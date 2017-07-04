Лучшие ноутбуки-трансформеры — лето 2017

Такие ноутбуки появились полтора десятка лет назад, но лишь совсем недавно они стали удобными — спасибо техническому прогрессу, сделавшему лаптопы в несколько раз легче. «Трансформеры» берут на себя функции и ноутбука, и планшета, просто поворачиваясь нужной стороной. Мы выбрали пять лучших моделей, которые можно купить сейчас.

ASUS ZenBook Flip UX360



ASUS ZenBook Flip UX360

Цена: 57 тысяч рублей

Относительно доступный лаптоп с возможностью превращаться в планшет — это ASUS ZenBook Flip UX360. Кроме гибкости, ноутбук имеет в своём арсенале очень-очень эннергоэффективный процессор Intel Core m3-6Y30 — с таким ультрабуки работают больше 10 часов. Расплачиваться за это приходится ощутимой медлительностью. Но её в данной модели не так просто будет заметить, так как Asus ZenBook Flip UX360 оснащается еще и SSD. В модели за 57 рублей, к примеру, его объём составляет 256 ГБ, что весьма неплохо.

Лаптоп имеет 13,3-дюймовый экран с Full HD разрешением и IPS-матрицей, а также весит всего 1,29 кг. У него хорошая клавиатура и большой тачпад, пожаловаться можно только на глянцевый дисплей.

Dell Inspiron 13 5368



Dell Inspiron 13 5368

Цена: 49 000 рублей

Еще более недорогой гибрид ноутбука и планшета предлагает Dell. Тоже с 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080, но с более производительным процессором — Intel Core i5-6200U. Правда, вместо SSD у этой «машинки» обычный жёсткий диск, но зато хотя бы сразу на 1000 ГБ. И 8 ГБ оперативной памяти. Но то же глянцевое покрытие экрана, увы. И, если продолжать сравнение с более дорогим ASUS ZenBook Flip UX360, то Inspiron 13 тяжелее на 300 грамм и толще на 6 мм.

Также у Dell Inspiron 13 нет новомодного порта USB Type-C, но пока еще мало для кого это станет большой потерей. Даже Microsoft выпустила свой Surface Book без USB Type-C. Однако, за свои деньги, Dell Inspiron 13 отличное решение.

HP Spectre 13-4104ur x360



HP Spectre 13-4104ur x360

Цена: 70 000 рублей.

HP Spectre 13-4104ur x360 — не самая последняя модель трансформера от HP, но на самые новые версии компании как-то совсем не стесняется вешать ценники с шестизначными суммами за непримечательные конфигурации.

Даже прошлогодний HP Spectre x360 стоит 70 тысяч рублей. Но у него также 13,3-дюймовый Full HD дисплей, тоже 256 ГБ на твердотельном накопителе, как у Asus ZenBook Flip UX360. Тот же процессор, что у Dell Inspiron 13 5368, и столько же ОЗУ — 8 ГБ. Конечно, в отличие от упомянутых двух ноутбуков, в HP Spectre 13-4104ur x360 есть всё это сразу, а не только лишь один из пунктов. При этом он умеренно лёгкий (1,45 кг) и столь же умеренно тонкий (16 мм).

Lenovo Yoga 910



Lenovo Yoga 910

Цена: 92 000 рублей

Если вы готовы переплатить за Type-C и самый свежий процессор, то можете обратить внимание на Lenovo Yoga 910. Диагональ экрана немного нестандартная — 13,9 дюймов. Разрешение у «недорогой» конфигурации — 1920х1080, но в модели попродвинутее уже 4К.

О не зря потраченных деньгах будет напоминать свежайший CPU — Intel Core i7-7500U, тонкие рамки дисплей, хорошая аудиоподсистема, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Samsung Notebook 7 Spin



Samsung Notebook 7 Spin

Цена: от $850

К сожалению, этот трансформер нельзя приобрести в России. А нужен ли он нам здесь? — закономерно спросите вы. И ответ будет положительный, так как модель предлагает несколько весьма интересных опций. Например, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce 940MX. Она не бог весть какая производительная, но всё же гораздо лучше, чем «встройка» Intel HD Graphics 520. Поэтому танчики и прочие «варфейсы» пойдут на такой системе значительно бодрее, чем на одном голом Intel Core i7-6500U.

Кроме того, Samsung Notebook 7 Spin оснащен 15,6-дюймовый дисплеем, при этом всё еще умеет разворачиваться на 360 градусов. А также имеет сразу два порта для внутренних накопителей, что очень удобно.