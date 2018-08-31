ASUS на выставке IFA: безрамочные, тонкие и очень мощные ноутбуки
Накануне выставки электроники в Берлине ASUS порадовала тех, кто работает практически «на ходу». Другими словами, показала множество ноутбуков. Большинство из них нам удалось немножко пощупать.
ASUS ZenBook S
Мы видели ASUS ZenBook S несколько месяцев назад на Computex, но к берлинской выставке производитель успел немного его «прокачать». К примеру, появившиеся еще год назад процессоры i5-8250U и i7-8550U были заменены на новое поколение, а именно на i5-8265U и i7-8565U. В теории это должно дать до 10% прироста производительности, хотя ASUS акцентирует внимание в этот раз на другом: по заявлению компании новинка будет работать до 20 часов от одного заряда батареи. Это на 6,5 часов больше, чем предшественник.
Ноутбук имеет 13,3-дюймовый дисплей с разрешением от 1920x1080 до 4К, который может быть либо обычным, либо сенсорным. Как и вся линейка ZenBook, эта модель радует скромными размерами и весом: последний в зависимости от выбранного дисплея колеблется между 1 и 1,05 кг, а толщина ноутбука составляет всего 13 мм.
Все порты у нового ASUS ZenBook S – USB Type-C, два из которых поддерживают скоростной интерфейс Thunderbolt 3. Современно и с запасом на будущее, но в настоящем не обойтись без переходника.
Оперативной памяти и места для хранения файлов предостаточно в любой комплектации: от 256 ГБ до терабайта на SSD и от 8 до 16 ГБ энергоэффективной памяти LPDDR3 2133 МГц.
ASUS ZenBook 13, ZenBook 14, ZenBook 15
А вот эти ноутбуки получили не только новые процессоры. К примеру, они практически лишились рамок вокруг дисплея. И не просто ради красоты или соревнования со смартфонами. Главный плюс – это позволило сделать новые ноутбуки намного компактнее предыдущих моделей. Но и выглядит красиво тоже, когда дисплей занимает сразу 95% площади крышки. Несмотря на такое нововведение, ASUS смогла оставить веб-камеру на её привычном месте (и не забыла напомнить, что у некоторых конкурентов она расположена совершенно неудачно). Также эта камера, по заявлению производителя, позволяет легко логиниться в Windows, причём даже при плохом освещении.
Второй особенностью стал «виртуальный» цифровой блок. Так как на клавиатуры ноутбуков с дисплеями меньше 15,6 он банально не помещается, то обычно приходится пользоваться верхним рядом цифр. Но в ZenBook 13 и ZenBook 14 теперь есть сенсорный цифровой блок, который расположен прямо на тачпаде. До активации его не видно, а когда он включен – то на кликпаде подсвечиваются цифры и сетка, которых их разделяет визуально. Поэтому, если вы часто имеете дело с тем же Microsoft Excel, работа станет чуть быстрее и комфортнее.
Само собой, уменьшение рамок потребовало от производителя сделать весь корпус ноутбуков меньше, но комплектующие там всё еще что надо. Но обо всём по порядку. ZenBook 13, ZenBook 14 и ZenBook 15 имеют дисплеи соответствующих диагоналей – 13.3, 14 и 15.6 дюймов – и разрешение вплоть до 4К у «пятнашки» и до Full HD у остальных моделей. Все они без исключения получат один из совершенно новых процессоров Intel - i5-8265U или i7-8565U в зависимости от конфигурации. У каждой из моделей есть по встроенной видеокарте: 13 и 14 получили по MX150 с 2 ГБ GDDR5, а 15-дюймовый ноутбук – уже более серьёзный видеочип, а именно GeForce GTX 1050 Max-Q c 2/4 ГБ GDDR5. Плюс у каждого есть от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и SSD ёмкостью от 256 до 1024 гигабайт.
Что любопытно, 13 и 14-дюймовая версии весят одинаково – от 1.1 до 1.2 кг, а вот «пятнашка» уже чуть побольше – до 1.7 кг. Наконец, все три модели имеют схожее решение – открываясь, крышка ноутбука немного приподнимает его заднюю часть над поверхностью. Это, во-первых, позволяет ноутбуку лучше охлаждать внутренне компоненты, во-вторых, так удобнее набирать текст, в-третьих, это положительно влияет на звучание встроенных динамиков, если верить официальному пресс-релизу. Цены и сроки выхода пока остались в тайне.
ASUS ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15
Многое из перечисленного выше также верно и для двух новых «перевёртышей» - ноутбуков-трансформеров ASUS ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15. К примеру, они тоже понравятся вам уже хотя бы очень тонкими рамками дисплея. 13-шка также имеет сенсорный цифровой блок на кликпаде, который включается по нажатию на соответствующую иконку в правом верхнем углу сенсорной поверхности.
Они, как и положено трансформерам, умеют превращаться в планшет, а их крышка вращается на 360-градусов. Однако они также сделаны так, что приподнимаются над столом для лучшего охлаждения и более удобного набора текста. Надо заметить, что возможность превращаться из ноутбука в планшет и обратно сделала эти ноутбуки на сотню-другую грамм тяжелее, чем обычные классические «зенбуки».
Если вы думаете, что такие трансформеры созданы только для того, чтобы листать странички в интернете, то это совершенно не так. Обе модели оснащены четырёхядерными процессорами Intel поколения Whiskey Lake, а также имеют до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом от 256 до 512 ГБ. 15,6-дюймовая модель также может нести на борту 2-терабайтный жёсткий диск. 13-дюймовая модель оснащается интегрированной графикой Intel HD Graphics 620, а 15-ти дюймовая – видеокартой игрового уровня GeForce GTX 1050 Max-Q.
Разрешение экрана 13-шки – 1920x1080 точек, а вот у 15-шки экран может быть как Full HD, так и 4K, а также в одной из модификаций идёт дисплей, который имеет сертификат Pantone.
ASUS ZenBook Pro 14
Наконец, обновился один из ноутбуков с ScreenPad, которые были представлены ранее в этом году на Computex - ASUS ZenBook Pro 14. Главная его особенность – встроенный в тачпад сенсорный экран. Идея очень интересная и уж точно имеющая не меньший, а, скорее, даже больший потенциал, чем Touch Bar на макбуках. Для этого небольшого, но полноценного экрана есть свои приложения, также им можно пользоваться как будто у вас второй внешний дисплей. То есть, вы можете выводить на него второй рабочий стол и переместить на него, например, окно с YouTube или с постоянно открытым мессенджером.
Что касается характеристик, то ASUS ZenBook Pro 14 во многом имеет тоже «железо», что и вышеперечисленные модели – новейшие 4-ядерные чипы Intel Whiskey Lake, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти, видеокарты GeForce GTX 1050 Max-Q (как с 2, так и с 4 ГБ видеопамяти), а также SSD накопитель от скромных 128 ГБ до 1 ТБ. Дисплей с разрешением вплоть до Full HD, но с сертификатом Pantone.
Несмотря на наличие дискретной графики, новинка весит всего 1.6 кг и по толщине всего 1.8 мм. Среди портов есть практически всё, от классики в виде USB 2.0, до USB 3.0 c таким же форм-фактором и новенького USB Type-C, также есть отдельный порт HDMI. Аккумулятор у ASUS ZenBook Pro 14 сразу на 70 Вт*ч, так что, если только не играть в игры, ноутбука должно хватить на много часов автономной работы.
Единственная проблема со всеми этими новинками – неизвестно, когда они выйдут в продажу и по каким ценам.