. В теории это должно дать до 10% прироста производительности, хотя ASUS акцентирует внимание в этот раз на другом: по заявлению компании новинка будет работать до 20 часов от одного заряда батареи. Это на 6,5 часов больше, чем предшественник.



ASUS ZenBook S

Ноутбук имеет 13,3-дюймовый дисплей с разрешением от 1920x1080 до 4К, который может быть либо обычным, либо сенсорным. Как и вся линейка ZenBook, эта модель радует скромными размерами и весом: последний в зависимости от выбранного дисплея колеблется между 1 и 1,05 кг, а толщина ноутбука составляет всего 13 мм.



ASUS ZenBook S

Все порты у нового ASUS ZenBook S – USB Type-C, два из которых поддерживают скоростной интерфейс Thunderbolt 3. Современно и с запасом на будущее, но в настоящем не обойтись без переходника.

Оперативной памяти и места для хранения файлов предостаточно в любой комплектации: от 256 ГБ до терабайта на SSD и от 8 до 16 ГБ энергоэффективной памяти LPDDR3 2133 МГц.

ASUS ZenBook 13, ZenBook 14, ZenBook 15



ASUS ZenBook 13

А вот эти ноутбуки получили не только новые процессоры. К примеру, они практически лишились рамок вокруг дисплея. И не просто ради красоты или соревнования со смартфонами. Главный плюс – это позволило сделать новые ноутбуки намного компактнее предыдущих моделей. Но и выглядит красиво тоже, когда дисплей занимает сразу 95% площади крышки. Несмотря на такое нововведение, ASUS смогла оставить веб-камеру на её привычном месте (и не забыла напомнить, что у некоторых конкурентов она расположена совершенно неудачно). Также эта камера, по заявлению производителя, позволяет легко логиниться в Windows, причём даже при плохом освещении.



ASUS ZenBook 13

Второй особенностью стал «виртуальный» цифровой блок. Так как на клавиатуры ноутбуков с дисплеями меньше 15,6 он банально не помещается, то обычно приходится пользоваться верхним рядом цифр. Но в ZenBook 13 и ZenBook 14 теперь есть сенсорный цифровой блок, который расположен прямо на тачпаде. До активации его не видно, а когда он включен – то на кликпаде подсвечиваются цифры и сетка, которых их разделяет визуально. Поэтому, если вы часто имеете дело с тем же Microsoft Excel, работа станет чуть быстрее и комфортнее.



ASUS ZenBook 14

Само собой, уменьшение рамок потребовало от производителя сделать весь корпус ноутбуков меньше, но комплектующие там всё еще что надо. Но обо всём по порядку. ZenBook 13, ZenBook 14 и ZenBook 15 имеют дисплеи соответствующих диагоналей – 13.3, 14 и 15.6 дюймов – и разрешение вплоть до 4К у «пятнашки» и до Full HD у остальных моделей. Все они без исключения получат один из совершенно новых процессоров Intel - i5-8265U или i7-8565U в зависимости от конфигурации. У каждой из моделей есть по встроенной видеокарте: 13 и 14 получили по MX150 с 2 ГБ GDDR5, а 15-дюймовый ноутбук – уже более серьёзный видеочип, а именно GeForce GTX 1050 Max-Q c 2/4 ГБ GDDR5. Плюс у каждого есть от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и SSD ёмкостью от 256 до 1024 гигабайт.



ASUS ZenBook 15

Что любопытно, 13 и 14-дюймовая версии весят одинаково – от 1.1 до 1.2 кг, а вот «пятнашка» уже чуть побольше – до 1.7 кг. Наконец, все три модели имеют схожее решение – открываясь, крышка ноутбука немного приподнимает его заднюю часть над поверхностью. Это, во-первых, позволяет ноутбуку лучше охлаждать внутренне компоненты, во-вторых, так удобнее набирать текст, в-третьих, это положительно влияет на звучание встроенных динамиков, если верить официальному пресс-релизу. Цены и сроки выхода пока остались в тайне.



ASUS ZenBook 15

ASUS ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15

Многое из перечисленного выше также верно и для двух новых «перевёртышей» - ноутбуков-трансформеров ASUS ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15. К примеру, они тоже понравятся вам уже хотя бы очень тонкими рамками дисплея. 13-шка также имеет сенсорный цифровой блок на кликпаде, который включается по нажатию на соответствующую иконку в правом верхнем углу сенсорной поверхности.



ASUS ZenBook Flip 15

Они, как и положено трансформерам, умеют превращаться в планшет, а их крышка вращается на 360-градусов. Однако они также сделаны так, что приподнимаются над столом для лучшего охлаждения и более удобного набора текста. Надо заметить, что возможность превращаться из ноутбука в планшет и обратно сделала эти ноутбуки на сотню-другую грамм тяжелее, чем обычные классические «зенбуки».



ASUS ZenBook Flip 15

Если вы думаете, что такие трансформеры созданы только для того, чтобы листать странички в интернете, то это совершенно не так. Обе модели оснащены четырёхядерными процессорами Intel поколения Whiskey Lake, а также имеют до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом от 256 до 512 ГБ. 15,6-дюймовая модель также может нести на борту 2-терабайтный жёсткий диск. 13-дюймовая модель оснащается интегрированной графикой Intel HD Graphics 620, а 15-ти дюймовая – видеокартой игрового уровня GeForce GTX 1050 Max-Q.



ASUS ZenBook Flip 15

Разрешение экрана 13-шки – 1920x1080 точек, а вот у 15-шки экран может быть как Full HD, так и 4K, а также в одной из модификаций идёт дисплей, который имеет сертификат Pantone.

ASUS ZenBook Pro 14



ASUS ZenBook Pro 14

Наконец, обновился один из ноутбуков с ScreenPad, которые были представлены ранее в этом году на Computex - ASUS ZenBook Pro 14. Главная его особенность – встроенный в тачпад сенсорный экран. Идея очень интересная и уж точно имеющая не меньший, а, скорее, даже больший потенциал, чем Touch Bar на макбуках. Для этого небольшого, но полноценного экрана есть свои приложения, также им можно пользоваться как будто у вас второй внешний дисплей. То есть, вы можете выводить на него второй рабочий стол и переместить на него, например, окно с YouTube или с постоянно открытым мессенджером.



ASUS ZenBook Pro 14

Что касается характеристик, то ASUS ZenBook Pro 14 во многом имеет тоже «железо», что и вышеперечисленные модели – новейшие 4-ядерные чипы Intel Whiskey Lake, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти, видеокарты GeForce GTX 1050 Max-Q (как с 2, так и с 4 ГБ видеопамяти), а также SSD накопитель от скромных 128 ГБ до 1 ТБ. Дисплей с разрешением вплоть до Full HD, но с сертификатом Pantone.



ASUS ZenBook Pro 14

Несмотря на наличие дискретной графики, новинка весит всего 1.6 кг и по толщине всего 1.8 мм. Среди портов есть практически всё, от классики в виде USB 2.0, до USB 3.0 c таким же форм-фактором и новенького USB Type-C, также есть отдельный порт HDMI. Аккумулятор у ASUS ZenBook Pro 14 сразу на 70 Вт*ч, так что, если только не играть в игры, ноутбука должно хватить на много часов автономной работы.

Единственная проблема со всеми этими новинками – неизвестно, когда они выйдут в продажу и по каким ценам.