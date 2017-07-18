Монструозный монитор Acer ET430K вышел в России

Компания Acer объявила о начале продаж в России высококлассного монитора ET430K. Эта модель оснащается IPS-матрицей диагональю 43 дюйма с разрешением 4K Ultra HD (3860 х 2160 пикселей) и 10-битной глубиной цвета, обеспечивая отображение 1,07 миллиарда цветов.


По словам производителя, в мониторах Acer используется специальная настройка по 6 цветовым осям, благодаря чему профессиональные пользователи смогут более детально калибровать картинку на мониторе. Технология SuperSharpness оптимизирует изображения с низким разрешением.

Технологии AcerVisionCare призвана уменьшить нагрузку на глаза при долгом использовании монитора. Так, Flicker-less устраняет мерцание экрана, BlueLightShield уменьшает долю вредного синего света, ComfyView устраняет блики на экране от внешних источников света, а Low dimming дает возможность снизить яркость до 15 % в условиях плохой освещенности.

Монитор Acer ET430K поступил в продажу по рекомендованной розничной цене в 39 990 рублей.

Источник
Acer
Теги
ACER монитор

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