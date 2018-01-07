Samsung представила первый изогнутый QLED-монитор с интерфейсом Thunderbolt 3

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics представила монитор CJ791. По словам производителя, это первый в мире изогнутый монитор на базе технологи QLED, оснащенный интерфейсом Thunderbolt 3.





Монитор обладает диагональю 34 дюйма и разрешением 3440 х 1440 пикселей с соотношением сторон 21:9, радиусом изгиба 1500 мм (1500R) и временем отклика 4 миллисекунды.





Его можно подключить источнику изображения с помощью единого кабеля Thunderbolt 3, обеспечивающего скорость передачи данных до 40 гигабит в секунду. Это позволяет подключать монитор, в том числе, к ноутбукам с портом USB Type-C. Кроме того, монитор можно использовать в качестве устройства для подзарядки ноутбуков мощностью до 85 Вт.