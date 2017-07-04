Продемонстрирован прототип автономного шлема Samsung Exynos VR

На прошедшей на днях выставке Mobile World Congress в Шанхае был продемонстрировал прототип следующего поколения шлема виртуальной реальности от Samsung. Его показала не сама Samsung, а компания Visual Camp, которая разрабатывает технологию отслеживания взгляда для устройства.


Устройство под предположительным названием Samsung Exynos VR отличается от выпускаемого сейчас Samsung Gear VR тем, что работает автономно и не требует подключения ни смартфона, ни компьютера.

Отмечается, что в основе лежит 10-наномтройый шестиядерный процессор Exynos VR III с двумя ядрами Samsung M2 с частотой 2,5 ГГц, четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц, графикой ARM Mali G71 MP20. Шлем оснащен двумя дисплеями с разрешением WQHD+ и частотой обновления 90 кадров в секунду. Помимо отслеживания взгляда, шлем отслеживает положение рук, распознает голос и выражение лица пользователя.

Источник
VRFocus
Теги
Samsung виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel Idol 4S на базе Windows 10 Mobile представлен официально

1 ноября 2016

Microsoft выпускает комплект Windows Mixed Reality от Acer

2 марта

Камера Samsung Project Beyond снимет панорамный 3D-контент для шлема виртуальной реальности

14 ноября 2014

Объявлена российская цена на шлем виртуальной реальности HTC Vive

29 сентября 2016

Следующий шлем виртуальной реальности Oculus не требует ПК или смартфон

6 октября 2016

Стартовал прием предзаказов на обновленный Samsung Gear VR

12 августа 2016
Из рубрикиПериферия
LG показала 77-дюймовый гибкий прозрачный OLED-дисплей
Смарт-очки Google Glass получили первое обновление за три года
Samsung готовит автономный шлем Gear VR со сверхчетким дисплеем

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 30
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27