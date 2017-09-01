5 отличных ноутбуков с сенсорным экраном

Несколько лет назад ноутбуки обзавелись сенсорными дисплеями с поддержкой мультитача, а «динозавры», которые воспринимали только стилус, ушли в прошлое. Однако до сих пор сенсорный экран можно встретить далеко не у каждого лаптопа. Расскажем вам о самых интересных моделях, для работы с которыми не обязательны клавиатура и тачпад.

Dell XPS 13 9365



Dell XPS 13 9365

Цена: от 86 тысяч рублей

Большинство ноутбуков с сенсорным дисплеем — ультрабуки с диагональю 13,3 дюйма. Правда, Dell XPS 13 9365 не просто лаптоп, а трансформер. Другими словами, его крышка может разворачиваться на 360 градусов. В новых «позах», доступных благодаря такой конструкции, без «тыкательного» экрана было бы просто не обойтись.

Dell XPS 13 9365 рассчитан на тех, кому нужна не бескомпромиссная производительность, а лёгкая и стильная машинка для казуальной работы — проверить почту, сделать презентацию и т.п. Со сложными задачами его 4,5-ваттный процессор будет справляться с трудом, зато от аккумулятора проработает долго.

Dell XPS 13 9365 весит всего 1,24 кг, но из-за тонких граней немного скуп на привычные разъёмы. Среди них только порт для наушников, кард-ридер для microSD карт и два USB Type-C, один из которых, к счастью, поддерживает Thunderbolt 3.

Lenovo ThinkPad Yoga 370



Lenovo ThinkPad Yoga 370

Цена: от 73 тысяч рублей

Ноутбуки для корпоративного рынка и просто для консервативных пользователей тоже могут иметь модные фишки, не хуже, чем у их мейнстримовых «собратьев». Lenovo уже несколько лет доказывает, что корпоративный лаптоп — это не обязательно ноутбук, застрявший где-то в далеком прошлом. К примеру, ThinkPad Yoga 370 также имеет сенсорный дисплей и позволяет разворачивать его на 360 градусов.

В отличие от вышеупомянутого, эта модель обладает уже более производительным процессором — одной из современных 15-ваттных моделей Intel Core седьмого поколения. Также в ноутбуке есть SSD объёмом до 512 ГБ и оперативной памяти до 8 ГБ.

Как любой уважающий себя корпоративный лаптоп, ThinkPad Yoga 370 имеет множество разных портов. Нашлось место и для Ethernet-разъёма, который у современных ультрабуков почти не встретишь, и USB 3.0, который также начинает исчезать с тонких ноутбуков быстрее, чем растёт популярность периферийных устройств с USB Type-C. Вишенкой на торте является специальный стилус, который заметно расширяет возможности сенсорного дисплея.

HP Spectre 13-w000 x360



HP Spectre 13-w000 x360

Цена: от 73 тысяч рублей

Свой «перевёртыш» есть и у компании HP. По большому счёту, это тоже ультрабук, но с сенсорным дисплеем и возможностью разворачивать экран на 360 градусов. Последний, кстати, поддерживает разрешение 1920х20180 пикселей.

В плане «железа», HP Spectre 13-w000 x360 — типичный современный дорогой ультрабук. CPU — Intel Core i5/i7 седьмого поколения с TDP 15 Вт, твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ, ОЗУ до 16 ГБ.

На удивление, лаптоп приберёг один порт USB Type-A, так что вам не придётся таскать с собой переходник. Но есть и два порта USB Type-C, оба с поддержкой Thunderbolt. А вот отсутствие слота для SD придётся по нраву не всем.

Acer Aspire R7-372T-553E



Acer Aspire R7-372T-553E

Цена: от 51 000 рублей

Но не все любят повторять за другими. Например, Acer Aspire R7 тоже ноутбук-трансформер, превращающийся в планшет, но клавиатура при превращении не остаётся лицом наружу. Благодаря такой конструкции его сенсорный дисплей можно придвинуть к себе, что порой весьма удобно.

Эта модель — самая недорогая в данном материале, а единственный компромисс — процессор прошлой, шестой линейки 15-ваттных Intel Core. Правда, он всё равно побыстрее того, которым оснащается Dell XPS 13 9365. В остальном же всё почти тоже самое: 13,3-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, от 128 ГБ на твердотельном накопителе, небольшой вес — всего 1,6 кг.

Acer Aspire R7 не только удобен в дороге, он еще имеет по-настоящему много портов (для ультрабука), так что вам не понадобятся никакие переходники (почти). В распоряжении лаптопа есть полноценный HDMI-порт, два USB 3.0, один USB 2.0 и один Thunderbolt 3. Также присутствует и кард-ридер для SD-карт.

Lenovo Yoga 720 15



Lenovo Yoga 720 15

Цена: от 80 000 рублей

Это лаптоп выделяется среди всех вышеперечисленных. Кто сказал, что ноутбук с сенсорным дисплеем может быть только ультрабуком с маленьким экраном и без дискретной графики? Всё верно, нет такого правила. А если и было бы, то Lenovo бы его нарушила своей 15,6-дюймовой моделью с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050. Кроме вполне себе игрового адаптера, Yoga 720 15 также имеет и серьёзный 45-ватный процессор Intel Core i5-7300HQ. Этого достаточно, чтобы, например, играть в PUBG в Full HD разрешении в среднем при 40 кадрах в секунду.

Несмотря на большой экран и неплохое «железо», Lenovo Yoga 720 15 всего 19 мм в толщину, и весит только 2 кг. Что касается портов, то эта модель явно не верит в скорое наступление популярности Thunderbolt 3, поэтому он у неё только один, зато есть два старый-добрых USB Type-A.