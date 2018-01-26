MacBook Air — уже не тот. Выбираем современную мощную альтернативу

Самый дешевый из «МакБуков» — MacBook Air 13. Он обновился в 2017 году, но уже сейчас морально устарел. К тому же, продолжения, говорят, уже не будет. Поэтому мы попытаемся найти Windows-альтернативу за те же деньги.

Почему мы вообще вспомнили про MacBook Air 13?



Apple MacBook Air 13 (фотография: Aleksi Tappura)

Появление MacBook Air в начале 2008 года произвело революцию на рынке ноутбуков. В то времена «ноутбук» равнялось «чемодан». Ну или, что еще хуже, «нетбуки». В таком историческом контексте Apple показала миру очень компактный и лёгкий лаптоп. И, как оказалось, именно этого все и ждали.

Тёплая встреча публикой ноутбука нового формата побудила конкурентов на создание многочисленных моделей с теми же весом и толщиной, но при этом на весьма бодрых, хоть и экономичных процессорах. Продажи самого же MacBook Air 13 и сейчас высоки, однако десять лет спустя это объясняется уже другими причинами: это самая дешёвая модель среди ноутбуков Apple. В России младшую версию 2017 года можно купить за 65 тысяч рублей, в то время как, например, младший MacBook Pro 13 без сенсорной панели Touch Bar обойдётся уже в 94 000 рублей.

Что не так с Apple MacBook Air 13 середины 2017 года?

За 65 000 рублей вполне можно взять неплохой ультрабук на Windows. Но, к сожалению, Apple очень сильно поскупилась на начинку для этих моделей. И потратить на них столько денег в 2017 году — значит приговорить себя к постоянному осмеянию со стороны владельцев «виндобуков». И не только на это. Дело не просто в количестве мегагерц, ядер и других цифрах, которые не всегда имеют прямую корреляцию с тем, как работает конечный продукт. Хотя без цифр тоже не обойдётся. Например, Full HD-разрешение экрана (1920x1080 точек) уже давно стало повсеместным — такое (и даже выше) вы найдёте у подавляющего большинства ноутбуков. А у MacBook Air 13 — какие-то 1440х900 пикселей, и в 2017 году это уже настоящее ретро. Да и даже в 2013 году, на мой взгляд, было бы сомнительно брать 13-дюймовый ноутбук с таким низким разрешением.



Apple MacBook Air 13 (фотография: Goran Ivos)

Есть, конечно, и положительные моменты. 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ на SSD — это вполне в духе времени. Хотя, конечно, «твердотельники» на 128 ГБ тоже начинают отходить в прошлое.

Спорный момент — шасси, которое последний раз подвергалось редизайну еще в 2010 году. Конечно, иногда лучшее — враг хорошего. Но даже идеальные вещи со временем надоедают, если не освежать их внешний вид.

Наконец, в 2017 году Apple оснастила «Эйры» процессорами Intel Core 5-го поколения, которые вышли еще в 2015 году...

В общем, поход компании понятен: не хотите брать в ипотеку MacBook Pro — пользуйтесь ноутбуками на железе из музея историеи компьютерной техники. Посмотрим, какие у вас есть варианты из Windows-ноутбуков, если бюджет рассчитан только на одну из двух модификаций Air.

Альтернативы для младшей конфигурации

Напоминаю, с покупкой Apple MacBook Air 13 Mid 2017 за 65 тысяч вы получаете 1,35-килограммовый ультрабук с 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1440х900 пикселей, с «бородатым» процессором Intel Core i5-5350U и его не менее «бородатой» дочкой — встроенной графикой Intel HD Graphics 6000. Ещё в нём стоят 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на SSD-хранилище. Итак, какие ноутбуки под управлением Windows 10 мы найдём за эту сумму?

Xiaomi Mi Notebook Air 13,3



Xiaomi Mi Notebook Air 13,3

Цена: 50 000 рублей

Этот ультрабук стоит заметно дешевле «Эйра». При этом он почти такой же лёгкий и тонкий: 1,3 кг веса и 15 мм толщины. При этом у него есть современная дискретная видеокарта — NVIDIA GeForce MX150, а значит можно будет развеяться в современных играх. Правда, процессор предыдущего, седьмого поколения — Intel Core i5-7200U.

Да, недавно вышло 8-е поколение Intel Core, фактически похоронившее ноутбуки на более старых чипах, но, учитывая невысокую цену ноутбука и наличие современной «дискретки», эта конфигурация тоже представляет немалый интерес.

У ноутбука дисплей разрешение 1920х1080 пикселей, 8 ГБ оперативки и твердотельный накопитель на 256 ГБ. В отличие от MacBook Air 13, у Mi Notebook Air 13.3 есть порт USB Type-C и сканер отпечатка пальца, а в отличие от MacBook Pro — два обычных порта USB.

Lenovo IdeaPad 320s 13



Lenovo IdeaPad 320s 13

Цена: 55 000 рублей

Если производительность графики для вас не особо важна (что похоже на правду, раз вы планировали брать MacBook Air 13), а мощность процессора в приоритете, то обратите внимание на Lenovo IdeaPad 320s 13. Он базируется на одном из самых мощных ультранизковольтных процессоров — Intel Core i7-8550U, который гораздо ближе по быстродействию к игровым 45-ваттным процессорам, нежели к Intel Core i5-5350U, как у MacBook Air 13. При этом процессор остался весьма экономичным, а значит, у ноутбука всё будет хорошо с автономностью. Также он полегче, чем MacBook Air 13 — весит всего 1,2 кг, но немного потолще. Разрешение экрана — Full HD, оперативной памяти 8 ГБ, а SSD-хранилище — на 256 ГБ.

Альтернативы для старшей версии

Старшая модификация Apple MacBook Air 13 Mid 2017 стоит на 21 тысячу дороже младшей — около 86 тысяч рублей. За эту доплату вы получаете только дополнительное место на SSD — 256 ГБ вместо 128 ГБ. Посмотрим, что можно выбрать в этих пределах (а лучше — дешевле) среди ультрабуков на Windows.

HP Envy 13-ad104ur

Цена: 77 000 рублей

HP в этой ценовой категории может порадовать очень «прокаченной» моделью — ультрабуком HP Envy 13-ad104ur, который выигрывает сразу по нескольким пунктам различной степени важности. Например, он тоньше на три миллиметра — это наименее интересный пункт, но всё-таки стоит внимания. У него SSD сразу на 512 ГБ, что уже весьма весомо — не придётся хранить кучу файлов в облаке или на внешнем жёстком диске. Плюс, Envy 13-ad104ur имеет отличную связку из производительного, но энергоэффективного процессора Intel Core i5-8250 и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX150. Это, конечно, не набор прожжённого игромана, но очень сильная начинка для ультрабука — раньше ничего настолько быстрого в них не было.

Завершает парад достоинств куча разъёмов: два привычных порта USB 3.0 Type-A, два новомодных USB Type-C и один мини-джек. Почти такой же лаптоп, только с SSD поменьше, но процессором помщнее, можно взять за 79 тысяч рублей, а называется эта модель HP Envy 13-ad107ur.

HP ProBook 430 G5

Цена: 70 000 рублей

Если вы готовы пожертвовать тремя миллиметрами толщины, не фанатеете от компьютерных игр, но нуждаетесь в проводном подключении к интернету, то хорошим выбором будет HP ProBook 430 G5. Его толщина составляет 2 см — многовато, зато на гранях помещаются разъёмы, которые уже и не встретишь в большинстве других ультрабуков: D-Sub для подключения к старым проекторам и RJ-45 для соединения с проводной сетью. Но основные его достоинства в другом: в наличие 16 ГБ оперативной памяти и одного из самых мощных ульранизковольтных процессоров — Intel Core i7 8550U. Наконец, у этой конфигурации есть и приличного объёма SSD — на 512 ГБ.

Послесловие

Я не противник продукции Apple. К примеру, для MacBook Pro нельзя так же легко подобрать альтернативу, а если она и находится, то стоит не меньших денег. Но что касается Air последнего поколения — это абсолютно «позавчерашний» ноутбук за вполне сегодняшние деньги. Конечно, можно взять поддержанную «Прошку» или же новую, но в кредит. Но, если вы не привязаны к macOS настолько, чтобы пользоваться «бэушным» гаджетами или переплачивать проценты, то гораздо логичнее всё же дать шанс ультрабукам на Windows. Хотя бы когда речь идёт модели за 65-85 тысяч рублей.