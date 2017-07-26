Microsoft оснастит очки Hololens 2.0 сопроцессором на базе искусственного интеллекта

Компания Microsoft рассказала подробности о втором поколении очков дополненной реальности Hololens. По словам производителя, Hololens 2.0 получат собственный процессор на базе искусственного интеллекта. Он обеспечит возможность автономной работы и обработки огромного массива постоянно поступающих данных без подключения к внешним мощностям.





Первая версия HoloLens имеет собственный мультипроцессор Holographic Processing Unit (HPU). Он обрабатывает информацию со всех встроенных сенсоров, включая датчик глубины реального времени, камеры для отслеживания положения головы пользователя, сенсоры блока измерения инерции (IMU) и инфракрасную камеру.

Вторая версия HPU, над которой сейчас работают в Microsoft Research, будет дополнена ИИ-сопроцессором, который позволит использовать технологии глубоких нейронных сетей. Он сможет постоянно работать от батареи, установленной в HoloLens, и будет поддерживать широкий спектр слоев, полностью поддающихся программированию.

На практике новый мультипроцессор HoloLens сможет не просто показывать картинку, а в реальном времени анализировать все, что видит и слышит пользователь, и осуществлять действия на основе полученных данных. По словам разработчиков, это значительно улучшит некоторые функции шлема смешанной реальности Microsoft, например, обеспечит более сложное отслеживание рук и распознавание голоса, без необходимости отправки данных на обработку в удаленном облаке.