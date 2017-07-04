Продемонстрирован прототип автономного шлема Samsung Exynos VR

На прошедшей на днях выставке Mobile World Congress в Шанхае был продемонстрировал прототип следующего поколения шлема виртуальной реальности от Samsung. Его показала не сама Samsung, а компания Visual Camp, которая разрабатывает технологию отслеживания взгляда для устройства.





Устройство под предположительным названием Samsung Exynos VR отличается от выпускаемого сейчас Samsung Gear VR тем, что работает автономно и не требует подключения ни смартфона, ни компьютера.

Отмечается, что в основе лежит 10-наномтройый шестиядерный процессор Exynos VR III с двумя ядрами Samsung M2 с частотой 2,5 ГГц, четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц, графикой ARM Mali G71 MP20. Шлем оснащен двумя дисплеями с разрешением WQHD+ и частотой обновления 90 кадров в секунду. Помимо отслеживания взгляда, шлем отслеживает положение рук, распознает голос и выражение лица пользователя.