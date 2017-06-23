LG показала 77-дюймовый гибкий прозрачный OLED-дисплей

Компания LG Display представила первый в мире 77-дюймовый гибкий и прозрачный OLED-дисплей. Экран обладает разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) с прозрачностью 40% и радиусом изгиба 80 мм. То есть панель может быть свернута с радиусом 80 мм без влияния на работоспособность.


Такие панели могут использоваться в цифровых табло, витринах, в решениях с дополненной реальностью в публичных местах, таких как музеи и океанариумы. Пока, правда, этот огромный дисплей представляет собой исследовательский проект.


Ранее LG Display уже показывала 18-дюймовый гибкий OLED-дисплей с радиусом изгиба 30 мм и 18-дюймовый прозрачный OLED-дисплей в 2014 году, а также 55-дюймовый прозрачный OLED-дисплей с прозрачностью 40% в 2014 году.

Источник
LG
Теги
LG дисплей OLED

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